Borsada günlük işlemler (1)

Hisseler Kapanış Fiyatı Günlük Getiri (%) Yıl Başına Göre Getiri (%) A.V.O.D Gıda ve Tarım 1,53 -1,92 -21,54 Acıpayam Selüloz 3,33 -3,76 4,23 Adana Çimento (A) 6,45 -0,46 6,61 Adana Çimento (B) 4,62 -2,94 12,41 Adana Çimento (C) 1,16 4,50 -17,73 Adel Kalemcilik 10,37 -2,17 -5,73 Adese Alışveriş Ticaret 0,93 -1,06 -60,26 Afyon Çimento 3,89 -2,99 -15,25 Ak Enerji 0,51 -1,92 -19,05 Akbank 7,36 -1,87 25,07 Akçansa 6,56 0,61 0,27 Akdenız Güvenlık Hız. 1,43 -5,92 -28,86 Akfen GMYO 1,48 -1,33 -10,30 Akın Tekstil 8,70 -3,55 -4,03 Akiş GMYO 2,29 -0,87 -5,03 Akmerkez GMYO 19,00 -1,04 23,15 Aksa 8,62 -3,69 29,93 Aksa Enerji 2,32 -3,73 -13,43 Aksigorta 4,20 -1,41 33,78 Aksu Enerji 7,96 -2,93 3,11 Alarko Carrıer 34,78 -1,36 -11,64 Alarko GMYO 41,44 -4,03 -1,86 Alarko Holding 2,95 -3,91 51,26 Albaraka Türk 1,17 -2,50 -4,10 Alcatel Lucent Teletaş 6,47 -5,41 12,33 Alkim Kağıt 3,63 -1,36 1,00 Alkim Kimya 26,60 -1,34 23,49 Altınyağ 0,39 0,00 -11,36 Altınyunus Çeşme 2,83 -4,39 -8,75 Anadolu Cam 2,71 -3,90 5,66 Anadolu Efes 20,12 -1,66 0,23 Anadolu Grubu Holding 10,45 -5,09 3,11 Anadolu Hayat Emek. 4,79 -2,24 -15,88 Anadolu Isuzu 6,93 -3,62 12,14 Anadolu Sigorta 4,08 0,49 3,93 Anel Elektrik 1,72 -3,37 6,17 Arçelik 18,80 -1,93 19,06 Arena Bilgisayar 3,66 0,27 -17,01 Armada Bilgisayar 10,09 0,50 8,61 Arsan Tekstil 1,86 0,54 14,81 Artı Yatırım Holding 0,87 -1,14 0,00 Aselsan 17,09 -4,58 -28,83 Aslan Çimento 24,46 -2,94 -13,14 Ata GMYO 3,79 -0,26 -5,49 Atakule GMYO 1,07 -1,83 -18,68 Atlantis Yatırım Holding 0,39 0,00 116,67 Atlas Yat. Ort. 0,81 -2,41 -5,81 AvivaSA Emeklilik Hayat 8,70 -0,68 17,59 Avrasya GMYO 1,25 -3,10 42,05 Avrasya Petrol ve Tur. 1,16 -3,33 7,41 Avrasya Stratejik GMYF 1.271,20 0,01 2,00 Avrupa Yatırım Holding 1,79 -7,25 -26,34 Ayen Enerji 2,56 4,07 8,94 Ayes Çelik Hasır ve Çit 1,57 0,00 14,15 Aygaz 8,70 -0,23 -12,51 Bagfaş 6,46 -2,27 34,02 Bak Ambalaj 5,26 -1,68 3,75 Balatacılar Balatacılık 0,28 -6,67 -15,15 Bantaş Ambalaj 1,47 -3,92 17,13 Banvit 14,48 -2,36 34,20 Baştaş Başkent Çimento 1,81 0,00 -10,40 Batı Çimento 2,29 -2,55 -4,98 Batısöke Çimento 0,91 -2,15 -16,51 Bera Holding 1,80 -2,17 -12,62 Berkosan Yalıtım 