27.06.2019 18:40
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Borsada günlük işlemler (1)

Borsada günlük işlemler (1)

Borsa İstanbul hisse senetleri piyasasında işlem gören hisse senetlerinin, bugünkü kapanış fiyatı ile günlük ve yılbaşına göre değişim oranları şöyle: Hisseler.

Borsa İstanbul hisse senetleri piyasasında işlem gören hisse senetlerinin, bugünkü kapanış fiyatı ile günlük ve yılbaşına göre değişim oranları şöyle:
HisselerKapanış FiyatıGünlük Getiri (%)Yıl Başına Göre Getiri (%)
A.V.O.D Gıda ve Tarım1,570,64-19,49
Acıpayam Selüloz3,34-0,604,54
Adana Çimento (A)6,560,318,43
Adana Çimento (B)4,58-4,3811,44
Adana Çimento (C)1,121,82-20,57
Adel Kalemcilik10,600,09-3,64
Adese Alışveriş Ticaret0,93-1,06-60,26
Afyon Çimento3,800,26-17,21
Ak Enerji0,51-1,92-19,05
Akbank6,68-0,6013,51
Akçansa6,270,00-4,16
Akdenız Güvenlık Hız.1,371,48-31,84
Akfen GMYO1,47-1,34-10,91
Akın Tekstil8,30-0,12-8,44
Akiş GMYO2,26-1,31-6,27
Akmerkez GMYO18,901,3922,50
Aksa9,190,8838,52
Aksa Enerji2,330,43-13,06
Aksigorta4,40-0,6840,15
Aksu Enerji8,15-5,345,57
Alarko Carrıer35,56-0,34-9,65
Alarko GMYO42,72-0,971,17
Alarko Holding3,24-1,5266,13
Albaraka Türk1,150,00-5,74
Alcatel Lucent Teletaş6,441,1011,81
Alkim Kağıt3,690,002,67
Alkim Kimya25,961,1720,52
Altınyağ0,350,00-20,45
Altınyunus Çeşme3,18-0,632,54
Anadolu Cam2,790,008,78
Anadolu Efes20,142,290,33
Anadolu Grubu Holding10,622,814,79
Anadolu Hayat Emek.5,03-0,40-11,67
Anadolu Isuzu7,16-0,6915,86
Anadolu Sigorta4,040,002,91
Anel Elektrik1,790,5610,49
Arçelik19,300,7822,23
Arena Bilgisayar3,480,58-21,09
Armada Bilgisayar9,910,106,67
Arsan Tekstil1,880,0016,05
Artı Yatırım Holding0,89-1,112,30
Aselsan18,011,52-25,00
Aslan Çimento25,003,31-11,22
Ata GMYO3,950,25-1,50
Atakule GMYO1,156,48-12,60
Atlantis Yatırım Holding0,390,00116,67
Atlas Yat. Ort.0,791,28-8,14
AvivaSA Emeklilik Hayat9,020,0021,91
Avrasya GMYO1,33-0,7551,14
Avrasya Petrol ve Tur.1,16-0,857,41
Avrasya Stratejik GMYF1.270,400,021,93
Avrupa Yatırım Holding1,78-16,04-26,75
Ayen Enerji2,360,850,43
Ayes Çelik Hasır ve Çit1,653,7719,97
Aygaz8,800,69-11,51
Bagfaş6,471,8934,23
Bak Ambalaj5,121,590,99
Balatacılar Balatacılık0,303,45-9,09
Bantaş Ambalaj1,470,6817,13
Banvit14,05-0,6430,21
Baştaş Başkent Çimento1,75-2,78-13,37
Batı Çimento2,070,00-14,11
Batısöke Çimento0,92-1,08-15,60
Bera Holding1,81-2,69-12,14
Berkosan Yalıtım1,531,32-15,47
Beşiktaş Futbol Yat.1,460,69-9,88
Beyaz Filo2,891,765,86
Bilici Yatırım1,600,0026,53
Bim Mağazalar76,801,52-10,36
Birko Mensucat0,240,00-20,00
Birlik Mensucat0,74-18,68-36,75
Bizim Mağazaları6,680,45-1,76
Bolu Çimento2,461,23-28,28
Bomonti Elektrik0,840,0075,00
Borusan Mannesmann7,830,2611,71
Borusan Yat. Paz.35,58-0,50-1,79
Bosch Fren Sistemleri158,100,443,49
Bossa3,770,27-10,33
Boyner Perakende Yat.7,760,9196,95
Brisa5,930,51-6,32
Burçelik2,902,11-9,66
Burçelik Vana1,49-0,670,68
Bursa Çimento4,080,25-7,27
Carrefoursa3,20-6,16-8,05
Ceo Event Medya5,211,17
Coca Cola İçecek30,240,472,28
Cosmos Yat. Holding1,06-0,939,28
Credıtwest Faktorıng1,011,00-2,88
Çelebi100,50-2,4372,25
Çelik Halat3,950,51-26,89
