17.06.2019 18:34
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Borsada günlük işlemler (1)

Borsada günlük işlemler (1)

Borsa İstanbul hisse senetleri piyasasında işlem gören hisse senetlerinin, bugünkü kapanış fiyatı ile günlük ve yılbaşına göre değişim oranları şöyle: Hisseler.

Borsa İstanbul hisse senetleri piyasasında işlem gören hisse senetlerinin, bugünkü kapanış fiyatı ile günlük ve yılbaşına göre değişim oranları şöyle:
Hisseler Kapanış FiyatıGünlük Getiri (%)Yıl Başına Göre Getiri (%)
A.V.O.D Gıda ve Tarım1,581,28-18,97
Acıpayam Selüloz3,340,912,45
Adana Çimento (A)6,541,408,10
Adana Çimento (B)4,56-0,2210,95
Adana Çimento (C)1,080,93-23,40
Adel Kalemcilik11,2017,891,82
Adese Alışveriş Ticaret0,97-3,96-58,55
Afyon Çimento3,703,64-19,39
Ak Enerji0,51-1,92-19,05
Akbank6,232,815,86
Akçansa6,390,31-2,33
Akdenız Güvenlık Hız.1,321,54-34,33
Akfen GMYO1,480,68-10,30
Akın Tekstil8,290,00-8,55
Akiş GMYO2,28-2,56-5,44
Akmerkez GMYO18,501,1519,91
Aksa9,312,5340,33
Aksa Enerji2,291,78-14,55
Aksigorta4,600,8846,52
Aksu Enerji7,780,000,78
Alarko Carrıer35,784,44-9,10
Alarko GMYO42,402,020,42
Alarko Holding3,182,2563,05
Albaraka Türk1,120,90-8,20
Alcatel Lucent Teletaş6,472,2112,33
Alkim Kağıt3,692,502,67
Alkim Kimya24,661,0714,48
Altınyağ0,352,94-20,45
Altınyunus Çeşme4,123,52-0,72
Anadolu Cam2,831,8010,34
Anadolu Efes18,550,27-7,59
Anadolu Grubu Holding9,472,38-6,56
Anadolu Hayat Emek.5,061,00-11,14
Anadolu Isuzu6,831,7910,52
Anadolu Sigorta4,060,003,42
Anel Elektrik1,750,578,02
Arçelik17,710,3412,16
Arena Bilgisayar3,200,63-27,44
Armada Bilgisayar9,80-2,005,49
Arsan Tekstil1,822,2512,35
Artı Yatırım Holding0,951,069,20
Aselsan18,072,44-24,96
Aslan Çimento23,601,72-16,19
Ata GMYO3,870,52-3,49
Atakule GMYO0,970,00-26,28
Atlantis Yatırım Holding0,40-2,44122,22
Atlas Yat. Ort.0,801,27-6,98
AvivaSA Emeklilik Hayat9,00-0,8821,64
Avrasya GMYO1,391,4657,95
Avrasya Petrol ve Tur.1,161,757,41
Avrasya Stratejik GMYF1.269,300,021,85
Avrupa Yatırım Holding2,454,260,82
Ayen Enerji2,250,90-4,26
Ayes Çelik Hasır ve Çit1,59-0,6315,61
Aygaz8,721,87-12,31
Bagfaş5,581,8215,77
Bak Ambalaj4,680,86-7,69
Balatacılar Balatacılık0,273,85-18,18
Bantaş Ambalaj1,481,3717,93
Banvit13,60-0,5826,04
Baştaş Başkent Çimento1,75-2,23-13,37
Batı Çimento2,120,00-12,03
Batısöke Çimento0,955,56-12,84
Bera Holding1,831,10-11,17
Berkosan Yalıtım1,530,66-15,47
Beşiktaş Futbol Yat.1,400,72-13,58
Beyaz Filo2,861,064,76
Bilici Yatırım1,600,0026,53
Bim Mağazalar79,350,51-7,38
Birko Mensucat0,240,00-20,00
Birlik Mensucat0,650,00-44,44
Bizim Mağazaları6,833,480,44
Bolu Çimento2,461,23-28,28
Bomonti Elektrik0,83-1,1972,92
Borusan Mannesmann7,620,538,71
Borusan Yat. Paz.35,000,23-3,39
Bosch Fren Sistemleri155,000,981,46
Bossa3,631,40-13,66
Boyner Perakende Yat.4,901,0324,37
Brisa5,94-0,50-6,16
Burçelik2,752,23-14,33
Burçelik Vana1,46-2,01-1,35
Bursa Çimento4,03-1,23-8,41
Carrefoursa2,752,23-20,98
Ceo Event Medya5,171,17
Coca Cola İçecek27,201,80-8,00
Cosmos Yat. Holding1,082,8611,34
Credıtwest Faktorıng0,99-1,00-4,81
Çelebi92,901,6459,22
Çelik Halat3,910,26-27,63
