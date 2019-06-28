28.06.2019 18:44
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Borsada günlük işlemler (1)

Borsada günlük işlemler (1)

Borsa İstanbul hisse senetleri piyasasında işlem gören hisse senetlerinin, bugünkü kapanış fiyatı ile günlük ve yılbaşına göre değişim oranları şöyle: Hisseler.

Borsa İstanbul hisse senetleri piyasasında işlem gören hisse senetlerinin, bugünkü kapanış fiyatı ile günlük ve yılbaşına göre değişim oranları şöyle:
HisselerKapanış FiyatıGünlük Getiri (%)Yıl Başına Göre Getiri (%)
A.V.O.D Gıda ve Tarım1,54-1,91-21,03
Acıpayam Selüloz3,32-0,603,92
Adana Çimento (A)6,610,769,26
Adana Çimento (B)4,610,6612,17
Adana Çimento (C)1,11-0,89-21,28
Adel Kalemcilik10,57-0,28-3,91
Adese Alışveriş Ticaret0,941,08-59,83
Afyon Çimento3,800,00-17,21
Ak Enerji0,521,96-17,46
Akbank6,801,8015,55
Akçansa6,280,16-4,01
Akdenız Güvenlık Hız.1,402,19-30,35
Akfen GMYO1,480,68-10,30
Akın Tekstil8,320,24-8,22
Akiş GMYO2,364,42-2,12
Akmerkez GMYO19,151,3224,12
Aksa9,250,6539,42
Aksa Enerji2,330,00-13,06
Aksigorta4,451,1441,75
Aksu Enerji8,311,967,64
Alarko Carrıer35,30-0,73-10,32
Alarko GMYO42,900,421,60
Alarko Holding3,19-1,5463,57
Albaraka Türk1,160,87-4,92
Alcatel Lucent Teletaş6,541,5513,54
Alkim Kağıt3,690,002,67
Alkim Kimya26,582,3923,39
Altınyağ0,350,00-20,45
Altınyunus Çeşme3,09-2,83-0,37
Anadolu Cam2,77-0,728,00
Anadolu Efes19,89-1,24-0,91
Anadolu Grubu Holding10,53-0,853,90
Anadolu Hayat Emek.5,030,00-11,67
Anadolu Isuzu7,11-0,7015,05
Anadolu Sigorta4,050,253,17
Anel Elektrik1,790,0010,49
Arçelik19,450,7823,18
Arena Bilgisayar3,42-1,72-22,45
Armada Bilgisayar10,031,217,97
Arsan Tekstil1,880,0016,05
Artı Yatırım Holding0,890,002,30
Aselsan18,00-0,06-25,04
Aslan Çimento25,040,16-11,08
Ata GMYO3,960,25-1,25
Atakule GMYO1,258,70-5,00
Atlantis Yatırım Holding0,390,00116,67
Atlas Yat. Ort.0,78-1,27-9,30
AvivaSA Emeklilik Hayat8,98-0,4421,37
Avrasya GMYO1,32-0,7550,00
Avrasya Petrol ve Tur.1,15-0,866,48
Avrasya Stratejik GMYF1.270,500,011,94
Avrupa Yatırım Holding1,67-6,18-31,28
Ayen Enerji2,34-0,85-0,43
Ayes Çelik Hasır ve Çit1,62-1,8217,79
Aygaz8,78-0,23-11,71
Bagfaş6,551,2435,89
Bak Ambalaj5,10-0,390,59
Balatacılar Balatacılık0,29-3,33-12,12
Bantaş Ambalaj1,523,4021,12
Banvit13,98-0,5029,56
Baştaş Başkent Çimento1,750,00-13,37
Batı Çimento2,04-1,45-15,35
Batısöke Çimento0,920,00-15,60
Bera Holding1,810,00-12,14
Berkosan Yalıtım1,52-0,65-16,02
Beşiktaş Futbol Yat.1,470,68-9,26
Beyaz Filo2,86-1,044,76
Bilici Yatırım1,600,0026,53
Bim Mağazalar79,653,71-7,03
Birko Mensucat0,240,00-20,00
Birlik Mensucat0,73-1,35-37,61
Bizim Mağazaları6,66-0,30-2,06
Bolu Çimento2,460,00-28,28
Bomonti Elektrik0,83-1,1972,92
Borusan Mannesmann7,850,2611,99
Borusan Yat. Paz.35,38-0,56-2,34
Bosch Fren Sistemleri157,50-0,383,09
Bossa3,893,18-7,47
Boyner Perakende Yat.7,810,6498,22
Brisa5,950,34-6,00
Burçelik2,84-2,07-11,53
Burçelik Vana1,490,000,68
Bursa Çimento4,05-0,74-7,95
Carrefoursa3,18-0,63-8,62
Ceo Event Medya5,250,77
Coca Cola İçecek29,88-1,191,06
Cosmos Yat. Holding1,060,009,28
Credıtwest Faktorıng1,031,98-0,96
