14.06.2019 18:37
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Borsada günlük işlemler (1)

Borsada günlük işlemler (1)

Borsa İstanbul hisse senetleri piyasasında işlem gören hisse senetlerinin, bugünkü kapanış fiyatı ile günlük ve yılbaşına göre değişim oranları şöyle: Hisseler Kapanış Fiyatı Günlük Getiri (%) Yıl Başına Göre Getiri (%) A.

Borsa İstanbul hisse senetleri piyasasında işlem gören hisse senetlerinin, bugünkü kapanış fiyatı ile günlük ve yılbaşına göre değişim oranları şöyle:
HisselerKapanış FiyatıGünlük Getiri (%)Yıl Başına Göre Getiri (%)
A.V.O.D Gıda ve Tarım1,56-0,64-20,00
Acıpayam Selüloz3,31-0,601,53
Adana Çimento (A)6,450,476,61
Adana Çimento (B)4,571,3311,19
Adana Çimento (C)1,070,00-24,11
Adel Kalemcilik9,50-0,42-13,64
Adese Alışveriş Ticaret1,0110,99-56,84
Afyon Çimento3,57-1,65-22,22
Ak Enerji0,521,96-17,46
Akbank6,06-0,822,98
Akçansa6,372,74-2,63
Akdenız Güvenlık Hız.1,30-0,76-35,32
Akfen GMYO1,47-0,68-10,91
Akın Tekstil8,290,61-8,55
Akiş GMYO2,34-1,27-2,95
Akmerkez GMYO18,290,4918,55
Aksa9,081,4536,86
Aksa Enerji2,250,00-16,04
Aksigorta4,564,3545,25
Aksu Enerji7,780,000,78
Alarko Carrıer34,260,41-12,96
Alarko GMYO41,56-0,34-1,57
Alarko Holding3,11-0,9659,46
Albaraka Türk1,110,91-9,02
Alcatel Lucent Teletaş6,332,269,90
Alkim Kağıt3,600,000,16
Alkim Kimya24,40-1,2113,27
Altınyağ0,34-2,86-22,73
Altınyunus Çeşme3,98-0,50-4,10
Anadolu Cam2,780,728,39
Anadolu Efes18,50-0,05-7,84
Anadolu Grubu Holding9,250,11-8,73
Anadolu Hayat Emek.5,01-1,38-12,02
Anadolu Isuzu6,710,008,58
Anadolu Sigorta4,061,003,42
Anel Elektrik1,741,167,41
Arçelik17,651,1511,78
Arena Bilgisayar3,18-0,63-27,89
Armada Bilgisayar10,000,817,64
Arsan Tekstil1,781,719,88
Artı Yatırım Holding0,941,088,05
Aselsan17,64-1,40-26,74
Aslan Çimento23,20-0,34-17,61
Ata GMYO3,850,26-3,99
Atakule GMYO0,972,11-26,28
Atlantis Yatırım Holding0,410,00127,78
Atlas Yat. Ort.0,790,00-8,14
AvivaSA Emeklilik Hayat9,080,0022,72
Avrasya GMYO1,370,0055,68
Avrasya Petrol ve Tur.1,14-0,875,56
Avrasya Stratejik GMYF1.269,100,011,83
Avrupa Yatırım Holding2,352,62-3,29
Ayen Enerji2,230,90-5,11
Ayes Çelik Hasır ve Çit1,60-3,0316,33
Aygaz8,56-0,12-13,92
Bagfaş5,480,1813,69
Bak Ambalaj4,64-3,93-8,48
Balatacılar Balatacılık0,260,00-21,21
Bantaş Ambalaj1,461,3916,33
Banvit13,681,7126,78
Baştaş Başkent Çimento1,790,00-11,39
Batı Çimento2,126,53-12,03
Batısöke Çimento0,90-7,22-17,43
Bera Holding1,81-1,09-12,14
Berkosan Yalıtım1,520,00-16,02
Beşiktaş Futbol Yat.1,390,72-14,20
Beyaz Filo2,830,003,66
Bilici Yatırım1,60-0,6226,53
Bim Mağazalar78,951,87-7,85
Birko Mensucat0,24-4,00-20,00
Birlik Mensucat0,650,00-44,44
Bizim Mağazaları6,60-2,08-2,94
Bolu Çimento2,430,00-29,15
Bomonti Elektrik0,84-5,6275,00
Borusan Mannesmann7,581,078,14
Borusan Yat. Paz.34,92-0,17-3,61
Bosch Fren Sistemleri153,50-0,320,48
Bossa3,581,42-14,85
Boyner Perakende Yat.4,850,0023,10
Brisa5,973,65-5,69
Burçelik2,690,75-16,20
Burçelik Vana1,492,760,68
Bursa Çimento4,08-0,24-7,27
Carrefoursa2,69-1,82-22,70
Ceo Event Medya5,11-0,78
Coca Cola İçecek26,72-2,12-9,62
Cosmos Yat. Holding1,05-6,258,25
Credıtwest Faktorıng1,00-0,99-3,85
Çelebi91,40-4,7956,65
