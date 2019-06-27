Borsada günlük işlemler (1)

Hisseler Kapanış Fiyatı Günlük Getiri (%) Yıl Başına Göre Getiri (%) A.V.O.D Gıda ve Tarım 1,57 0,64 -19,49 Acıpayam Selüloz 3,34 -0,60 4,54 Adana Çimento (A) 6,56 0,31 8,43 Adana Çimento (B) 4,58 -4,38 11,44 Adana Çimento (C) 1,12 1,82 -20,57 Adel Kalemcilik 10,60 0,09 -3,64 Adese Alışveriş Ticaret 0,93 -1,06 -60,26 Afyon Çimento 3,80 0,26 -17,21 Ak Enerji 0,51 -1,92 -19,05 Akbank 6,68 -0,60 13,51 Akçansa 6,27 0,00 -4,16 Akdenız Güvenlık Hız. 1,37 1,48 -31,84 Akfen GMYO 1,47 -1,34 -10,91 Akın Tekstil 8,30 -0,12 -8,44 Akiş GMYO 2,26 -1,31 -6,27 Akmerkez GMYO 18,90 1,39 22,50 Aksa 9,19 0,88 38,52 Aksa Enerji 2,33 0,43 -13,06 Aksigorta 4,40 -0,68 40,15 Aksu Enerji 8,15 -5,34 5,57 Alarko Carrıer 35,56 -0,34 -9,65 Alarko GMYO 42,72 -0,97 1,17 Alarko Holding 3,24 -1,52 66,13 Albaraka Türk 1,15 0,00 -5,74 Alcatel Lucent Teletaş 6,44 1,10 11,81 Alkim Kağıt 3,69 0,00 2,67 Alkim Kimya 25,96 1,17 20,52 Altınyağ 0,35 0,00 -20,45 Altınyunus Çeşme 3,18 -0,63 2,54 Anadolu Cam 2,79 0,00 8,78 Anadolu Efes 20,14 2,29 0,33 Anadolu Grubu Holding 10,62 2,81 4,79 Anadolu Hayat Emek. 5,03 -0,40 -11,67 Anadolu Isuzu 7,16 -0,69 15,86 Anadolu Sigorta 4,04 0,00 2,91 Anel Elektrik 1,79 0,56 10,49 Arçelik 19,30 0,78 22,23 Arena Bilgisayar 3,48 0,58 -21,09 Armada Bilgisayar 9,91 0,10 6,67 Arsan Tekstil 1,88 0,00 16,05 Artı Yatırım Holding 0,89 -1,11 2,30 Aselsan 18,01 1,52 -25,00 Aslan Çimento 25,00 3,31 -11,22 Ata GMYO 3,95 0,25 -1,50 Atakule GMYO 1,15 6,48 -12,60 Atlantis Yatırım Holding 0,39 0,00 116,67 Atlas Yat. Ort. 0,79 1,28 -8,14 AvivaSA Emeklilik Hayat 9,02 0,00 21,91 Avrasya GMYO 1,33 -0,75 51,14 Avrasya Petrol ve Tur. 1,16 -0,85 7,41 Avrasya Stratejik GMYF 1.270,40 0,02 1,93 Avrupa Yatırım Holding 1,78 -16,04 -26,75 Ayen Enerji 2,36 0,85 0,43 Ayes Çelik Hasır ve Çit 1,65 3,77 19,97 Aygaz 8,80 0,69 -11,51 Bagfaş 6,47 1,89 34,23 Bak Ambalaj 5,12 1,59 0,99 Balatacılar Balatacılık 0,30 3,45 -9,09 Bantaş Ambalaj 1,47 0,68 17,13 Banvit 14,05 -0,64 30,21 Baştaş Başkent Çimento 1,75 -2,78 -13,37 Batı Çimento 2,07 0,00 -14,11 Batısöke Çimento 0,92 -1,08 -15,60 Bera Holding 1,81 -2,69 -12,14 Berkosan Yalıtım 1,53 1,32 -15,47 Beşiktaş Futbol Yat. 1,46 0,69 -9,88 Beyaz Filo 2,89 1,76 5,86 Bilici Yatırım 1,60 0,00 26,53 Bim Mağazalar 76,80 1,52 -10,36 Birko Mensucat 0,24 0,00 -20,00 Birlik Mensucat 0,74 -18,68 -36,75 Bizim Mağazaları 6,68 0,45 -1,76 Bolu Çimento 2,46 1,23 -28,28 Bomonti Elektrik 0,84 0,00 75,00 Borusan Mannesmann 7,83 0,26 11,71 Borusan Yat. Paz. 35,58 -0,50 -1,79 Bosch Fren Sistemleri 158,10 0,44 3,49 Bossa 3,77 0,27 -10,33 Boyner Perakende Yat. 7,76 0,91 96,95 Brisa 5,93 0,51 -6,32 Burçelik 2,90 2,11 -9,66 Burçelik Vana 1,49 -0,67 0,68 Bursa Çimento 4,08 0,25 -7,27 Carrefoursa 3,20 -6,16 -8,05 Ceo Event Medya 5,21 1,17 Coca Cola İçecek 30,24 0,47 2,28 Cosmos Yat. Holding 1,06 -0,93 9,28 Credıtwest Faktorıng 1,01 1,00 -2,88 Çelebi 100,50 -2,43 72,25 Çelik Halat 3,95 0,51 -26,89 Çemaş Döküm 0,69 -1,43 -9,21 Çemtaş 5,19 -0,19 -12,97 Çimbeton 26,02 0,85 -9,02 Çimentaş 16,39 0,43 29,06 Çimsa 6,25 0,64 -17,22 Çuhadaroğlu Metal 1,87 1,08 5,06 Dagi Giyim 1,39 0,00 12,10 Dagi Yatırım Holding 