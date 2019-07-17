17.07.2019 18:38
Haberler» Ekonomi» Haber

Borsada günlük işlemler (1)

Borsada günlük işlemler (1)

Borsa İstanbul hisse senetleri piyasasında işlem gören hisse senetlerinin, bugünkü kapanış fiyatı ile günlük ve yılbaşına göre değişim oranları şöyle: Hisseler Kapanış Fiyatı Günlük Getiri (%) Yıl Başına Göre Getiri (%) A.

Borsa İstanbul hisse senetleri piyasasında işlem gören hisse senetlerinin, bugünkü kapanış fiyatı ile günlük ve yılbaşına göre değişim oranları şöyle:
Hisseler Kapanış Fiyatı Günlük Getiri (%) Yıl Başına Göre Getiri (%)
A.V.O.D Gıda ve Tarım 1,53 0,00 -21,54
Acıpayam Selüloz 3,38 0,60 5,80
Adana Çimento (A) 6,46 0,00 6,78
Adana Çimento (B) 4,64 0,87 12,90
Adana Çimento (C) 1,14 0,88 -19,15
Adel Kalemcilik 10,56 0,48 -4,00
Adese Alışveriş Ticaret 0,93 1,09 -60,26
Afyon Çimento 4,15 5,60 -9,59
Ak Enerji 0,51 0,00 -19,05
Akbank 7,39 3,36 25,58
Akçansa 6,53 -0,15 -0,19
Akdenız Güvenlık Hız. 1,45 1,40 -27,86
Akfen GMYO 1,49 0,00 -9,70
Akın Tekstil 8,43 0,36 -7,00
Akiş GMYO 2,15 -0,67 -5,66
Akmerkez GMYO 19,29 -0,31 25,03
Aksa 8,75 1,74 31,89
Aksa Enerji 2,35 0,86 -12,31
Aksigorta 4,18 1,95 33,15
Aksu Enerji 8,32 0,60 7,77
Alarko Carrıer 35,72 3,48 -9,25
Alarko GMYO 41,26 0,68 -2,28
Alarko Holding 3,22 1,90 65,10
Albaraka Türk 1,19 1,71 -2,46
Alcatel Lucent Teletaş 6,95 1,61 20,66
Alkim Kağıt 3,60 0,84 0,16
Alkim Kimya 28,04 0,65 30,17
Altınyağ 0,39 0,00 -11,36
Altınyunus Çeşme 2,86 1,42 -7,78
Anadolu Cam 2,88 1,41 12,29
Anadolu Efes 19,63 1,66 -2,21
Anadolu Grubu Holding 10,84 2,75 6,96
Anadolu Hayat Emek. 4,98 2,68 -12,55
Anadolu Isuzu 7,12 1,57 15,21
Anadolu Sigorta 4,24 -1,17 8,01
Anel Elektrik 1,76 0,57 8,64
Arçelik 20,16 0,10 27,68
Arena Bilgisayar 3,72 1,36 -15,65
Armada Bilgisayar 10,10 -0,79 8,72
Arsan Tekstil 1,89 0,53 16,67
Artı Yatırım Holding 0,87 -1,14 0,00
Aselsan 17,98 5,52 -25,12
Aslan Çimento 24,76 3,00 -12,07
Ata GMYO 3,88 1,04 -3,24
Atakule GMYO 1,10 2,80 -16,40
Atlantis Yatırım Holding 0,38 0,00 111,11
Atlas Yat. Ort. 0,81 1,25 -5,81
AvivaSA Emeklilik Hayat 8,74 1,27 18,13
Avrasya GMYO 1,27 0,79 44,32
Avrasya Petrol ve Tur. 1,17 1,74 8,33
Avrasya Stratejik GMYF 1.271,70 0,01 2,04
Avrupa Yatırım Holding 1,80 0,56 -25,93
Ayen Enerji 2,32 1,31 -1,28
Ayes Çelik Hasır ve Çit 1,67 2,45 21,42
Aygaz 9,47 0,96 -4,77
Bagfaş 6,56 0,61 36,10
Bak Ambalaj 5,57 3,92 9,86