Çemaş Döküm0,69-1,43-9,21
Çemtaş5,19-0,19-12,97
Çimbeton26,020,85-9,02
Çimentaş16,390,4329,06
Çimsa6,250,64-17,22
Çuhadaroğlu Metal1,871,085,06
Dagi Giyim1,390,0012,10
Dagi Yatırım Holding1,550,6553,47
Dardanel0,954,40-13,64
Datagate Bilgisayar5,820,5235,98
Demısaş Döküm2,66-0,3715,77
Denge Holding1,80-3,2355,17
Deniz GMYO3,5819,3317,76
Denizbank21,6019,9313,09
Denizli Cam8,970,00-22,14
Derimod9,8316,0613,38
Desa Deri2,573,2148,55
Despec Bilgisayar2,74-0,720,31
Deva Holding5,442,0665,35
Diriteks Diriliş Tekstil0,71-1,39-8,97
Ditaş Doğan5,290,383,34
DO-CO541,003,7612,99
Doğan Burda3,12-0,643,65
Doğan Holding1,141,7922,41
Doğtaş Kelebek Mobilya1,001,01-18,03
Doğusan1,111,83-48,72
Doğuş GMYO2,28-0,448,06
Doğuş Otomotiv5,191,5719,59
Döktaş Dökümcülük15,204,8386,50
Duran Doğan Basım5,171,371,37
Dyo Boya3,00-0,993,45
Eczacıbaşı İlaç2,310,87-4,76
Eczacıbaşı Yatırım6,021,35-5,97
Edip Gayrimenkul0,788,331,30
Ege Endüstri492,103,3258,16
Ege Gübre24,860,1620,17
Ege Profil9,181,556,32
Ege Seramik2,78-1,07-6,12
Egeli & Co Tarım Girişim0,147,697,69
Egeli&Co Enerji Yatırım0,26-3,708,33
Egeli&Co Yatırım Holding0,1110,0010,00
Egeplast4,52-11,3717,71
Ekiz Kimya0,29-3,33-12,12
Emek Elektrik0,79-5,95-19,39
Eminiş Ambalaj0,89-1,11-23,93
Emlak Konut GMYO1,13-1,74-22,43
Enerjisa Enerji5,341,3313,41
Enka İnşaat5,40-1,8221,51
Erbosan14,52-0,07-4,50
Ereğli Demir Çelik7,831,9528,32
Ersu Gıda0,850,00-7,61
Escort Teknoloji0,712,90-6,58
Etiler Gıda1,201,69-43,66
Euro Kapital Yat. Ort.0,730,002,82
Euro Trend Yat. Ort.0,650,001,56
Euro Yat. Ort.0,661,544,76
Euro Yatırım Holding1,76-1,12220,00
Fenerbahçe Futbol7,360,556,36
Flap Kongre Toplantı Hiz.2,843,656,77
F-M İzmit Piston15,29-0,26-0,53
Fonet Bilgi Teknolojileri7,79-2,75127,78
Ford Otosan61,100,8328,61
Formet Çelik Kapı4,68-6,40268,50
Frigo Pak Gıda3,84-3,27125,88
Galatasaray Sportif1,420,7114,52
Garanti Bankası8,950,6712,44
Garanti Faktoring2,81-2,4341,92
Garanti Yat. Ort.0,610,00-16,71
Gedik Y. Men. Değ.3,541,1415,94
Gedik Yatırım Holding2,710,3715,32
Gediz Ambalaj5,24-1,1329,56
Gentaş1,560,65-6,88
Gersan Elektrik1,910,00-21,73
Global Men. Değ.0,480,002,13
Global Yat. Holding2,93-0,68-2,01
Good-Year2,641,54-20,44
Göltaş Çimento10,710,09-13,84
Gözde Girişim2,71-2,521,50
GSD Denizcilik1,512,0331,30
GSD Holding0,830,003,75
Gübre Fabrik.2,590,00-12,50
Güler Yat. Holding1,200,0012,15
Güneş Sigorta1,03-0,96-31,33
Halk GMYO0,750,0016,58
Halk Sigorta0,901,121,98
Hatay Tekstil4,430,2312,15
Hedef Girişim1,21-0,824,31
Hektaş12,933,7739,48
HUB Girişim2,67-0,7442,02
Hürriyet Gzt.0,731,39-21,51
ICBC Turkey Bank3,7414,02-24,14
İdealist Danışmanlık8,41-4,86-22,13
İdealist GMYO1,92-1,0317,79
İhlas Ev Aletleri1,170,86254,55
İhlas Gayrimenkul0,842,44-10,60
İhlas Gazetecilik1,721,78181,97
İhlas Holding0,420,0031,25
İhlas Yayın Holding0,570,0072,73
İndeks Bilgisayar6,940,8724,63
Info Yatırım2,27-0,87120,39
İntema6,940,1415,73
İpek Doğal Enerji5,841,048,75
İskenderun Demir Çelik6,68-0,1542,47
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)
(Sürecek)
Kaynak: AA
Borsa İstanbul , Ekonomi

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