1,55 0,65 53,47 Dardanel 0,95 4,40 -13,64 Datagate Bilgisayar 5,82 0,52 35,98 Demısaş Döküm 2,66 -0,37 15,77 Denge Holding 1,80 -3,23 55,17 Deniz GMYO 3,58 19,33 17,76 Denizbank 21,60 19,93 13,09 Denizli Cam 8,97 0,00 -22,14 Derimod 9,83 16,06 13,38 Desa Deri 2,57 3,21 48,55 Despec Bilgisayar 2,74 -0,72 0,31 Deva Holding 5,44 2,06 65,35 Diriteks Diriliş Tekstil 0,71 -1,39 -8,97 Ditaş Doğan 5,29 0,38 3,34 DO-CO 541,00 3,76 12,99 Doğan Burda 3,12 -0,64 3,65 Doğan Holding 1,14 1,79 22,41 Doğtaş Kelebek Mobilya 1,00 1,01 -18,03 Doğusan 1,11 1,83 -48,72 Doğuş GMYO 2,28 -0,44 8,06 Doğuş Otomotiv 5,19 1,57 19,59 Döktaş Dökümcülük 15,20 4,83 86,50 Duran Doğan Basım 5,17 1,37 1,37 Dyo Boya 3,00 -0,99 3,45 Eczacıbaşı İlaç 2,31 0,87 -4,76 Eczacıbaşı Yatırım 6,02 1,35 -5,97 Edip Gayrimenkul 0,78 8,33 1,30 Ege Endüstri 492,10 3,32 58,16 Ege Gübre 24,86 0,16 20,17 Ege Profil 9,18 1,55 6,32 Ege Seramik 2,78 -1,07 -6,12 Egeli & Co Tarım Girişim 0,14 7,69 7,69 Egeli&Co Enerji Yatırım 0,26 -3,70 8,33 Egeli&Co Yatırım Holding 0,11 10,00 10,00 Egeplast 4,52 -11,37 17,71 Ekiz Kimya 0,29 -3,33 -12,12 Emek Elektrik 0,79 -5,95 -19,39 Eminiş Ambalaj 0,89 -1,11 -23,93 Emlak Konut GMYO 1,13 -1,74 -22,43 Enerjisa Enerji 5,34 1,33 13,41 Enka İnşaat 5,40 -1,82 21,51 Erbosan 14,52 -0,07 -4,50 Ereğli Demir Çelik 7,83 1,95 28,32 Ersu Gıda 0,85 0,00 -7,61 Escort Teknoloji 0,71 2,90 -6,58 Etiler Gıda 1,20 1,69 -43,66 Euro Kapital Yat. Ort. 0,73 0,00 2,82 Euro Trend Yat. Ort. 0,65 0,00 1,56 Euro Yat. Ort. 0,66 1,54 4,76 Euro Yatırım Holding 1,76 -1,12 220,00 Fenerbahçe Futbol 7,36 0,55 6,36 Flap Kongre Toplantı Hiz. 2,84 3,65 6,77 F-M İzmit Piston 15,29 -0,26 -0,53 Fonet Bilgi Teknolojileri 7,79 -2,75 127,78 Ford Otosan 61,10 0,83 28,61 Formet Çelik Kapı 4,68 -6,40 268,50 Frigo Pak Gıda 3,84 -3,27 125,88 Galatasaray Sportif 1,42 0,71 14,52 Garanti Bankası 8,95 0,67 12,44 Garanti Faktoring 2,81 -2,43 41,92 Garanti Yat. Ort. 0,61 0,00 -16,71 Gedik Y. Men. Değ. 3,54 1,14 15,94 Gedik Yatırım Holding 2,71 0,37 15,32 Gediz Ambalaj 5,24 -1,13 29,56 Gentaş 1,56 0,65 -6,88 Gersan Elektrik 1,91 0,00 -21,73 Global Men. Değ. 0,48 0,00 2,13 Global Yat. Holding 2,93 -0,68 -2,01 Good-Year 2,64 1,54 -20,44 Göltaş Çimento 10,71 0,09 -13,84 Gözde Girişim 2,71 -2,52 1,50 GSD Denizcilik 1,51 2,03 31,30 GSD Holding 0,83 0,00 3,75 Gübre Fabrik. 2,59 0,00 -12,50 Güler Yat. Holding 1,20 0,00 12,15 Güneş Sigorta 1,03 -0,96 -31,33 Halk GMYO 0,75 0,00 16,58 Halk Sigorta 0,90 1,12 1,98 Hatay Tekstil 4,43 0,23 12,15 Hedef Girişim 1,21 -0,82 4,31 Hektaş 12,93 3,77 39,48 HUB Girişim 2,67 -0,74 42,02 Hürriyet Gzt. 0,73 1,39 -21,51 ICBC Turkey Bank 3,74 14,02 -24,14 İdealist Danışmanlık 8,41 -4,86 -22,13 İdealist GMYO 1,92 -1,03 17,79 İhlas Ev Aletleri 1,17 0,86 254,55 İhlas Gayrimenkul 0,84 2,44 -10,60 İhlas Gazetecilik 1,72 1,78 181,97 İhlas Holding 0,42 0,00 31,25 İhlas Yayın Holding 0,57 0,00 72,73 İndeks Bilgisayar 6,94 0,87 24,63 Info Yatırım 2,27 -0,87 120,39 İntema 6,94 0,14 15,73 İpek Doğal Enerji 5,84 1,04 8,75 İskenderun Demir Çelik 6,68 -0,15 42,47

Borsa İstanbul hisse senetleri piyasasında işlem gören hisse senetlerinin, bugünkü kapanış fiyatı ile günlük ve yılbaşına göre değişim oranları şöyle:(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)(Sürecek)