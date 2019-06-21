21.06.2019 18:41
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Borsada günlük işlemler (1)

Borsada günlük işlemler (1)

Borsa İstanbul hisse senetleri piyasasında işlem gören hisse senetlerinin, bugünkü kapanış fiyatı ile günlük ve yılbaşına göre değişim oranları şöyle: Hisseler.

Borsa İstanbul hisse senetleri piyasasında işlem gören hisse senetlerinin, bugünkü kapanış fiyatı ile günlük ve yılbaşına göre değişim oranları şöyle:
HisselerKapanış FiyatıGünlük Getiri (%)Yıl Başına Göre Getiri (%)
A.V.O.D Gıda ve Tarım1,580,64-18,97
Acıpayam Selüloz3,500,867,36
Adana Çimento (A)6,52-0,157,77
Adana Çimento (B)4,58-0,8711,44
Adana Çimento (C)1,10-0,90-21,99
Adel Kalemcilik10,57-0,28-3,91
Adese Alışveriş Ticaret0,960,00-58,97
Afyon Çimento3,75-1,32-18,30
Ak Enerji0,51-1,92-19,05
Akbank6,720,7514,19
Akçansa6,330,96-3,24
Akdenız Güvenlık Hız.1,30-0,76-35,32
Akfen GMYO1,490,00-9,70
Akın Tekstil8,340,24-8,00
Akiş GMYO2,29-0,43-5,03
Akmerkez GMYO18,640,7620,81
Aksa9,14-1,1937,76
Aksa Enerji2,350,43-12,31
Aksigorta4,36-2,0238,88
Aksu Enerji7,63-0,91-1,17
Alarko Carrıer34,50-2,21-12,35
Alarko GMYO43,16-1,052,22
Alarko Holding3,230,6265,62
Albaraka Türk1,13-1,74-7,38
Alcatel Lucent Teletaş6,35-1,2410,24
Alkim Kağıt3,71-1,073,23
Alkim Kimya24,960,1615,87
Altınyağ0,350,00-20,45
Altınyunus Çeşme4,28-0,473,13
Anadolu Cam2,790,008,78
Anadolu Efes18,78-5,53-6,44
Anadolu Grubu Holding9,75-0,61-3,79
Anadolu Hayat Emek.5,05-0,20-11,32
Anadolu Isuzu6,77-0,449,55
Anadolu Sigorta4,06-0,983,42
Anel Elektrik1,810,5611,73
Arçelik19,370,4122,67
Arena Bilgisayar3,22-1,53-26,98
Armada Bilgisayar10,002,257,64
Arsan Tekstil1,81-1,0911,73
Artı Yatırım Holding0,92-1,085,75
Aselsan17,95-0,06-25,25
Aslan Çimento24,34-2,25-13,57
Ata GMYO3,870,00-3,49
Atakule GMYO1,011,00-23,24
Atlantis Yatırım Holding0,39-2,50116,67
Atlas Yat. Ort.0,800,00-6,98
AvivaSA Emeklilik Hayat9,03-0,2222,05
Avrasya GMYO1,381,4756,82
Avrasya Petrol ve Tur.1,14-0,875,56
Avrasya Stratejik GMYF1.269,800,011,89
Avrupa Yatırım Holding2,480,812,06
Ayen Enerji2,25-0,44-4,26
Ayes Çelik Hasır ve Çit1,61-1,2317,06
Aygaz8,610,00-13,42
Bagfaş6,193,0028,42
Bak Ambalaj4,800,00-5,33
Balatacılar Balatacılık0,283,70-15,15
Bantaş Ambalaj1,47-1,3417,13
Banvit13,13-1,2821,69
Baştaş Başkent Çimento1,810,56-10,40
Batı Çimento2,00-1,96-17,01
Batısöke Çimento0,91-1,09-16,51
Bera Holding1,82-1,09-11,65
Berkosan Yalıtım1,51-0,66-16,57
Beşiktaş Futbol Yat.1,442,13-11,11
Beyaz Filo2,83-0,703,66
Bilici Yatırım1,610,0027,32
Bim Mağazalar77,70-1,40-9,30
Birko Mensucat0,244,35-20,00
Birlik Mensucat0,660,00-43,59
Bizim Mağazaları6,63-1,63-2,50
Bolu Çimento2,42-0,41-29,45
Bomonti Elektrik0,841,2075,00
Borusan Mannesmann7,700,139,85
Borusan Yat. Paz.35,42-0,51-2,23
Bosch Fren Sistemleri154,60-0,771,20
Bossa3,680,55-12,47
Boyner Perakende Yat.6,1519,8856,09
Brisa5,98-0,50-5,53
Burçelik2,72-0,73-15,26
Burçelik Vana1,470,00-0,68
Bursa Çimento4,05-1,46-7,95
Carrefoursa2,73-1,44-21,55
Ceo Event Medya5,281,54
Coca Cola İçecek27,82-1,63-5,90
Cosmos Yat. Holding1,081,8911,34
Credıtwest Faktorıng1,066,001,92
