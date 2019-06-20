Borsada günlük işlemler (1)

Borsa İstanbul
hisse senetleri piyasasında işlem gören hisse senetlerinin, bugünkü kapanış fiyatı ile günlük ve yıl başına göre değişim oranları şöyle:
|Hisseler
|Kapanış Fiyatı
|Günlük Getiri (%)
|Yıl Başına Göre Getiri (%)
|A.V.O.D Gıda ve Tarım
|1,57
|0,00
|-19,49
|Acıpayam Selüloz
|3,47
|0,29
|6,44
|Adana Çimento (A)
|6,53
|0,62
|7,93
|Adana Çimento (B)
|4,62
|-0,22
|12,41
|Adana Çimento (C)
|1,11
|3,74
|-21,28
|Adel Kalemcilik
|10,60
|-0,47
|-3,64
|Adese Alışveriş Ticaret
|0,96
|0,00
|-58,97
|Afyon Çimento
|3,80
|0,80
|-17,21
|Ak Enerji
|0,52
|-1,89
|-17,46
|Akbank
|6,67
|1,37
|13,34
|Akçansa
|6,27
|-0,32
|-4,16
|Akdenız Güvenlık Hız.
|1,31
|-0,76
|-34,83
|Akfen GMYO
|1,49
|-1,32
|-9,70
|Akın Tekstil
|8,32
|-0,24
|-8,22
|Akiş GMYO
|2,30
|1,32
|-4,61
|Akmerkez GMYO
|18,50
|0,00
|19,91
|Aksa
|9,25
|-1,18
|39,42
|Aksa Enerji
|2,34
|1,30
|-12,69
|Aksigorta
|4,45
|-0,22
|41,75
|Aksu Enerji
|7,70
|-0,13
|-0,26
|Alarko Carrıer
|35,28
|-0,11
|-10,37
|Alarko GMYO
|43,62
|0,55
|3,31
|Alarko Holding
|3,21
|0,00
|64,59
|Albaraka Türk
|1,15
|0,00
|-5,74
|Alcatel Lucent Teletaş
|6,43
|-0,77
|11,63
|Alkim Kağıt
|3,75
|1,63
|4,34
|Alkim Kimya
|24,92
|0,32
|15,69
|Altınyağ
|0,35
|2,94
|-20,45
|Altınyunus Çeşme
|4,30
|1,90
|3,61
|Anadolu Cam
|2,79
|-0,36
|8,78
|Anadolu Efes
|19,88
|0,45
|-0,96
|Anadolu Grubu Holding
|9,81
|0,93
|-3,20
|Anadolu Hayat Emek.
|5,06
|0,60
|-11,14
|Anadolu Isuzu
|6,80
|-0,58
|10,03
|Anadolu Sigorta
|4,10
|0,24
|4,44
|Anel Elektrik
|1,80
|0,00
|11,11
|Arçelik
|19,29
|2,99
|22,17
|Arena Bilgisayar
|3,27
|-1,80
|-25,85
|Armada Bilgisayar
|9,78
|-0,61
|5,27
|Arsan Tekstil
|1,83
|1,10
|12,96
|Artı Yatırım Holding
|0,93
|-1,06
|6,90
|Aselsan
|17,96
|0,34
|-25,21
|Aslan Çimento
|24,90
|0,81
|-11,58
|Ata GMYO
|3,87
|0,00
|-3,49
|Atakule GMYO
|1,00
|0,00
|-24,00
|Atlantis Yatırım Holding
|0,40
|0,00
|122,22
|Atlas Yat. Ort.
|0,80
|1,27
|-6,98
|AvivaSA Emeklilik Hayat
|9,05
|0,00
|22,32
|Avrasya GMYO
|1,36
|-2,16
|54,55
|Avrasya Petrol ve Tur.
|1,15
|0,00
|6,48
|Avrasya Stratejik GMYF
|1.269,70
|0,02
|1,88
|Avrupa Yatırım Holding
|2,46
|4,68
|1,23
|Ayen Enerji
|2,26
|-0,88
|-3,83
|Ayes Çelik Hasır ve Çit
|1,63
|2,52
|18,52
|Aygaz
|8,61
|-0,81
|-13,42
|Bagfaş
|6,01
|2,21
|24,69
|Bak Ambalaj
|4,80
|0,42
|-5,33
|Balatacılar Balatacılık
|0,27
|3,85
|-18,18
|Bantaş Ambalaj
|1,49
|0,68
|18,73
|Banvit
|13,30
|-0,15
|23,26
|Baştaş Başkent Çimento
|1,80
|1,12
|-10,89
|Batı Çimento
|2,04
|-0,97
|-15,35
|Batısöke Çimento
|0,92
|-1,08
|-15,60
|Bera Holding
|1,84
|1,10
|-10,68
|Berkosan Yalıtım
|1,52
|0,00
|-16,02
|Beşiktaş Futbol Yat.
