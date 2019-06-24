24.06.2019 18:39
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Borsada günlük işlemler (1)

Borsada günlük işlemler (1)

Borsa İstanbul hisse senetleri piyasasında işlem gören hisse senetlerinin, bugünkü kapanış fiyatı ile günlük ve yılbaşına göre değişim oranları şöyle: Hisseler.

Borsa İstanbul hisse senetleri piyasasında işlem gören hisse senetlerinin, bugünkü kapanış fiyatı ile günlük ve yılbaşına göre değişim oranları şöyle:
HisselerKapanış FiyatıGünlük Getiri (%)Yıl Başına Göre Getiri (%)
A.V.O.D Gıda ve Tarım1,580,00-18,97
Acıpayam Selüloz3,440,297,67
Adana Çimento (A)6,45-1,076,61
Adana Çimento (B)4,600,4411,92
Adana Çimento (C)1,100,00-21,99
Adel Kalemcilik10,630,57-3,36
Adese Alışveriş Ticaret0,95-1,04-59,40
Afyon Çimento3,760,27-18,08
Ak Enerji0,510,00-19,05
Akbank6,943,2717,93
Akçansa6,31-0,32-3,55
Akdenız Güvenlık Hız.1,353,85-32,84
Akfen GMYO1,490,00-9,70
Akın Tekstil8,350,12-7,89
Akiş GMYO2,300,44-4,61
Akmerkez GMYO19,001,9323,15
Aksa9,10-0,4437,16
Aksa Enerji2,350,00-12,31
Aksigorta4,452,0641,75
Aksu Enerji7,62-0,13-1,30
Alarko Carrıer36,906,96-6,25
Alarko GMYO43,460,702,93
Alarko Holding3,19-1,2463,57
Albaraka Türk1,140,88-6,56
Alcatel Lucent Teletaş6,33-0,319,90
Alkim Kağıt3,761,354,62
Alkim Kimya25,000,1616,06
Altınyağ0,350,00-20,45
Altınyunus Çeşme3,406,309,63
Anadolu Cam2,821,089,95
Anadolu Efes19,262,56-4,05
Anadolu Grubu Holding9,931,85-2,02
Anadolu Hayat Emek.5,080,59-10,79
Anadolu Isuzu7,094,7314,72
Anadolu Sigorta4,05-0,253,17
Anel Elektrik1,810,0011,73
Arçelik19,540,8823,75
Arena Bilgisayar3,271,55-25,85
Armada Bilgisayar10,040,408,07
Arsan Tekstil1,831,1012,96
Artı Yatırım Holding0,920,005,75
Aselsan18,070,67-24,75
Aslan Çimento24,460,49-13,14
Ata GMYO3,941,81-1,75
Atakule GMYO1,097,92-17,16
Atlantis Yatırım Holding0,390,00116,67
Atlas Yat. Ort.0,79-1,25-8,14
AvivaSA Emeklilik Hayat9,02-0,1121,91
Avrasya GMYO1,36-1,4554,55
Avrasya Petrol ve Tur.1,172,638,33
Avrasya Stratejik GMYF1.270,000,021,90
Avrupa Yatırım Holding2,44-1,610,41
Ayen Enerji2,24-0,44-4,68
Ayes Çelik Hasır ve Çit1,652,4819,97
Aygaz8,701,05-12,51
Bagfaş6,220,4829,05
Bak Ambalaj4,963,33-2,17
Balatacılar Balatacılık0,280,00-15,15
Bantaş Ambalaj1,470,0017,13
Banvit13,210,6122,43
Baştaş Başkent Çimento1,810,00-10,40
Batı Çimento2,021,00-16,18
Batısöke Çimento0,921,10-15,60
Bera Holding1,830,55-11,17
Berkosan Yalıtım1,520,66-16,02
Beşiktaş Futbol Yat.1,440,00-11,11
Beyaz Filo2,850,714,40
Bilici Yatırım1,620,6228,11
Bim Mağazalar77,20-0,64-9,89
Birko Mensucat0,240,00-20,00
Birlik Mensucat0,717,58-39,32
Bizim Mağazaları6,49-2,11-4,56
Bolu Çimento2,430,41-29,15
Bomonti Elektrik0,840,0075,00
Borusan Mannesmann7,750,6510,57
Borusan Yat. Paz.35,480,17-2,07
Bosch Fren Sistemleri159,002,854,08
Bossa3,792,99-9,85
Boyner Perakende Yat.7,3820,0087,31
Brisa5,89-1,51-6,95
Burçelik2,740,74-14,64
Burçelik Vana1,480,680,00
Bursa Çimento4,080,74-7,27
Carrefoursa2,781,83-20,11
Ceo Event Medya5,19-1,70
Coca Cola İçecek28,944,03-2,12
Cosmos Yat. Holding1,07-0,9310,31
Credıtwest Faktorıng1,03-2,83-0,96
