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Borsada günlük işlemler (1)

Borsa İstanbul hisse senetleri piyasasında işlem gören hisse senetlerinin, bugünkü kapanış fiyatı ile günlük ve yılbaşına göre değişim oranları şöyle: Hisseler Kapanış Fiyatı Günlük Getiri (%) Yıl Başına Göre Getiri (%) A.

24.07.2019 18:43 Borsada günlük işlemler (1)
Borsa İstanbul hisse senetleri piyasasında işlem gören hisse senetlerinin, bugünkü kapanış fiyatı ile günlük ve yılbaşına göre değişim oranları şöyle:
Hisseler Kapanış Fiyatı Günlük Getiri (%) Yıl Başına Göre Getiri (%)
A.V.O.D Gıda ve Tarım 1,61 -1,83 -17,44
Acıpayam Selüloz 3,84 -1,03 20,20
Adana Çimento (A) 6,64 -0,15 9,75
Adana Çimento (B) 4,63 0,00 12,65
Adana Çimento (C) 1,14 -0,87 -19,15
Adel Kalemcilik 10,91 2,25 -0,82
Adese Alışveriş Ticaret 0,94 1,08 -59,83
Afyon Çimento 4,10 0,49 -10,68
Ak Enerji 0,52 0,00 -17,46
Akbank 7,66 -0,52 30,16
Akçansa 6,87 1,03 5,01
Akdenız Güvenlık Hız. 1,40 -1,41 -30,35
Akfen GMYO 1,56 -1,89 -5,45
Akın Tekstil 8,62 -0,58 -4,91
Akiş GMYO 2,27 2,71 -0,39
Akmerkez GMYO 19,21 -1,13 24,51
Aksa 9,16 0,22 38,07
Aksa Enerji 2,46 -0,40 -8,21
Aksigorta 4,49 -1,10 43,02
Aksu Enerji 8,60 -0,23 11,40
Alarko Carrıer 35,86 0,34 -8,89
Alarko GMYO 41,86 -0,90 -0,86
Alarko Holding 3,28 1,55 68,18
Albaraka Türk 1,21 0,83 -0,82
Alcatel Lucent Teletaş 6,84 -0,29 18,75
Alkim Kağıt 3,72 -0,27 3,50
Alkim Kimya 27,88 -0,29 29,43
Altınyağ 0,40 0,00 -9,09
Altınyunus Çeşme 2,86 -0,69 -7,78
Anadolu Cam 2,87 1,41 11,90
Anadolu Efes 21,20 3,62 5,61
Anadolu Grubu Holding 11,45 -1,12 12,98
Anadolu Hayat Emek. 5,04 0,00 -11,49
Anadolu Isuzu 7,62 -4,39 23,30
Anadolu Sigorta 4,24 -0,24 8,01
Anel Elektrik 1,80 0,00 11,11
Arçelik 20,82 2,46 31,86
Arena Bilgisayar 3,82 0,00 -13,38
Armada Bilgisayar 9,84 -1,40 5,92
Arsan Tekstil 1,94 -0,51 19,75
Artı Yatırım Holding 0,89 1,14 2,30
Aselsan 18,50 1,04 -22,96
Aslan Çimento 25,04 -0,48 -11,08
Ata GMYO 3,92 0,26 -2,24
Atakule GMYO 1,13 -0,88 -14,12
Atlantis Yatırım Holding 0,38 0,00 111,11
Atlas Yat. Ort. 0,81 -1,22 -5,81
AvivaSA Emeklilik Hayat 8,67 -0,80 17,18
Avrasya GMYO 1,30 0,00 47,73
Avrasya Petrol ve Tur. 1,19 1,71 10,19
Avrasya Stratejik GMYF 1.272,20 0,01 2,08
Avrupa Yatırım Holding 1,84 -1,60 -24,28
Ayen Enerji 2,36 -2,07 0,43
Ayes Çelik Hasır ve Çit 1,70 -1,16 23,61
