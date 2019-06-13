13.06.2019 18:31
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Borsada günlük işlemler (1)

Borsada günlük işlemler (1)

Borsa İstanbul hisse senetleri piyasasında işlem gören hisse senetlerinin, bugünkü kapanış fiyatı ile günlük ve yılbaşına göre değişim oranları şöyle: Hisseler Kapanış Fiyatı Günlük Getiri (%) Yıl Başına Göre Getiri (%) A.

Borsa İstanbul hisse senetleri piyasasında işlem gören hisse senetlerinin, bugünkü kapanış fiyatı ile günlük ve yılbaşına göre değişim oranları şöyle:
HisselerKapanış FiyatıGünlük Getiri (%)Yıl Başına Göre Getiri (%)
A.V.O.D Gıda ve Tarım1,57-2,48-19,49
Acıpayam Selüloz3,33-1,192,15
Adana Çimento (A)6,42-0,936,12
Adana Çimento (B)4,51-1,539,73
Adana Çimento (C)1,07-0,93-24,11
Adel Kalemcilik9,54-2,35-13,27
Adese Alışveriş Ticaret0,91-1,09-61,11
Afyon Çimento3,63-2,94-20,92
Ak Enerji0,51-1,92-19,05
Akbank6,11-3,173,83
Akçansa6,20-0,96-5,23
Akdenız Güvenlık Hız.1,31-2,96-34,83
Akfen GMYO1,48-1,99-10,30
Akın Tekstil8,59-1,26-9,10
Akiş GMYO2,370,85-1,71
Akmerkez GMYO18,20-1,5217,96
Aksa8,95-1,4334,90
Aksa Enerji2,25-3,02-16,04
Aksigorta4,370,4639,20
Aksu Enerji7,78-1,520,78
Alarko Carrıer34,12-3,34-13,31
Alarko GMYO41,70-1,93-1,24
Alarko Holding3,141,2961,00
Albaraka Türk1,10-5,17-9,84
Alcatel Lucent Teletaş6,19-3,287,47
Alkim Kağıt3,60-1,370,16
Alkim Kimya24,700,0814,67
Altınyağ0,350,00-20,45
Altınyunus Çeşme4,000,76-3,61
Anadolu Cam2,76-2,137,61
Anadolu Efes18,51-3,79-7,79
Anadolu Grubu Holding9,24-4,35-8,82
Anadolu Hayat Emek.5,080,20-10,79
Anadolu Isuzu6,71-2,898,58
Anadolu Sigorta4,020,002,40
Anel Elektrik1,720,006,17
Arçelik17,45-3,1610,51
Arena Bilgisayar3,20-2,44-27,44
Armada Bilgisayar9,923,666,78
Arsan Tekstil1,75-0,578,02
Artı Yatırım Holding0,93-2,116,90
Aselsan17,89-3,87-25,71
Aslan Çimento23,28-0,77-17,33
Ata GMYO3,84-0,78-4,24
Atakule GMYO0,95-5,00-27,80
Atlantis Yatırım Holding0,415,13127,78
Atlas Yat. Ort.0,79-1,25-8,14
AvivaSA Emeklilik Hayat9,08-0,6622,72
Avrasya GMYO1,37-4,2055,68
Avrasya Petrol ve Tur.1,15-1,716,48
Avrasya Stratejik GMYF1.269,000,021,82
Avrupa Yatırım Holding2,290,00-5,76
Ayen Enerji2,21-1,78-5,96
Ayes Çelik Hasır ve Çit1,65-2,3719,97
Aygaz8,57-3,49-13,82
Bagfaş5,47-1,9713,49
Bak Ambalaj4,833,43-4,73
Balatacılar Balatacılık0,26-3,70-21,21
Bantaş Ambalaj1,44-4,6414,74
Banvit13,45-3,4524,65
Baştaş Başkent Çimento1,79-11,39
Batı Çimento1,9919,88-17,43
Batısöke Çimento0,9711,49-11,01
Bera Holding1,83-2,14-11,17
Berkosan Yalıtım1,52-5,00-16,02
Beşiktaş Futbol Yat.1,38-2,13-14,81
Beyaz Filo2,83-3,743,66
Bilici Yatırım1,61-0,6227,32
Bim Mağazalar77,50-1,40-9,54
Birko Mensucat0,254,17-16,67
Birlik Mensucat0,650,00-44,44
Bizim Mağazaları6,74-3,99-0,88
Bolu Çimento2,43-2,41-29,15
Bomonti Elektrik0,893,4985,42
Borusan Mannesmann7,50-3,607,00
Borusan Yat. Paz.34,98-0,06-3,45
Bosch Fren Sistemleri154,00-1,280,80
Bossa3,53-4,85-16,04
Boyner Perakende Yat.4,85-0,6123,10
Brisa5,76-1,71-9,00
Burçelik2,67-3,26-16,82
Burçelik Vana1,450,69-2,03
Bursa Çimento4,09-2,62-7,05
Carrefoursa2,74-4,20-21,26
Ceo Event Medya5,15-1,72
Coca Cola İçecek27,30-1,23-7,66
Cosmos Yat. Holding1,1215,46