Çelebi100,00-0,5071,39
Çelik Halat3,991,01-26,15
Çemaş Döküm0,701,45-7,89
Çemtaş5,13-1,16-13,98
Çimbeton26,00-0,08-9,09
Çimentaş16,480,5529,76
Çimsa6,22-0,48-17,62
Çuhadaroğlu Metal1,86-0,534,49
Dagi Giyim1,400,7212,90
Dagi Yatırım Holding1,52-1,9450,50
Dardanel0,961,05-12,73
Datagate Bilgisayar5,78-0,6935,05
Demısaş Döküm2,660,0015,77
Denge Holding1,916,1164,66
Deniz GMYO3,30-7,828,55
Denizbank22,443,8917,49
Denizli Cam9,536,24-17,27
Derimod11,1513,4328,60
Desa Deri2,580,3949,13
Despec Bilgisayar2,73-0,36-0,06
Deva Holding5,541,8468,39
Diriteks Diriliş Tekstil0,721,41-7,69
Ditaş Doğan5,290,003,34
DO-CO558,903,3116,73
Doğan Burda3,120,003,65
Doğan Holding1,140,0022,41
Doğtaş Kelebek Mobilya0,99-1,00-18,85
Doğusan1,120,90-48,26
Doğuş GMYO2,26-0,887,11
Doğuş Otomotiv5,465,2025,81
Döktaş Dökümcülük15,00-1,3284,05
Duran Doğan Basım5,302,513,92
Dyo Boya2,97-1,002,41
Eczacıbaşı İlaç2,351,73-3,11
Eczacıbaşı Yatırım6,060,66-5,35
Edip Gayrimenkul0,74-5,13-3,90
Ege Endüstri494,000,3958,77
Ege Gübre24,900,1620,37
Ege Profil9,230,546,90
Ege Seramik2,956,12-0,38
Egeli & Co Tarım Girişim0,140,007,69
Egeli&Co Enerji Yatırım0,273,8512,50
Egeli&Co Yatırım Holding0,10-9,090,00
Egeplast5,0010,6230,21
Ekiz Kimya0,290,00-12,12
Emek Elektrik0,801,27-18,37
Eminiş Ambalaj0,901,12-23,08
Emlak Konut GMYO1,130,00-22,43
Enerjisa Enerji5,513,1817,02
Enka İnşaat5,471,3023,08
Erbosan14,590,48-4,04
Ereğli Demir Çelik7,870,5128,98
Ersu Gıda0,850,00-7,61
Escort Teknoloji0,710,00-6,58
Etiler Gıda1,243,33-41,78
Euro Kapital Yat. Ort.0,730,002,82
Euro Trend Yat. Ort.0,650,001,56
Euro Yat. Ort.0,660,004,76
Euro Yatırım Holding1,770,57221,82
Fenerbahçe Futbol7,441,097,51
Flap Kongre Toplantı Hiz.2,80-1,415,26
F-M İzmit Piston15,430,920,38
Fonet Bilgi Teknolojileri7,840,64129,24
Ford Otosan62,502,2931,55
Formet Çelik Kapı4,802,56277,95
Frigo Pak Gıda3,901,56129,41
Galatasaray Sportif1,473,5218,55
Garanti Bankası9,101,6814,32
Garanti Faktoring2,76-1,7839,39
Garanti Yat. Ort.0,610,00-16,71
Gedik Y. Men. Değ.3,560,5616,59
Gedik Yatırım Holding2,720,3715,74
Gediz Ambalaj5,321,5331,54
Gentaş1,581,28-5,69
Gersan Elektrik1,910,00-21,73
Global Men. Değ.0,492,084,26
Global Yat. Holding2,940,34-1,67
Good-Year2,63-0,38-20,74
Göltaş Çimento10,64-0,65-14,40
Gözde Girişim2,67-1,480,00
GSD Denizcilik1,47-2,6527,83
GSD Holding0,830,003,75
Gübre Fabrik.2,57-0,77-13,18
Güler Yat. Holding1,200,0012,15
Güneş Sigorta1,030,00-31,33
Halk GMYO0,761,3318,14
Halk Sigorta0,911,113,11
Hatay Tekstil4,39-0,9011,14
Hedef Girişim1,220,835,17
Hektaş13,171,8642,07
HUB Girişim2,721,8744,68
Hürriyet Gzt.0,730,00-21,51
ICBC Turkey Bank3,924,81-20,49
İdealist Danışmanlık7,93-5,71-26,57
İdealist GMYO1,88-2,0815,34
İhlas Ev Aletleri1,02-12,82209,09
İhlas Gayrimenkul0,83-1,19-11,66
İhlas Gazetecilik1,70-1,16178,69
İhlas Holding0,420,0031,25
İhlas Yayın Holding0,56-1,7569,70
İndeks Bilgisayar6,90-0,5823,91
Info Yatırım2,25-0,88118,45
İntema7,153,0319,23
İpek Doğal Enerji5,71-2,236,33
İskenderun Demir Çelik6,903,2947,17
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)
(Sürecek)
Kaynak: AA
Borsa İstanbul , Ekonomi

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