Borsada günlük işlemler (1)

Borsa İstanbul hisse senetleri piyasasında işlem gören hisse senetlerinin, bugünkü kapanış fiyatı ile günlük ve yılbaşına göre değişim oranları şöyle:
|Hisseler
|Kapanış Fiyatı
|Günlük Getiri (%)
|Yıl Başına Göre Getiri (%)
|A.V.O.D Gıda ve Tarım
|1,54
|-1,91
|-21,03
|Acıpayam Selüloz
|3,32
|-0,60
|3,92
|Adana Çimento (A)
|6,61
|0,76
|9,26
|Adana Çimento (B)
|4,61
|0,66
|12,17
|Adana Çimento (C)
|1,11
|-0,89
|-21,28
|Adel Kalemcilik
|10,57
|-0,28
|-3,91
|Adese Alışveriş Ticaret
|0,94
|1,08
|-59,83
|Afyon Çimento
|3,80
|0,00
|-17,21
|Ak Enerji
|0,52
|1,96
|-17,46
|Akbank
|6,80
|1,80
|15,55
|Akçansa
|6,28
|0,16
|-4,01
|Akdenız Güvenlık Hız.
|1,40
|2,19
|-30,35
|Akfen GMYO
|1,48
|0,68
|-10,30
|Akın Tekstil
|8,32
|0,24
|-8,22
|Akiş GMYO
|2,36
|4,42
|-2,12
|Akmerkez GMYO
|19,15
|1,32
|24,12
|Aksa
|9,25
|0,65
|39,42
|Aksa Enerji
|2,33
|0,00
|-13,06
|Aksigorta
|4,45
|1,14
|41,75
|Aksu Enerji
|8,31
|1,96
|7,64
|Alarko Carrıer
|35,30
|-0,73
|-10,32
|Alarko GMYO
|42,90
|0,42
|1,60
|Alarko Holding
|3,19
|-1,54
|63,57
|Albaraka Türk
|1,16
|0,87
|-4,92
|Alcatel Lucent Teletaş
|6,54
|1,55
|13,54
|Alkim Kağıt
|3,69
|0,00
|2,67
|Alkim Kimya
|26,58
|2,39
|23,39
|Altınyağ
|0,35
|0,00
|-20,45
|Altınyunus Çeşme
|3,09
|-2,83
|-0,37
|Anadolu Cam
|2,77
|-0,72
|8,00
|Anadolu Efes
|19,89
|-1,24
|-0,91
|Anadolu Grubu Holding
|10,53
|-0,85
|3,90
|Anadolu Hayat Emek.
|5,03
|0,00
|-11,67
|Anadolu Isuzu
|7,11
|-0,70
|15,05
|Anadolu Sigorta
|4,05
|0,25
|3,17
|Anel Elektrik
|1,79
|0,00
|10,49
|Arçelik
|19,45
|0,78
|23,18
|Arena Bilgisayar
|3,42
|-1,72
|-22,45
|Armada Bilgisayar
|10,03
|1,21
|7,97
|Arsan Tekstil
|1,88
|0,00
|16,05
|Artı Yatırım Holding
|0,89
|0,00
|2,30
|Aselsan
|18,00
|-0,06
|-25,04
|Aslan Çimento
|25,04
|0,16
|-11,08
|Ata GMYO
|3,96
|0,25
|-1,25
|Atakule GMYO
|1,25
|8,70
|-5,00
|Atlantis Yatırım Holding
|0,39
|0,00
|116,67
|Atlas Yat. Ort.
|0,78
|-1,27
|-9,30
|AvivaSA Emeklilik Hayat
|8,98
|-0,44
|21,37
|Avrasya GMYO
|1,32
|-0,75
|50,00
|Avrasya Petrol ve Tur.
|1,15
|-0,86
|6,48
|Avrasya Stratejik GMYF
|1.270,50
|0,01
|1,94
|Avrupa Yatırım Holding
|1,67
|-6,18
|-31,28
|Ayen Enerji
|2,34
|-0,85
|-0,43
|Ayes Çelik Hasır ve Çit
|1,62
|-1,82
|17,79
|Aygaz
|8,78
|-0,23
|-11,71
|Bagfaş
|6,55
|1,24
|35,89
|Bak Ambalaj
|5,10
|-0,39
|0,59
|Balatacılar Balatacılık
|0,29
|-3,33
|-12,12
|Bantaş Ambalaj
|1,52
|3,40
|21,12
|Banvit
|13,98
|-0,50
|29,56
|Baştaş Başkent Çimento
|1,75
|0,00
|-13,37
|Batı Çimento
|2,04
|-1,45
|-15,35
|Batısöke Çimento
|0,92
|0,00
|-15,60
|Bera Holding
|1,81
|0,00
|-12,14
|Berkosan Yalıtım
|1,52
|-0,65
|-16,02
|Beşiktaş Futbol Yat.
