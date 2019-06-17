Borsada günlük işlemler (1)

Borsa İstanbul hisse senetleri piyasasında işlem gören hisse senetlerinin, bugünkü kapanış fiyatı ile günlük ve yılbaşına göre değişim oranları şöyle:
|Hisseler
|Kapanış Fiyatı
|Günlük Getiri (%)
|Yıl Başına Göre Getiri (%)
|A.V.O.D Gıda ve Tarım
|1,58
|1,28
|-18,97
|Acıpayam Selüloz
|3,34
|0,91
|2,45
|Adana Çimento (A)
|6,54
|1,40
|8,10
|Adana Çimento (B)
|4,56
|-0,22
|10,95
|Adana Çimento (C)
|1,08
|0,93
|-23,40
|Adel Kalemcilik
|11,20
|17,89
|1,82
|Adese Alışveriş Ticaret
|0,97
|-3,96
|-58,55
|Afyon Çimento
|3,70
|3,64
|-19,39
|Ak Enerji
|0,51
|-1,92
|-19,05
|Akbank
|6,23
|2,81
|5,86
|Akçansa
|6,39
|0,31
|-2,33
|Akdenız Güvenlık Hız.
|1,32
|1,54
|-34,33
|Akfen GMYO
|1,48
|0,68
|-10,30
|Akın Tekstil
|8,29
|0,00
|-8,55
|Akiş GMYO
|2,28
|-2,56
|-5,44
|Akmerkez GMYO
|18,50
|1,15
|19,91
|Aksa
|9,31
|2,53
|40,33
|Aksa Enerji
|2,29
|1,78
|-14,55
|Aksigorta
|4,60
|0,88
|46,52
|Aksu Enerji
|7,78
|0,00
|0,78
|Alarko Carrıer
|35,78
|4,44
|-9,10
|Alarko GMYO
|42,40
|2,02
|0,42
|Alarko Holding
|3,18
|2,25
|63,05
|Albaraka Türk
|1,12
|0,90
|-8,20
|Alcatel Lucent Teletaş
|6,47
|2,21
|12,33
|Alkim Kağıt
|3,69
|2,50
|2,67
|Alkim Kimya
|24,66
|1,07
|14,48
|Altınyağ
|0,35
|2,94
|-20,45
|Altınyunus Çeşme
|4,12
|3,52
|-0,72
|Anadolu Cam
|2,83
|1,80
|10,34
|Anadolu Efes
|18,55
|0,27
|-7,59
|Anadolu Grubu Holding
|9,47
|2,38
|-6,56
|Anadolu Hayat Emek.
|5,06
|1,00
|-11,14
|Anadolu Isuzu
|6,83
|1,79
|10,52
|Anadolu Sigorta
|4,06
|0,00
|3,42
|Anel Elektrik
|1,75
|0,57
|8,02
|Arçelik
|17,71
|0,34
|12,16
|Arena Bilgisayar
|3,20
|0,63
|-27,44
|Armada Bilgisayar
|9,80
|-2,00
|5,49
|Arsan Tekstil
|1,82
|2,25
|12,35
|Artı Yatırım Holding
|0,95
|1,06
|9,20
|Aselsan
|18,07
|2,44
|-24,96
|Aslan Çimento
|23,60
|1,72
|-16,19
|Ata GMYO
|3,87
|0,52
|-3,49
|Atakule GMYO
|0,97
|0,00
|-26,28
|Atlantis Yatırım Holding
|0,40
|-2,44
|122,22
|Atlas Yat. Ort.
|0,80
|1,27
|-6,98
|AvivaSA Emeklilik Hayat
|9,00
|-0,88
|21,64
|Avrasya GMYO
|1,39
|1,46
|57,95
|Avrasya Petrol ve Tur.
|1,16
|1,75
|7,41
|Avrasya Stratejik GMYF
|1.269,30
|0,02
|1,85
|Avrupa Yatırım Holding
|2,45
|4,26
|0,82
|Ayen Enerji
|2,25
|0,90
|-4,26
|Ayes Çelik Hasır ve Çit
|1,59
|-0,63
|15,61
|Aygaz
|8,72
|1,87
|-12,31
|Bagfaş
|5,58
|1,82
|15,77
|Bak Ambalaj
|4,68
|0,86
|-7,69
|Balatacılar Balatacılık
|0,27
|3,85
|-18,18
|Bantaş Ambalaj
|1,48
|1,37
|17,93
|Banvit
|13,60
|-0,58
|26,04
|Baştaş Başkent Çimento
|1,75
|-2,23
|-13,37
|Batı Çimento
|2,12
|0,00
|-12,03
|Batısöke Çimento
|0,95
|5,56
|-12,84
|Bera Holding
|1,83
|1,10
|-11,17
|Berkosan Yalıtım
|1,53
|0,66
|-15,47
|Beşiktaş Futbol Yat.
