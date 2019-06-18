18.06.2019 18:34
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Borsada günlük işlemler (1)

Borsada günlük işlemler (1)

Borsa İstanbul hisse senetleri piyasasında işlem gören hisse senetlerinin, bugünkü kapanış fiyatı ile günlük ve yıl başına göre değişim oranları şöyle: Hisseler.

Borsa İstanbul hisse senetleri piyasasında işlem gören hisse senetlerinin, bugünkü kapanış fiyatı ile günlük ve yıl başına göre değişim oranları şöyle:

Hisseler Kapanış FiyatıGünlük Getiri (%)Yıl Başına Göre Getiri (%)
A.V.O.D Gıda ve Tarım1,590,63-18,46
Acıpayam Selüloz3,391,503,99
Adana Çimento (A)6,580,618,76
Adana Çimento (B)4,600,8811,92
Adana Çimento (C)1,090,93-22,70
Adel Kalemcilik10,96-2,14-0,36
Adese Alışveriş Ticaret0,96-1,03-58,97
Afyon Çimento3,782,16-17,65
Ak Enerji0,521,96-17,46
Akbank6,402,738,75
Akçansa6,38-0,16-2,48
Akdenız Güvenlık Hız.1,330,76-33,83
Akfen GMYO1,490,68-9,70
Akın Tekstil8,370,97-7,67
Akiş GMYO2,280,00-5,44
Akmerkez GMYO18,500,0019,91
Aksa9,461,6142,59
Aksa Enerji2,321,31-13,43
Aksigorta4,56-0,8745,25
Aksu Enerji7,75-0,390,39
Alarko Carrıer35,58-0,56-9,60
Alarko GMYO43,001,421,84
Alarko Holding3,231,5765,62
Albaraka Türk1,152,68-5,74
Alcatel Lucent Teletaş6,42-0,7711,46
Alkim Kağıt3,761,904,62
Alkim Kimya24,800,5715,13
Altınyağ0,34-2,86-22,73
Altınyunus Çeşme4,191,700,96
Anadolu Cam2,850,7111,12
Anadolu Efes19,414,64-3,30
Anadolu Grubu Holding9,813,59-3,20
Anadolu Hayat Emek.5,05-0,20-11,32
Anadolu Isuzu6,941,6112,30
Anadolu Sigorta4,090,744,19
Anel Elektrik1,771,149,26
Arçelik18,313,3915,96
Arena Bilgisayar3,220,63-26,98
Armada Bilgisayar9,79-0,105,38
Arsan Tekstil1,830,5512,96
Artı Yatırım Holding0,93-2,116,90
Aselsan18,381,72-23,67
Aslan Çimento24,202,54-14,06
Ata GMYO3,870,00-3,49
Atakule GMYO1,014,12-23,24
Atlantis Yatırım Holding0,400,00122,22
Atlas Yat. Ort.0,800,00-6,98
AvivaSA Emeklilik Hayat9,101,1122,99
Avrasya GMYO1,400,7259,09
Avrasya Petrol ve Tur.1,160,007,41
Avrasya Stratejik GMYF1.269,400,011,85
Avrupa Yatırım Holding2,42-1,22-0,41
Ayen Enerji2,281,33-2,98
Ayes Çelik Hasır ve Çit1,590,0015,61
Aygaz8,780,69-11,71
Bagfaş5,712,3318,46
Bak Ambalaj4,690,21-7,50
Balatacılar Balatacılık0,270,00-18,18
Bantaş Ambalaj1,501,3519,52
Banvit13,650,3726,51
Baştaş Başkent Çimento1,813,43-10,40
Batı Çimento2,120,00-12,03
Batısöke Çimento0,972,11-11,01
Bera Holding1,830,00-11,17
Berkosan Yalıtım1,540,65-14,92
Beşiktaş Futbol Yat.1,400,00-13,58
Beyaz Filo2,870,355,13
Bilici Yatırım1,621,2528,11
Bim Mağazalar80,401,32-6,15
Birko Mensucat0,240,00-20,00
Birlik Mensucat0,661,54-43,59
Bizim Mağazaları6,840,150,59
Bolu Çimento2,460,00-28,28
Bomonti Elektrik0,830,0072,92
Borusan Mannesmann7,680,799,57
Borusan Yat. Paz.35,982,80-0,69
Bosch Fren Sistemleri157,101,352,83
Bossa3,630,00-13,66
Boyner Perakende Yat.4,971,4326,14
Brisa6,051,85-4,42
Burçelik2,770,73-13,71
Burçelik Vana1,460,00-1,35
Bursa Çimento4,040,25-8,18
Carrefoursa2,801,82-19,54
Ceo Event Medya5,06-2,13
Coca Cola İçecek27,922,65-5,57
Cosmos Yat. Holding1,06-1,859,28
Credıtwest Faktorıng1,012,02-2,88
