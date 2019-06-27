Borsada günlük işlemler (1)

Borsa İstanbul hisse senetleri piyasasında işlem gören hisse senetlerinin, bugünkü kapanış fiyatı ile günlük ve yılbaşına göre değişim oranları şöyle:
|Hisseler
|Kapanış Fiyatı
|Günlük Getiri (%)
|Yıl Başına Göre Getiri (%)
|A.V.O.D Gıda ve Tarım
|1,57
|0,64
|-19,49
|Acıpayam Selüloz
|3,34
|-0,60
|4,54
|Adana Çimento (A)
|6,56
|0,31
|8,43
|Adana Çimento (B)
|4,58
|-4,38
|11,44
|Adana Çimento (C)
|1,12
|1,82
|-20,57
|Adel Kalemcilik
|10,60
|0,09
|-3,64
|Adese Alışveriş Ticaret
|0,93
|-1,06
|-60,26
|Afyon Çimento
|3,80
|0,26
|-17,21
|Ak Enerji
|0,51
|-1,92
|-19,05
|Akbank
|6,68
|-0,60
|13,51
|Akçansa
|6,27
|0,00
|-4,16
|Akdenız Güvenlık Hız.
|1,37
|1,48
|-31,84
|Akfen GMYO
|1,47
|-1,34
|-10,91
|Akın Tekstil
|8,30
|-0,12
|-8,44
|Akiş GMYO
|2,26
|-1,31
|-6,27
|Akmerkez GMYO
|18,90
|1,39
|22,50
|Aksa
|9,19
|0,88
|38,52
|Aksa Enerji
|2,33
|0,43
|-13,06
|Aksigorta
|4,40
|-0,68
|40,15
|Aksu Enerji
|8,15
|-5,34
|5,57
|Alarko Carrıer
|35,56
|-0,34
|-9,65
|Alarko GMYO
|42,72
|-0,97
|1,17
|Alarko Holding
|3,24
|-1,52
|66,13
|Albaraka Türk
|1,15
|0,00
|-5,74
|Alcatel Lucent Teletaş
|6,44
|1,10
|11,81
|Alkim Kağıt
|3,69
|0,00
|2,67
|Alkim Kimya
|25,96
|1,17
|20,52
|Altınyağ
|0,35
|0,00
|-20,45
|Altınyunus Çeşme
|3,18
|-0,63
|2,54
|Anadolu Cam
|2,79
|0,00
|8,78
|Anadolu Efes
|20,14
|2,29
|0,33
|Anadolu Grubu Holding
|10,62
|2,81
|4,79
|Anadolu Hayat Emek.
|5,03
|-0,40
|-11,67
|Anadolu Isuzu
|7,16
|-0,69
|15,86
|Anadolu Sigorta
|4,04
|0,00
|2,91
|Anel Elektrik
|1,79
|0,56
|10,49
|Arçelik
|19,30
|0,78
|22,23
|Arena Bilgisayar
|3,48
|0,58
|-21,09
|Armada Bilgisayar
|9,91
|0,10
|6,67
|Arsan Tekstil
|1,88
|0,00
|16,05
|Artı Yatırım Holding
|0,89
|-1,11
|2,30
|Aselsan
|18,01
|1,52
|-25,00
|Aslan Çimento
|25,00
|3,31
|-11,22
|Ata GMYO
|3,95
|0,25
|-1,50
|Atakule GMYO
|1,15
|6,48
|-12,60
|Atlantis Yatırım Holding
|0,39
|0,00
|116,67
|Atlas Yat. Ort.
|0,79
|1,28
|-8,14
|AvivaSA Emeklilik Hayat
|9,02
|0,00
|21,91
|Avrasya GMYO
|1,33
|-0,75
|51,14
|Avrasya Petrol ve Tur.
|1,16
|-0,85
|7,41
|Avrasya Stratejik GMYF
|1.270,40
|0,02
|1,93
|Avrupa Yatırım Holding
|1,78
|-16,04
|-26,75
|Ayen Enerji
|2,36
|0,85
|0,43
|Ayes Çelik Hasır ve Çit
|1,65
|3,77
|19,97
|Aygaz
|8,80
|0,69
|-11,51
|Bagfaş
|6,47
|1,89
|34,23
|Bak Ambalaj
|5,12
|1,59
|0,99
|Balatacılar Balatacılık
|0,30
|3,45
|-9,09
|Bantaş Ambalaj
|1,47
|0,68
|17,13
|Banvit
|14,05
|-0,64
|30,21
|Baştaş Başkent Çimento
|1,75
|-2,78
|-13,37
|Batı Çimento
|2,07
|0,00
|-14,11
|Batısöke Çimento
|0,92
|-1,08
|-15,60
|Bera Holding
|1,81
|-2,69
|-12,14
|Berkosan Yalıtım
|1,53
|1,32
|-15,47
|Beşiktaş Futbol Yat.