|1,41
|1,44
|-12,96
|Beyaz Filo
|2,85
|1,06
|4,40
|Bilici Yatırım
|1,61
|1,26
|27,32
|Bim Mağazalar
|78,80
|-1,38
|-8,02
|Birko Mensucat
|0,23
|-4,17
|-23,33
|Birlik Mensucat
|0,66
|-1,49
|-43,59
|Bizim Mağazaları
|6,74
|0,15
|-0,88
|Bolu Çimento
|2,43
|-0,82
|-29,15
|Bomonti Elektrik
|0,83
|0,00
|72,92
|Borusan Mannesmann
|7,69
|0,13
|9,71
|Borusan Yat. Paz.
|35,60
|-0,56
|-1,73
|Bosch Fren Sistemleri
|155,80
|0,26
|1,98
|Bossa
|3,66
|1,39
|-12,94
|Boyner Perakende Yat.
|5,13
|1,79
|30,20
|Brisa
|6,01
|-0,50
|-5,06
|Burçelik
|2,74
|0,00
|-14,64
|Burçelik Vana
|1,47
|0,68
|-0,68
|Bursa Çimento
|4,11
|2,75
|-6,59
|Carrefoursa
|2,77
|-0,72
|-20,40
|Ceo Event Medya
|5,20
|2,97
|Coca Cola İçecek
|28,28
|-0,42
|-4,35
|Cosmos Yat. Holding
|1,06
|1,92
|9,28
|Credıtwest Faktorıng
|1,00
|0,00
|-3,85
|Çelebi
|102,60
|-8,39
|75,84
|Çelik Halat
|3,91
|0,00
|-27,63
|Çemaş Döküm
|0,69
|0,00
|-9,21
|Çemtaş
|5,26
|-1,87
|-13,49
|Çimbeton
|26,00
|-0,08
|-9,09
|Çimentaş
|16,86
|0,42
|32,76
|Çimsa
|6,14
|0,16
|-18,68
|Çuhadaroğlu Metal
|1,85
|0,00
|3,93
|Dagi Giyim
|1,40
|0,00
|12,90
|Dagi Yatırım Holding
|1,64
|-1,20
|62,38
|Dardanel
|0,95
|-2,06
|-13,64
|Datagate Bilgisayar
|5,98
|-4,47
|39,72
|Demısaş Döküm
|2,68
|0,75
|16,64
|Denge Holding
|1,98
|3,66
|70,69
|Deniz GMYO
|3,01
|-0,99
|-0,99
|Denizbank
|18,15
|-3,46
|-4,97
|Denizli Cam
|8,92
|0,00
|-22,57
|Derimod
|8,19
|-0,12
|-5,54
|Desa Deri
|2,36
|-1,67
|36,42
|Despec Bilgisayar
|2,73
|0,00
|-0,06
|Deva Holding
|5,35
|-1,11
|62,61
|Diriteks Diriliş Tekstil
|0,71
|-1,39
|-8,97
|Ditaş Doğan
|5,23
|0,19
|2,17
|DO-CO
|546,10
|0,00
|14,06
|Doğan Burda
|3,61
|-4,24
|19,93
|Doğan Holding
|1,11
|-1,77
|19,19
|Doğtaş Kelebek Mobilya
|1,02
|2,00
|-16,39
|Doğusan
|1,10
|-0,90
|-49,18
|Doğuş GMYO
|2,90
|0,35
|37,44
|Doğuş Otomotiv
|4,09
|-0,49
|-5,76
|Döktaş Dökümcülük
|13,60
|2,72
|66,87
|Duran Doğan Basım
|5,10
|7,14
|0,00
|Dyo Boya
|2,89
|0,35
|-0,34
|Eczacıbaşı İlaç
|2,29
|0,00
|-5,59
|Eczacıbaşı Yatırım
|5,91
|0,51
|-7,69
|Edip Gayrimenkul
|0,64
|-1,54
|-16,88
|Ege Endüstri
|483,80
|0,79
|55,49
|Ege Gübre
|24,34
|2,70
|17,66
|Ege Profil
|9,05
|0,33
|4,81
|Ege Seramik
|2,77
|0,73
|-6,46
|Egeli & Co Tarım Girişim
|0,13
|-7,14
|0,00
|Egeli&Co Enerji Yatırım
|0,26
|-3,70
|8,33
|Egeli&Co Yatırım Holding
|0,10
|0,00
|0,00
|Egeplast
|5,97
|19,88
|55,47
|Ekiz Kimya
|0,29
|0,00
|-12,12
|Emek Elektrik
|0,78
|4,00
|-20,41
|Eminiş Ambalaj
|0,90
|0,00
|-23,08
|Emlak Konut GMYO
|1,15
|-1,71
|-21,05
|Enerjisa Enerji
|5,23
|-1,32
|11,08
|Enka İnşaat
|5,18
|-0,19
|16,56
|Erbosan
|14,82
|-0,67
|-2,53
|Ereğli Demir Çelik
|7,48
|1,08
|22,59
|Ersu Gıda
|0,86
|0,00
|-6,52
|Escort Teknoloji
|0,70
|0,00
|-7,89
|Etiler Gıda
|1,20
|0,00
|-43,66
|Euro Kapital Yat. Ort.
