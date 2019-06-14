Borsada günlük işlemler (1)

Borsa İstanbul hisse senetleri piyasasında işlem gören hisse senetlerinin, bugünkü kapanış fiyatı ile günlük ve yılbaşına göre değişim oranları şöyle:
|Hisseler
|Kapanış Fiyatı
|Günlük Getiri (%)
|Yıl Başına Göre Getiri (%)
|A.V.O.D Gıda ve Tarım
|1,56
|-0,64
|-20,00
|Acıpayam Selüloz
|3,31
|-0,60
|1,53
|Adana Çimento (A)
|6,45
|0,47
|6,61
|Adana Çimento (B)
|4,57
|1,33
|11,19
|Adana Çimento (C)
|1,07
|0,00
|-24,11
|Adel Kalemcilik
|9,50
|-0,42
|-13,64
|Adese Alışveriş Ticaret
|1,01
|10,99
|-56,84
|Afyon Çimento
|3,57
|-1,65
|-22,22
|Ak Enerji
|0,52
|1,96
|-17,46
|Akbank
|6,06
|-0,82
|2,98
|Akçansa
|6,37
|2,74
|-2,63
|Akdenız Güvenlık Hız.
|1,30
|-0,76
|-35,32
|Akfen GMYO
|1,47
|-0,68
|-10,91
|Akın Tekstil
|8,29
|0,61
|-8,55
|Akiş GMYO
|2,34
|-1,27
|-2,95
|Akmerkez GMYO
|18,29
|0,49
|18,55
|Aksa
|9,08
|1,45
|36,86
|Aksa Enerji
|2,25
|0,00
|-16,04
|Aksigorta
|4,56
|4,35
|45,25
|Aksu Enerji
|7,78
|0,00
|0,78
|Alarko Carrıer
|34,26
|0,41
|-12,96
|Alarko GMYO
|41,56
|-0,34
|-1,57
|Alarko Holding
|3,11
|-0,96
|59,46
|Albaraka Türk
|1,11
|0,91
|-9,02
|Alcatel Lucent Teletaş
|6,33
|2,26
|9,90
|Alkim Kağıt
|3,60
|0,00
|0,16
|Alkim Kimya
|24,40
|-1,21
|13,27
|Altınyağ
|0,34
|-2,86
|-22,73
|Altınyunus Çeşme
|3,98
|-0,50
|-4,10
|Anadolu Cam
|2,78
|0,72
|8,39
|Anadolu Efes
|18,50
|-0,05
|-7,84
|Anadolu Grubu Holding
|9,25
|0,11
|-8,73
|Anadolu Hayat Emek.
|5,01
|-1,38
|-12,02
|Anadolu Isuzu
|6,71
|0,00
|8,58
|Anadolu Sigorta
|4,06
|1,00
|3,42
|Anel Elektrik
|1,74
|1,16
|7,41
|Arçelik
|17,65
|1,15
|11,78
|Arena Bilgisayar
|3,18
|-0,63
|-27,89
|Armada Bilgisayar
|10,00
|0,81
|7,64
|Arsan Tekstil
|1,78
|1,71
|9,88
|Artı Yatırım Holding
|0,94
|1,08
|8,05
|Aselsan
|17,64
|-1,40
|-26,74
|Aslan Çimento
|23,20
|-0,34
|-17,61
|Ata GMYO
|3,85
|0,26
|-3,99
|Atakule GMYO
|0,97
|2,11
|-26,28
|Atlantis Yatırım Holding
|0,41
|0,00
|127,78
|Atlas Yat. Ort.
|0,79
|0,00
|-8,14
|AvivaSA Emeklilik Hayat
|9,08
|0,00
|22,72
|Avrasya GMYO
|1,37
|0,00
|55,68
|Avrasya Petrol ve Tur.
|1,14
|-0,87
|5,56
|Avrasya Stratejik GMYF
|1.269,10
|0,01
|1,83
|Avrupa Yatırım Holding
|2,35
|2,62
|-3,29
|Ayen Enerji
|2,23
|0,90
|-5,11
|Ayes Çelik Hasır ve Çit
|1,60
|-3,03
|16,33
|Aygaz
|8,56
|-0,12
|-13,92
|Bagfaş
|5,48
|0,18
|13,69
|Bak Ambalaj
|4,64
|-3,93
|-8,48
|Balatacılar Balatacılık
|0,26
|0,00
|-21,21
|Bantaş Ambalaj
|1,46
|1,39
|16,33
|Banvit
|13,68
|1,71
|26,78
|Baştaş Başkent Çimento
|1,79
|0,00
|-11,39
|Batı Çimento
|2,12
|6,53
|-12,03
|Batısöke Çimento
|0,90
|-7,22
|-17,43
|Bera Holding
|1,81
|-1,09
|-12,14
|Berkosan Yalıtım
|1,52
|0,00
|-16,02
|Beşiktaş Futbol Yat.