|1,46
|0,69
|-9,88
|Beyaz Filo
|2,89
|1,76
|5,86
|Bilici Yatırım
|1,60
|0,00
|26,53
|Bim Mağazalar
|76,80
|1,52
|-10,36
|Birko Mensucat
|0,24
|0,00
|-20,00
|Birlik Mensucat
|0,74
|-18,68
|-36,75
|Bizim Mağazaları
|6,68
|0,45
|-1,76
|Bolu Çimento
|2,46
|1,23
|-28,28
|Bomonti Elektrik
|0,84
|0,00
|75,00
|Borusan Mannesmann
|7,83
|0,26
|11,71
|Borusan Yat. Paz.
|35,58
|-0,50
|-1,79
|Bosch Fren Sistemleri
|158,10
|0,44
|3,49
|Bossa
|3,77
|0,27
|-10,33
|Boyner Perakende Yat.
|7,76
|0,91
|96,95
|Brisa
|5,93
|0,51
|-6,32
|Burçelik
|2,90
|2,11
|-9,66
|Burçelik Vana
|1,49
|-0,67
|0,68
|Bursa Çimento
|4,08
|0,25
|-7,27
|Carrefoursa
|3,20
|-6,16
|-8,05
|Ceo Event Medya
|5,21
|1,17
|Coca Cola İçecek
|30,24
|0,47
|2,28
|Cosmos Yat. Holding
|1,06
|-0,93
|9,28
|Credıtwest Faktorıng
|1,01
|1,00
|-2,88
|Çelebi
|100,50
|-2,43
|72,25
|Çelik Halat
|3,95
|0,51
|-26,89
|Çemaş Döküm
|0,69
|-1,43
|-9,21
|Çemtaş
|5,19
|-0,19
|-12,97
|Çimbeton
|26,02
|0,85
|-9,02
|Çimentaş
|16,39
|0,43
|29,06
|Çimsa
|6,25
|0,64
|-17,22
|Çuhadaroğlu Metal
|1,87
|1,08
|5,06
|Dagi Giyim
|1,39
|0,00
|12,10
|Dagi Yatırım Holding
|1,55
|0,65
|53,47
|Dardanel
|0,95
|4,40
|-13,64
|Datagate Bilgisayar
|5,82
|0,52
|35,98
|Demısaş Döküm
|2,66
|-0,37
|15,77
|Denge Holding
|1,80
|-3,23
|55,17
|Deniz GMYO
|3,58
|19,33
|17,76
|Denizbank
|21,60
|19,93
|13,09
|Denizli Cam
|8,97
|0,00
|-22,14
|Derimod
|9,83
|16,06
|13,38
|Desa Deri
|2,57
|3,21
|48,55
|Despec Bilgisayar
|2,74
|-0,72
|0,31
|Deva Holding
|5,44
|2,06
|65,35
|Diriteks Diriliş Tekstil
|0,71
|-1,39
|-8,97
|Ditaş Doğan
|5,29
|0,38
|3,34
|DO-CO
|541,00
|3,76
|12,99
|Doğan Burda
|3,12
|-0,64
|3,65
|Doğan Holding
|1,14
|1,79
|22,41
|Doğtaş Kelebek Mobilya
|1,00
|1,01
|-18,03
|Doğusan
|1,11
|1,83
|-48,72
|Doğuş GMYO
|2,28
|-0,44
|8,06
|Doğuş Otomotiv
|5,19
|1,57
|19,59
|Döktaş Dökümcülük
|15,20
|4,83
|86,50
|Duran Doğan Basım
|5,17
|1,37
|1,37
|Dyo Boya
|3,00
|-0,99
|3,45
|Eczacıbaşı İlaç
|2,31
|0,87
|-4,76
|Eczacıbaşı Yatırım
|6,02
|1,35
|-5,97
|Edip Gayrimenkul
|0,78
|8,33
|1,30
|Ege Endüstri
|492,10
|3,32
|58,16
|Ege Gübre
|24,86
|0,16
|20,17
|Ege Profil
|9,18
|1,55
|6,32
|Ege Seramik
|2,78
|-1,07
|-6,12
|Egeli & Co Tarım Girişim
|0,14
|7,69
|7,69
|Egeli&Co Enerji Yatırım
|0,26
|-3,70
|8,33
|Egeli&Co Yatırım Holding
|0,11
|10,00
|10,00
|Egeplast
|4,52
|-11,37
|17,71
|Ekiz Kimya
|0,29
|-3,33
|-12,12
|Emek Elektrik
|0,79
|-5,95
|-19,39
|Eminiş Ambalaj
|0,89
|-1,11
|-23,93
|Emlak Konut GMYO
|1,13
|-1,74
|-22,43
|Enerjisa Enerji
|5,34
|1,33
|13,41
|Enka İnşaat
|5,40
|-1,82
|21,51
|Erbosan
|14,52
|-0,07
|-4,50
|Ereğli Demir Çelik
|7,83
|1,95
|28,32
|Ersu Gıda
|0,85
|0,00
|-7,61
|Escort Teknoloji
|0,71
|2,90
|-6,58
|Etiler Gıda
|1,20
|1,69
|-43,66
|Euro Kapital Yat. Ort.
