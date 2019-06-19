19.06.2019 18:46
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Borsada günlük işlemler (1)

Borsada günlük işlemler (1)

Borsa İstanbul hisse senetleri piyasasında işlem gören hisse senetlerinin, bugünkü kapanış fiyatı ile günlük ve yılbaşına göre değişim oranları şöyle: Hisseler.

Borsa İstanbul hisse senetleri piyasasında işlem gören hisse senetlerinin, bugünkü kapanış fiyatı ile günlük ve yılbaşına göre değişim oranları şöyle:
Hisseler Kapanış FiyatıGünlük Getiri (%)Yıl Başına Göre Getiri (%)
A.V.O.D Gıda ve Tarım1,57-1,26-19,49
Acıpayam Selüloz3,462,066,13
Adana Çimento (A)6,49-1,377,27
Adana Çimento (B)4,630,6512,65
Adana Çimento (C)1,07-1,83-24,11
Adel Kalemcilik10,65-2,83-3,18
Adese Alışveriş Ticaret0,960,00-58,97
Afyon Çimento3,77-0,26-17,86
Ak Enerji0,531,92-15,87
Akbank6,582,8111,81
Akçansa6,29-1,41-3,85
Akdenız Güvenlık Hız.1,32-0,75-34,33
Akfen GMYO1,511,34-8,48
Akın Tekstil8,34-0,36-8,00
Akiş GMYO2,27-0,44-5,86
Akmerkez GMYO18,500,0019,91
Aksa9,36-1,0641,08
Aksa Enerji2,31-0,43-13,81
Aksigorta4,46-2,1942,07
Aksu Enerji7,71-0,52-0,13
Alarko Carrıer35,32-0,73-10,26
Alarko GMYO43,380,882,74
Alarko Holding3,21-0,6264,59
Albaraka Türk1,150,00-5,74
Alcatel Lucent Teletaş6,480,9312,50
Alkim Kağıt3,69-1,862,67
Alkim Kimya24,840,1615,32
Altınyağ0,340,00-22,73
Altınyunus Çeşme4,220,721,69
Anadolu Cam2,80-1,759,17
Anadolu Efes19,791,96-1,41
Anadolu Grubu Holding9,72-0,92-4,09
Anadolu Hayat Emek.5,03-0,40-11,67
Anadolu Isuzu6,84-1,4410,68
Anadolu Sigorta4,090,004,19
Anel Elektrik1,801,6911,11
Arçelik18,732,2918,62
Arena Bilgisayar3,333,42-24,49
Armada Bilgisayar9,840,515,92
Arsan Tekstil1,81-1,0911,73
Artı Yatırım Holding0,941,088,05
Aselsan17,90-2,34-25,46
Aslan Çimento24,702,07-12,29
Ata GMYO3,870,00-3,49
Atakule GMYO1,00-0,99-24,00
Atlantis Yatırım Holding0,400,00122,22
Atlas Yat. Ort.0,79-1,25-8,14
AvivaSA Emeklilik Hayat9,05-0,5522,32
Avrasya GMYO1,39-0,7157,95
Avrasya Petrol ve Tur.1,15-0,866,48
Avrasya Stratejik GMYF1.269,500,011,86
Avrupa Yatırım Holding2,35-2,89-3,29
Ayen Enerji2,280,00-2,98
Ayes Çelik Hasır ve Çit1,5915,61
Aygaz8,68-1,14-12,71
Bagfaş5,882,9821,99
Bak Ambalaj4,781,92-5,72
Balatacılar Balatacılık0,26-3,70-21,21
Bantaş Ambalaj1,48-1,3317,93
Banvit13,32-2,4223,45
Baştaş Başkent Çimento1,78-1,66-11,88
Batı Çimento2,06-2,83-14,52
Batısöke Çimento0,93-4,12-14,68
Bera Holding1,82-0,55-11,65
Berkosan Yalıtım1,52-1,30-16,02
Beşiktaş Futbol Yat.1,39-0,71-14,20
Beyaz Filo2,82-1,743,30
Bilici Yatırım1,59-1,8525,74
Bim Mağazalar79,90-0,62-6,74
Birko Mensucat0,240,00-20,00
Birlik Mensucat0,671,52-42,74
Bizim Mağazaları6,73-1,61-1,03
Bolu Çimento2,45-0,41-28,57
Bomonti Elektrik0,830,0072,92
Borusan Mannesmann7,680,009,57
Borusan Yat. Paz.35,80-0,50-1,18
Bosch Fren Sistemleri155,40-1,081,72
Bossa3,61-0,55-14,13
Boyner Perakende Yat.5,041,4127,92
Brisa6,04-0,17-4,58
Burçelik2,74-1,08-14,64
Burçelik Vana1,460,00-1,35
Bursa Çimento4,00-0,99-9,09
Carrefoursa2,79-0,36-19,83
Ceo Event Medya5,05-0,20
Coca Cola İçecek28,401,72-3,94
Cosmos Yat. Holding1,04-1,897,22
Credıtwest Faktorıng1,00-0,99-3,85
