Borsada günlük işlemler (1)

Borsa İstanbul hisse senetleri piyasasında işlem gören hisse senetlerinin, bugünkü kapanış fiyatı ile günlük ve yılbaşına göre değişim oranları şöyle:
|Hisseler
|Kapanış Fiyatı
|Günlük Getiri (%)
|Yıl Başına Göre Getiri (%)
|A.V.O.D Gıda ve Tarım
|1,53
|0,00
|-21,54
|Acıpayam Selüloz
|3,41
|0,89
|6,74
|Adana Çimento (A)
|6,54
|1,24
|8,10
|Adana Çimento (B)
|4,68
|0,86
|13,87
|Adana Çimento (C)
|1,15
|0,88
|-18,44
|Adel Kalemcilik
|10,60
|0,38
|-3,64
|Adese Alışveriş Ticaret
|0,94
|1,08
|-59,83
|Afyon Çimento
|4,13
|-0,48
|-10,02
|Ak Enerji
|0,51
|0,00
|-19,05
|Akbank
|7,60
|2,84
|29,14
|Akçansa
|6,57
|0,61
|0,43
|Akdenız Güvenlık Hız.
|1,46
|0,69
|-27,36
|Akfen GMYO
|1,50
|0,67
|-9,09
|Akın Tekstil
|8,95
|6,17
|-1,27
|Akiş GMYO
|2,15
|0,00
|-5,66
|Akmerkez GMYO
|19,35
|0,31
|25,42
|Aksa
|8,95
|2,29
|34,90
|Aksa Enerji
|2,38
|1,28
|-11,19
|Aksigorta
|4,19
|0,24
|33,47
|Aksu Enerji
|8,50
|2,16
|10,10
|Alarko Carrıer
|35,90
|0,50
|-8,79
|Alarko GMYO
|41,84
|1,41
|-0,91
|Alarko Holding
|3,20
|-0,62
|64,08
|Albaraka Türk
|1,21
|1,68
|-0,82
|Alcatel Lucent Teletaş
|6,99
|0,58
|21,35
|Alkim Kağıt
|3,66
|1,67
|1,83
|Alkim Kimya
|28,46
|1,50
|32,12
|Altınyağ
|0,39
|0,00
|-11,36
|Altınyunus Çeşme
|2,87
|0,35
|-7,46
|Anadolu Cam
|2,91
|1,04
|13,46
|Anadolu Efes
|20,06
|2,19
|-0,07
|Anadolu Grubu Holding
|11,07
|2,12
|9,23
|Anadolu Hayat Emek.
|5,03
|1,00
|-11,67
|Anadolu Isuzu
|7,27
|2,11
|17,64
|Anadolu Sigorta
|4,25
|0,24
|8,26
|Anel Elektrik
|1,79
|1,70
|10,49
|Arçelik
|20,12
|-0,20
|27,42
|Arena Bilgisayar
|3,75
|0,81
|-14,97
|Armada Bilgisayar
|10,05
|-0,50
|8,18
|Arsan Tekstil
|1,93
|2,12
|19,14
|Artı Yatırım Holding
|0,88
|1,15
|1,15
|Aselsan
|18,27
|1,61
|-23,92
|Aslan Çimento
|24,84
|0,32
|-11,79
|Ata GMYO
|3,93
|1,29
|-2,00
|Atakule GMYO
|1,14
|3,64
|-13,36
|Atlantis Yatırım Holding
|0,38
|0,00
|111,11
|Atlas Yat. Ort.
|0,82
|1,23
|-4,65
|AvivaSA Emeklilik Hayat
|8,85
|1,26
|19,61
|Avrasya GMYO
|1,32
|3,94
|50,00
|Avrasya Petrol ve Tur.
|1,17
|0,00
|8,33
|Avrasya Stratejik GMYF
|1.271,80
|0,01
|2,05
|Avrupa Yatırım Holding
|1,76
|-2,22
|-27,57
|Ayen Enerji
|2,36
|1,72
|0,43
|Ayes Çelik Hasır ve Çit
|1,70
|1,80
|23,61
|Aygaz
|9,55
|0,84
|-3,96
|Bagfaş
|6,60
|0,61
|36,93
|Bak Ambalaj
|5,54
|-0,54
|9,27
|Balatacılar Balatacılık
|0,29
|3,57
|-12,12
|Bantaş Ambalaj
|1,54
|0,00
|22,71
|Banvit
|15,88
|3,32
|47,17
|Baştaş Başkent Çimento
|1,80
|-1,10
|-10,89
|Batı Çimento
|2,38
|0,42
|-1,24
|Batısöke Çimento
|0,94
|1,08
|-13,76
|Bera Holding
|1,81
|1,69
|-12,14
|Berkosan Yalıtım
|1,59
|0,63
|-12,15
|Beşiktaş Futbol Yat.
