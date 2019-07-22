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Borsada günlük işlemler (1)

Borsa İstanbul hisse senetleri piyasasında işlem gören hisse senetlerinin, bugünkü kapanış fiyatı ile günlük ve yılbaşına göre değişim oranları şöyle: Hisseler Kapanış Fiyatı Günlük Getiri (%) Yıl Başına Göre Getiri (%) A.

22.07.2019 18:35 Borsada günlük işlemler (1)
Borsa İstanbul hisse senetleri piyasasında işlem gören hisse senetlerinin, bugünkü kapanış fiyatı ile günlük ve yılbaşına göre değişim oranları şöyle:
Hisseler Kapanış Fiyatı Günlük Getiri (%) Yıl Başına Göre Getiri (%)
A.V.O.D Gıda ve Tarım 1,50 -1,32 -23,08
Acıpayam Selüloz 3,94 -2,48 23,33
Adana Çimento (A) 6,60 0,76 9,09
Adana Çimento (B) 4,68 -0,43 13,87
Adana Çimento (C) 1,15 0,00 -18,44
Adel Kalemcilik 10,66 0,09 -3,09
Adese Alışveriş Ticaret 0,93 -1,06 -60,26
Afyon Çimento 4,07 -0,49 -11,33
Ak Enerji 0,52 1,96 -17,46
Akbank 7,53 -0,26 27,96
Akçansa 6,80 1,34 3,94
Akdenız Güvenlık Hız. 1,42 -2,07 -29,35
Akfen GMYO 1,61 5,92 -2,42
Akın Tekstil 8,70 -0,57 -4,03
Akiş GMYO 2,19 1,39 -3,91
Akmerkez GMYO 19,32 -0,10 25,22
Aksa 9,13 1,22 37,61
Aksa Enerji 2,43 1,25 -9,33
Aksigorta 4,49 7,42 43,02
Aksu Enerji 8,70 0,93 12,69
Alarko Carrıer 35,72 -0,45 -9,25
Alarko GMYO 42,12 0,53 -0,25
Alarko Holding 3,18 -2,45 63,05
Albaraka Türk 1,20 -1,64 -1,64
Alcatel Lucent Teletaş 6,85 -2,00 18,92
Alkim Kağıt 3,70 -1,86 2,95
Alkim Kimya 28,40 -0,84 31,84
Altınyağ 0,43 13,16 -2,27
Altınyunus Çeşme 2,86 -1,04 -7,78
Anadolu Cam 2,83 -1,39 10,34
Anadolu Efes 20,42 0,39 1,73
Anadolu Grubu Holding 11,55 2,94 13,97
Anadolu Hayat Emek. 5,15 3,41 -9,56
Anadolu Isuzu 8,02 10,47 29,77
Anadolu Sigorta 4,22 -0,47 7,50
Anel Elektrik 1,79 -0,56 10,49
Arçelik 20,12 0,00 27,42
Arena Bilgisayar 3,82 -1,29 -13,38
Armada Bilgisayar 10,00 0,00 7,64
Arsan Tekstil 1,91 0,53 17,90
Artı Yatırım Holding 0,87 0,00 0,00
Aselsan 18,03 -0,88 -24,92
Aslan Çimento 24,88 0,40 -11,65
Ata GMYO 3,95 0,25 -1,50
Atakule GMYO 1,15 0,88 -12,60
Atlantis Yatırım Holding 0,38 5,56 111,11
Atlas Yat. Ort. 0,83 1,22 -3,49
AvivaSA Emeklilik Hayat 8,65 -1,59 16,91
Avrasya GMYO 1,29 -0,77 46,59
Avrasya Petrol ve Tur. 1,17 0,00 8,33
Avrasya Stratejik GMYF 1.272,00 0,01 2,06
Avrupa Yatırım Holding 1,89 6,78 -22,22