Çelebi112,0013,1391,95
Çelik Halat3,91-0,51-27,63
Çemaş Döküm0,69-1,43-9,21
Çemtaş5,36-0,56-11,84
Çimbeton26,02-0,46-9,02
Çimentaş16,791,4532,20
Çimsa6,130,33-18,81
Çuhadaroğlu Metal1,85-1,073,93
Dagi Giyim1,40-1,4112,90
Dagi Yatırım Holding1,66-2,3564,36
Dardanel0,970,00-11,82
Datagate Bilgisayar6,266,1046,26
Demısaş Döküm2,66-1,1215,77
Denge Holding1,919,1464,66
Deniz GMYO3,041,000,00
Denizbank18,806,52-1,57
Denizli Cam8,92-0,22-22,57
Derimod8,20-0,24-5,42
Desa Deri2,40-0,8338,73
Despec Bilgisayar2,731,11-0,06
Deva Holding5,41-1,9964,44
Diriteks Diriliş Tekstil0,720,00-7,69
Ditaş Doğan5,220,001,98
DO-CO546,10-1,6014,06
Doğan Burda3,77-4,0725,25
Doğan Holding1,130,8921,34
Doğtaş Kelebek Mobilya1,000,00-18,03
Doğusan1,11-1,77-48,72
Doğuş GMYO2,890,0036,97
Doğuş Otomotiv4,11-0,24-5,30
Döktaş Dökümcülük13,24-1,4962,45
Duran Doğan Basım4,76-1,04-6,67
Dyo Boya2,88-1,37-0,69
Eczacıbaşı İlaç2,29-0,43-5,59
Eczacıbaşı Yatırım5,88-0,34-8,16
Edip Gayrimenkul0,651,56-15,58
Ege Endüstri480,00-0,8354,27
Ege Gübre23,70-1,9014,57
Ege Profil9,02-0,994,46
Ege Seramik2,75-0,72-7,13
Egeli & Co Tarım Girişim0,147,697,69
Egeli&Co Enerji Yatırım0,273,8512,50
Egeli&Co Yatırım Holding0,100,000,00
Egeplast4,9810,1829,69
Ekiz Kimya0,290,00-12,12
Emek Elektrik0,752,74-23,47
Eminiş Ambalaj0,90-23,08
Emlak Konut GMYO1,171,74-19,68
Enerjisa Enerji5,30-0,7512,56
Enka İnşaat5,19-0,1916,78
Erbosan14,92-1,06-1,87
Ereğli Demir Çelik7,40-0,6721,28
Ersu Gıda0,860,00-6,52
Escort Teknoloji0,70-4,11-7,89
Etiler Gıda1,201,69-43,66
Euro Kapital Yat. Ort.0,75-2,605,63
Euro Trend Yat. Ort.0,66-1,493,13
Euro Yat. Ort.0,670,006,35
Euro Yatırım Holding1,748,07216,36
Fenerbahçe Futbol7,15-0,833,32
Flap Kongre Toplantı Hiz.2,72-0,732,26
F-M İzmit Piston15,26-0,65-0,72
Fonet Bilgi Teknolojileri8,25-1,79141,23
Ford Otosan60,201,8626,71
Formet Çelik Kapı4,851,46281,89
Frigo Pak Gıda2,610,0053,53
Galatasaray Sportif1,36-0,739,68
Garanti Bankası8,532,407,16
Garanti Faktoring2,81-1,0641,92
Garanti Yat. Ort.0,621,64-18,97
Gedik Y. Men. Değ.3,49-0,5714,30
Gedik Yatırım Holding2,68-1,4714,04
Gediz Ambalaj5,07-0,3925,36
Gentaş1,49-1,32-11,06
Gersan Elektrik1,81-1,63-25,83
Global Men. Değ.0,482,132,13
Global Yat. Holding3,03-1,301,34
Good-Year2,641,15-20,44
Göltaş Çimento10,340,98-16,81
Gözde Girişim2,74-0,362,62
GSD Denizcilik1,45-1,3626,09
GSD Holding0,820,002,50
Gübre Fabrik.2,50-0,79-15,54
Güler Yat. Holding1,190,0011,21
Güneş Sigorta1,075,94-28,67
Halk GMYO0,8410,5320,73
Halk Sigorta0,910,003,11
Hatay Tekstil4,530,8914,68
Hedef Girişim1,200,003,45
Hektaş12,71-1,5537,11
HUB Girişim2,711,5044,15
Hürriyet Gzt.0,730,00-21,51
ICBC Turkey Bank3,220,63-34,69
İdealist Danışmanlık9,58-4,39-11,30
İdealist GMYO2,1814,7433,74
İhlas Ev Aletleri1,180,00257,58
İhlas Gayrimenkul0,841,20-10,60
İhlas Gazetecilik1,885,62208,20
İhlas Holding0,42-2,3331,25
İhlas Yayın Holding0,560,0069,70
İndeks Bilgisayar7,015,4125,88
Info Yatırım2,086,12101,94
İntema7,15-1,5219,23
İpek Doğal Enerji5,612,564,47
İskenderun Demir Çelik6,500,0038,64
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)
(Sürecek)
Kaynak: AA
Borsa İstanbul, Ekonomi

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