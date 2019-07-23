Borsada günlük işlemler (1)

Borsa İstanbul hisse senetleri piyasasında işlem gören hisse senetlerinin, bugünkü kapanış fiyatı ile günlük ve yılbaşına göre değişim oranları şöyle:
|Hisseler
|Kapanış Fiyatı
|Günlük Getiri (%)
|Yıl Başına Göre Getiri (%)
|A.V.O.D Gıda ve Tarım
|1,64
|9,33
|-15,90
|Acıpayam Selüloz
|3,88
|-1,52
|21,45
|Adana Çimento (A)
|6,65
|0,76
|9,92
|Adana Çimento (B)
|4,63
|-1,07
|12,65
|Adana Çimento (C)
|1,15
|0,00
|-18,44
|Adel Kalemcilik
|10,67
|0,09
|-3,00
|Adese Alışveriş Ticaret
|0,93
|0,00
|-60,26
|Afyon Çimento
|4,08
|0,25
|-11,11
|Ak Enerji
|0,52
|0,00
|-17,46
|Akbank
|7,70
|2,26
|30,84
|Akçansa
|6,80
|0,00
|3,94
|Akdenız Güvenlık Hız.
|1,42
|0,00
|-29,35
|Akfen GMYO
|1,59
|-1,24
|-3,64
|Akın Tekstil
|8,67
|-0,34
|-4,36
|Akiş GMYO
|2,21
|0,91
|-3,03
|Akmerkez GMYO
|19,43
|0,57
|25,93
|Aksa
|9,14
|0,11
|37,76
|Aksa Enerji
|2,47
|1,65
|-7,84
|Aksigorta
|4,54
|1,11
|44,61
|Aksu Enerji
|8,62
|-0,92
|11,66
|Alarko Carrıer
|35,74
|0,06
|-9,20
|Alarko GMYO
|42,24
|0,28
|0,04
|Alarko Holding
|3,23
|1,57
|65,62
|Albaraka Türk
|1,20
|0,00
|-1,64
|Alcatel Lucent Teletaş
|6,86
|0,15
|19,10
|Alkim Kağıt
|3,73
|0,81
|3,78
|Alkim Kimya
|27,96
|-1,55
|29,80
|Altınyağ
|0,40
|-6,98
|-9,09
|Altınyunus Çeşme
|2,88
|0,70
|-7,14
|Anadolu Cam
|2,83
|0,00
|10,34
|Anadolu Efes
|20,46
|0,20
|1,93
|Anadolu Grubu Holding
|11,58
|0,26
|14,26
|Anadolu Hayat Emek.
|5,04
|-2,14
|-11,49
|Anadolu Isuzu
|7,97
|-0,62
|28,96
|Anadolu Sigorta
|4,25
|0,71
|8,26
|Anel Elektrik
|1,80
|0,56
|11,11
|Arçelik
|20,32
|0,99
|28,69
|Arena Bilgisayar
|3,82
|0,00
|-13,38
|Armada Bilgisayar
|9,98
|-0,20
|7,43
|Arsan Tekstil
|1,95
|2,09
|20,37
|Artı Yatırım Holding
|0,88
|1,15
|1,15
|Aselsan
|18,31
|1,55
|-23,75
|Aslan Çimento
|25,16
|1,13
|-10,65
|Ata GMYO
|3,91
|-1,01
|-2,49
|Atakule GMYO
|1,14
|-0,87
|-13,36
|Atlantis Yatırım Holding
|0,38
|0,00
|111,11
|Atlas Yat. Ort.
|0,82
|-1,20
|-4,65
|AvivaSA Emeklilik Hayat
|8,74
|1,04
|18,13
|Avrasya GMYO
|1,30
|0,78
|47,73
|Avrasya Petrol ve Tur.
|1,17
|0,00
|8,33
|Avrasya Stratejik GMYF
|1.272,10
|0,01
|2,07
|Avrupa Yatırım Holding
|1,87
|-1,06
|-23,05
|Ayen Enerji
|2,41
|5,24
|2,55
|Ayes Çelik Hasır ve Çit
|1,72
|1,18
|25,06
|Aygaz
|9,82
|2,72
|-1,25
|Bagfaş
|6,98
|2,20
|44,81
|Bak Ambalaj
|5,44
|-1,45
|15,54
|Balatacılar Balatacılık
|0,29
|3,57
|-12,12
|Bantaş Ambalaj
|1,52
|0,00
|21,12
|Banvit
|16,11
|3,27
|49,30
|Baştaş Başkent Çimento
|1,78
|-0,56
|-11,88
|Batı Çimento
|2,46
|0,00
|2,07
|Batısöke Çimento
|0,92
|0,00
|-15,60
|Bera Holding
|1,82
|0,55
|-11,65
|Berkosan Yalıtım
|1,63
|0,00
|-9,94
|Beşiktaş Futbol Yat.
