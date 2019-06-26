26.06.2019 18:38
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Borsada günlük işlemler (1)

Borsada günlük işlemler (1)

Borsa İstanbul hisse senetleri piyasasında işlem gören hisse senetlerinin, bugünkü kapanış fiyatı ile günlük ve yılbaşına göre değişim oranları şöyle: Hisseler.

Borsa İstanbul hisse senetleri piyasasında işlem gören hisse senetlerinin, bugünkü kapanış fiyatı ile günlük ve yılbaşına göre değişim oranları şöyle:
HisselerKapanış FiyatıGünlük Getiri (%)Yıl Başına Göre Getiri (%)
A.V.O.D Gıda ve Tarım1,56-1,27-20,00
Acıpayam Selüloz3,360,005,17
Adana Çimento (A)6,540,778,10
Adana Çimento (B)4,794,1316,55
Adana Çimento (C)1,100,00-21,99
Adel Kalemcilik10,59-0,84-3,73
Adese Alışveriş Ticaret0,94-1,05-59,83
Afyon Çimento3,790,00-17,43
Ak Enerji0,520,00-17,46
Akbank6,72-1,7514,19
Akçansa6,27-0,16-4,16
Akdenız Güvenlık Hız.1,35-2,17-32,84
Akfen GMYO1,490,00-9,70
Akın Tekstil8,31-1,07-8,33
Akiş GMYO2,290,00-5,03
Akmerkez GMYO18,640,2220,81
Aksa9,110,1137,31
Aksa Enerji2,32-0,43-13,43
Aksigorta4,43-1,1241,11
Aksu Enerji8,6113,8911,53
Alarko Carrıer35,68-0,83-9,35
Alarko GMYO43,14-1,062,17
Alarko Holding3,290,6168,69
Albaraka Türk1,15-0,86-5,74
Alcatel Lucent Teletaş6,370,6310,59
Alkim Kağıt3,69-1,862,67
Alkim Kimya25,66-0,7719,12
Altınyağ0,352,94-20,45
Altınyunus Çeşme3,200,003,18
Anadolu Cam2,79-1,068,78
Anadolu Efes19,690,61-1,91
Anadolu Grubu Holding10,33-1,431,93
Anadolu Hayat Emek.5,050,20-11,32
Anadolu Isuzu7,21-1,7716,67
Anadolu Sigorta4,04-0,252,91
Anel Elektrik1,78-1,669,88
Arçelik19,15-1,5921,28
Arena Bilgisayar3,462,98-21,54
Armada Bilgisayar9,90-1,986,57
Arsan Tekstil1,881,6216,05
Artı Yatırım Holding0,90-1,103,45
Aselsan17,74-1,44-26,12
Aslan Çimento24,200,17-14,06
Ata GMYO3,940,25-1,75
Atakule GMYO1,081,89-17,92
Atlantis Yatırım Holding0,39-2,50116,67
Atlas Yat. Ort.0,78-1,27-9,30
AvivaSA Emeklilik Hayat9,020,0021,91
Avrasya GMYO1,34-1,4752,27
Avrasya Petrol ve Tur.1,170,008,33
Avrasya Stratejik GMYF1.270,200,011,92
Avrupa Yatırım Holding2,12-11,30-12,76
Ayen Enerji2,340,86-0,43
Ayes Çelik Hasır ve Çit1,592,5815,61
Aygaz8,74-0,23-12,11
Bagfaş6,353,5931,74
Bak Ambalaj5,041,82-0,59
Balatacılar Balatacılık0,293,57-12,12
Bantaş Ambalaj1,46-1,3516,33
Banvit14,143,2131,05
Baştaş Başkent Çimento1,800,00-10,89
Batı Çimento2,072,48-14,11
Batısöke Çimento0,931,09-14,68
Bera Holding1,861,64-9,71
Berkosan Yalıtım1,51-1,31-16,57
Beşiktaş Futbol Yat.1,45-1,36-10,49
Beyaz Filo2,84-0,354,03
Bilici Yatırım1,60-0,6226,53
Bim Mağazalar75,65-0,53-11,70
Birko Mensucat0,244,35-20,00
Birlik Mensucat0,9119,74-22,22
Bizim Mağazaları6,650,15-2,21
Bolu Çimento2,430,00-29,15
Bomonti Elektrik0,840,0075,00
Borusan Mannesmann7,810,1311,42
Borusan Yat. Paz.35,76-0,17-1,29
Bosch Fren Sistemleri157,40-0,763,03
Bossa3,760,27-10,56
Boyner Perakende Yat.7,69-0,3995,18
Brisa5,900,00-6,79
Burçelik2,842,90-11,53
Burçelik Vana1,500,671,35
Bursa Çimento4,07-0,97-7,50
Carrefoursa3,412,40-2,01
Ceo Event Medya5,150,00
Coca Cola İçecek30,100,271,81
Cosmos Yat. Holding1,07-0,9310,31
Credıtwest Faktorıng1,00-1,96-3,85
Çelebi103,006,1976,53