1,55 0,00 -14,36 Beşiktaş Futbol Yat. 1,45 -3,97 -10,49 Beyaz Filo 3,26 -5,51 19,41 Bilici Yatırım 1,80 -1,10 42,34 Bim Mağazalar 88,00 3,59 2,72 Birko Mensucat 0,25 4,17 -16,67 Birlik Mensucat 0,74 0,00 -36,75 Bizim Mağazaları 6,63 -1,92 -2,50 Bolu Çimento 2,59 -3,36 -24,49 Bomonti Elektrik 0,82 -1,20 70,83 Borusan Mannesmann 7,81 -5,10 11,42 Borusan Yat. Paz. 39,06 -1,11 7,82 Bosch Fren Sistemleri 158,40 1,34 3,68 Bossa 3,80 -4,04 -9,61 Boyner Perakende Yat. 7,92 0,00 101,02 Brisa 5,84 -3,15 -7,74 Burçelik 2,87 -0,35 -10,59 Burçelik Vana 1,48 -0,67 0,00 Bursa Çimento 4,25 -0,70 -3,41 Carrefoursa 3,05 0,00 -12,36 Ceo Event Medya 5,44 1,49 Coca Cola İçecek 32,72 -2,04 10,67 Cosmos Yat. Holding 1,05 -0,94 8,25 Credıtwest Faktorıng 1,11 -4,31 6,73 Çelebi 94,40 -1,97 61,79 Çelik Halat 3,94 -0,51 -27,08 Çemaş Döküm 0,69 -4,17 -9,21 Çemtaş 5,44 -0,73 -8,78 Çimbeton 26,48 -0,75 -7,41 Çimentaş 17,02 0,47 34,02 Çimsa 6,29 -1,72 -16,69 Çuhadaroğlu Metal 1,89 -1,56 6,18 Dagi Giyim 1,37 -6,16 10,48 Dagi Yatırım Holding 1,38 -4,17 36,63 Dardanel 0,91 -2,15 -17,27 Datagate Bilgisayar 5,73 -1,38 33,88 Demısaş Döküm 2,72 -1,09 18,38 Denge Holding 1,63 -4,68 40,52 Deniz GMYO 3,09 -1,59 1,64 Denizbank 21,02 -1,41 10,05 Denizli Cam 9,22 -2,12 -19,97 Derimod 13,29 1,53 53,29 Derlüks Deri 2,10 -8,70 Desa Deri 2,50 -3,85 44,51 Despec Bilgisayar 2,78 -0,36 1,78 Deva Holding 5,42 -2,87 64,74 Diriteks Diriliş Tekstil 0,70 -1,41 -10,26 Ditaş Doğan 5,13 -4,11 0,22 DO-CO 542,20 -2,66 13,24 Doğan Burda 2,89 -3,67 -3,99 Doğan Holding 1,16 -2,52 24,56 Doğtaş Kelebek Mobilya 0,97 -3,00 -20,49 Doğusan 1,23 0,82 -43,17 Doğuş GMYO 2,17 -3,98 2,84 Doğuş Otomotiv 4,92 -6,64 13,36 Döktaş Dökümcülük 16,20 -0,80 98,77 Duran Doğan Basım 6,70 0,15 31,37 Dyo Boya 2,91 -3,32 0,34 Eczacıbaşı İlaç 2,28 -3,39 -6,00 Eczacıbaşı Yatırım 6,00 -1,48 -6,28 Edip Gayrimenkul 0,68 -5,56 -11,69 Ege Endüstri 493,10 -1,95 58,48 Ege Gübre 24,60 -2,23 18,92 Ege Profil 8,95 -2,51 3,65 Ege Seramik 2,99 -0,99 0,97 Egeli & Co Tarım Girişim 0,14 0,00 7,69 Egeli&Co Enerji Yatırım 0,25 -3,85 4,17 Egeli&Co Yatırım Holding 0,10 0,00 0,00 Egeplast 4,88 -5,24 27,08 Ekiz Kimya 0,29 -3,33 -12,12 Emek Elektrik 