|0,74
|-1,33
|4,23
|Euro Trend Yat. Ort.
|0,64
|-3,03
|0,00
|Euro Yat. Ort.
|0,65
|-2,99
|3,17
|Euro Yatırım Holding
|1,77
|1,72
|221,82
|Fenerbahçe Futbol
|7,17
|0,28
|3,61
|Flap Kongre Toplantı Hiz.
|2,73
|0,37
|2,63
|F-M İzmit Piston
|15,26
|0,00
|-0,72
|Fonet Bilgi Teknolojileri
|8,05
|-2,42
|135,38
|Ford Otosan
|59,05
|-1,91
|24,29
|Formet Çelik Kapı
|4,69
|-3,30
|269,29
|Frigo Pak Gıda
|2,72
|4,21
|60,00
|Galatasaray Sportif
|1,36
|0,00
|9,68
|Garanti Bankası
|8,62
|1,06
|8,29
|Garanti Faktoring
|3,19
|13,52
|61,11
|Garanti Yat. Ort.
|0,60
|1,11
|-18,07
|Gedik Y. Men. Değ.
|3,44
|-1,43
|12,66
|Gedik Yatırım Holding
|2,69
|0,37
|14,47
|Gediz Ambalaj
|5,16
|1,78
|27,59
|Gentaş
|1,50
|0,67
|-10,47
|Gersan Elektrik
|1,83
|1,10
|-25,01
|Global Men. Değ.
|0,47
|-2,08
|0,00
|Global Yat. Holding
|3,04
|0,33
|1,67
|Good-Year
|2,60
|-1,52
|-21,65
|Göltaş Çimento
|10,47
|1,26
|-15,77
|Gözde Girişim
|2,73
|-0,36
|2,25
|GSD Denizcilik
|1,44
|-0,69
|25,22
|GSD Holding
|0,83
|1,22
|3,75
|Gübre Fabrik.
|2,55
|2,00
|-13,85
|Güler Yat. Holding
|1,19
|0,00
|11,21
|Güneş Sigorta
|1,04
|-2,80
|-30,67
|Halk GMYO
|0,74
|-4,72
|15,03
|Halk Sigorta
|0,91
|0,00
|3,11
|Hatay Tekstil
|4,48
|-1,10
|13,42
|Hedef Girişim
|1,21
|0,83
|4,31
|Hektaş
|12,76
|0,39
|37,65
|HUB Girişim
|2,67
|-1,48
|42,02
|Hürriyet Gzt.
|0,73
|0,00
|-21,51
|ICBC Turkey Bank
|3,19
|-0,93
|-35,29
|İdealist Danışmanlık
|9,40
|-1,88
|-12,96
|İdealist GMYO
|2,07
|-5,05
|26,99
|İhlas Ev Aletleri
|1,17
|-0,85
|254,55
|İhlas Gayrimenkul
|0,85
|1,19
|-9,53
|İhlas Gazetecilik
|1,88
|0,00
|208,20
|İhlas Holding
|0,42
|0,00
|31,25
|İhlas Yayın Holding
|0,56
|0,00
|69,70
|İndeks Bilgisayar
|6,83
|-2,57
|22,65
|Info Yatırım
|2,08
|0,00
|101,94
|İntema
|7,27
|1,68
|21,23
|İpek Doğal Enerji
|5,51
|-1,78
|2,61
|İskenderun Demir Çelik
|6,54
|0,62
|39,49
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)
(Sürecek)