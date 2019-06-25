25.06.2019 18:35
Haberler » Ekonomi » Haber

Borsada günlük işlemler (1)

Borsada günlük işlemler (1)

Borsa İstanbul hisse senetleri piyasasında işlem gören hisse senetlerinin, bugünkü kapanış fiyatı ile günlük ve yılbaşına göre değişim oranları şöyle: Hisseler.

Borsa İstanbul hisse senetleri piyasasında işlem gören hisse senetlerinin, bugünkü kapanış fiyatı ile günlük ve yılbaşına göre değişim oranları şöyle:
HisselerKapanış FiyatıGünlük Getiri (%)Yıl Başına Göre Getiri (%)
A.V.O.D Gıda ve Tarım1,580,00-18,97
Acıpayam Selüloz3,36-2,335,17
Adana Çimento (A)6,490,627,27
Adana Çimento (B)4,600,0011,92
Adana Çimento (C)1,100,00-21,99
Adel Kalemcilik10,680,47-2,91
Adese Alışveriş Ticaret0,950,00-59,40
Afyon Çimento3,790,80-17,43
Ak Enerji0,521,96-17,46
Akbank6,84-1,4416,23
Akçansa6,28-0,48-4,01
Akdenız Güvenlık Hız.1,382,22-31,34
Akfen GMYO1,490,00-9,70
Akın Tekstil8,400,60-7,34
Akiş GMYO2,29-0,43-5,03
Akmerkez GMYO18,60-2,1120,56
Aksa9,100,0037,16
Aksa Enerji2,33-0,85-13,06
Aksigorta4,480,6742,70
Aksu Enerji7,56-0,79-2,07
Alarko Carrıer35,98-2,49-8,59
Alarko GMYO43,600,323,26
Alarko Holding3,272,5167,67
Albaraka Türk1,161,75-4,92
Alcatel Lucent Teletaş6,330,009,90
Alkim Kağıt3,760,004,62
Alkim Kimya25,863,4420,05
Altınyağ0,34-2,86-22,73
Altınyunus Çeşme3,20-5,883,18
Anadolu Cam2,820,009,95
Anadolu Efes19,571,61-2,51
Anadolu Grubu Holding10,485,543,41
Anadolu Hayat Emek.5,04-0,79-11,49
Anadolu Isuzu7,343,5318,77
Anadolu Sigorta4,050,003,17
Anel Elektrik1,810,0011,73
Arçelik19,46-0,4123,24
Arena Bilgisayar3,362,75-23,81
Armada Bilgisayar10,100,608,72
Arsan Tekstil1,851,0914,20
Artı Yatırım Holding0,91-1,094,60
Aselsan18,00-0,39-25,04
Aslan Çimento24,16-1,23-14,20
Ata GMYO3,93-0,25-2,00
Atakule GMYO1,06-2,75-19,44
Atlantis Yatırım Holding0,402,56122,22
Atlas Yat. Ort.0,790,00-8,14
AvivaSA Emeklilik Hayat9,020,0021,91
Avrasya GMYO1,360,0054,55
Avrasya Petrol ve Tur.1,170,008,33
Avrasya Stratejik GMYF1.270,100,011,91
Avrupa Yatırım Holding2,39-2,05-1,65
Ayen Enerji2,323,57-1,28
Ayes Çelik Hasır ve Çit1,55-6,0612,70
Aygaz8,760,69-11,91
Bagfaş6,13-1,4527,18
Bak Ambalaj4,95-0,20-2,37
Balatacılar Balatacılık0,280,00-15,15
Bantaş Ambalaj1,480,6817,93
Banvit13,703,7126,97
Baştaş Başkent Çimento1,80-0,55-10,89
Batı Çimento2,020,00-16,18
Batısöke Çimento0,920,00-15,60
Bera Holding1,830,00-11,17
Berkosan Yalıtım1,530,66-15,47
Beşiktaş Futbol Yat.1,472,08-9,26
Beyaz Filo2,850,004,40
Bilici Yatırım1,61-0,6227,32
Bim Mağazalar76,05-1,49-11,23
Birko Mensucat0,23-4,17-23,33
Birlik Mensucat0,767,04-35,04
Bizim Mağazaları6,642,31-2,35
Bolu Çimento2,430,00-29,15
Bomonti Elektrik0,840,0075,00
Borusan Mannesmann7,800,6511,28
Borusan Yat. Paz.35,820,96-1,13
Bosch Fren Sistemleri158,60-0,253,81
Bossa3,75-1,06-10,80
Boyner Perakende Yat.7,724,6195,94
Brisa5,900,17-6,79
Burçelik2,760,73-14,02
Burçelik Vana1,490,680,68
Bursa Çimento4,110,74-6,59
Carrefoursa3,3319,78-4,31
Ceo Event Medya5,15-0,77
Coca Cola İçecek30,023,731,54
Cosmos Yat. Holding1,080,9311,34
Credıtwest Faktorıng1,02-0,97-1,92
Çelebi97,00-3,9666,25
Çelik Halat3,920,51-27,45
Çemaş Döküm0,690,00-9,21
Çemtaş5,220,58-12,47
Çimbeton25,72-0,08-10,07
Çimentaş16,240,5627,87
Çimsa6,312,10-16,42