|1,40
|0,72
|-13,58
|Beyaz Filo
|2,86
|1,06
|4,76
|Bilici Yatırım
|1,60
|0,00
|26,53
|Bim Mağazalar
|79,35
|0,51
|-7,38
|Birko Mensucat
|0,24
|0,00
|-20,00
|Birlik Mensucat
|0,65
|0,00
|-44,44
|Bizim Mağazaları
|6,83
|3,48
|0,44
|Bolu Çimento
|2,46
|1,23
|-28,28
|Bomonti Elektrik
|0,83
|-1,19
|72,92
|Borusan Mannesmann
|7,62
|0,53
|8,71
|Borusan Yat. Paz.
|35,00
|0,23
|-3,39
|Bosch Fren Sistemleri
|155,00
|0,98
|1,46
|Bossa
|3,63
|1,40
|-13,66
|Boyner Perakende Yat.
|4,90
|1,03
|24,37
|Brisa
|5,94
|-0,50
|-6,16
|Burçelik
|2,75
|2,23
|-14,33
|Burçelik Vana
|1,46
|-2,01
|-1,35
|Bursa Çimento
|4,03
|-1,23
|-8,41
|Carrefoursa
|2,75
|2,23
|-20,98
|Ceo Event Medya
|5,17
|1,17
|Coca Cola İçecek
|27,20
|1,80
|-8,00
|Cosmos Yat. Holding
|1,08
|2,86
|11,34
|Credıtwest Faktorıng
|0,99
|-1,00
|-4,81
|Çelebi
|92,90
|1,64
|59,22
|Çelik Halat
|3,91
|0,26
|-27,63
|Çemaş Döküm
|0,70
|0,00
|-7,89
|Çemtaş
|5,41
|5,05
|-11,02
|Çimbeton
|25,80
|1,02
|-9,79
|Çimentaş
|15,05
|3,29
|18,50
|Çimsa
|6,05
|1,00
|-19,87
|Çuhadaroğlu Metal
|1,82
|1,11
|2,25
|Dagi Giyim
|1,41
|0,71
|13,71
|Dagi Yatırım Holding
|1,66
|1,22
|64,36
|Dardanel
|0,97
|-2,02
|-11,82
|Datagate Bilgisayar
|5,75
|1,41
|34,35
|Demısaş Döküm
|2,65
|2,32
|15,34
|Denge Holding
|1,75
|0,57
|50,86
|Deniz GMYO
|2,98
|0,68
|-1,97
|Denizbank
|17,09
|1,48
|-10,52
|Denizli Cam
|8,91
|-0,22
|-22,66
|Derimod
|8,12
|0,62
|-6,34
|Desa Deri
|2,38
|0,42
|37,57
|Despec Bilgisayar
|2,67
|1,14
|-2,25
|Deva Holding
|5,40
|0,19
|64,13
|Diriteks Diriliş Tekstil
|0,72
|-4,00
|-7,69
|Ditaş Doğan
|5,18
|-0,19
|1,19
|DO-CO
|528,80
|-1,12
|10,44
|Doğan Burda
|3,69
|1,93
|22,59
|Doğan Holding
|1,09
|0,93
|17,04
|Doğtaş Kelebek Mobilya
|0,99
|1,02
|-18,85
|Doğusan
|1,08
|1,89
|-50,10
|Doğuş GMYO
|2,87
|1,06
|36,02
|Doğuş Otomotiv
|4,00
|1,01
|-7,83
|Döktaş Dökümcülük
|13,44
|0,52
|64,91
|Duran Doğan Basım
|4,83
|-0,21
|-5,29
|Dyo Boya
|2,89
|0,70
|-0,34
|Eczacıbaşı İlaç
|2,29
|0,88
|-5,59
|Eczacıbaşı Yatırım
|5,87
|0,86
|-8,32
|Edip Gayrimenkul
|0,61
|-1,61
|-20,78
|Ege Endüstri
|483,50
|0,23
|55,39
|Ege Gübre
|23,72
|3,13
|14,66
|Ege Profil
|9,36
|1,74
|5,52
|Ege Seramik
|2,76
|2,99
|-6,79
|Egeli & Co Tarım Girişim
|0,14
|7,69
|7,69
|Egeli&Co Enerji Yatırım
|0,26
|-3,70
|8,33
|Egeli&Co Yatırım Holding
|0,10
|0,00
|0,00
|Egeplast
|4,34
|9,05
|13,02
|Ekiz Kimya
|0,29
|3,57
|-12,12
|Emek Elektrik
|0,73
|2,82
|-25,51
|Eminiş Ambalaj
|0,90
|2,27
|-23,08
|Emlak Konut GMYO
|1,12
|1,82
|-23,11
|Enerjisa Enerji
|5,35
|0,00
|13,63
|Enka İnşaat
|5,18
|1,37
|16,56
|Erbosan
|14,99
|0,87
|-1,41
|Ereğli Demir Çelik
|7,35
|-0,41
|20,46
|Ersu Gıda
|0,86
|1,18
|-6,52
|Escort Teknoloji
|0,69
|0,00
|-9,21
|Etiler Gıda
|1,21
|0,83
|-43,19
|Euro Kapital Yat. Ort.