Çelebi99,006,5769,67
Çelik Halat3,930,51-27,26
Çemaş Döküm0,700,00-7,89
Çemtaş5,39-0,37-11,35
Çimbeton26,141,32-8,60
Çimentaş16,559,9730,31
Çimsa6,110,99-19,07
Çuhadaroğlu Metal1,872,755,06
Dagi Giyim1,420,7114,52
Dagi Yatırım Holding1,702,4168,32
Dardanel0,970,00-11,82
Datagate Bilgisayar5,902,6137,85
Demısaş Döküm2,691,5117,08
Denge Holding1,750,0050,86
Deniz GMYO3,011,01-0,99
Denizbank17,653,28-7,59
Denizli Cam8,940,34-22,40
Derimod8,221,23-5,19
Desa Deri2,421,6839,88
Despec Bilgisayar2,701,12-1,15
Deva Holding5,522,2267,78
Diriteks Diriliş Tekstil0,720,00-7,69
Ditaş Doğan5,220,771,98
DO-CO555,004,9515,91
Doğan Burda3,936,5030,56
Doğan Holding1,122,7520,26
Doğtaş Kelebek Mobilya1,001,01-18,03
Doğusan1,134,63-47,79
Doğuş GMYO2,890,7036,97
Doğuş Otomotiv4,123,00-5,07
Döktaş Dökümcülük13,440,0064,91
Duran Doğan Basım4,81-0,41-5,69
Dyo Boya2,921,040,69
Eczacıbaşı İlaç2,300,44-5,18
Eczacıbaşı Yatırım5,900,51-7,85
Edip Gayrimenkul0,644,92-16,88
Ege Endüstri484,000,1055,56
Ege Gübre24,161,8516,79
Ege Profil9,11-0,025,51
Ege Seramik2,770,36-6,46
Egeli & Co Tarım Girişim0,13-7,140,00
Egeli&Co Enerji Yatırım0,260,008,33
Egeli&Co Yatırım Holding0,100,000,00
Egeplast4,524,1517,71
Ekiz Kimya0,290,00-12,12
Emek Elektrik0,730,00-25,51
Eminiş Ambalaj0,900,00-23,08
Emlak Konut GMYO1,152,68-21,05
Enerjisa Enerji5,34-0,1913,41
Enka İnşaat5,200,3917,01
Erbosan15,080,60-0,82
Ereğli Demir Çelik7,451,3622,10
Ersu Gıda0,860,00-6,52
Escort Teknoloji0,735,80-3,95
Etiler Gıda1,18-2,48-44,60
Euro Kapital Yat. Ort.0,771,328,45
Euro Trend Yat. Ort.0,670,004,69
Euro Yat. Ort.0,673,086,35
Euro Yatırım Holding1,613,87192,73
Fenerbahçe Futbol7,21-0,144,19
Flap Kongre Toplantı Hiz.2,740,003,01
F-M İzmit Piston15,360,92-0,07
Fonet Bilgi Teknolojileri8,401,82145,61
Ford Otosan59,102,2524,40
Formet Çelik Kapı4,78-0,42276,38
Frigo Pak Gıda2,610,7753,53
Galatasaray Sportif1,370,7410,48
Garanti Bankası8,332,214,65
Garanti Faktoring2,84-1,7343,43
Garanti Yat. Ort.0,610,00-20,28
Gedik Y. Men. Değ.3,510,5714,96
Gedik Yatırım Holding2,72-0,7315,74
Gediz Ambalaj5,094,0925,86
Gentaş1,511,34-9,87
Gersan Elektrik1,840,00-24,60
Global Men. Değ.0,47-2,080,00
Global Yat. Holding3,07-0,322,68
Good-Year2,611,16-21,35
Göltaş Çimento10,241,79-17,62
Gözde Girişim2,751,483,00
GSD Denizcilik1,470,0027,83
GSD Holding0,822,502,50
Gübre Fabrik.2,522,02-14,86
Güler Yat. Holding1,192,5911,21
Güneş Sigorta1,011,00-32,67
Halk GMYO0,764,119,23
Halk Sigorta0,911,113,11
Hatay Tekstil4,492,5113,67
Hedef Girişim1,200,003,45
Hektaş12,910,9439,27
HUB Girişim2,671,9142,02
Hürriyet Gzt.0,730,00-21,51
ICBC Turkey Bank3,201,91-35,09
İdealist Danışmanlık10,02-4,57-7,22
İdealist GMYO1,9011,7616,56
İhlas Ev Aletleri1,180,85257,58
İhlas Gayrimenkul0,830,00-11,66
İhlas Gazetecilik1,78-0,56191,80
İhlas Holding0,432,3834,37
İhlas Yayın Holding0,560,0069,70
İndeks Bilgisayar6,652,6219,42
Info Yatırım1,960,5190,29
İntema7,26-1,2221,07
İpek Doğal Enerji5,474,391,86
İskenderun Demir Çelik6,500,4638,64
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)
(Sürecek)
Kaynak: AA
Borsa İstanbul, Ekonomi

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