Aygaz 10,15 3,36 2,07
Bagfaş 6,88 -1,43 42,74
Bak Ambalaj 5,33 -2,02 13,21
Balatacılar Balatacılık 0,29 0,00 -12,12
Bantaş Ambalaj 1,51 -0,66 20,32
Banvit 15,85 -1,61 46,90
Baştaş Başkent Çimento 1,78 0,00 -11,88
Batı Çimento 2,46 0,00 2,07
Batısöke Çimento 0,93 1,09 -14,68
Bera Holding 1,80 -1,10 -12,62
Berkosan Yalıtım 1,62 -0,61 -10,50
Beşiktaş Futbol Yat. 1,48 -0,67 -8,64
Beyaz Filo 3,09 -1,90 13,19
Bilici Yatırım 2,01 -1,47 58,95
Bim Mağazalar 47,40 2,16 10,65
Birko Mensucat 0,25 0,00 -16,67
Birlik Mensucat 0,72 -1,37 -38,46
Bizim Mağazaları 7,46 5,52 9,71
Bolu Çimento 2,53 -0,39 -26,24
Bomonti Elektrik 0,87 0,00 81,25
Borusan Mannesmann 8,47 0,00 20,84
Borusan Yat. Paz. 37,36 -0,48 3,12
Bosch Fren Sistemleri 163,00 0,80 6,69
Bossa 4,20 0,24 -0,10
Boyner Perakende Yat. 7,98 0,38 102,54
Brisa 5,92 0,85 -6,48
Burçelik 3,60 -4,00 12,15
Burçelik Vana 1,82 7,69 22,97
Bursa Çimento 4,48 1,59 1,82
Carrefoursa 3,19 -1,54 -8,33
Ceo Event Medya 5,83 -0,68
Coca Cola İçecek 33,56 -0,71 13,51
Cosmos Yat. Holding 1,04 1,96 7,22
Credıtwest Faktorıng 1,21 -1,63 16,35
Çelebi 93,95 3,02 61,02
Çelik Halat 4,04 -0,98 -25,23
Çemaş Döküm 0,71 -1,39 -6,58
Çemtaş 6,00 -0,66 0,61
Çimbeton 27,20 0,74 -4,90
Çimentaş 17,80 0,34 40,16
Çimsa 6,58 0,46 -12,85
Çuhadaroğlu Metal 1,97 0,00 10,67
Dagi Giyim 1,42 0,71 14,52
Dagi Yatırım Holding 1,36 1,49 34,65
Dardanel 0,91 1,11 -17,27
Datagate Bilgisayar 6,15 -1,91 43,69
Demısaş Döküm 2,73 -0,73 18,82
Denge Holding 1,52 -2,56 31,03
Deniz GMYO 3,14 0,00 3,29
Denizbank 20,98 0,87 9,84
Denizli Cam 9,80 0,10 -14,93
Derimod 14,00 -3,65 61,48
Derlüks Deri 2,13 3,40
Desa Deri 2,44 -0,81 41,04
Despec Bilgisayar 2,92 -1,02 6,90
Deva Holding 5,86 0,00 78,12
Diriteks Diriliş Tekstil 0,74 2,78 -5,13
Ditaş Doğan 5,30 -0,19 3,54
DO-CO 539,60 1,12 13,86
Doğan Burda 2,98 -1,32 -1,00
Doğan Holding 1,18 0,00 26,70
Doğtaş Kelebek Mobilya 0,99 0,00 -18,85
Doğusan 1,45 -2,03 -33,01
Doğuş GMYO 2,29 1,33 8,53
Doğuş Otomotiv 5,15 -1,15 18,66
Döktaş Dökümcülük 22,96 -0,09 181,72
Duran Doğan Basım 7,18 3,01 40,78
Dyo Boya 3,04 -0,65 4,83
Eczacıbaşı İlaç 2,42 0,00 -0,23
Eczacıbaşı Yatırım 6,14 -0,49 -4,10
Edip Gayrimenkul 0,73 -1,35 -5,19
Ege Endüstri 546,00 -1,07 75,48
Ege Gübre 27,26 -0,22 31,78
Ege Profil 9,04 -0,33 4,70
Ege Seramik 2,89 -0,34 -2,40