Çelik Halat3,930,26-27,26
Çemaş Döküm0,701,45-7,89
Çemtaş5,20-0,38-12,81
Çimbeton25,800,31-9,79
Çimentaş16,320,4928,50
Çimsa6,21-1,58-17,75
Çuhadaroğlu Metal1,850,003,93
Dagi Giyim1,39-0,7112,10
Dagi Yatırım Holding1,54-3,7552,48
Dardanel0,91-2,15-17,27
Datagate Bilgisayar5,790,3535,28
Demısaş Döküm2,67-1,8416,21
Denge Holding1,86-1,0660,34
Deniz GMYO3,00-0,33-1,32
Denizbank18,01-1,58-5,71
Denizli Cam8,970,00-22,14
Derimod8,470,83-2,31
Desa Deri2,493,3243,93
Despec Bilgisayar2,761,101,04
Deva Holding5,33-2,2062,01
Diriteks Diriliş Tekstil0,721,41-7,69
Ditaş Doğan5,270,192,95
DO-CO521,40-3,398,90
Doğan Burda3,14-3,984,32
Doğan Holding1,12-0,8820,26
Doğtaş Kelebek Mobilya0,990,00-18,85
Doğusan1,090,00-49,64
Doğuş GMYO2,29-0,438,53
Doğuş Otomotiv5,110,0017,74
Döktaş Dökümcülük14,502,6977,91
Duran Doğan Basım5,10-0,580,00
Dyo Boya3,031,344,48
Eczacıbaşı İlaç2,29-0,43-5,59
Eczacıbaşı Yatırım5,94-0,34-7,22
Edip Gayrimenkul0,729,09-6,49
Ege Endüstri476,30-0,7953,08
Ege Gübre24,820,6519,98
Ege Profil9,040,334,70
Ege Seramik2,810,00-5,10
Egeli & Co Tarım Girişim0,130,000,00
Egeli&Co Enerji Yatırım0,270,0012,50
Egeli&Co Yatırım Holding0,10-9,090,00
Egeplast5,10-12,5232,81
Ekiz Kimya0,300,00-9,09
Emek Elektrik0,8412,00-14,29
Eminiş Ambalaj0,900,00-23,08
Emlak Konut GMYO1,150,88-21,05
Enerjisa Enerji5,271,5411,93
Enka İnşaat5,502,8023,76
Erbosan14,53-1,16-4,44
Ereğli Demir Çelik7,680,2625,87
Ersu Gıda0,850,00-7,61
Escort Teknoloji0,69-1,43-9,21
Etiler Gıda1,18-0,84-44,60
Euro Kapital Yat. Ort.0,73-1,352,82
Euro Trend Yat. Ort.0,650,001,56
Euro Yat. Ort.0,65-1,523,17
Euro Yatırım Holding1,78-2,20223,64
Fenerbahçe Futbol7,32-0,545,78
Flap Kongre Toplantı Hiz.2,74-2,143,01
F-M İzmit Piston15,33-0,71-0,27
Fonet Bilgi Teknolojileri8,014,84134,21
Ford Otosan60,60-0,3327,55
Formet Çelik Kapı5,000,60293,70
Frigo Pak Gıda3,9716,08133,53
Galatasaray Sportif1,41-2,7613,71
Garanti Bankası8,89-1,1111,68
Garanti Faktoring2,88-4,6445,45
Garanti Yat. Ort.0,61-1,61-16,71
Gedik Y. Men. Değ.3,501,7414,63
Gedik Yatırım Holding2,70-0,3714,89
Gediz Ambalaj5,30-1,4931,05
Gentaş1,550,65-7,48
Gersan Elektrik1,913,24-21,73
Global Men. Değ.0,482,132,13
Global Yat. Holding2,95-0,67-1,34
Good-Year2,60-0,38-21,65
Göltaş Çimento10,700,00-13,92
Gözde Girişim2,781,834,12
GSD Denizcilik1,483,5028,70
GSD Holding0,830,003,75
Gübre Fabrik.2,59-0,77-12,50
Güler Yat. Holding1,200,8412,15
Güneş Sigorta1,040,97-30,67
Halk GMYO0,750,0016,58
Halk Sigorta0,89-1,110,85
Hatay Tekstil4,42-0,6711,90
Hedef Girişim1,22-1,615,17
Hektaş12,46-1,0334,41
HUB Girişim2,691,8943,09
Hürriyet Gzt.0,720,00-22,58
ICBC Turkey Bank3,28-0,61-33,47
İdealist Danışmanlık8,84-2,10-18,15
İdealist GMYO1,940,0019,02
İhlas Ev Aletleri1,16-0,85251,52
İhlas Gayrimenkul0,820,00-12,72
İhlas Gazetecilik1,69-3,43177,05
İhlas Holding0,420,0031,25
İhlas Yayın Holding0,57-1,7272,73
İndeks Bilgisayar6,88-0,4323,55
Info Yatırım2,295,53122,33
İntema6,93-3,3515,56
İpek Doğal Enerji5,781,767,64
İskenderun Demir Çelik6,69-0,1542,69
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)
(Sürecek)
Kaynak: AA
yatırım , borsa istanbul , 11 , holding , Ekonomi

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