|1,47
|0,68
|-9,26
|Beyaz Filo
|2,86
|-1,04
|4,76
|Bilici Yatırım
|1,60
|0,00
|26,53
|Bim Mağazalar
|79,65
|3,71
|-7,03
|Birko Mensucat
|0,24
|0,00
|-20,00
|Birlik Mensucat
|0,73
|-1,35
|-37,61
|Bizim Mağazaları
|6,66
|-0,30
|-2,06
|Bolu Çimento
|2,46
|0,00
|-28,28
|Bomonti Elektrik
|0,83
|-1,19
|72,92
|Borusan Mannesmann
|7,85
|0,26
|11,99
|Borusan Yat. Paz.
|35,38
|-0,56
|-2,34
|Bosch Fren Sistemleri
|157,50
|-0,38
|3,09
|Bossa
|3,89
|3,18
|-7,47
|Boyner Perakende Yat.
|7,81
|0,64
|98,22
|Brisa
|5,95
|0,34
|-6,00
|Burçelik
|2,84
|-2,07
|-11,53
|Burçelik Vana
|1,49
|0,00
|0,68
|Bursa Çimento
|4,05
|-0,74
|-7,95
|Carrefoursa
|3,18
|-0,63
|-8,62
|Ceo Event Medya
|5,25
|0,77
|Coca Cola İçecek
|29,88
|-1,19
|1,06
|Cosmos Yat. Holding
|1,06
|0,00
|9,28
|Credıtwest Faktorıng
|1,03
|1,98
|-0,96
|Çelebi
|100,00
|-0,50
|71,39
|Çelik Halat
|3,99
|1,01
|-26,15
|Çemaş Döküm
|0,70
|1,45
|-7,89
|Çemtaş
|5,13
|-1,16
|-13,98
|Çimbeton
|26,00
|-0,08
|-9,09
|Çimentaş
|16,48
|0,55
|29,76
|Çimsa
|6,22
|-0,48
|-17,62
|Çuhadaroğlu Metal
|1,86
|-0,53
|4,49
|Dagi Giyim
|1,40
|0,72
|12,90
|Dagi Yatırım Holding
|1,52
|-1,94
|50,50
|Dardanel
|0,96
|1,05
|-12,73
|Datagate Bilgisayar
|5,78
|-0,69
|35,05
|Demısaş Döküm
|2,66
|0,00
|15,77
|Denge Holding
|1,91
|6,11
|64,66
|Deniz GMYO
|3,30
|-7,82
|8,55
|Denizbank
|22,44
|3,89
|17,49
|Denizli Cam
|9,53
|6,24
|-17,27
|Derimod
|11,15
|13,43
|28,60
|Desa Deri
|2,58
|0,39
|49,13
|Despec Bilgisayar
|2,73
|-0,36
|-0,06
|Deva Holding
|5,54
|1,84
|68,39
|Diriteks Diriliş Tekstil
|0,72
|1,41
|-7,69
|Ditaş Doğan
|5,29
|0,00
|3,34
|DO-CO
|558,90
|3,31
|16,73
|Doğan Burda
|3,12
|0,00
|3,65
|Doğan Holding
|1,14
|0,00
|22,41
|Doğtaş Kelebek Mobilya
|0,99
|-1,00
|-18,85
|Doğusan
|1,12
|0,90
|-48,26
|Doğuş GMYO
|2,26
|-0,88
|7,11
|Doğuş Otomotiv
|5,46
|5,20
|25,81
|Döktaş Dökümcülük
|15,00
|-1,32
|84,05
|Duran Doğan Basım
|5,30
|2,51
|3,92
|Dyo Boya
|2,97
|-1,00
|2,41
|Eczacıbaşı İlaç
|2,35
|1,73
|-3,11
|Eczacıbaşı Yatırım
|6,06
|0,66
|-5,35
|Edip Gayrimenkul
|0,74
|-5,13
|-3,90
|Ege Endüstri
|494,00
|0,39
|58,77
|Ege Gübre
|24,90
|0,16
|20,37
|Ege Profil
|9,23
|0,54
|6,90
|Ege Seramik
|2,95
|6,12
|-0,38
|Egeli & Co Tarım Girişim
|0,14
|0,00
|7,69
|Egeli&Co Enerji Yatırım
|0,27
|3,85
|12,50
|Egeli&Co Yatırım Holding
|0,10
|-9,09
|0,00
|Egeplast
|5,00
|10,62
|30,21
|Ekiz Kimya
|0,29
|0,00
|-12,12
|Emek Elektrik
|0,80
|1,27
|-18,37
|Eminiş Ambalaj
|0,90
|1,12
|-23,08
|Emlak Konut GMYO
|1,13
|0,00
|-22,43
|Enerjisa Enerji
|5,51
|3,18
|17,02
|Enka İnşaat
|5,47
|1,30
|23,08
|Erbosan
|14,59
|0,48
|-4,04
|Ereğli Demir Çelik
|7,87
|0,51
|28,98
|Ersu Gıda
|0,85
|0,00
|-7,61
|Escort Teknoloji
|0,71
|0,00
|-6,58
|Etiler Gıda
|1,24
|3,33
|-41,78
|Euro Kapital Yat. Ort.