Ayen Enerji 2,29 -1,72 -2,55
Ayes Çelik Hasır ve Çit 1,70 0,00 23,61
Aygaz 9,56 -1,04 -3,86
Bagfaş 6,83 3,02 41,70
Bak Ambalaj 5,52 1,78 17,24
Balatacılar Balatacılık 0,28 -3,45 -15,15
Bantaş Ambalaj 1,52 -0,65 21,12
Banvit 15,60 -1,27 44,58
Baştaş Başkent Çimento 1,79 -0,56 -11,39
Batı Çimento 2,46 -0,81 2,07
Batısöke Çimento 0,92 -1,08 -15,60
Bera Holding 1,81 0,00 -12,14
Berkosan Yalıtım 1,63 -0,61 -9,94
Beşiktaş Futbol Yat. 1,49 -0,67 -8,02
Beyaz Filo 3,15 -0,32 15,38
Bilici Yatırım 2,00 2,04 58,16
Bim Mağazalar 91,80 0,22 7,15
Birko Mensucat 0,25 4,17 -16,67
Birlik Mensucat 0,72 0,00 -38,46
Bizim Mağazaları 6,93 2,36 1,91
Bolu Çimento 2,54 -0,39 -25,95
Bomonti Elektrik 0,86 3,61 79,17
Borusan Mannesmann 8,48 1,80 20,98
Borusan Yat. Paz. 37,66 0,21 3,95
Bosch Fren Sistemleri 160,60 -0,43 5,12
Bossa 4,02 1,52 -4,38
Boyner Perakende Yat. 7,96 0,13 102,03
Brisa 5,98 0,50 -5,53
Burçelik 3,95 8,22 23,05
Burçelik Vana 1,66 3,75 12,16
Bursa Çimento 4,38 0,23 -0,45
Carrefoursa 3,16 1,94 -9,20
Ceo Event Medya 5,83 -0,34
Coca Cola İçecek 32,82 -0,67 11,01
Cosmos Yat. Holding 1,02 -1,92 5,15
Credıtwest Faktorıng 1,18 -1,67 13,46
Çelebi 91,90 -0,76 57,51
Çelik Halat 4,11 1,73 -23,93
Çemaş Döküm 0,70 0,00 -7,89
Çemtaş 6,12 5,15 2,62
Çimbeton 26,92 2,12 -5,87
Çimentaş 17,66 0,46 39,06
Çimsa 6,46 -0,31 -14,44
Çuhadaroğlu Metal 1,97 0,00 10,67
Dagi Giyim 1,39 -1,42 12,10
Dagi Yatırım Holding 1,32 -2,94 30,69
Dardanel 0,90 0,00 -18,18
Datagate Bilgisayar 6,49 5,02 51,64
Demısaş Döküm 2,72 -0,37 18,38
Denge Holding 1,55 -1,27 33,62
Deniz GMYO 3,13 -0,32 2,96
Denizbank 21,10 -1,95 10,47
Denizli Cam 9,48 -0,73 -17,71
Derimod 15,85 -6,54 82,81
Derlüks Deri 2,07 -1,90
Desa Deri 2,46 -1,60 42,20
Despec Bilgisayar 2,98 2,76 9,10
Deva Holding 5,84 2,46 77,51
Diriteks Diriliş Tekstil 0,71 1,43 -8,97
Ditaş Doğan 5,29 -0,19 3,34
DO-CO 546,80 4,43 15,38
Doğan Burda 3,03 0,33 0,66
Doğan Holding 1,17 -1,68 25,63
Doğtaş Kelebek Mobilya 0,99 -2,94 -18,85
Doğusan 1,45 1,40 -33,01
Doğuş GMYO 2,22 -0,89 5,21
Doğuş Otomotiv 5,09 -0,59 17,28
Döktaş Dökümcülük 21,40 -1,02 162,58
Duran Doğan Basım 6,87 -1,01 34,71
Dyo Boya 3,03 -1,30 4,48
Eczacıbaşı İlaç 2,41 0,00 -0,64
Eczacıbaşı Yatırım 6,14 -0,32 -4,10
Edip Gayrimenkul 0,72 -1,37 -6,49
Ege Endüstri 545,00 1,49 75,16
Ege Gübre 26,46 0,30 27,91
Ege Profil 9,05 -0,22 4,81