Çelebi101,00-1,9473,10
Çelik Halat3,900,00-27,82
Çemaş Döküm0,69-1,43-9,21
Çemtaş5,191,17-12,97
Çimbeton25,74-0,23-10,00
Çimentaş16,151,3227,17
Çimsa6,180,98-18,15
Çuhadaroğlu Metal1,82-0,552,25
Dagi Giyim1,401,4512,90
Dagi Yatırım Holding1,57-4,2755,45
Dardanel0,94-1,05-14,55
Datagate Bilgisayar5,72-0,6933,64
Demısaş Döküm2,691,1317,08
Denge Holding1,91-2,5564,66
Deniz GMYO3,010,33-0,99
Denizbank18,370,38-3,82
Denizli Cam8,980,90-22,05
Derimod8,250,61-4,84
Desa Deri2,35-0,4235,84
Despec Bilgisayar2,68-0,37-1,89
Deva Holding5,300,9561,09
Diriteks Diriliş Tekstil0,71-1,39-8,97
Ditaş Doğan5,260,192,76
DO-CO547,00-0,0214,24
Doğan Burda3,13-4,863,99
Doğan Holding1,141,7922,41
Doğtaş Kelebek Mobilya1,001,01-18,03
Doğusan1,100,92-49,18
Doğuş GMYO2,38-19,8712,80
Doğuş Otomotiv4,8919,8512,67
Döktaş Dökümcülük13,62-0,2267,12
Duran Doğan Basım5,251,162,94
Dyo Boya2,901,050,00
Eczacıbaşı İlaç2,300,44-5,18
Eczacıbaşı Yatırım5,950,34-7,07
Edip Gayrimenkul0,650,00-15,58
Ege Endüstri477,50-0,6253,47
Ege Gübre24,661,4819,21
Ege Profil9,121,225,62
Ege Seramik2,77-0,36-6,46
Egeli & Co Tarım Girişim0,140,007,69
Egeli&Co Enerji Yatırım0,260,008,33
Egeli&Co Yatırım Holding0,100,000,00
Egeplast6,193,1761,20
Ekiz Kimya0,31-8,82-6,06
Emek Elektrik0,750,00-23,47
Eminiş Ambalaj0,901,12-23,08
Emlak Konut GMYO1,140,00-21,74
Enerjisa Enerji5,190,0010,23
Enka İnşaat5,24-2,6017,91
Erbosan14,77-0,14-2,86
Ereğli Demir Çelik7,600,5324,55
Ersu Gıda0,850,00-7,61
Escort Teknoloji0,701,45-7,89
Etiler Gıda1,19-0,83-44,13
Euro Kapital Yat. Ort.0,740,004,23
Euro Trend Yat. Ort.0,640,000,00
Euro Yat. Ort.0,660,004,76
Euro Yatırım Holding1,822,82230,91
Fenerbahçe Futbol7,230,984,48
Flap Kongre Toplantı Hiz.2,740,373,01
F-M İzmit Piston15,572,171,29
Fonet Bilgi Teknolojileri7,85-1,01129,53
Ford Otosan60,15-0,2526,61
Formet Çelik Kapı5,053,06297,64
Frigo Pak Gıda3,2719,7892,35
Galatasaray Sportif1,380,7311,29
Garanti Bankası8,954,6812,44
Garanti Faktoring3,190,0061,11
Garanti Yat. Ort.0,611,67-16,71
Gedik Y. Men. Değ.3,440,0012,66
Gedik Yatırım Holding2,730,7416,17
Gediz Ambalaj5,363,0832,53
Gentaş1,49-0,67-11,06
Gersan Elektrik1,841,66-24,60
Global Men. Değ.0,472,170,00
Global Yat. Holding2,980,34-0,33
Good-Year2,620,38-21,04
Göltaş Çimento10,552,13-15,12
Gözde Girişim2,720,001,87
GSD Denizcilik1,473,5227,83
GSD Holding0,821,232,50
Gübre Fabrik.2,612,35-11,82
Güler Yat. Holding1,18-1,6710,28
Güneş Sigorta1,041,96-30,67
Halk GMYO0,752,7416,58
Halk Sigorta0,89-1,110,85
Hatay Tekstil4,461,1312,91
Hedef Girişim1,200,843,45
Hektaş12,62-1,0236,14
HUB Girişim2,660,0041,49
Hürriyet Gzt.0,72-1,37-22,58
ICBC Turkey Bank3,191,27-35,29
İdealist Danışmanlık9,15-0,65-15,28
İdealist GMYO1,91-4,5017,18
İhlas Ev Aletleri1,130,89242,42
İhlas Gayrimenkul0,82-1,20-12,72
İhlas Gazetecilik1,76-6,38188,52
İhlas Holding0,41-2,3828,12
İhlas Yayın Holding0,560,0069,70
İndeks Bilgisayar6,850,2923,01
Info Yatırım2,166,40109,71
İntema7,000,1416,73
İpek Doğal Enerji5,772,677,45
İskenderun Demir Çelik6,600,0040,77
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)
(Sürecek)
Kaynak: AA
Borsa İstanbul , Ekonomi

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