Çelebi103,000,3976,53
Çelik Halat3,90-0,26-27,82
Çemaş Döküm0,701,45-7,89
Çemtaş5,23-0,57-13,98
Çimbeton25,80-0,77-9,79
Çimentaş15,94-5,4625,51
Çimsa6,12-0,33-18,94
Çuhadaroğlu Metal1,83-1,082,81
Dagi Giyim1,38-1,4311,29
Dagi Yatırım Holding1,640,0062,38
Dardanel0,950,00-13,64
Datagate Bilgisayar5,76-3,6834,58
Demısaş Döküm2,66-0,7515,77
Denge Holding1,96-1,0168,97
Deniz GMYO3,00-0,33-1,32
Denizbank18,300,83-4,19
Denizli Cam8,90-0,22-22,74
Derimod8,200,12-5,42
Desa Deri2,360,0036,42
Despec Bilgisayar2,69-1,47-1,52
Deva Holding5,25-1,8759,57
Diriteks Diriliş Tekstil0,721,41-7,69
Ditaş Doğan5,250,382,56
DO-CO547,100,1814,26
Doğan Burda3,29-8,869,30
Doğan Holding1,120,9020,26
Doğtaş Kelebek Mobilya0,99-2,94-18,85
Doğusan1,09-0,91-49,64
Doğuş GMYO2,972,4140,76
Doğuş Otomotiv4,08-0,24-5,99
Döktaş Dökümcülük13,650,3767,48
Duran Doğan Basım5,191,761,76
Dyo Boya2,87-0,69-1,03
Eczacıbaşı İlaç2,290,00-5,59
Eczacıbaşı Yatırım5,930,34-7,38
Edip Gayrimenkul0,651,56-15,58
Ege Endüstri480,50-0,6854,43
Ege Gübre24,30-0,1617,47
Ege Profil9,01-0,444,35
Ege Seramik2,780,36-6,12
Egeli & Co Tarım Girişim0,147,697,69
Egeli&Co Enerji Yatırım0,260,008,33
Egeli&Co Yatırım Holding0,100,000,00
Egeplast6,000,5056,25
Ekiz Kimya0,3417,243,03
Emek Elektrik0,75-3,85-23,47
Eminiş Ambalaj0,89-1,11-23,93
Emlak Konut GMYO1,14-0,87-21,74
Enerjisa Enerji5,19-0,7610,23
Enka İnşaat5,383,8621,06
Erbosan14,79-0,20-2,73
Ereğli Demir Çelik7,561,0723,90
Ersu Gıda0,85-1,16-7,61
Escort Teknoloji0,69-1,43-9,21
Etiler Gıda1,200,00-43,66
Euro Kapital Yat. Ort.0,740,004,23
Euro Trend Yat. Ort.0,640,000,00
Euro Yat. Ort.0,661,544,76
Euro Yatırım Holding1,770,00221,82
Fenerbahçe Futbol7,16-0,143,47
Flap Kongre Toplantı Hiz.2,730,002,63
F-M İzmit Piston15,24-0,13-0,85
Fonet Bilgi Teknolojileri7,93-1,49131,87
Ford Otosan60,302,1226,92
Formet Çelik Kapı4,904,48285,83
Frigo Pak Gıda2,730,3760,59
Galatasaray Sportif1,370,7410,48
Garanti Bankası8,55-0,817,41
Garanti Faktoring3,190,0061,11
Garanti Yat. Ort.0,600,00-18,07
Gedik Y. Men. Değ.3,440,0012,66
Gedik Yatırım Holding2,710,7415,32
Gediz Ambalaj5,200,7828,58
Gentaş1,500,00-10,47
Gersan Elektrik1,81-1,09-25,83
Global Men. Değ.0,46-2,13-2,13
Global Yat. Holding2,97-2,30-0,67
Good-Year2,610,38-21,35
Göltaş Çimento10,33-1,34-16,89
Gözde Girişim2,72-0,371,87
GSD Denizcilik1,42-1,3923,48
GSD Holding0,81-2,411,25
Gübre Fabrik.2,550,00-13,85
Güler Yat. Holding1,200,8412,15
Güneş Sigorta1,02-1,92-32,00
Halk GMYO0,73-1,3513,48
Halk Sigorta0,90-1,101,98
Hatay Tekstil4,41-1,5611,65
Hedef Girişim1,19-1,652,59
Hektaş12,75-0,0837,54
HUB Girişim2,66-0,3741,49
Hürriyet Gzt.0,730,00-21,51
ICBC Turkey Bank3,15-1,25-36,11
İdealist Danışmanlık9,21-2,02-14,72
İdealist GMYO2,00-3,3822,70
İhlas Ev Aletleri1,12-4,27239,39
İhlas Gayrimenkul0,83-2,35-11,66
İhlas Gazetecilik1,880,00208,20
İhlas Holding0,420,0031,25
İhlas Yayın Holding0,560,0069,70
İndeks Bilgisayar6,830,0022,65
Info Yatırım2,03-2,4097,09
İntema6,99-3,8516,56
İpek Doğal Enerji5,622,004,66
İskenderun Demir Çelik6,600,9240,77
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)
(Sürecek)
Kaynak: AA
Borsa İstanbul , Ekonomi

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