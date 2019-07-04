04.07.2019 18:36
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Borsada günlük işlemler (1)

Borsada günlük işlemler (1)

Borsa İstanbul hisse senetleri piyasasında işlem gören hisse senetlerinin, bugünkü kapanış fiyatı ile günlük ve yılbaşına göre değişim oranları şöyle: Hisseler.

Borsa İstanbul hisse senetleri piyasasında işlem gören hisse senetlerinin, bugünkü kapanış fiyatı ile günlük ve yılbaşına göre değişim oranları şöyle:
Hisseler Kapanış Fiyatı Günlük Getiri (%) Yıl Başına Göre Getiri (%)
A.V.O.D Gıda ve Tarım 1,50 -0,66 -23,08
Acıpayam Selüloz 3,37 -0,88 5,48
Adana Çimento (A) 6,92 -0,29 14,38
Adana Çimento (B) 4,83 0,21 17,52
Adana Çimento (C) 1,14 0,88 -19,15
Adel Kalemcilik 10,61 -0,66 -3,55
Adese Alışveriş Ticaret 0,95 -1,04 -59,40
Afyon Çimento 4,13 0,98 -10,02
Ak Enerji 0,54 1,89 -14,29
Akbank 7,15 -0,28 21,50
Akçansa 6,58 2,33 0,58
Akdenız Güvenlık Hız. 1,44 0,70 -28,36
Akfen GMYO 1,50 0,67 -9,09
Akın Tekstil 8,60 0,35 -5,13
Akiş GMYO 2,31 0,43 -4,20
Akmerkez GMYO 19,18 0,95 24,31
Aksa 9,18 -0,43 38,37
Aksa Enerji 2,42 -0,41 -9,70
Aksigorta 4,34 -0,91 38,24
Aksu Enerji 8,00 -1,36 3,63
Alarko Carrıer 35,66 -1,71 -9,40
Alarko GMYO 43,12 -0,55 2,12
Alarko Holding 3,23 -0,92 65,62
Albaraka Türk 1,18 -1,67 -3,28
Alcatel Lucent Teletaş 7,01 0,72 21,70
Alkim Kağıt 3,76 -1,31 4,62
Alkim Kimya 26,88 -1,32 24,79
Altınyağ 0,39 0,00 -11,36
Altınyunus Çeşme 3,01 -1,31 -2,94
Anadolu Cam 2,87 1,41 11,90
Anadolu Efes 20,36 -2,30 1,43
Anadolu Grubu Holding 11,13 0,72 9,82
Anadolu Hayat Emek. 4,88 0,00 -14,30
Anadolu Isuzu 7,22 -1,37 16,83
Anadolu Sigorta 4,05 -0,25 3,17
Anel Elektrik 1,79 0,56 10,49
Arçelik 19,55 -0,51 23,81
Arena Bilgisayar 3,57 -0,83 -19,05
Armada Bilgisayar 10,14 0,10 9,15
Arsan Tekstil 1,85 -2,12 14,20
Artı Yatırım Holding 0,89 0,00 2,30
Aselsan 18,25 -0,82 -24,00
Aslan Çimento 25,68 0,00 -8,81
Ata GMYO 3,87 -0,51 -3,49
Atakule GMYO 1,14 -0,87 -13,36
Atlantis Yatırım Holding 0,38 -5,00 111,11
Atlas Yat. Ort. 0,82 -1,20 -4,65
AvivaSA Emeklilik Hayat 8,89 0,11 20,15
Avrasya GMYO 1,30 0,00 47,73
Avrasya Petrol ve Tur. 1,20 2,56 11,11
Avrasya Stratejik GMYF 1.270,90 0,01 1,97
Avrupa Yatırım Holding 1,83 5,17 -24,69
Ayen Enerji 2,47 4,66 5,11