|1,50
|1,35
|-7,41
|Beyaz Filo
|3,16
|-0,32
|15,75
|Bilici Yatırım
|1,96
|-1,01
|54,99
|Bim Mağazalar
|90,95
|1,85
|6,16
|Birko Mensucat
|0,24
|0,00
|-20,00
|Birlik Mensucat
|0,72
|0,00
|-38,46
|Bizim Mağazaları
|6,81
|0,15
|0,15
|Bolu Çimento
|2,55
|0,79
|-25,66
|Bomonti Elektrik
|0,84
|1,20
|75,00
|Borusan Mannesmann
|8,25
|5,10
|17,70
|Borusan Yat. Paz.
|37,94
|1,99
|4,73
|Bosch Fren Sistemleri
|161,00
|0,69
|5,38
|Bossa
|3,91
|1,03
|-7,00
|Boyner Perakende Yat.
|7,93
|-0,13
|101,27
|Brisa
|5,96
|3,11
|-5,85
|Burçelik
|4,40
|13,40
|37,07
|Burçelik Vana
|1,67
|7,74
|12,84
|Bursa Çimento
|4,38
|0,69
|-0,45
|Carrefoursa
|3,10
|0,65
|-10,92
|Ceo Event Medya
|5,84
|0,86
|
|Coca Cola İçecek
|33,30
|1,15
|12,63
|Cosmos Yat. Holding
|1,03
|-2,83
|6,19
|Credıtwest Faktorıng
|1,15
|-1,71
|10,58
|Çelebi
|94,10
|0,11
|61,28
|Çelik Halat
|4,08
|4,08
|-24,48
|Çemaş Döküm
|0,69
|-1,43
|-9,21
|Çemtaş
|5,81
|-0,34
|-2,58
|Çimbeton
|26,26
|1,00
|-8,18
|Çimentaş
|17,50
|0,46
|37,80
|Çimsa
|6,47
|1,89
|-14,30
|Çuhadaroğlu Metal
|1,96
|1,03
|10,11
|Dagi Giyim
|1,41
|0,71
|13,71
|Dagi Yatırım Holding
|1,38
|0,00
|36,63
|Dardanel
|0,90
|0,00
|-18,18
|Datagate Bilgisayar
|6,01
|1,52
|40,42
|Demısaş Döküm
|2,75
|-0,36
|19,69
|Denge Holding
|1,59
|-1,85
|37,07
|Deniz GMYO
|3,12
|0,00
|2,63
|Denizbank
|21,36
|0,47
|11,83
|Denizli Cam
|9,47
|1,28
|-17,80
|Derimod
|17,31
|4,66
|99,65
|Derlüks Deri
|2,09
|0,00
|
|Desa Deri
|2,49
|0,40
|43,93
|Despec Bilgisayar
|2,86
|2,14
|4,70
|Deva Holding
|5,84
|3,73
|77,51
|Diriteks Diriliş Tekstil
|0,69
|-1,43
|-11,54
|Ditaş Doğan
|5,28
|3,13
|3,15
|DO-CO
|527,60
|-1,38
|10,19
|Doğan Burda
|2,95
|1,03
|-1,99
|Doğan Holding
|1,19
|-0,83
|27,78
|Doğtaş Kelebek Mobilya
|0,98
|1,03
|-19,67
|Doğusan
|1,42
|2,90
|-34,40
|Doğuş GMYO
|2,22
|0,91
|5,21
|Doğuş Otomotiv
|5,19
|-0,76
|19,59
|Döktaş Dökümcülük
|22,26
|-2,45
|173,13
|Duran Doğan Basım
|6,81
|0,44
|33,53
|Dyo Boya
|3,09
|1,98
|6,55
|Eczacıbaşı İlaç
|2,43
|3,40
|0,18
|Eczacıbaşı Yatırım
|6,13
|1,32
|-4,25
|Edip Gayrimenkul
|0,74
|4,23
|-3,90
|Ege Endüstri
|539,50
|3,15
|73,39
|Ege Gübre
|26,62
|1,14
|28,68
|Ege Profil
|9,30
|2,09
|7,71
|Ege Seramik
|2,92
|0,34
|-1,39
|Egeli & Co Tarım Girişim
|0,13
|0,00
|0,00
|Egeli&Co Enerji Yatırım
|0,26
|0,00
|8,33
|Egeli&Co Yatırım Holding
|0,10
|-9,09
|0,00
|Egeplast
|4,56
|-7,51
|18,75
|Ekiz Kimya
|0,31
|3,33
|-6,06
|Emek Elektrik
|0,90
|0,00
|-8,16
|Eminiş Ambalaj
|0,89
|0,00
|-23,93
|Emlak Konut GMYO
|1,21
|1,68
|-16,93
|Enerjisa Enerji
|6,25
|0,81
|32,74
|Enka İnşaat
|5,81
|-0,68
|30,73
|Erbosan
|14,53
|1,25
|-4,44
|Ereğli Demir Çelik
|7,49
|0,67
|22,75
|Ersu Gıda
|0,93
|-1,06
|1,09
|Escort Teknoloji
|0,71
|1,43
|-6,58
|Etiler Gıda
|2,05
|0,00
|-3,76
|Euro Kapital Yat. Ort.