|1,39
|0,72
|-14,20
|Beyaz Filo
|2,83
|0,00
|3,66
|Bilici Yatırım
|1,60
|-0,62
|26,53
|Bim Mağazalar
|78,95
|1,87
|-7,85
|Birko Mensucat
|0,24
|-4,00
|-20,00
|Birlik Mensucat
|0,65
|0,00
|-44,44
|Bizim Mağazaları
|6,60
|-2,08
|-2,94
|Bolu Çimento
|2,43
|0,00
|-29,15
|Bomonti Elektrik
|0,84
|-5,62
|75,00
|Borusan Mannesmann
|7,58
|1,07
|8,14
|Borusan Yat. Paz.
|34,92
|-0,17
|-3,61
|Bosch Fren Sistemleri
|153,50
|-0,32
|0,48
|Bossa
|3,58
|1,42
|-14,85
|Boyner Perakende Yat.
|4,85
|0,00
|23,10
|Brisa
|5,97
|3,65
|-5,69
|Burçelik
|2,69
|0,75
|-16,20
|Burçelik Vana
|1,49
|2,76
|0,68
|Bursa Çimento
|4,08
|-0,24
|-7,27
|Carrefoursa
|2,69
|-1,82
|-22,70
|Ceo Event Medya
|5,11
|-0,78
|Coca Cola İçecek
|26,72
|-2,12
|-9,62
|Cosmos Yat. Holding
|1,05
|-6,25
|8,25
|Credıtwest Faktorıng
|1,00
|-0,99
|-3,85
|Çelebi
|91,40
|-4,79
|56,65
|Çelik Halat
|3,90
|-1,02
|-27,82
|Çemaş Döküm
|0,70
|1,45
|-7,89
|Çemtaş
|5,15
|-0,58
|-15,30
|Çimbeton
|25,54
|1,67
|-10,70
|Çimentaş
|14,57
|-0,55
|14,72
|Çimsa
|5,99
|-0,33
|-20,66
|Çuhadaroğlu Metal
|1,80
|0,56
|1,12
|Dagi Giyim
|1,40
|-1,41
|12,90
|Dagi Yatırım Holding
|1,64
|-2,96
|62,38
|Dardanel
|0,99
|-1,00
|-10,00
|Datagate Bilgisayar
|5,67
|-2,24
|32,48
|Demısaş Döküm
|2,59
|0,00
|12,72
|Denge Holding
|1,74
|-4,40
|50,00
|Deniz GMYO
|2,96
|0,34
|-2,63
|Denizbank
|16,84
|-1,64
|-11,83
|Denizli Cam
|8,93
|0,56
|-22,48
|Derimod
|8,07
|0,25
|-6,92
|Desa Deri
|2,37
|-1,25
|36,99
|Despec Bilgisayar
|2,64
|-0,75
|-3,35
|Deva Holding
|5,39
|3,65
|63,83
|Diriteks Diriliş Tekstil
|0,75
|1,35
|-3,85
|Ditaş Doğan
|5,19
|0,58
|1,39
|DO-CO
|534,80
|0,87
|11,70
|Doğan Burda
|3,62
|-2,69
|20,27
|Doğan Holding
|1,08
|1,89
|15,97
|Doğtaş Kelebek Mobilya
|0,98
|1,03
|-19,67
|Doğusan
|1,06
|-0,93
|-51,03
|Doğuş GMYO
|2,84
|2,16
|34,60
|Doğuş Otomotiv
|3,96
|2,06
|-8,76
|Döktaş Dökümcülük
|13,37
|2,53
|64,05
|Duran Doğan Basım
|4,84
|0,41
|-5,10
|Dyo Boya
|2,87
|1,41
|-1,03
|Eczacıbaşı İlaç
|2,27
|-1,30
|-6,41
|Eczacıbaşı Yatırım
|5,82
|-1,36
|-9,10
|Edip Gayrimenkul
|0,62
|0,00
|-19,48
|Ege Endüstri
|482,40
|0,29
|55,04
|Ege Gübre
|23,00
|-0,17
|11,18
|Ege Profil
|9,20
|-0,33
|3,72
|Ege Seramik
|2,68
|0,00
|-9,49
|Egeli & Co Tarım Girişim
|0,13
|-7,14
|0,00
|Egeli&Co Enerji Yatırım
|0,27
|0,00
|12,50
|Egeli&Co Yatırım Holding
|0,10
|-9,09
|0,00
|Egeplast
|3,98
|-0,50
|3,65
|Ekiz Kimya
|0,28
|-3,45
|-15,15
|Emek Elektrik
|0,71
|-2,74
|-27,55
|Eminiş Ambalaj
|0,88
|-4,35
|-24,79
|Emlak Konut GMYO
|1,10
|-0,90
|-24,49
|Enerjisa Enerji
|5,35
|0,38
|13,63
|Enka İnşaat
|5,11
|-0,58
|14,98
|Erbosan
|14,86
|-0,67
|-2,27
|Ereğli Demir Çelik
|7,38
|-1,20
|20,95
|Ersu Gıda
|0,85
|-1,16
|-7,61
|Escort Teknoloji
|0,69
|0,00
|-9,21
|Etiler Gıda
|1,20
|2,56
|-43,66
|Euro Kapital Yat. Ort.
