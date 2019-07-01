01.07.2019 18:31
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Borsada günlük işlemler (1)

Borsada günlük işlemler (1)

Borsa İstanbul hisse senetleri piyasasında işlem gören hisse senetlerinin, bugünkü kapanış fiyatı ile günlük ve yılbaşına göre değişim oranları şöyle: Hisseler.

Borsa İstanbul hisse senetleri piyasasında işlem gören hisse senetlerinin, bugünkü kapanış fiyatı ile günlük ve yılbaşına göre değişim oranları şöyle:

HisselerKapanış FiyatıGünlük Getiri (%)Yıl Başına Göre Getiri (%)
A.V.O.D Gıda ve Tarım1,550,65-20,51
Acıpayam Selüloz3,433,317,36
Adana Çimento (A)6,802,8712,40
Adana Çimento (B)4,804,1216,79
Adana Çimento (C)1,142,70-19,15
Adel Kalemcilik10,670,95-3,00
Adese Alışveriş Ticaret0,940,00-59,83
Afyon Çimento3,892,37-15,25
Ak Enerji0,531,92-15,87
Akbank7,266,7623,37
Akçansa6,381,59-2,48
Akdenız Güvenlık Hız.1,464,29-27,36
Akfen GMYO1,490,68-9,70
Akın Tekstil8,431,32-7,00
Akiş GMYO2,31-2,12-4,20
Akmerkez GMYO18,98-0,8923,02
Aksa9,20-0,5438,67
Aksa Enerji2,444,72-8,96
Aksigorta4,42-0,6740,79
Aksu Enerji8,30-0,127,51
Alarko Carrıer36,142,38-8,18
Alarko GMYO43,581,593,21
Alarko Holding3,272,5167,67
Albaraka Türk1,246,901,64
Alcatel Lucent Teletaş6,671,9915,80
Alkim Kağıt3,782,445,17
Alkim Kimya26,961,4325,16
Altınyağ0,4220,00-4,55
Altınyunus Çeşme3,03-1,94-2,30
Anadolu Cam2,801,089,17
Anadolu Efes20,221,660,73
Anadolu Grubu Holding11,065,039,13
Anadolu Hayat Emek.4,95-1,59-13,07
Anadolu Isuzu7,180,9816,18
Anadolu Sigorta4,070,493,68
Anel Elektrik1,800,5611,11
Arçelik18,83-3,1919,25
Arena Bilgisayar3,522,92-20,18
Armada Bilgisayar10,070,408,40
Arsan Tekstil1,901,0617,28
Artı Yatırım Holding0,88-1,121,15
Aselsan18,854,72-21,50
Aslan Çimento25,441,60-9,66
Ata GMYO3,960,00-1,25
Atakule GMYO1,23-1,60-6,52
Atlantis Yatırım Holding0,390,00116,67
Atlas Yat. Ort.0,802,56-6,98
AvivaSA Emeklilik Hayat8,980,0021,37
Avrasya GMYO1,330,7651,14
Avrasya Petrol ve Tur.1,171,748,33
Avrasya Stratejik GMYF1.270,600,011,95
Avrupa Yatırım Holding1,691,20-30,45
Ayen Enerji2,465,134,68
Ayes Çelik Hasır ve Çit1,60-1,2316,33
Aygaz8,962,05-9,90
Bagfaş6,671,8338,38
Bak Ambalaj5,395,696,31
Balatacılar Balatacılık0,316,90-6,06
Bantaş Ambalaj1,541,3222,71
Banvit14,211,6531,70
Baştaş Başkent Çimento1,792,29-11,39
Batı Çimento2,060,98-14,52
Batısöke Çimento0,942,17-13,76
Bera Holding1,841,66-10,68
Berkosan Yalıtım1,562,63-13,81
Beşiktaş Futbol Yat.1,512,72-6,79
Beyaz Filo2,901,406,23
Bilici Yatırım1,621,2528,11
Bim Mağazalar82,954,14-3,18
Birko Mensucat0,240,00-20,00
Birlik Mensucat0,730,00-37,61
Bizim Mağazaları6,863,000,88
Bolu Çimento2,574,47-25,07
Bomonti Elektrik0,841,2075,00
Borusan Mannesmann8,052,5514,85
Borusan Yat. Paz.35,520,40-1,95
Bosch Fren Sistemleri161,602,605,78
Bossa3,992,57-5,09
Boyner Perakende Yat.7,820,1398,48
Brisa6,072,02-4,11
Burçelik2,871,06-10,59
Burçelik Vana1,500,671,35
Bursa Çimento4,090,99-7,05
Carrefoursa3,180,00-8,62
Ceo Event Medya5,260,19
Coca Cola İçecek30,301,412,48
Cosmos Yat. Holding1,05-0,948,25
Credıtwest Faktorıng1,051,940,96