|0,73
|0,00
|2,82
|Euro Trend Yat. Ort.
|0,65
|0,00
|1,56
|Euro Yat. Ort.
|0,66
|0,00
|4,76
|Euro Yatırım Holding
|1,77
|0,57
|221,82
|Fenerbahçe Futbol
|7,44
|1,09
|7,51
|Flap Kongre Toplantı Hiz.
|2,80
|-1,41
|5,26
|F-M İzmit Piston
|15,43
|0,92
|0,38
|Fonet Bilgi Teknolojileri
|7,84
|0,64
|129,24
|Ford Otosan
|62,50
|2,29
|31,55
|Formet Çelik Kapı
|4,80
|2,56
|277,95
|Frigo Pak Gıda
|3,90
|1,56
|129,41
|Galatasaray Sportif
|1,47
|3,52
|18,55
|Garanti Bankası
|9,10
|1,68
|14,32
|Garanti Faktoring
|2,76
|-1,78
|39,39
|Garanti Yat. Ort.
|0,61
|0,00
|-16,71
|Gedik Y. Men. Değ.
|3,56
|0,56
|16,59
|Gedik Yatırım Holding
|2,72
|0,37
|15,74
|Gediz Ambalaj
|5,32
|1,53
|31,54
|Gentaş
|1,58
|1,28
|-5,69
|Gersan Elektrik
|1,91
|0,00
|-21,73
|Global Men. Değ.
|0,49
|2,08
|4,26
|Global Yat. Holding
|2,94
|0,34
|-1,67
|Good-Year
|2,63
|-0,38
|-20,74
|Göltaş Çimento
|10,64
|-0,65
|-14,40
|Gözde Girişim
|2,67
|-1,48
|0,00
|GSD Denizcilik
|1,47
|-2,65
|27,83
|GSD Holding
|0,83
|0,00
|3,75
|Gübre Fabrik.
|2,57
|-0,77
|-13,18
|Güler Yat. Holding
|1,20
|0,00
|12,15
|Güneş Sigorta
|1,03
|0,00
|-31,33
|Halk GMYO
|0,76
|1,33
|18,14
|Halk Sigorta
|0,91
|1,11
|3,11
|Hatay Tekstil
|4,39
|-0,90
|11,14
|Hedef Girişim
|1,22
|0,83
|5,17
|Hektaş
|13,17
|1,86
|42,07
|HUB Girişim
|2,72
|1,87
|44,68
|Hürriyet Gzt.
|0,73
|0,00
|-21,51
|ICBC Turkey Bank
|3,92
|4,81
|-20,49
|İdealist Danışmanlık
|7,93
|-5,71
|-26,57
|İdealist GMYO
|1,88
|-2,08
|15,34
|İhlas Ev Aletleri
|1,02
|-12,82
|209,09
|İhlas Gayrimenkul
|0,83
|-1,19
|-11,66
|İhlas Gazetecilik
|1,70
|-1,16
|178,69
|İhlas Holding
|0,42
|0,00
|31,25
|İhlas Yayın Holding
|0,56
|-1,75
|69,70
|İndeks Bilgisayar
|6,90
|-0,58
|23,91
|Info Yatırım
|2,25
|-0,88
|118,45
|İntema
|7,15
|3,03
|19,23
|İpek Doğal Enerji
|5,71
|-2,23
|6,33
|İskenderun Demir Çelik
|6,90
|3,29
|47,17
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)
(Sürecek)