Borsada günlük işlemler (1)

Borsa İstanbul hisse senetleri piyasasında işlem gören hisse senetlerinin, bugünkü kapanış fiyatı ile günlük ve yılbaşına göre değişim oranları şöyle:
|Hisseler
|Kapanış Fiyatı
|Günlük Getiri (%)
|Yıl Başına Göre Getiri (%)
|A.V.O.D Gıda ve Tarım
|1,56
|-1,27
|-20,00
|Acıpayam Selüloz
|3,36
|0,00
|5,17
|Adana Çimento (A)
|6,54
|0,77
|8,10
|Adana Çimento (B)
|4,79
|4,13
|16,55
|Adana Çimento (C)
|1,10
|0,00
|-21,99
|Adel Kalemcilik
|10,59
|-0,84
|-3,73
|Adese Alışveriş Ticaret
|0,94
|-1,05
|-59,83
|Afyon Çimento
|3,79
|0,00
|-17,43
|Ak Enerji
|0,52
|0,00
|-17,46
|Akbank
|6,72
|-1,75
|14,19
|Akçansa
|6,27
|-0,16
|-4,16
|Akdenız Güvenlık Hız.
|1,35
|-2,17
|-32,84
|Akfen GMYO
|1,49
|0,00
|-9,70
|Akın Tekstil
|8,31
|-1,07
|-8,33
|Akiş GMYO
|2,29
|0,00
|-5,03
|Akmerkez GMYO
|18,64
|0,22
|20,81
|Aksa
|9,11
|0,11
|37,31
|Aksa Enerji
|2,32
|-0,43
|-13,43
|Aksigorta
|4,43
|-1,12
|41,11
|Aksu Enerji
|8,61
|13,89
|11,53
|Alarko Carrıer
|35,68
|-0,83
|-9,35
|Alarko GMYO
|43,14
|-1,06
|2,17
|Alarko Holding
|3,29
|0,61
|68,69
|Albaraka Türk
|1,15
|-0,86
|-5,74
|Alcatel Lucent Teletaş
|6,37
|0,63
|10,59
|Alkim Kağıt
|3,69
|-1,86
|2,67
|Alkim Kimya
|25,66
|-0,77
|19,12
|Altınyağ
|0,35
|2,94
|-20,45
|Altınyunus Çeşme
|3,20
|0,00
|3,18
|Anadolu Cam
|2,79
|-1,06
|8,78
|Anadolu Efes
|19,69
|0,61
|-1,91
|Anadolu Grubu Holding
|10,33
|-1,43
|1,93
|Anadolu Hayat Emek.
|5,05
|0,20
|-11,32
|Anadolu Isuzu
|7,21
|-1,77
|16,67
|Anadolu Sigorta
|4,04
|-0,25
|2,91
|Anel Elektrik
|1,78
|-1,66
|9,88
|Arçelik
|19,15
|-1,59
|21,28
|Arena Bilgisayar
|3,46
|2,98
|-21,54
|Armada Bilgisayar
|9,90
|-1,98
|6,57
|Arsan Tekstil
|1,88
|1,62
|16,05
|Artı Yatırım Holding
|0,90
|-1,10
|3,45
|Aselsan
|17,74
|-1,44
|-26,12
|Aslan Çimento
|24,20
|0,17
|-14,06
|Ata GMYO
|3,94
|0,25
|-1,75
|Atakule GMYO
|1,08
|1,89
|-17,92
|Atlantis Yatırım Holding
|0,39
|-2,50
|116,67
|Atlas Yat. Ort.
|0,78
|-1,27
|-9,30
|AvivaSA Emeklilik Hayat
|9,02
|0,00
|21,91
|Avrasya GMYO
|1,34
|-1,47
|52,27
|Avrasya Petrol ve Tur.
|1,17
|0,00
|8,33
|Avrasya Stratejik GMYF
|1.270,20
|0,01
|1,92
|Avrupa Yatırım Holding
|2,12
|-11,30
|-12,76
|Ayen Enerji
|2,34
|0,86
|-0,43
|Ayes Çelik Hasır ve Çit
|1,59
|2,58
|15,61
|Aygaz
|8,74
|-0,23
|-12,11
|Bagfaş
|6,35
|3,59
|31,74
|Bak Ambalaj
|5,04
|1,82
|-0,59
|Balatacılar Balatacılık
|0,29
|3,57
|-12,12
|Bantaş Ambalaj
|1,46
|-1,35
|16,33
|Banvit
|14,14
|3,21
|31,05
|Baştaş Başkent Çimento
|1,80
|0,00
|-10,89
|Batı Çimento
|2,07
|2,48
|-14,11
|Batısöke Çimento
|0,93
|1,09
|-14,68
|Bera Holding
|1,86
|1,64
|-9,71
|Berkosan Yalıtım
|1,51
|-1,31
|-16,57
|Beşiktaş Futbol Yat.