Ege Seramik 2,91 -0,68 -1,73
Egeli & Co Tarım Girişim 0,13 -7,14 0,00
Egeli&Co Enerji Yatırım 0,26 0,00 8,33
Egeli&Co Yatırım Holding 0,10 0,00 0,00
Egeplast 5,69 9,85 48,18
Ekiz Kimya 0,31 0,00 -6,06
Emek Elektrik 0,87 -2,25 -11,22
Eminiş Ambalaj 0,90 -1,10 -23,08
Emlak Konut GMYO 1,27 3,25 -12,82
Enerjisa Enerji 6,24 0,48 32,53
Enka İnşaat 5,86 1,38 31,86
Erbosan 14,60 0,07 -3,98
Ereğli Demir Çelik 7,67 -0,65 25,70
Ersu Gıda 0,97 2,11 5,43
Escort Teknoloji 0,73 2,82 -3,95
Etiler Gıda 1,90 -5,47 -10,80
Euro Kapital Yat. Ort. 0,92 -1,08 29,58
Euro Trend Yat. Ort. 0,70 0,00 9,37
Euro Yat. Ort. 0,69 0,00 9,52
Euro Yatırım Holding 2,26 4,63 310,91
Fenerbahçe Futbol 7,56 -1,43 9,25
Flap Kongre Toplantı Hiz. 2,95 0,68 10,90
F-M İzmit Piston 15,64 0,13 1,75
Fonet Bilgi Teknolojileri 3,49 -1,13 126,77
Ford Otosan 62,20 -0,64 30,92
Formet Çelik Kapı 4,44 -0,67 249,61
Frigo Pak Gıda 4,37 -5,41 157,06
Galatasaray Sportif 1,46 -0,68 17,74
Garanti Bankası 9,55 -0,52 19,97
Garanti Faktoring 2,66 1,14 34,34
Garanti Yat. Ort. 0,62 0,00 -15,34
Gedik Y. Men. Değ. 3,59 0,84 17,58
Gedik Yatırım Holding 2,91 1,39 23,83
Gediz Ambalaj 5,37 -0,19 32,78
Gentaş 1,36 -0,73 -0,92
Gersan Elektrik 2,19 -1,79 -10,26
Global Men. Değ. 0,77 13,24 63,83
Global Yat. Holding 3,08 -2,53 3,01
Good-Year 2,56 -0,39 -22,85
Göltaş Çimento 10,75 0,94 -13,52
Gözde Girişim 2,83 -2,75 5,99
GSD Denizcilik 1,51 -0,66 31,30
GSD Holding 0,83 0,00 3,75
Gübre Fabrik. 3,11 3,32 5,07
Güler Yat. Holding 1,32 -1,49 23,36
Güneş Sigorta 1,08 -0,92 -22,98
Halk GMYO 0,89 5,95 38,35
Halk Sigorta 0,92 0,00 4,25
Hatay Tekstil 4,00 -2,44 16,00
Hedef Girişim 1,54 4,05 32,76
Hektaş 13,50 -0,52 45,63
HUB Girişim 2,82 3,30 50,00
Hürriyet Gzt. 0,74 -1,33 -20,43
ICBC Turkey Bank 3,56 -1,93 -27,79
İdealist Danışmanlık 6,88 1,33 -36,30
İdealist GMYO 2,19 5,29 34,36
İhlas Ev Aletleri 1,22 7,02 273,52
İhlas Gayrimenkul 0,90 -1,10 -4,21
İhlas Gazetecilik 1,85 -2,63 203,28
İhlas Holding 0,42 -2,33 31,25
İhlas Yayın Holding 0,56 -1,75 69,70
İndeks Bilgisayar 7,48 -0,40 34,32
Info Yatırım 3,03 -0,33 194,17
İntema 6,73 0,15 12,23
İpek Doğal Enerji 4,84 -1,43 -9,87
İskenderun Demir Çelik 6,78 -1,02 44,61

(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)
(Sürecek)
Kaynak: AA
Borsa İstanbul, Ekonomi

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