Çelebi99,05-0,9569,76
Çelik Halat4,061,75-24,86
Çemaş Döküm0,700,00-7,89
Çemtaş5,252,34-11,97
Çimbeton26,622,38-6,92
Çimentaş16,560,4930,39
Çimsa6,341,93-16,03
Çuhadaroğlu Metal2,018,0612,92
Dagi Giyim1,400,0012,90
Dagi Yatırım Holding1,551,9753,47
Dardanel0,960,00-12,73
Datagate Bilgisayar5,922,4238,32
Demısaş Döküm2,701,5017,51
Denge Holding1,994,1971,55
Deniz GMYO3,11-5,762,30
Denizbank21,30-5,0811,52
Denizli Cam9,782,62-15,10
Derimod11,250,9029,76
Desa Deri2,663,1053,76
Despec Bilgisayar2,875,135,07
Deva Holding5,794,5175,99
Diriteks Diriliş Tekstil0,720,00-7,69
Ditaş Doğan5,28-0,193,15
DO-CO554,10-0,8615,73
Doğan Burda3,130,323,99
Doğan Holding1,172,6325,63
Doğtaş Kelebek Mobilya1,001,01-18,03
Doğusan1,152,68-46,87
Doğuş GMYO2,343,5410,90
Doğuş Otomotiv5,38-1,4723,96
Döktaş Dökümcülük15,291,9387,61
Duran Doğan Basım5,8610,5714,90
Dyo Boya3,011,353,79
Eczacıbaşı İlaç2,391,70-1,47
Eczacıbaşı Yatırım6,131,16-4,25
Edip Gayrimenkul0,740,00-3,90
Ege Endüstri507,002,6362,95
Ege Gübre25,904,0225,20
Ege Profil9,270,437,36
Ege Seramik2,991,360,97
Egeli & Co Tarım Girişim0,140,007,69
Egeli&Co Enerji Yatırım0,270,0012,50
Egeli&Co Yatırım Holding0,100,000,00
Egeplast5,000,0030,21
Ekiz Kimya0,290,00-12,12
Emek Elektrik0,800,00-18,37
Eminiş Ambalaj0,922,22-21,37
Emlak Konut GMYO1,206,19-17,62
Enerjisa Enerji5,713,6321,27
Enka İnşaat5,500,5523,76
Erbosan14,851,78-2,33
Ereğli Demir Çelik7,961,1430,45
Ersu Gıda0,872,35-5,43
Escort Teknoloji0,744,23-2,63
Etiler Gıda1,240,00-41,78
Euro Kapital Yat. Ort.0,741,374,23
Euro Trend Yat. Ort.0,650,001,56
Euro Yat. Ort.0,671,526,35
Euro Yatırım Holding1,801,69227,27
Fenerbahçe Futbol7,602,159,83
Flap Kongre Toplantı Hiz.2,841,436,77
F-M İzmit Piston15,611,171,55
Fonet Bilgi Teknolojileri8,072,93135,96
Ford Otosan61,20-2,0828,82
Formet Çelik Kapı4,851,04281,89
Frigo Pak Gıda4,207,69147,06
Galatasaray Sportif1,491,3620,16
Garanti Bankası9,797,5822,99
Garanti Faktoring2,760,0039,39
Garanti Yat. Ort.0,621,64-15,34
Gedik Y. Men. Değ.3,601,1217,90
Gedik Yatırım Holding2,761,4717,45
Gediz Ambalaj5,411,6933,77
Gentaş1,633,16-2,71
Gersan Elektrik2,004,71-18,04
Global Men. Değ.0,47-4,080,00
Global Yat. Holding3,022,721,00
Good-Year2,713,04-18,33
Göltaş Çimento11,003,38-11,50
Gözde Girişim2,732,252,25
GSD Denizcilik1,46-0,6826,96
GSD Holding0,852,416,25
Gübre Fabrik.2,653,11-10,47
Güler Yat. Holding1,221,6714,02
Güneş Sigorta1,051,94-30,00
Halk GMYO0,782,6321,25
Halk Sigorta0,932,205,38
Hatay Tekstil4,502,5113,92
Hedef Girişim1,241,646,90
Hektaş13,452,1345,09
HUB Girişim2,70-0,7443,62
Hürriyet Gzt.0,775,48-17,20
ICBC Turkey Bank4,6318,11-6,09
İdealist Danışmanlık8,355,30-22,69
İdealist GMYO1,880,0015,34
İhlas Ev Aletleri0,93-7,88184,73
İhlas Gayrimenkul0,852,41-9,53
İhlas Gazetecilik1,50-11,76145,90
İhlas Holding0,432,3834,37
İhlas Yayın Holding0,55-1,7966,67
İndeks Bilgisayar7,001,4525,70
Info Yatırım2,19-2,67112,62
İntema7,150,0019,23
İpek Doğal Enerji5,801,588,01
İskenderun Demir Çelik7,001,4549,30
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)
(Sürecek)
Kaynak: AA
Borsa İstanbul , Ekonomi

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