|0,94
|0,00
|32,39
|Euro Trend Yat. Ort.
|0,68
|1,49
|6,25
|Euro Yat. Ort.
|0,66
|0,00
|4,76
|Euro Yatırım Holding
|2,20
|7,32
|300,00
|Fenerbahçe Futbol
|7,56
|0,13
|9,25
|Flap Kongre Toplantı Hiz.
|2,91
|0,69
|9,40
|F-M İzmit Piston
|15,84
|2,99
|3,05
|Fonet Bilgi Teknolojileri
|3,61
|-4,50
|134,57
|Ford Otosan
|63,20
|1,44
|33,03
|Formet Çelik Kapı
|4,48
|1,82
|252,76
|Frigo Pak Gıda
|4,28
|1,18
|151,76
|Galatasaray Sportif
|1,46
|2,10
|17,74
|Garanti Bankası
|9,71
|1,89
|21,98
|Garanti Faktoring
|2,61
|7,41
|31,82
|Garanti Yat. Ort.
|0,62
|1,64
|-15,34
|Gedik Y. Men. Değ.
|3,58
|0,28
|17,25
|Gedik Yatırım Holding
|2,85
|1,42
|21,28
|Gediz Ambalaj
|5,40
|-0,55
|33,52
|Gentaş
|1,37
|3,01
|-0,19
|Gersan Elektrik
|2,22
|0,00
|-9,03
|Global Men. Değ.
|0,68
|13,33
|44,68
|Global Yat. Holding
|3,16
|1,94
|5,69
|Good-Year
|2,57
|1,58
|-22,55
|Göltaş Çimento
|10,59
|0,95
|-14,80
|Gözde Girişim
|2,97
|6,07
|11,24
|GSD Denizcilik
|1,50
|0,00
|30,43
|GSD Holding
|0,84
|1,20
|5,00
|Gübre Fabrik.
|2,95
|7,27
|-0,34
|Güler Yat. Holding
|1,34
|2,29
|25,23
|Güneş Sigorta
|1,08
|0,00
|-22,98
|Halk GMYO
|0,84
|0,00
|30,57
|Halk Sigorta
|0,90
|0,00
|1,98
|Hatay Tekstil
|3,90
|2,63
|13,10
|Hedef Girişim
|1,48
|0,00
|27,59
|Hektaş
|13,53
|1,96
|45,95
|HUB Girişim
|2,70
|0,00
|43,62
|Hürriyet Gzt.
|0,75
|1,35
|-19,35
|ICBC Turkey Bank
|3,62
|-0,55
|-26,57
|İdealist Danışmanlık
|6,90
|3,92
|-36,11
|İdealist GMYO
|1,97
|-2,48
|20,86
|İhlas Ev Aletleri
|1,09
|0,93
|233,72
|İhlas Gayrimenkul
|0,89
|2,30
|-5,27
|İhlas Gazetecilik
|1,92
|2,13
|214,75
|İhlas Holding
|0,42
|0,00
|31,25
|İhlas Yayın Holding
|0,56
|1,82
|69,70
|İndeks Bilgisayar
|7,20
|0,98
|29,30
|Info Yatırım
|3,08
|2,67
|199,03
|İntema
|6,72
|-0,88
|12,06
|İpek Doğal Enerji
|4,90
|1,03
|-8,75
|İskenderun Demir Çelik
|6,82
|1,79
|45,46
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)
(Sürecek)