|1,49
|0,00
|-8,02
|Beyaz Filo
|3,15
|0,00
|15,38
|Bilici Yatırım
|2,04
|2,00
|61,32
|Bim Mağazalar
|92,80
|1,09
|8,32
|Birko Mensucat
|0,25
|0,00
|-16,67
|Birlik Mensucat
|0,73
|1,39
|-37,61
|Bizim Mağazaları
|7,07
|2,02
|3,97
|Bolu Çimento
|2,54
|0,00
|-25,95
|Bomonti Elektrik
|0,87
|1,16
|81,25
|Borusan Mannesmann
|8,47
|-0,12
|20,84
|Borusan Yat. Paz.
|37,54
|-0,32
|3,62
|Bosch Fren Sistemleri
|161,70
|0,68
|5,84
|Bossa
|4,19
|4,23
|-0,34
|Boyner Perakende Yat.
|7,95
|-0,13
|101,78
|Brisa
|5,87
|-1,84
|-7,27
|Burçelik
|3,75
|-5,06
|16,82
|Burçelik Vana
|1,69
|1,81
|14,19
|Bursa Çimento
|4,41
|0,68
|0,23
|Carrefoursa
|3,24
|2,53
|-6,90
|Ceo Event Medya
|5,87
|0,69
|
|Coca Cola İçecek
|33,80
|2,99
|14,32
|Cosmos Yat. Holding
|1,02
|0,00
|5,15
|Credıtwest Faktorıng
|1,23
|4,24
|18,27
|Çelebi
|91,20
|-0,76
|56,31
|Çelik Halat
|4,08
|-0,73
|-24,48
|Çemaş Döküm
|0,72
|2,86
|-5,26
|Çemtaş
|6,04
|-1,31
|1,28
|Çimbeton
|27,00
|0,30
|-5,59
|Çimentaş
|17,74
|0,45
|39,69
|Çimsa
|6,55
|1,39
|-13,25
|Çuhadaroğlu Metal
|1,97
|0,00
|10,67
|Dagi Giyim
|1,41
|1,44
|13,71
|Dagi Yatırım Holding
|1,34
|1,52
|32,67
|Dardanel
|0,90
|0,00
|-18,18
|Datagate Bilgisayar
|6,27
|-3,39
|46,50
|Demısaş Döküm
|2,75
|1,10
|19,69
|Denge Holding
|1,56
|0,65
|34,48
|Deniz GMYO
|3,14
|0,32
|3,29
|Denizbank
|20,80
|-1,42
|8,90
|Denizli Cam
|9,79
|3,27
|-15,02
|Derimod
|14,53
|-8,33
|67,59
|Derlüks Deri
|2,06
|-0,48
|
|Desa Deri
|2,46
|0,00
|42,20
|Despec Bilgisayar
|2,95
|-1,01
|8,00
|Deva Holding
|5,86
|0,34
|78,12
|Diriteks Diriliş Tekstil
|0,72
|1,41
|-7,69
|Ditaş Doğan
|5,31
|0,38
|3,73
|DO-CO
|533,60
|-2,41
|12,59
|Doğan Burda
|3,02
|-0,33
|0,33
|Doğan Holding
|1,18
|0,85
|26,70
|Doğtaş Kelebek Mobilya
|0,99
|0,00
|-18,85
|Doğusan
|1,48
|2,07
|-31,63
|Doğuş GMYO
|2,26
|1,80
|7,11
|Doğuş Otomotiv
|5,21
|2,36
|20,05
|Döktaş Dökümcülük
|22,98
|7,38
|181,96
|Duran Doğan Basım
|6,97
|1,46
|36,67
|Dyo Boya
|3,06
|0,99
|5,52
|Eczacıbaşı İlaç
|2,42
|0,41
|-0,23
|Eczacıbaşı Yatırım
|6,17
|0,49
|-3,63
|Edip Gayrimenkul
|0,74
|2,78
|-3,90
|Ege Endüstri
|551,90
|1,27
|77,38
|Ege Gübre
|27,32
|3,25
|32,07
|Ege Profil
|9,07
|0,22
|5,04
|Ege Seramik
|2,90
|-0,34
|-2,07
|Egeli & Co Tarım Girişim
|0,13
|0,00
|0,00
|Egeli&Co Enerji Yatırım
|0,25
|-3,85
|4,17
|Egeli&Co Yatırım Holding
|0,10
|0,00
|0,00
|Egeplast
|6,00
|5,45
|56,25
|Ekiz Kimya
|0,31
|0,00
|-6,06
|Emek Elektrik
|0,86
|-1,15
|-12,24
|Eminiş Ambalaj
|0,90
|0,00
|-23,08
|Emlak Konut GMYO
|1,28
|0,79
|-12,13
|Enerjisa Enerji
|6,29
|0,80
|33,59
|Enka İnşaat
|5,79
|-1,19
|30,28
|Erbosan
|14,74
|0,96
|-3,05
|Ereğli Demir Çelik
|7,67
|0,00
|25,70
|Ersu Gıda
|1,00
|3,09
|8,70
|Escort Teknoloji
|0,72
|-1,37
|-5,26
|Etiler Gıda
|2,09
|10,00
|-1,88
|Euro Kapital Yat. Ort.