Credıtwest Faktorıng1,010,00-2,88
Çelebi96,0013,0164,53
Çelik Halat3,94-1,99-27,08
Çemaş Döküm0,69-1,43-9,21
Çemtaş5,18-1,15-14,80
Çimbeton25,12-2,26-12,17
Çimentaş14,650,0715,35
Çimsa6,01-3,53-20,40
Çuhadaroğlu Metal1,79-3,240,56
Dagi Giyim1,42-0,7014,52
Dagi Yatırım Holding1,69-0,5967,33
Dardanel1,002,04-9,09
Datagate Bilgisayar5,800,1735,51
Demısaş Döküm2,59-1,5212,72
Denge Holding1,820,0056,90
Deniz GMYO2,95-2,32-2,96
Denizbank17,12-1,89-10,37
Denizli Cam8,88-1,33-22,92
Derimod8,05-0,12-7,15
Desa Deri2,40-6,2538,73
Despec Bilgisayar2,66-3,62-2,62
Deva Holding5,20-3,3558,05
Diriteks Diriliş Tekstil0,745,71-5,13
Ditaş Doğan5,16-0,770,80
DO-CO530,201,3410,74
Doğan Burda3,72-1,3323,59
Doğan Holding1,06-0,9313,82
Doğtaş Kelebek Mobilya0,97-3,00-20,49
Doğusan1,07-1,83-50,57
Doğuş GMYO2,78-1,0731,75
Doğuş Otomotiv3,88-3,96-10,60
Döktaş Dökümcülük13,04-1,2160,00
Duran Doğan Basım4,82-3,21-5,49
Dyo Boya2,83-3,41-2,41
Eczacıbaşı İlaç2,30-3,36-5,18
Eczacıbaşı Yatırım5,90-0,51-7,85
Edip Gayrimenkul0,62-3,13-19,48
Ege Endüstri481,000,6354,59
Ege Gübre23,040,8811,38
Ege Profil9,230,984,06
Ege Seramik2,68-2,55-9,49
Egeli & Co Tarım Girişim0,147,697,69
Egeli&Co Enerji Yatırım0,270,0012,50
Egeli&Co Yatırım Holding0,1110,0010,00
Egeplast4,00-2,444,17
Ekiz Kimya0,290,00-12,12
Emek Elektrik0,73-2,67-25,51
Eminiş Ambalaj0,921,10-21,37
Emlak Konut GMYO1,11-4,31-23,80
Enerjisa Enerji5,33-0,9313,20
Enka İnşaat5,140,0015,66
Erbosan14,96-2,98-1,61
Ereğli Demir Çelik7,47-1,7122,42
Ersu Gıda0,862,38-6,52
Escort Teknoloji0,69-1,43-9,21
Etiler Gıda1,17-7,14-45,07
Euro Kapital Yat. Ort.0,742,784,23
Euro Trend Yat. Ort.0,610,00-4,69
Euro Yat. Ort.0,62-3,13-1,59
Euro Yatırım Holding1,5011,94172,73
Fenerbahçe Futbol7,23-2,304,48
Flap Kongre Toplantı Hiz.2,70-1,461,50
F-M İzmit Piston15,11-0,66-1,70
Fonet Bilgi Teknolojileri8,43-1,06146,49
Ford Otosan55,65-2,2017,14
Formet Çelik Kapı4,75-1,25274,02
Frigo Pak Gıda2,73-2,5060,59
Galatasaray Sportif1,36-3,559,68
Garanti Bankası7,95-2,57-0,13
Garanti Faktoring2,98-0,6750,51
Garanti Yat. Ort.0,59-3,28-22,89
Gedik Y. Men. Değ.3,35-3,189,72
Gedik Yatırım Holding2,67-1,8413,62
Gediz Ambalaj4,78-1,8518,19
Gentaş1,47-3,29-12,26
Gersan Elektrik1,80-2,70-26,24
Global Men. Değ.0,48-2,042,13
Global Yat. Holding3,06-0,972,34
Good-Year2,53-3,80-23,76
Göltaş Çimento9,84-2,38-20,84
Gözde Girişim2,70-3,911,12
GSD Denizcilik1,44-2,7025,22
GSD Holding0,80-2,440,00
Gübre Fabrik.2,41-3,60-18,58
Güler Yat. Holding1,12-0,884,67
Güneş Sigorta1,00-2,91-33,33
Halk GMYO0,730,004,92
Halk Sigorta0,910,003,11
Hatay Tekstil4,30-2,058,86
Hedef Girişim1,17-2,500,86
Hektaş12,52-1,8835,06
HUB Girişim2,560,0036,17
Hürriyet Gzt.0,72-4,00-22,58
ICBC Turkey Bank3,13-5,72-36,51
İdealist Danışmanlık10,57-3,38-2,13
İdealist GMYO1,77-4,328,59
İhlas Ev Aletleri1,17-0,85254,55
İhlas Gayrimenkul0,83-2,35-11,66
İhlas Gazetecilik2,161,89254,10
İhlas Holding0,43-4,4434,37
İhlas Yayın Holding0,58-1,6975,76
İndeks Bilgisayar6,45-1,2315,83
Info Yatırım2,003,6394,17
İntema7,27-3,0721,23
İpek Doğal Enerji5,14-2,10-4,28
İskenderun Demir Çelik6,39-2,7436,29

(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)
(Sürecek)
Kaynak: AA
Borsa İstanbul, Ekonomi

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