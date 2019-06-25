Borsada günlük işlemler (1)

Borsa İstanbul hisse senetleri piyasasında işlem gören hisse senetlerinin, bugünkü kapanış fiyatı ile günlük ve yılbaşına göre değişim oranları şöyle:
|Hisseler
|Kapanış Fiyatı
|Günlük Getiri (%)
|Yıl Başına Göre Getiri (%)
|A.V.O.D Gıda ve Tarım
|1,58
|0,00
|-18,97
|Acıpayam Selüloz
|3,36
|-2,33
|5,17
|Adana Çimento (A)
|6,49
|0,62
|7,27
|Adana Çimento (B)
|4,60
|0,00
|11,92
|Adana Çimento (C)
|1,10
|0,00
|-21,99
|Adel Kalemcilik
|10,68
|0,47
|-2,91
|Adese Alışveriş Ticaret
|0,95
|0,00
|-59,40
|Afyon Çimento
|3,79
|0,80
|-17,43
|Ak Enerji
|0,52
|1,96
|-17,46
|Akbank
|6,84
|-1,44
|16,23
|Akçansa
|6,28
|-0,48
|-4,01
|Akdenız Güvenlık Hız.
|1,38
|2,22
|-31,34
|Akfen GMYO
|1,49
|0,00
|-9,70
|Akın Tekstil
|8,40
|0,60
|-7,34
|Akiş GMYO
|2,29
|-0,43
|-5,03
|Akmerkez GMYO
|18,60
|-2,11
|20,56
|Aksa
|9,10
|0,00
|37,16
|Aksa Enerji
|2,33
|-0,85
|-13,06
|Aksigorta
|4,48
|0,67
|42,70
|Aksu Enerji
|7,56
|-0,79
|-2,07
|Alarko Carrıer
|35,98
|-2,49
|-8,59
|Alarko GMYO
|43,60
|0,32
|3,26
|Alarko Holding
|3,27
|2,51
|67,67
|Albaraka Türk
|1,16
|1,75
|-4,92
|Alcatel Lucent Teletaş
|6,33
|0,00
|9,90
|Alkim Kağıt
|3,76
|0,00
|4,62
|Alkim Kimya
|25,86
|3,44
|20,05
|Altınyağ
|0,34
|-2,86
|-22,73
|Altınyunus Çeşme
|3,20
|-5,88
|3,18
|Anadolu Cam
|2,82
|0,00
|9,95
|Anadolu Efes
|19,57
|1,61
|-2,51
|Anadolu Grubu Holding
|10,48
|5,54
|3,41
|Anadolu Hayat Emek.
|5,04
|-0,79
|-11,49
|Anadolu Isuzu
|7,34
|3,53
|18,77
|Anadolu Sigorta
|4,05
|0,00
|3,17
|Anel Elektrik
|1,81
|0,00
|11,73
|Arçelik
|19,46
|-0,41
|23,24
|Arena Bilgisayar
|3,36
|2,75
|-23,81
|Armada Bilgisayar
|10,10
|0,60
|8,72
|Arsan Tekstil
|1,85
|1,09
|14,20
|Artı Yatırım Holding
|0,91
|-1,09
|4,60
|Aselsan
|18,00
|-0,39
|-25,04
|Aslan Çimento
|24,16
|-1,23
|-14,20
|Ata GMYO
|3,93
|-0,25
|-2,00
|Atakule GMYO
|1,06
|-2,75
|-19,44
|Atlantis Yatırım Holding
|0,40
|2,56
|122,22
|Atlas Yat. Ort.
|0,79
|0,00
|-8,14
|AvivaSA Emeklilik Hayat
|9,02
|0,00
|21,91
|Avrasya GMYO
|1,36
|0,00
|54,55
|Avrasya Petrol ve Tur.
|1,17
|0,00
|8,33
|Avrasya Stratejik GMYF
|1.270,10
|0,01
|1,91
|Avrupa Yatırım Holding
|2,39
|-2,05
|-1,65
|Ayen Enerji
|2,32
|3,57
|-1,28
|Ayes Çelik Hasır ve Çit
|1,55
|-6,06
|12,70
|Aygaz
|8,76
|0,69
|-11,91
|Bagfaş
|6,13
|-1,45
|27,18
|Bak Ambalaj
|4,95
|-0,20
|-2,37
|Balatacılar Balatacılık
|0,28
|0,00
|-15,15
|Bantaş Ambalaj
|1,48
|0,68
|17,93
|Banvit
|13,70
|3,71
|26,97
|Baştaş Başkent Çimento
|1,80
|-0,55
|-10,89
|Batı Çimento
|2,02
|0,00
|-16,18
|Batısöke Çimento
|0,92
|0,00
|-15,60
|Bera Holding
|1,83
|0,00
|-11,17
|Berkosan Yalıtım
|1,53
|0,66
|-15,47
|Beşiktaş Futbol Yat.