Çelik Halat3,90-1,02-27,82
Çemaş Döküm0,701,45-7,89
Çemtaş5,15-0,58-15,30
Çimbeton25,541,67-10,70
Çimentaş14,57-0,5514,72
Çimsa5,99-0,33-20,66
Çuhadaroğlu Metal1,800,561,12
Dagi Giyim1,40-1,4112,90
Dagi Yatırım Holding1,64-2,9662,38
Dardanel0,99-1,00-10,00
Datagate Bilgisayar5,67-2,2432,48
Demısaş Döküm2,590,0012,72
Denge Holding1,74-4,4050,00
Deniz GMYO2,960,34-2,63
Denizbank16,84-1,64-11,83
Denizli Cam8,930,56-22,48
Derimod8,070,25-6,92
Desa Deri2,37-1,2536,99
Despec Bilgisayar2,64-0,75-3,35
Deva Holding5,393,6563,83
Diriteks Diriliş Tekstil0,751,35-3,85
Ditaş Doğan5,190,581,39
DO-CO534,800,8711,70
Doğan Burda3,62-2,6920,27
Doğan Holding1,081,8915,97
Doğtaş Kelebek Mobilya0,981,03-19,67
Doğusan1,06-0,93-51,03
Doğuş GMYO2,842,1634,60
Doğuş Otomotiv3,962,06-8,76
Döktaş Dökümcülük13,372,5364,05
Duran Doğan Basım4,840,41-5,10
Dyo Boya2,871,41-1,03
Eczacıbaşı İlaç2,27-1,30-6,41
Eczacıbaşı Yatırım5,82-1,36-9,10
Edip Gayrimenkul0,620,00-19,48
Ege Endüstri482,400,2955,04
Ege Gübre23,00-0,1711,18
Ege Profil9,20-0,333,72
Ege Seramik2,680,00-9,49
Egeli & Co Tarım Girişim0,13-7,140,00
Egeli&Co Enerji Yatırım0,270,0012,50
Egeli&Co Yatırım Holding0,10-9,090,00
Egeplast3,98-0,503,65
Ekiz Kimya0,28-3,45-15,15
Emek Elektrik0,71-2,74-27,55
Eminiş Ambalaj0,88-4,35-24,79
Emlak Konut GMYO1,10-0,90-24,49
Enerjisa Enerji5,350,3813,63
Enka İnşaat5,11-0,5814,98
Erbosan14,86-0,67-2,27
Ereğli Demir Çelik7,38-1,2020,95
Ersu Gıda0,85-1,16-7,61
Escort Teknoloji0,690,00-9,21
Etiler Gıda1,202,56-43,66
Euro Kapital Yat. Ort.0,740,004,23
Euro Trend Yat. Ort.0,633,28-1,56
Euro Yat. Ort.0,654,843,17
Euro Yatırım Holding1,542,67180,00
Fenerbahçe Futbol7,260,414,91
Flap Kongre Toplantı Hiz.2,68-0,740,75
F-M İzmit Piston15,120,07-1,64
Fonet Bilgi Teknolojileri8,40-0,36145,61
Ford Otosan57,002,4319,98
Formet Çelik Kapı4,801,05277,95
Frigo Pak Gıda2,67-2,2057,06
Galatasaray Sportif1,34-1,478,06
Garanti Bankası7,86-1,13-1,26
Garanti Faktoring2,91-2,3546,97
Garanti Yat. Ort.0,601,69-21,58
Gedik Y. Men. Değ.3,360,3010,04
Gedik Yatırım Holding2,701,1214,89
Gediz Ambalaj4,76-0,4217,70
Gentaş1,470,00-12,26
Gersan Elektrik1,79-0,56-26,65
Global Men. Değ.0,492,084,26
Global Yat. Holding3,080,653,01
Good-Year2,530,00-23,76
Göltaş Çimento9,920,81-20,19
Gözde Girişim2,67-1,110,00
GSD Denizcilik1,440,0025,22
GSD Holding0,800,000,00
Gübre Fabrik.2,451,66-17,23
Güler Yat. Holding1,141,796,54
Güneş Sigorta1,000,00-33,33
Halk GMYO0,72-1,373,48
Halk Sigorta0,910,003,11
Hatay Tekstil4,330,709,62
Hedef Girişim1,191,712,59
Hektaş12,691,3636,89
HUB Girişim2,54-0,7835,11
Hürriyet Gzt.0,731,39-21,51
ICBC Turkey Bank3,07-1,92-37,73
İdealist Danışmanlık10,21-3,41-5,46
İdealist GMYO1,72-2,825,52
İhlas Ev Aletleri1,10-5,98233,33
İhlas Gayrimenkul0,82-1,20-12,72
İhlas Gazetecilik1,89-12,50209,84
İhlas Holding0,430,0034,37
İhlas Yayın Holding0,55-5,1766,67
İndeks Bilgisayar6,39-0,9314,75
Info Yatırım1,96-2,0090,29
İntema7,300,4121,73
İpek Doğal Enerji5,07-1,36-5,59
İskenderun Demir Çelik6,430,6337,14
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)
(Sürecek)
Kaynak: AA
Borsa İstanbul, Ekonomi

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