|0,76
|2,70
|7,04
|Euro Trend Yat. Ort.
|0,67
|6,35
|4,69
|Euro Yat. Ort.
|0,65
|0,00
|3,17
|Euro Yatırım Holding
|1,55
|0,65
|181,82
|Fenerbahçe Futbol
|7,22
|-0,55
|4,34
|Flap Kongre Toplantı Hiz.
|2,74
|2,24
|3,01
|F-M İzmit Piston
|15,22
|0,66
|-0,98
|Fonet Bilgi Teknolojileri
|8,25
|-1,79
|141,23
|Ford Otosan
|57,80
|1,40
|21,66
|Formet Çelik Kapı
|4,80
|0,00
|277,95
|Frigo Pak Gıda
|2,59
|-3,00
|52,35
|Galatasaray Sportif
|1,36
|1,49
|9,68
|Garanti Bankası
|8,15
|3,69
|2,39
|Garanti Faktoring
|2,89
|-0,69
|45,96
|Garanti Yat. Ort.
|0,61
|1,67
|-20,28
|Gedik Y. Men. Değ.
|3,49
|3,87
|14,30
|Gedik Yatırım Holding
|2,74
|1,48
|16,60
|Gediz Ambalaj
|4,89
|2,73
|20,91
|Gentaş
|1,49
|1,36
|-11,06
|Gersan Elektrik
|1,84
|2,79
|-24,60
|Global Men. Değ.
|0,48
|-2,04
|2,13
|Global Yat. Holding
|3,08
|0,00
|3,01
|Good-Year
|2,58
|1,98
|-22,25
|Göltaş Çimento
|10,06
|1,41
|-19,07
|Gözde Girişim
|2,71
|1,50
|1,50
|GSD Denizcilik
|1,47
|2,08
|27,83
|GSD Holding
|0,80
|0,00
|0,00
|Gübre Fabrik.
|2,47
|0,82
|-16,55
|Güler Yat. Holding
|1,16
|1,75
|8,41
|Güneş Sigorta
|1,00
|0,00
|-33,33
|Halk GMYO
|0,73
|1,39
|4,92
|Halk Sigorta
|0,90
|-1,10
|1,98
|Hatay Tekstil
|4,38
|1,15
|10,89
|Hedef Girişim
|1,20
|0,84
|3,45
|Hektaş
|12,79
|0,79
|37,97
|HUB Girişim
|2,62
|3,15
|39,36
|Hürriyet Gzt.
|0,73
|0,00
|-21,51
|ICBC Turkey Bank
|3,14
|2,28
|-36,31
|İdealist Danışmanlık
|10,50
|2,84
|-2,78
|İdealist GMYO
|1,70
|-1,16
|4,29
|İhlas Ev Aletleri
|1,17
|6,36
|254,55
|İhlas Gayrimenkul
|0,83
|1,22
|-11,66
|İhlas Gazetecilik
|1,79
|-5,29
|193,44
|İhlas Holding
|0,42
|-2,33
|31,25
|İhlas Yayın Holding
|0,56
|1,82
|69,70
|İndeks Bilgisayar
|6,48
|1,41
|16,37
|Info Yatırım
|1,95
|-0,51
|89,32
|İntema
|7,35
|0,68
|22,57
|İpek Doğal Enerji
|5,24
|3,35
|-2,42
|İskenderun Demir Çelik
|6,47
|0,62
|38,00
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)
(Sürecek)