|0,98
|6,52
|38,03
|Euro Trend Yat. Ort.
|0,71
|1,43
|10,94
|Euro Yat. Ort.
|0,70
|1,45
|11,11
|Euro Yatırım Holding
|2,29
|1,33
|316,36
|Fenerbahçe Futbol
|7,55
|-0,13
|9,10
|Flap Kongre Toplantı Hiz.
|2,95
|0,00
|10,90
|F-M İzmit Piston
|15,69
|0,32
|2,07
|Fonet Bilgi Teknolojileri
|3,45
|-1,15
|124,17
|Ford Otosan
|62,50
|0,48
|31,55
|Formet Çelik Kapı
|4,40
|-0,90
|246,46
|Frigo Pak Gıda
|4,50
|2,97
|164,71
|Galatasaray Sportif
|1,45
|-0,68
|16,94
|Garanti Bankası
|9,83
|2,93
|23,49
|Garanti Faktoring
|2,65
|-0,38
|33,84
|Garanti Yat. Ort.
|0,63
|1,61
|-13,98
|Gedik Y. Men. Değ.
|3,58
|-0,28
|17,25
|Gedik Yatırım Holding
|2,95
|1,37
|25,53
|Gediz Ambalaj
|5,33
|-0,74
|31,79
|Gentaş
|1,38
|1,47
|0,54
|Gersan Elektrik
|2,19
|0,00
|-10,26
|Global Men. Değ.
|0,70
|-9,09
|48,94
|Global Yat. Holding
|3,11
|0,97
|4,01
|Good-Year
|2,59
|1,17
|-21,95
|Göltaş Çimento
|11,22
|4,37
|-9,73
|Gözde Girişim
|2,83
|0,00
|5,99
|GSD Denizcilik
|1,50
|-0,66
|30,43
|GSD Holding
|0,83
|0,00
|3,75
|Gübre Fabrik.
|3,06
|-1,61
|3,38
|Güler Yat. Holding
|1,32
|0,00
|23,36
|Güneş Sigorta
|1,08
|0,00
|-22,98
|Halk GMYO
|0,87
|-2,25
|35,24
|Halk Sigorta
|0,93
|1,09
|5,38
|Hatay Tekstil
|3,98
|-0,50
|15,42
|Hedef Girişim
|1,48
|-3,90
|27,59
|Hektaş
|13,32
|-1,33
|43,69
|HUB Girişim
|2,93
|3,90
|55,85
|Hürriyet Gzt.
|0,75
|1,35
|-19,35
|ICBC Turkey Bank
|3,54
|-0,56
|-28,19
|İdealist Danışmanlık
|8,25
|19,91
|-23,61
|İdealist GMYO
|2,21
|0,91
|35,58
|İhlas Ev Aletleri
|1,26
|3,28
|285,76
|İhlas Gayrimenkul
|0,90
|0,00
|-4,21
|İhlas Gazetecilik
|1,85
|0,00
|203,28
|İhlas Holding
|0,43
|2,38
|34,37
|İhlas Yayın Holding
|0,56
|0,00
|69,70
|İndeks Bilgisayar
|7,54
|0,80
|35,40
|Info Yatırım
|3,35
|10,56
|225,24
|İntema
|6,82
|1,34
|13,73
|İpek Doğal Enerji
|4,92
|1,65
|-8,38
|İskenderun Demir Çelik
|6,77
|-0,15
|44,39
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)
(Sürecek)