|1,45
|-1,36
|-10,49
|Beyaz Filo
|2,84
|-0,35
|4,03
|Bilici Yatırım
|1,60
|-0,62
|26,53
|Bim Mağazalar
|75,65
|-0,53
|-11,70
|Birko Mensucat
|0,24
|4,35
|-20,00
|Birlik Mensucat
|0,91
|19,74
|-22,22
|Bizim Mağazaları
|6,65
|0,15
|-2,21
|Bolu Çimento
|2,43
|0,00
|-29,15
|Bomonti Elektrik
|0,84
|0,00
|75,00
|Borusan Mannesmann
|7,81
|0,13
|11,42
|Borusan Yat. Paz.
|35,76
|-0,17
|-1,29
|Bosch Fren Sistemleri
|157,40
|-0,76
|3,03
|Bossa
|3,76
|0,27
|-10,56
|Boyner Perakende Yat.
|7,69
|-0,39
|95,18
|Brisa
|5,90
|0,00
|-6,79
|Burçelik
|2,84
|2,90
|-11,53
|Burçelik Vana
|1,50
|0,67
|1,35
|Bursa Çimento
|4,07
|-0,97
|-7,50
|Carrefoursa
|3,41
|2,40
|-2,01
|Ceo Event Medya
|5,15
|0,00
|Coca Cola İçecek
|30,10
|0,27
|1,81
|Cosmos Yat. Holding
|1,07
|-0,93
|10,31
|Credıtwest Faktorıng
|1,00
|-1,96
|-3,85
|Çelebi
|103,00
|6,19
|76,53
|Çelik Halat
|3,93
|0,26
|-27,26
|Çemaş Döküm
|0,70
|1,45
|-7,89
|Çemtaş
|5,20
|-0,38
|-12,81
|Çimbeton
|25,80
|0,31
|-9,79
|Çimentaş
|16,32
|0,49
|28,50
|Çimsa
|6,21
|-1,58
|-17,75
|Çuhadaroğlu Metal
|1,85
|0,00
|3,93
|Dagi Giyim
|1,39
|-0,71
|12,10
|Dagi Yatırım Holding
|1,54
|-3,75
|52,48
|Dardanel
|0,91
|-2,15
|-17,27
|Datagate Bilgisayar
|5,79
|0,35
|35,28
|Demısaş Döküm
|2,67
|-1,84
|16,21
|Denge Holding
|1,86
|-1,06
|60,34
|Deniz GMYO
|3,00
|-0,33
|-1,32
|Denizbank
|18,01
|-1,58
|-5,71
|Denizli Cam
|8,97
|0,00
|-22,14
|Derimod
|8,47
|0,83
|-2,31
|Desa Deri
|2,49
|3,32
|43,93
|Despec Bilgisayar
|2,76
|1,10
|1,04
|Deva Holding
|5,33
|-2,20
|62,01
|Diriteks Diriliş Tekstil
|0,72
|1,41
|-7,69
|Ditaş Doğan
|5,27
|0,19
|2,95
|DO-CO
|521,40
|-3,39
|8,90
|Doğan Burda
|3,14
|-3,98
|4,32
|Doğan Holding
|1,12
|-0,88
|20,26
|Doğtaş Kelebek Mobilya
|0,99
|0,00
|-18,85
|Doğusan
|1,09
|0,00
|-49,64
|Doğuş GMYO
|2,29
|-0,43
|8,53
|Doğuş Otomotiv
|5,11
|0,00
|17,74
|Döktaş Dökümcülük
|14,50
|2,69
|77,91
|Duran Doğan Basım
|5,10
|-0,58
|0,00
|Dyo Boya
|3,03
|1,34
|4,48
|Eczacıbaşı İlaç
|2,29
|-0,43
|-5,59
|Eczacıbaşı Yatırım
|5,94
|-0,34
|-7,22
|Edip Gayrimenkul
|0,72
|9,09
|-6,49
|Ege Endüstri
|476,30
|-0,79
|53,08
|Ege Gübre
|24,82
|0,65
|19,98
|Ege Profil
|9,04
|0,33
|4,70
|Ege Seramik
|2,81
|0,00
|-5,10
|Egeli & Co Tarım Girişim
|0,13
|0,00
|0,00
|Egeli&Co Enerji Yatırım
|0,27
|0,00
|12,50
|Egeli&Co Yatırım Holding
|0,10
|-9,09
|0,00
|Egeplast
|5,10
|-12,52
|32,81
|Ekiz Kimya
|0,30
|0,00
|-9,09
|Emek Elektrik
|0,84
|12,00
|-14,29
|Eminiş Ambalaj
|0,90
|0,00
|-23,08
|Emlak Konut GMYO
|1,15
|0,88
|-21,05
|Enerjisa Enerji
|5,27
|1,54
|11,93
|Enka İnşaat
|5,50
|2,80
|23,76
|Erbosan
|14,53
|-1,16
|-4,44
|Ereğli Demir Çelik
|7,68
|0,26
|25,87
|Ersu Gıda
|0,85
|0,00
|-7,61
|Escort Teknoloji
|0,69
|-1,43
|-9,21
|Etiler Gıda
|1,18
|-0,84
|-44,60
|Euro Kapital Yat. Ort.