Ayes Çelik Hasır ve Çit 1,57 0,00 14,15
Aygaz 8,88 -0,78 -10,70
Bagfaş 6,68 -1,76 38,59
Bak Ambalaj 5,35 2,69 5,52
Balatacılar Balatacılık 0,30 0,00 -9,09
Bantaş Ambalaj 1,52 -1,94 21,12
Banvit 14,85 0,61 37,63
Baştaş Başkent Çimento 1,81 0,56 -10,40
Batı Çimento 2,41 0,84 0,00
Batısöke Çimento 0,95 0,00 -12,84
Bera Holding 1,93 1,05 -6,31
Berkosan Yalıtım 1,58 -2,47 -12,71
Beşiktaş Futbol Yat. 1,51 0,00 -6,79
Beyaz Filo 3,28 12,33 20,15
Bilici Yatırım 1,70 3,03 34,43
Bim Mağazalar 86,80 1,28 1,32
Birko Mensucat 0,25 4,17 -16,67
Birlik Mensucat 0,72 -1,37 -38,46
Bizim Mağazaları 6,80 -0,15 0,00
Bolu Çimento 2,72 2,26 -20,70
Bomonti Elektrik 0,84 0,00 75,00
Borusan Mannesmann 8,21 0,49 17,13
Borusan Yat. Paz. 37,40 3,89 3,23
Bosch Fren Sistemleri 161,00 0,63 5,38
Bossa 3,95 -6,18 -6,05
Boyner Perakende Yat. 7,90 0,38 100,51
Brisa 6,14 0,33 -3,00
Burçelik 3,02 -0,33 -5,92
Burçelik Vana 1,53 1,32 3,38
Bursa Çimento 4,34 -0,23 -1,36
Carrefoursa 3,14 0,96 -9,77
Ceo Event Medya 5,45 3,22
Coca Cola İçecek 30,64 -0,71 3,63
Cosmos Yat. Holding 1,06 0,00 9,28
Credıtwest Faktorıng 1,11 -0,89 6,73
Çelebi 97,45 -0,86 67,02
Çelik Halat 4,04 -0,25 -25,23
Çemaş Döküm 0,70 -1,41 -7,89
Çemtaş 5,44 0,55 -8,78
Çimbeton 26,82 0,60 -6,22
Çimentaş 16,78 0,48 32,13
Çimsa 6,53 2,67 -13,51
Çuhadaroğlu Metal 1,97 -5,29 10,67
Dagi Giyim 1,45 1,40 16,94
Dagi Yatırım Holding 1,47 -1,34 45,54
Dardanel 0,96 1,05 -12,73
Datagate Bilgisayar 5,92 -3,27 38,32
Demısaş Döküm 2,72 -0,73 18,38
Denge Holding 1,75 -3,31 50,86
Deniz GMYO 3,08 0,00 1,32
Denizbank 19,40 -0,51 1,57
Denizli Cam 9,51 0,63 -17,45
Derimod 11,71 1,56 35,06
Derlüks Deri 2,46
Desa Deri 2,61 -0,76 50,87
Despec Bilgisayar 2,87 -0,35 5,07
Deva Holding 5,59 -0,36 69,91
Diriteks Diriliş Tekstil 0,72 2,86 -7,69
Ditaş Doğan 5,34 0,95 4,32
DO-CO 544,90 -0,93 13,81
Doğan Burda 3,03 -1,30 0,66
Doğan Holding 1,17 -0,85 25,63
Doğtaş Kelebek Mobilya 0,99 -1,98 -18,85
Doğusan 1,24 1,64 -42,71
Doğuş GMYO 2,26 -0,88 7,11
Doğuş Otomotiv 5,25 -2,78 20,97
Döktaş Dökümcülük 16,53 1,72 102,82
Duran Doğan Basım 6,27 -0,32 22,94
Dyo Boya 2,95 -1,34 1,72
Eczacıbaşı İlaç 2,43 -0,41 0,18
Eczacıbaşı Yatırım 6,13 0,16 -4,25
Edip Gayrimenkul 0,68 -4,23 -11,69
Ege Endüstri 492,00 -1,30 58,13
Ege Gübre 25,18 -4,55 21,72
Ege Profil 9,26 -0,11 7,24