0,82 1,23 -16,33 Eminiş Ambalaj 0,90 -2,17 -23,08 Emlak Konut GMYO 1,16 -5,69 -20,37 Enerjisa Enerji 5,97 1,88 26,79 Enka İnşaat 5,88 2,98 32,31 Erbosan 14,49 -1,43 -4,70 Ereğli Demir Çelik 7,28 -3,32 19,31 Ersu Gıda 1,00 1,01 8,70 Escort Teknoloji 0,70 0,00 -7,89 Etiler Gıda 1,58 8,97 -25,82 Euro Kapital Yat. Ort. 1,00 6,38 40,85 Euro Trend Yat. Ort. 0,70 -4,11 9,37 Euro Yat. Ort. 0,69 -5,48 9,52 Euro Yatırım Holding 2,08 -3,70 278,18 Fenerbahçe Futbol 7,36 -3,29 6,36 Flap Kongre Toplantı Hiz. 3,01 -2,27 13,16 F-M İzmit Piston 15,50 -2,27 0,84 Fonet Bilgi Teknolojileri 7,85 -3,68 129,53 Ford Otosan 60,40 0,08 27,13 Formet Çelik Kapı 4,64 -4,13 265,35 Frigo Pak Gıda 4,24 -5,78 149,41 Galatasaray Sportif 1,42 -2,74 14,52 Garanti Bankası 9,55 -3,73 19,97 Garanti Faktoring 2,52 -1,95 27,27 Garanti Yat. Ort. 0,61 0,00 -16,71 Gedik Y. Men. Değ. 3,49 -1,69 14,30 Gedik Yatırım Holding 2,70 0,00 14,89 Gediz Ambalaj 5,24 -0,76 29,56 Gentaş 1,28 -5,19 -6,75 Gersan Elektrik 2,19 -4,37 -10,26 Global Men. Değ. 0,50 2,04 6,38 Global Yat. Holding 3,08 -0,65 3,01 Good-Year 2,52 -3,45 -24,06 Göltaş Çimento 10,44 -3,24 -16,01 Gözde Girişim 2,50 -5,66 -6,37 GSD Denizcilik 1,55 4,03 34,78 GSD Holding 0,83 -2,35 3,75 Gübre Fabrik. 2,50 -4,58 -15,54 Güler Yat. Holding 1,32 0,00 23,36 Güneş Sigorta 1,18 -4,07 -21,33 Halk GMYO 0,84 -4,55 30,57 Halk Sigorta 0,90 -1,10 1,98 Hatay Tekstil 3,76 -1,05 9,04 Hedef Girişim 1,22 -0,81 5,17 Hektaş 14,20 -2,14 53,18 HUB Girişim 2,65 -0,75 40,96 Hürriyet Gzt. 0,74 0,00 -20,43 ICBC Turkey Bank 3,35 -5,63 -32,05 İdealist Danışmanlık 6,84 -19,91 -36,67 İdealist GMYO 1,89 -1,56 15,95 İhlas Ev Aletleri 0,94 0,00 187,79 İhlas Gayrimenkul 0,83 0,00 -11,66 İhlas Gazetecilik 1,78 -3,26 191,80 İhlas Holding 0,42 0,00 31,25 İhlas Yayın Holding 0,54 -1,82 63,64 İndeks Bilgisayar 6,72 -2,18 20,68 Info Yatırım 2,41 -4,37 133,98 İntema 6,59 -0,45 9,89 İpek Doğal Enerji 4,75 -5,75 -11,55 İskenderun Demir Çelik 6,69 -0,74 42,69

Borsa İstanbul hisse senetleri piyasasında işlem gören hisse senetlerinin, bugünkü kapanış fiyatı ile günlük ve yılbaşına göre değişim oranları şöyle:(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)(Sürecek)