|1,47
|2,08
|-9,26
|Beyaz Filo
|2,85
|0,00
|4,40
|Bilici Yatırım
|1,61
|-0,62
|27,32
|Bim Mağazalar
|76,05
|-1,49
|-11,23
|Birko Mensucat
|0,23
|-4,17
|-23,33
|Birlik Mensucat
|0,76
|7,04
|-35,04
|Bizim Mağazaları
|6,64
|2,31
|-2,35
|Bolu Çimento
|2,43
|0,00
|-29,15
|Bomonti Elektrik
|0,84
|0,00
|75,00
|Borusan Mannesmann
|7,80
|0,65
|11,28
|Borusan Yat. Paz.
|35,82
|0,96
|-1,13
|Bosch Fren Sistemleri
|158,60
|-0,25
|3,81
|Bossa
|3,75
|-1,06
|-10,80
|Boyner Perakende Yat.
|7,72
|4,61
|95,94
|Brisa
|5,90
|0,17
|-6,79
|Burçelik
|2,76
|0,73
|-14,02
|Burçelik Vana
|1,49
|0,68
|0,68
|Bursa Çimento
|4,11
|0,74
|-6,59
|Carrefoursa
|3,33
|19,78
|-4,31
|Ceo Event Medya
|5,15
|-0,77
|Coca Cola İçecek
|30,02
|3,73
|1,54
|Cosmos Yat. Holding
|1,08
|0,93
|11,34
|Credıtwest Faktorıng
|1,02
|-0,97
|-1,92
|Çelebi
|97,00
|-3,96
|66,25
|Çelik Halat
|3,92
|0,51
|-27,45
|Çemaş Döküm
|0,69
|0,00
|-9,21
|Çemtaş
|5,22
|0,58
|-12,47
|Çimbeton
|25,72
|-0,08
|-10,07
|Çimentaş
|16,24
|0,56
|27,87
|Çimsa
|6,31
|2,10
|-16,42
|Çuhadaroğlu Metal
|1,85
|1,65
|3,93
|Dagi Giyim
|1,40
|0,00
|12,90
|Dagi Yatırım Holding
|1,60
|1,91
|58,42
|Dardanel
|0,93
|-1,06
|-15,45
|Datagate Bilgisayar
|5,77
|0,87
|34,81
|Demısaş Döküm
|2,72
|1,12
|18,38
|Denge Holding
|1,88
|-1,57
|62,07
|Deniz GMYO
|3,01
|0,00
|-0,99
|Denizbank
|18,30
|-0,38
|-4,19
|Denizli Cam
|8,97
|-0,11
|-22,14
|Derimod
|8,40
|1,82
|-3,11
|Desa Deri
|2,41
|2,55
|39,31
|Despec Bilgisayar
|2,73
|1,87
|-0,06
|Deva Holding
|5,45
|2,83
|65,65
|Diriteks Diriliş Tekstil
|0,71
|0,00
|-8,97
|Ditaş Doğan
|5,26
|0,00
|2,76
|DO-CO
|539,70
|-1,33
|12,72
|Doğan Burda
|3,27
|4,47
|8,64
|Doğan Holding
|1,13
|-0,88
|21,34
|Doğtaş Kelebek Mobilya
|0,99
|-1,00
|-18,85
|Doğusan
|1,09
|-0,91
|-49,64
|Doğuş GMYO
|2,30
|-3,36
|9,00
|Doğuş Otomotiv
|5,11
|4,50
|17,74
|Döktaş Dökümcülük
|14,12
|3,67
|73,25
|Duran Doğan Basım
|5,13
|-2,29
|0,59
|Dyo Boya
|2,99
|3,10
|3,10
|Eczacıbaşı İlaç
|2,30
|0,00
|-5,18
|Eczacıbaşı Yatırım
|5,96
|0,17
|-6,91
|Edip Gayrimenkul
|0,66
|1,54
|-14,29
|Ege Endüstri
|480,10
|0,54
|54,30
|Ege Gübre
|24,66
|0,00
|19,21
|Ege Profil
|9,01
|-1,21
|4,35
|Ege Seramik
|2,81
|1,44
|-5,10
|Egeli & Co Tarım Girişim
|0,13
|-7,14
|0,00
|Egeli&Co Enerji Yatırım
|0,27
|3,85
|12,50
|Egeli&Co Yatırım Holding
|0,11
|10,00
|10,00
|Egeplast
|5,83
|-5,82
|51,82
|Ekiz Kimya
|0,30
|-3,23
|-9,09
|Emek Elektrik
|0,75
|0,00
|-23,47
|Eminiş Ambalaj
|0,90
|0,00
|-23,08
|Emlak Konut GMYO
|1,14
|0,00
|-21,74
|Enerjisa Enerji
|5,19
|0,00
|10,23
|Enka İnşaat
|5,35
|2,10
|20,38
|Erbosan
|14,70
|-0,47
|-3,32
|Ereğli Demir Çelik
|7,66
|0,79
|25,54
|Ersu Gıda
|0,85
|0,00
|-7,61
|Escort Teknoloji
|0,70
|0,00
|-7,89
|Etiler Gıda
|1,19
|0,00
|-44,13
|Euro Kapital Yat. Ort.