Egeli & Co Tarım Girişim 0,14 7,69 7,69
Egeli&Co Enerji Yatırım 0,26 4,00 8,33
Egeli&Co Yatırım Holding 0,10 0,00 0,00
Egeplast 5,50 -8,33 43,23
Ekiz Kimya 0,31 0,00 -6,06
Emek Elektrik 0,84 -2,33 -14,29
Eminiş Ambalaj 0,90 0,00 -23,08
Emlak Konut GMYO 1,28 0,00 -12,13
Enerjisa Enerji 6,25 -0,64 32,74
Enka İnşaat 5,80 0,17 30,51
Erbosan 14,75 0,07 -2,99
Ereğli Demir Çelik 7,73 0,78 26,68
Ersu Gıda 0,99 -1,00 7,61
Escort Teknoloji 0,71 -1,39 -6,58
Etiler Gıda 2,21 5,74 3,76
Euro Kapital Yat. Ort. 0,99 1,02 39,44
Euro Trend Yat. Ort. 0,71 0,00 10,94
Euro Yat. Ort. 0,73 4,29 15,87
Euro Yatırım Holding 2,25 -1,75 309,09
Fenerbahçe Futbol 7,50 -0,66 8,38
Flap Kongre Toplantı Hiz. 2,92 -1,02 9,77
F-M İzmit Piston 15,63 -0,38 1,68
Fonet Bilgi Teknolojileri 3,32 -3,77 115,72
Ford Otosan 63,50 1,60 33,66
Formet Çelik Kapı 4,32 -1,82 240,16
Frigo Pak Gıda 4,70 4,44 176,47
Galatasaray Sportif 1,46 0,69 17,74
Garanti Bankası 9,90 0,71 24,37
Garanti Faktoring 2,68 1,13 35,35
Garanti Yat. Ort. 0,62 -1,59 -15,34
Gedik Y. Men. Değ. 3,65 1,96 19,54
Gedik Yatırım Holding 3,04 3,05 29,36
Gediz Ambalaj 5,34 0,19 32,04
Gentaş 1,38 0,00 0,54
Gersan Elektrik 2,36 7,76 -3,29
Global Men. Değ. 0,80 14,29 70,21
Global Yat. Holding 3,11 0,00 4,01
Good-Year 2,58 -0,39 -22,25
Göltaş Çimento 11,14 -0,71 -10,38
Gözde Girişim 2,81 -0,71 5,24
GSD Denizcilik 1,51 0,67 31,30
GSD Holding 0,83 0,00 3,75
Gübre Fabrik. 3,01 -1,63 1,69
Güler Yat. Holding 1,35 2,27 26,17
Güneş Sigorta 1,07 -0,93 -23,69
Halk GMYO 0,87 0,00 35,24
Halk Sigorta 0,93 0,00 5,38
Hatay Tekstil 3,93 -1,26 13,97
Hedef Girişim 1,50 1,35 29,31
Hektaş 13,12 -1,50 41,53
HUB Girişim 2,89 -1,37 53,72
Hürriyet Gzt. 0,75 0,00 -19,35
ICBC Turkey Bank 3,53 -0,28 -28,40
İdealist Danışmanlık 8,43 2,18 -21,94
İdealist GMYO 2,65 19,91 62,58
İhlas Ev Aletleri 1,19 -5,56 264,33
İhlas Gayrimenkul 0,95 5,56 1,11
İhlas Gazetecilik 1,83 -1,08 200,00
İhlas Holding 0,47 9,30 46,87
İhlas Yayın Holding 0,58 3,57 75,76
İndeks Bilgisayar 7,52 -0,27 35,04
Info Yatırım 3,37 0,60 227,18
İntema 6,75 -1,03 12,56
İpek Doğal Enerji 4,93 0,20 -8,19
İskenderun Demir Çelik 6,85 1,18 46,10
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)
(Sürecek)

Borsa İstanbul, Ekonomi

Kaynak: AA

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