|0,74
|0,00
|4,23
|Euro Trend Yat. Ort.
|0,63
|3,28
|-1,56
|Euro Yat. Ort.
|0,65
|4,84
|3,17
|Euro Yatırım Holding
|1,54
|2,67
|180,00
|Fenerbahçe Futbol
|7,26
|0,41
|4,91
|Flap Kongre Toplantı Hiz.
|2,68
|-0,74
|0,75
|F-M İzmit Piston
|15,12
|0,07
|-1,64
|Fonet Bilgi Teknolojileri
|8,40
|-0,36
|145,61
|Ford Otosan
|57,00
|2,43
|19,98
|Formet Çelik Kapı
|4,80
|1,05
|277,95
|Frigo Pak Gıda
|2,67
|-2,20
|57,06
|Galatasaray Sportif
|1,34
|-1,47
|8,06
|Garanti Bankası
|7,86
|-1,13
|-1,26
|Garanti Faktoring
|2,91
|-2,35
|46,97
|Garanti Yat. Ort.
|0,60
|1,69
|-21,58
|Gedik Y. Men. Değ.
|3,36
|0,30
|10,04
|Gedik Yatırım Holding
|2,70
|1,12
|14,89
|Gediz Ambalaj
|4,76
|-0,42
|17,70
|Gentaş
|1,47
|0,00
|-12,26
|Gersan Elektrik
|1,79
|-0,56
|-26,65
|Global Men. Değ.
|0,49
|2,08
|4,26
|Global Yat. Holding
|3,08
|0,65
|3,01
|Good-Year
|2,53
|0,00
|-23,76
|Göltaş Çimento
|9,92
|0,81
|-20,19
|Gözde Girişim
|2,67
|-1,11
|0,00
|GSD Denizcilik
|1,44
|0,00
|25,22
|GSD Holding
|0,80
|0,00
|0,00
|Gübre Fabrik.
|2,45
|1,66
|-17,23
|Güler Yat. Holding
|1,14
|1,79
|6,54
|Güneş Sigorta
|1,00
|0,00
|-33,33
|Halk GMYO
|0,72
|-1,37
|3,48
|Halk Sigorta
|0,91
|0,00
|3,11
|Hatay Tekstil
|4,33
|0,70
|9,62
|Hedef Girişim
|1,19
|1,71
|2,59
|Hektaş
|12,69
|1,36
|36,89
|HUB Girişim
|2,54
|-0,78
|35,11
|Hürriyet Gzt.
|0,73
|1,39
|-21,51
|ICBC Turkey Bank
|3,07
|-1,92
|-37,73
|İdealist Danışmanlık
|10,21
|-3,41
|-5,46
|İdealist GMYO
|1,72
|-2,82
|5,52
|İhlas Ev Aletleri
|1,10
|-5,98
|233,33
|İhlas Gayrimenkul
|0,82
|-1,20
|-12,72
|İhlas Gazetecilik
|1,89
|-12,50
|209,84
|İhlas Holding
|0,43
|0,00
|34,37
|İhlas Yayın Holding
|0,55
|-5,17
|66,67
|İndeks Bilgisayar
|6,39
|-0,93
|14,75
|Info Yatırım
|1,96
|-2,00
|90,29
|İntema
|7,30
|0,41
|21,73
|İpek Doğal Enerji
|5,07
|-1,36
|-5,59
|İskenderun Demir Çelik
|6,43
|0,63
|37,14
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)
(Sürecek)