Ege Seramik 2,90 -1,36 -2,07
Egeli & Co Tarım Girişim 0,14 0,00 7,69
Egeli&Co Enerji Yatırım 0,26 4,00 8,33
Egeli&Co Yatırım Holding 0,10 0,00 0,00
Egeplast 5,39 -2,00 40,36
Ekiz Kimya 0,30 0,00 -9,09
Emek Elektrik 0,81 -2,41 -17,35
Eminiş Ambalaj 0,89 -2,20 -23,93
Emlak Konut GMYO 1,23 0,00 -15,56
Enerjisa Enerji 5,88 0,68 24,88
Enka İnşaat 5,62 -1,40 26,46
Erbosan 14,82 0,07 -2,53
Ereğli Demir Çelik 7,78 0,00 27,50
Ersu Gıda 0,91 4,60 -1,09
Escort Teknoloji 0,71 0,00 -6,58
Etiler Gıda 1,70 19,72 -20,19
Euro Kapital Yat. Ort. 0,76 0,00 7,04
Euro Trend Yat. Ort. 0,67 0,00 4,69
Euro Yat. Ort. 0,67 0,00 6,35
Euro Yatırım Holding 1,92 3,23 249,09
Fenerbahçe Futbol 7,38 -2,77 6,65
Flap Kongre Toplantı Hiz. 3,05 5,90 14,66
F-M İzmit Piston 16,01 -0,93 4,15
Fonet Bilgi Teknolojileri 7,95 -1,49 132,46
Ford Otosan 60,50 -1,79 27,34
Formet Çelik Kapı 4,90 -1,41 285,83
Frigo Pak Gıda 3,61 -5,50 112,35
Galatasaray Sportif 1,47 -1,34 18,55
Garanti Bankası 9,92 1,33 24,62
Garanti Faktoring 2,62 -4,03 32,32
Garanti Yat. Ort. 0,61 -1,61 -16,71
Gedik Y. Men. Değ. 3,56 0,56 16,59
Gedik Yatırım Holding 2,73 -0,36 16,17
Gediz Ambalaj 5,21 -2,25 28,82
Gentaş 1,34 -0,74 -2,38
Gersan Elektrik 2,34 3,08 -4,11
Global Men. Değ. 0,49 2,08 4,26
Global Yat. Holding 3,01 0,00 0,67
Good-Year 2,62 -0,76 -21,04
Göltaş Çimento 11,26 2,27 -9,41
Gözde Girişim 2,66 -3,27 -0,37
GSD Denizcilik 1,44 0,00 25,22
GSD Holding 0,87 1,16 8,75
Gübre Fabrik. 2,60 -0,38 -12,16
Güler Yat. Holding 1,31 0,00 22,43
Güneş Sigorta 1,10 3,77 -26,67
Halk GMYO 0,81 -1,22 25,91
Halk Sigorta 0,92 -1,08 4,25
Hatay Tekstil 3,89 -2,92 12,81
Hedef Girişim 1,24 -1,59 6,90
Hektaş 14,23 3,34 53,51
HUB Girişim 2,65 -0,75 40,96
Hürriyet Gzt. 0,75 -1,32 -19,35
ICBC Turkey Bank 3,56 -12,53 -27,79
İdealist Danışmanlık 8,79 -6,09 -18,61
İdealist GMYO 1,94 3,19 19,02
İhlas Ev Aletleri 0,98 6,52 200,04
İhlas Gayrimenkul 0,84 -1,18 -10,60
İhlas Gazetecilik 1,60 3,90 162,30
İhlas Holding 0,42 0,00 31,25
İhlas Yayın Holding 0,56 0,00 69,70
İndeks Bilgisayar 7,02 0,29 26,06
Info Yatırım 2,10 -2,78 103,88
İntema 6,81 -1,16 13,56
İpek Doğal Enerji 5,22 -2,25 -2,79
İskenderun Demir Çelik 6,82 -1,73 45,46
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)
(Sürecek)
Kaynak: AA
Borsa İstanbul, Ekonomi

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