Çemaş Döküm0,700,00-7,89
Çemtaş5,415,05-11,02
Çimbeton25,801,02-9,79
Çimentaş15,053,2918,50
Çimsa6,051,00-19,87
Çuhadaroğlu Metal1,821,112,25
Dagi Giyim1,410,7113,71
Dagi Yatırım Holding1,661,2264,36
Dardanel0,97-2,02-11,82
Datagate Bilgisayar5,751,4134,35
Demısaş Döküm2,652,3215,34
Denge Holding1,750,5750,86
Deniz GMYO2,980,68-1,97
Denizbank17,091,48-10,52
Denizli Cam8,91-0,22-22,66
Derimod8,120,62-6,34
Desa Deri2,380,4237,57
Despec Bilgisayar2,671,14-2,25
Deva Holding5,400,1964,13
Diriteks Diriliş Tekstil0,72-4,00-7,69
Ditaş Doğan5,18-0,191,19
DO-CO528,80-1,1210,44
Doğan Burda3,691,9322,59
Doğan Holding1,090,9317,04
Doğtaş Kelebek Mobilya0,991,02-18,85
Doğusan1,081,89-50,10
Doğuş GMYO2,871,0636,02
Doğuş Otomotiv4,001,01-7,83
Döktaş Dökümcülük13,440,5264,91
Duran Doğan Basım4,83-0,21-5,29
Dyo Boya2,890,70-0,34
Eczacıbaşı İlaç2,290,88-5,59
Eczacıbaşı Yatırım5,870,86-8,32
Edip Gayrimenkul0,61-1,61-20,78
Ege Endüstri483,500,2355,39
Ege Gübre23,723,1314,66
Ege Profil9,361,745,52
Ege Seramik2,762,99-6,79
Egeli & Co Tarım Girişim0,147,697,69
Egeli&Co Enerji Yatırım0,26-3,708,33
Egeli&Co Yatırım Holding0,100,000,00
Egeplast4,349,0513,02
Ekiz Kimya0,293,57-12,12
Emek Elektrik0,732,82-25,51
Eminiş Ambalaj0,902,27-23,08
Emlak Konut GMYO1,121,82-23,11
Enerjisa Enerji5,350,0013,63
Enka İnşaat5,181,3716,56
Erbosan14,990,87-1,41
Ereğli Demir Çelik7,35-0,4120,46
Ersu Gıda0,861,18-6,52
Escort Teknoloji0,690,00-9,21
Etiler Gıda1,210,83-43,19
Euro Kapital Yat. Ort.0,762,707,04
Euro Trend Yat. Ort.0,676,354,69
Euro Yat. Ort.0,650,003,17
Euro Yatırım Holding1,550,65181,82
Fenerbahçe Futbol7,22-0,554,34
Flap Kongre Toplantı Hiz.2,742,243,01
F-M İzmit Piston15,220,66-0,98
Fonet Bilgi Teknolojileri8,25-1,79141,23
Ford Otosan57,801,4021,66
Formet Çelik Kapı4,800,00277,95
Frigo Pak Gıda2,59-3,0052,35
Galatasaray Sportif1,361,499,68
Garanti Bankası8,153,692,39
Garanti Faktoring2,89-0,6945,96
Garanti Yat. Ort.0,611,67-20,28
Gedik Y. Men. Değ.3,493,8714,30
Gedik Yatırım Holding2,741,4816,60
Gediz Ambalaj4,892,7320,91
Gentaş1,491,36-11,06
Gersan Elektrik1,842,79-24,60
Global Men. Değ.0,48-2,042,13
Global Yat. Holding3,080,003,01
Good-Year2,581,98-22,25
Göltaş Çimento10,061,41-19,07
Gözde Girişim2,711,501,50
GSD Denizcilik1,472,0827,83
GSD Holding0,800,000,00
Gübre Fabrik.2,470,82-16,55
Güler Yat. Holding1,161,758,41
Güneş Sigorta1,000,00-33,33
Halk GMYO0,731,394,92
Halk Sigorta0,90-1,101,98
Hatay Tekstil4,381,1510,89
Hedef Girişim1,200,843,45
Hektaş12,790,7937,97
HUB Girişim2,623,1539,36
Hürriyet Gzt.0,730,00-21,51
ICBC Turkey Bank3,142,28-36,31
İdealist Danışmanlık10,502,84-2,78
İdealist GMYO1,70-1,164,29
İhlas Ev Aletleri1,176,36254,55
İhlas Gayrimenkul0,831,22-11,66
İhlas Gazetecilik1,79-5,29193,44
İhlas Holding0,42-2,3331,25
İhlas Yayın Holding0,561,8269,70
İndeks Bilgisayar6,481,4116,37
Info Yatırım1,95-0,5189,32
İntema7,350,6822,57
İpek Doğal Enerji5,243,35-2,42
İskenderun Demir Çelik6,470,6238,00
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)
(Sürecek)
Kaynak: AA
Borsa İstanbul, Ekonomi

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