|0,73
|0,00
|2,82
|Euro Trend Yat. Ort.
|0,65
|0,00
|1,56
|Euro Yat. Ort.
|0,66
|1,54
|4,76
|Euro Yatırım Holding
|1,76
|-1,12
|220,00
|Fenerbahçe Futbol
|7,36
|0,55
|6,36
|Flap Kongre Toplantı Hiz.
|2,84
|3,65
|6,77
|F-M İzmit Piston
|15,29
|-0,26
|-0,53
|Fonet Bilgi Teknolojileri
|7,79
|-2,75
|127,78
|Ford Otosan
|61,10
|0,83
|28,61
|Formet Çelik Kapı
|4,68
|-6,40
|268,50
|Frigo Pak Gıda
|3,84
|-3,27
|125,88
|Galatasaray Sportif
|1,42
|0,71
|14,52
|Garanti Bankası
|8,95
|0,67
|12,44
|Garanti Faktoring
|2,81
|-2,43
|41,92
|Garanti Yat. Ort.
|0,61
|0,00
|-16,71
|Gedik Y. Men. Değ.
|3,54
|1,14
|15,94
|Gedik Yatırım Holding
|2,71
|0,37
|15,32
|Gediz Ambalaj
|5,24
|-1,13
|29,56
|Gentaş
|1,56
|0,65
|-6,88
|Gersan Elektrik
|1,91
|0,00
|-21,73
|Global Men. Değ.
|0,48
|0,00
|2,13
|Global Yat. Holding
|2,93
|-0,68
|-2,01
|Good-Year
|2,64
|1,54
|-20,44
|Göltaş Çimento
|10,71
|0,09
|-13,84
|Gözde Girişim
|2,71
|-2,52
|1,50
|GSD Denizcilik
|1,51
|2,03
|31,30
|GSD Holding
|0,83
|0,00
|3,75
|Gübre Fabrik.
|2,59
|0,00
|-12,50
|Güler Yat. Holding
|1,20
|0,00
|12,15
|Güneş Sigorta
|1,03
|-0,96
|-31,33
|Halk GMYO
|0,75
|0,00
|16,58
|Halk Sigorta
|0,90
|1,12
|1,98
|Hatay Tekstil
|4,43
|0,23
|12,15
|Hedef Girişim
|1,21
|-0,82
|4,31
|Hektaş
|12,93
|3,77
|39,48
|HUB Girişim
|2,67
|-0,74
|42,02
|Hürriyet Gzt.
|0,73
|1,39
|-21,51
|ICBC Turkey Bank
|3,74
|14,02
|-24,14
|İdealist Danışmanlık
|8,41
|-4,86
|-22,13
|İdealist GMYO
|1,92
|-1,03
|17,79
|İhlas Ev Aletleri
|1,17
|0,86
|254,55
|İhlas Gayrimenkul
|0,84
|2,44
|-10,60
|İhlas Gazetecilik
|1,72
|1,78
|181,97
|İhlas Holding
|0,42
|0,00
|31,25
|İhlas Yayın Holding
|0,57
|0,00
|72,73
|İndeks Bilgisayar
|6,94
|0,87
|24,63
|Info Yatırım
|2,27
|-0,87
|120,39
|İntema
|6,94
|0,14
|15,73
|İpek Doğal Enerji
|5,84
|1,04
|8,75
|İskenderun Demir Çelik
|6,68
|-0,15
|42,47
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)
(Sürecek)