|0,74
|0,00
|4,23
|Euro Trend Yat. Ort.
|0,65
|1,56
|1,56
|Euro Yat. Ort.
|0,66
|0,00
|4,76
|Euro Yatırım Holding
|1,82
|0,00
|230,91
|Fenerbahçe Futbol
|7,36
|1,80
|6,36
|Flap Kongre Toplantı Hiz.
|2,80
|2,19
|5,26
|F-M İzmit Piston
|15,44
|-0,83
|0,45
|Fonet Bilgi Teknolojileri
|7,64
|-2,68
|123,39
|Ford Otosan
|60,80
|1,08
|27,98
|Formet Çelik Kapı
|4,97
|-1,58
|291,34
|Frigo Pak Gıda
|3,42
|4,59
|101,18
|Galatasaray Sportif
|1,45
|5,07
|16,94
|Garanti Bankası
|8,99
|0,45
|12,94
|Garanti Faktoring
|3,02
|-5,33
|52,53
|Garanti Yat. Ort.
|0,62
|1,64
|-15,34
|Gedik Y. Men. Değ.
|3,44
|0,00
|12,66
|Gedik Yatırım Holding
|2,71
|-0,73
|15,32
|Gediz Ambalaj
|5,38
|0,37
|33,03
|Gentaş
|1,54
|3,36
|-8,08
|Gersan Elektrik
|1,85
|0,54
|-24,19
|Global Men. Değ.
|0,47
|0,00
|0,00
|Global Yat. Holding
|2,97
|-0,34
|-0,67
|Good-Year
|2,61
|-0,38
|-21,35
|Göltaş Çimento
|10,70
|1,42
|-13,92
|Gözde Girişim
|2,73
|0,37
|2,25
|GSD Denizcilik
|1,43
|-2,72
|24,35
|GSD Holding
|0,83
|1,22
|3,75
|Gübre Fabrik.
|2,61
|0,00
|-11,82
|Güler Yat. Holding
|1,19
|0,85
|11,21
|Güneş Sigorta
|1,03
|-0,96
|-31,33
|Halk GMYO
|0,75
|0,00
|16,58
|Halk Sigorta
|0,90
|1,12
|1,98
|Hatay Tekstil
|4,45
|-0,22
|12,66
|Hedef Girişim
|1,24
|3,33
|6,90
|Hektaş
|12,59
|-0,24
|35,81
|HUB Girişim
|2,64
|-0,75
|40,43
|Hürriyet Gzt.
|0,72
|0,00
|-22,58
|ICBC Turkey Bank
|3,30
|3,45
|-33,06
|İdealist Danışmanlık
|9,03
|-1,31
|-16,39
|İdealist GMYO
|1,94
|1,57
|19,02
|İhlas Ev Aletleri
|1,17
|3,54
|254,55
|İhlas Gayrimenkul
|0,82
|0,00
|-12,72
|İhlas Gazetecilik
|1,75
|-0,57
|186,89
|İhlas Holding
|0,42
|2,44
|31,25
|İhlas Yayın Holding
|0,58
|3,57
|75,76
|İndeks Bilgisayar
|6,91
|0,88
|24,09
|Info Yatırım
|2,17
|0,46
|110,68
|İntema
|7,17
|2,43
|19,57
|İpek Doğal Enerji
|5,68
|-1,56
|5,77
|İskenderun Demir Çelik
|6,70
|1,52
|42,90
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)
(Sürecek)