Balatacılar Balatacılık 0,28 0,00 -15,15
Bantaş Ambalaj 1,54 -2,53 22,71
Banvit 15,37 3,99 42,45
Baştaş Başkent Çimento 1,82 1,11 -9,90
Batı Çimento 2,37 5,80 -1,66
Batısöke Çimento 0,93 1,09 -14,68
Bera Holding 1,78 1,14 -13,59
Berkosan Yalıtım 1,58 1,28 -12,71
Beşiktaş Futbol Yat. 1,48 1,37 -8,64
Beyaz Filo 3,17 0,32 16,12
Bilici Yatırım 1,98 7,61 56,58
Bim Mağazalar 89,30 0,90 4,24
Birko Mensucat 0,24 0,00 -20,00
Birlik Mensucat 0,72 0,00 -38,46
Bizim Mağazaları 6,80 3,03 0,00
Bolu Çimento 2,53 0,80 -26,24
Bomonti Elektrik 0,83 2,47 72,92
Borusan Mannesmann 7,85 1,42 11,99
Borusan Yat. Paz. 37,20 -1,80 2,68
Bosch Fren Sistemleri 159,90 0,38 4,66
Bossa 3,87 1,04 -7,95
Boyner Perakende Yat. 7,94 0,00 101,52
Brisa 5,78 1,58 -8,69
Burçelik 3,88 15,13 20,87
Burçelik Vana 1,55 2,65 4,73
Bursa Çimento 4,35 0,46 -1,14
Carrefoursa 3,08 1,65 -11,49
Ceo Event Medya 5,79 -0,34
Coca Cola İçecek 32,92 0,98 11,35
Cosmos Yat. Holding 1,06 1,92 9,28
Credıtwest Faktorıng 1,17 3,54 12,50
Çelebi 94,00 2,40 61,10
Çelik Halat 3,92 0,77 -27,45
Çemaş Döküm 0,70 1,45 -7,89
Çemtaş 5,83 0,52 -2,24
Çimbeton 26,00 0,39 -9,09
Çimentaş 17,42 0,46 37,17
Çimsa 6,35 1,28 -15,89
Çuhadaroğlu Metal 1,94 1,57 8,99
Dagi Giyim 1,40 1,45 12,90
Dagi Yatırım Holding 1,38 0,73 36,63
Dardanel 0,90 0,00 -18,18
Datagate Bilgisayar 5,92 1,89 38,32
Demısaş Döküm 2,76 1,47 20,12
Denge Holding 1,62 0,62 39,66
Deniz GMYO 3,12 -0,32 2,63
Denizbank 21,26 0,76 11,31
Denizli Cam 9,35 1,19 -18,84
Derimod 16,54 1,85 90,77
Derlüks Deri 2,09 -0,48
Desa Deri 2,48 0,40 43,35
Despec Bilgisayar 2,80 1,08 2,51
Deva Holding 5,63 4,07 71,12
Diriteks Diriliş Tekstil 0,70 1,45 -10,26
Ditaş Doğan 5,12 -0,19 0,02
DO-CO 535,00 -1,44 11,74
Doğan Burda 2,92 1,39 -2,99
Doğan Holding 1,20 -2,44 28,85
Doğtaş Kelebek Mobilya 0,97 0,00 -20,49
Doğusan 1,38 0,73 -36,25
Doğuş GMYO 2,20 0,46 4,27
Doğuş Otomotiv 5,23 -2,06 20,51
Döktaş Dökümcülük 22,82 3,54 180,00
Duran Doğan Basım 6,78 2,88 32,94
Dyo Boya 3,03 3,41 4,48
Eczacıbaşı İlaç 2,35 2,17 -3,11
Eczacıbaşı Yatırım 6,05 1,34 -5,50
Edip Gayrimenkul 0,71 1,43 -7,79
Ege Endüstri 523,00 0,81 68,09
Ege Gübre 26,32 1,62 27,23
Ege Profil 9,11 1,22 5,51
Ege Seramik 2,91 0,00 -1,73
Egeli & Co Tarım Girişim 0,13 -7,14 0,00
Egeli&Co Enerji Yatırım 0,26 0,00 8,33
Egeli&Co Yatırım Holding 0,11 10,00 10,00
Egeplast 4,93 -0,40 28,39
Ekiz Kimya 0,30 -3,23 -9,09
Emek Elektrik 0,90 -1,10 -8,16