Çuhadaroğlu Metal1,851,653,93
Dagi Giyim1,400,0012,90
Dagi Yatırım Holding1,601,9158,42
Dardanel0,93-1,06-15,45
Datagate Bilgisayar5,770,8734,81
Demısaş Döküm2,721,1218,38
Denge Holding1,88-1,5762,07
Deniz GMYO3,010,00-0,99
Denizbank18,30-0,38-4,19
Denizli Cam8,97-0,11-22,14
Derimod8,401,82-3,11
Desa Deri2,412,5539,31
Despec Bilgisayar2,731,87-0,06
Deva Holding5,452,8365,65
Diriteks Diriliş Tekstil0,710,00-8,97
Ditaş Doğan5,260,002,76
DO-CO539,70-1,3312,72
Doğan Burda3,274,478,64
Doğan Holding1,13-0,8821,34
Doğtaş Kelebek Mobilya0,99-1,00-18,85
Doğusan1,09-0,91-49,64
Doğuş GMYO2,30-3,369,00
Doğuş Otomotiv5,114,5017,74
Döktaş Dökümcülük14,123,6773,25
Duran Doğan Basım5,13-2,290,59
Dyo Boya2,993,103,10
Eczacıbaşı İlaç2,300,00-5,18
Eczacıbaşı Yatırım5,960,17-6,91
Edip Gayrimenkul0,661,54-14,29
Ege Endüstri480,100,5454,30
Ege Gübre24,660,0019,21
Ege Profil9,01-1,214,35
Ege Seramik2,811,44-5,10
Egeli & Co Tarım Girişim0,13-7,140,00
Egeli&Co Enerji Yatırım0,273,8512,50
Egeli&Co Yatırım Holding0,1110,0010,00
Egeplast5,83-5,8251,82
Ekiz Kimya0,30-3,23-9,09
Emek Elektrik0,750,00-23,47
Eminiş Ambalaj0,900,00-23,08
Emlak Konut GMYO1,140,00-21,74
Enerjisa Enerji5,190,0010,23
Enka İnşaat5,352,1020,38
Erbosan14,70-0,47-3,32
Ereğli Demir Çelik7,660,7925,54
Ersu Gıda0,850,00-7,61
Escort Teknoloji0,700,00-7,89
Etiler Gıda1,190,00-44,13
Euro Kapital Yat. Ort.0,740,004,23
Euro Trend Yat. Ort.0,651,561,56
Euro Yat. Ort.0,660,004,76
Euro Yatırım Holding1,820,00230,91
Fenerbahçe Futbol7,361,806,36
Flap Kongre Toplantı Hiz.2,802,195,26
F-M İzmit Piston15,44-0,830,45
Fonet Bilgi Teknolojileri7,64-2,68123,39
Ford Otosan60,801,0827,98
Formet Çelik Kapı4,97-1,58291,34
Frigo Pak Gıda3,424,59101,18
Galatasaray Sportif1,455,0716,94
Garanti Bankası8,990,4512,94
Garanti Faktoring3,02-5,3352,53
Garanti Yat. Ort.0,621,64-15,34
Gedik Y. Men. Değ.3,440,0012,66
Gedik Yatırım Holding2,71-0,7315,32
Gediz Ambalaj5,380,3733,03
Gentaş1,543,36-8,08
Gersan Elektrik1,850,54-24,19
Global Men. Değ.0,470,000,00
Global Yat. Holding2,97-0,34-0,67
Good-Year2,61-0,38-21,35
Göltaş Çimento10,701,42-13,92
Gözde Girişim2,730,372,25
GSD Denizcilik1,43-2,7224,35
GSD Holding0,831,223,75
Gübre Fabrik.2,610,00-11,82
Güler Yat. Holding1,190,8511,21
Güneş Sigorta1,03-0,96-31,33
Halk GMYO0,750,0016,58
Halk Sigorta0,901,121,98
Hatay Tekstil4,45-0,2212,66
Hedef Girişim1,243,336,90
Hektaş12,59-0,2435,81
HUB Girişim2,64-0,7540,43
Hürriyet Gzt.0,720,00-22,58
ICBC Turkey Bank3,303,45-33,06
İdealist Danışmanlık9,03-1,31-16,39
İdealist GMYO1,941,5719,02
İhlas Ev Aletleri1,173,54254,55
İhlas Gayrimenkul0,820,00-12,72
İhlas Gazetecilik1,75-0,57186,89
İhlas Holding0,422,4431,25
İhlas Yayın Holding0,583,5775,76
İndeks Bilgisayar6,910,8824,09
Info Yatırım2,170,46110,68
İntema7,172,4319,57
İpek Doğal Enerji5,68-1,565,77
İskenderun Demir Çelik6,701,5242,90
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)
(Sürecek)
Kaynak: AA
Borsa İstanbul , Ekonomi

İSTANBUL SEÇİM SONUÇLARI
Son Dakika Haberleri
19:41 İTB'den Rusya pazarını "etkin değerlendirme" çağrısı
19:37 Beştepe'den askerlik kanununa onay
19:17 Bakan Gül'den 'Yargı Reformu' mektubu
18:40 Borsa şirketlerinin piyasa değeri
18:39 Borsada en çok değer kazanan hisseler
18:39 Borsada en çok değer kaybeden hisseler
18:37 Trump'tan İran'a yeni tehdit