|0,73
|-1,35
|2,82
|Euro Trend Yat. Ort.
|0,65
|0,00
|1,56
|Euro Yat. Ort.
|0,65
|-1,52
|3,17
|Euro Yatırım Holding
|1,78
|-2,20
|223,64
|Fenerbahçe Futbol
|7,32
|-0,54
|5,78
|Flap Kongre Toplantı Hiz.
|2,74
|-2,14
|3,01
|F-M İzmit Piston
|15,33
|-0,71
|-0,27
|Fonet Bilgi Teknolojileri
|8,01
|4,84
|134,21
|Ford Otosan
|60,60
|-0,33
|27,55
|Formet Çelik Kapı
|5,00
|0,60
|293,70
|Frigo Pak Gıda
|3,97
|16,08
|133,53
|Galatasaray Sportif
|1,41
|-2,76
|13,71
|Garanti Bankası
|8,89
|-1,11
|11,68
|Garanti Faktoring
|2,88
|-4,64
|45,45
|Garanti Yat. Ort.
|0,61
|-1,61
|-16,71
|Gedik Y. Men. Değ.
|3,50
|1,74
|14,63
|Gedik Yatırım Holding
|2,70
|-0,37
|14,89
|Gediz Ambalaj
|5,30
|-1,49
|31,05
|Gentaş
|1,55
|0,65
|-7,48
|Gersan Elektrik
|1,91
|3,24
|-21,73
|Global Men. Değ.
|0,48
|2,13
|2,13
|Global Yat. Holding
|2,95
|-0,67
|-1,34
|Good-Year
|2,60
|-0,38
|-21,65
|Göltaş Çimento
|10,70
|0,00
|-13,92
|Gözde Girişim
|2,78
|1,83
|4,12
|GSD Denizcilik
|1,48
|3,50
|28,70
|GSD Holding
|0,83
|0,00
|3,75
|Gübre Fabrik.
|2,59
|-0,77
|-12,50
|Güler Yat. Holding
|1,20
|0,84
|12,15
|Güneş Sigorta
|1,04
|0,97
|-30,67
|Halk GMYO
|0,75
|0,00
|16,58
|Halk Sigorta
|0,89
|-1,11
|0,85
|Hatay Tekstil
|4,42
|-0,67
|11,90
|Hedef Girişim
|1,22
|-1,61
|5,17
|Hektaş
|12,46
|-1,03
|34,41
|HUB Girişim
|2,69
|1,89
|43,09
|Hürriyet Gzt.
|0,72
|0,00
|-22,58
|ICBC Turkey Bank
|3,28
|-0,61
|-33,47
|İdealist Danışmanlık
|8,84
|-2,10
|-18,15
|İdealist GMYO
|1,94
|0,00
|19,02
|İhlas Ev Aletleri
|1,16
|-0,85
|251,52
|İhlas Gayrimenkul
|0,82
|0,00
|-12,72
|İhlas Gazetecilik
|1,69
|-3,43
|177,05
|İhlas Holding
|0,42
|0,00
|31,25
|İhlas Yayın Holding
|0,57
|-1,72
|72,73
|İndeks Bilgisayar
|6,88
|-0,43
|23,55
|Info Yatırım
|2,29
|5,53
|122,33
|İntema
|6,93
|-3,35
|15,56
|İpek Doğal Enerji
|5,78
|1,76
|7,64
|İskenderun Demir Çelik
|6,69
|-0,15
|42,69
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)
(Sürecek)