Eminiş Ambalaj 0,89 0,00 -23,93
Emlak Konut GMYO 1,19 0,85 -18,31
Enerjisa Enerji 6,20 0,65 31,68
Enka İnşaat 5,85 -0,34 31,63
Erbosan 14,35 0,84 -5,62
Ereğli Demir Çelik 7,44 0,95 21,93
Ersu Gıda 0,94 3,30 2,17
Escort Teknoloji 0,70 0,00 -7,89
Etiler Gıda 2,05 19,88 -3,76
Euro Kapital Yat. Ort. 0,94 2,17 32,39
Euro Trend Yat. Ort. 0,67 1,52 4,69
Euro Yat. Ort. 0,66 0,00 4,76
Euro Yatırım Holding 2,05 -0,97 272,73
Fenerbahçe Futbol 7,55 1,07 9,10
Flap Kongre Toplantı Hiz. 2,89 1,40 8,65
F-M İzmit Piston 15,38 1,52 0,06
Fonet Bilgi Teknolojileri 3,78 11,70 145,61
Ford Otosan 62,30 2,98 31,13
Formet Çelik Kapı 4,40 -2,22 246,46
Frigo Pak Gıda 4,23 -1,17 148,82
Galatasaray Sportif 1,43 0,00 15,32
Garanti Bankası 9,53 4,73 19,72
Garanti Faktoring 2,43 -1,62 22,73
Garanti Yat. Ort. 0,61 0,00 -16,71
Gedik Y. Men. Değ. 3,57 0,85 16,92
Gedik Yatırım Holding 2,81 -0,71 19,57
Gediz Ambalaj 5,43 1,69 34,26
Gentaş 1,33 1,53 -3,11
Gersan Elektrik 2,22 1,83 -9,03
Global Men. Değ. 0,60 9,09 27,66
Global Yat. Holding 3,10 0,98 3,68
Good-Year 2,53 1,20 -23,76
Göltaş Çimento 10,49 2,44 -15,61
Gözde Girişim 2,80 -0,36 4,87
GSD Denizcilik 1,50 0,67 30,43
GSD Holding 0,83 1,22 3,75
Gübre Fabrik. 2,75 7,84 -7,09
Güler Yat. Holding 1,31 0,00 22,43
Güneş Sigorta 1,08 0,47 -22,98
Halk GMYO 0,84 0,00 30,57
Halk Sigorta 0,90 1,12 1,98
Hatay Tekstil 3,80 1,06 10,20
Hedef Girişim 1,48 13,85 27,59
Hektaş 13,27 -1,63 43,15
HUB Girişim 2,70 2,27 43,62
Hürriyet Gzt. 0,74 1,37 -20,43
ICBC Turkey Bank 3,64 2,54 -26,17
İdealist Danışmanlık 6,64 -1,34 -38,52
İdealist GMYO 2,02 5,21 23,93
İhlas Ev Aletleri 1,08 1,89 230,65
İhlas Gayrimenkul 0,87 1,16 -7,40
İhlas Gazetecilik 1,88 -1,05 208,20
İhlas Holding 0,42 2,44 31,25
İhlas Yayın Holding 0,55 3,77 66,67
İndeks Bilgisayar 7,13 2,00 28,04
Info Yatırım 3,00 12,36 191,26
İntema 6,78 0,30 13,06
İpek Doğal Enerji 4,85 3,41 -9,68
İskenderun Demir Çelik 6,70 1,21 42,90

(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)
(Sürecek)
Kaynak: AA
Borsa İstanbul, Ekonomi

Son Dakika Haberleri
21:06   Yamaç paraşütü ile özgürlüğe ulaşıyorlar
20:59   Farklı segment çeşitleriyle bisiklet alanında ihtiyaçları karşılıyorlar
20:52   Selendi'de haşhaş kapsülü alımları başladı
20:34   Avrupa borsaları düşüşle kapandı
20:32   "THK'nin Olağanüstü Büyük Genel Kurula gittiği gerçeği yansıtmıyor"
20:17   Demirtaş'ın tutukluluğunun devamına hükmedildi
20:07   İran: Ekonomik savaşa son verirse görüşürüz