Borsada günlük işlemler (1)

Hisseler Kapanış Fiyatı Günlük Getiri (%) Yıl Başına Göre Getiri (%) A.V.O.D Gıda ve Tarım 1,76 1,73 -9,74 Acıpayam Selüloz 3,90 0,52 22,07 Adana Çimento (A) 6,78 2,26 12,07 Adana Çimento (B) 4,72 0,64 14,84 Adana Çimento (C) 1,15 0,00 -18,44 Adel Kalemcilik 10,87 0,46 -1,18 Adese Alışveriş Ticaret 0,93 0,00 -60,26 Afyon Çimento 4,10 0,74 -10,68 Ak Enerji 0,52 0,00 -17,46 Akbank 7,72 1,85 31,18 Akçansa 6,80 0,59 3,94 Akdenız Güvenlık Hız. 1,50 3,45 -25,37 Akfen GMYO 1,56 -0,64 -5,45 Akın Tekstil 8,62 -0,12 -4,91 Akiş GMYO 2,24 0,00 -1,71 Akmerkez GMYO 19,28 -0,62 24,96 Aksa 9,65 2,88 45,45 Aksa Enerji 2,48 1,22 -7,46 Aksigorta 4,46 1,83 42,07 Aksu Enerji 8,65 -0,80 12,05 Alarko Carrıer 35,40 -0,62 -10,06 Alarko GMYO 41,50 -0,10 -1,71 Alarko Holding 3,34 0,91 71,26 Albaraka Türk 1,22 0,83 0,00 Alcatel Lucent Teletaş 6,94 1,91 20,49 Alkim Kağıt 3,78 2,16 5,17 Alkim Kimya 27,34 -0,58 26,92 Altınyağ 0,43 0,00 -2,27 Altınyunus Çeşme 2,90 0,00 -6,49 Anadolu Cam 2,95 4,24 15,02 Anadolu Efes 21,46 0,00 6,91 Anadolu Grubu Holding 12,12 2,62 19,59 Anadolu Hayat Emek. 5,01 0,20 -12,02 Anadolu Isuzu 8,77 13,02 41,91 Anadolu Sigorta 4,13 -0,24 5,21 Anel Elektrik 1,84 1,10 13,58 Arçelik 20,90 -0,48 32,36 Arena Bilgisayar 3,98 -0,50 -9,75 Armada Bilgisayar 9,80 0,00 5,49 Arsan Tekstil 2,03 2,53 25,31 Artı Yatırım Holding 0,88 1,15 1,15 Aselsan 19,80 5,04 -17,55 Aslan Çimento 25,02 -0,08 -11,15 Ata GMYO 3,98 1,02 -0,75 Atakule GMYO 1,16 0,87 -11,84 Atlantis Yatırım Holding 0,38 0,00 111,11 Atlas Yat. Ort. 0,80 1,27 -6,98 AvivaSA Emeklilik Hayat 8,77 1,74 18,53 Avrasya GMYO 1,31 0,00 48,86 Avrasya Petrol ve Tur. 1,17 0,00 8,33 Avrasya Stratejik GMYF 1.272,50 0,01 2,10 Avrupa Yatırım Holding 1,95 2,09 -19,75 Ayen Enerji 2,44 2,52 3,83 Ayes Çelik Hasır ve Çit 1,68 1,82 22,15 Aygaz 10,28 1,08 3,38 Bagfaş 7,08 2,31 46,89 Bak Ambalaj 5,68 9,44 20,64 Balatacılar Balatacılık 0,29 0,00 -12,12 Bantaş Ambalaj 1,55 1,31 23,51 Banvit 15,96 -0,37 47,91 Baştaş Başkent Çimento 1,77 -0,56 -12,38 Batı Çimento 2,57 -2,65 6,64 Batısöke Çimento 0,95 -1,04 -12,84 Bera Holding 1,84 2,22 -10,68 Berkosan Yalıtım 1,74 5,45 -3,87 Beşiktaş Futbol Yat. 1,51 1,34 -6,79 Beyaz Filo 3,06 2,00 12,09 Bilici Yatırım 1,94 -1,02 53,41 Bim Mağazalar 46,30 -0,94 8,09 Birko Mensucat 0,26 0,00 -13,33 Birlik Mensucat 0,74 1,37 -36,75 Bizim Mağazaları 7,68 2,40 12,94 Bolu Çimento 2,54 -0,39 -25,95 Bomonti Elektrik 0,88 1,15 83,33 Borusan Mannesmann 8,31 0,85 18,56 Borusan Yat. Paz. 38,34 1,70 5,83 Bosch Fren Sistemleri 174,30 2,53 14,09 Bossa 4,13 0,98 -1,76 Boyner Perakende Yat. 8,11 0,37 105,84 Brisa 5,90 -0,51 -6,79 Burçelik 3,51 -1,68 9,35 Burçelik Vana 1,88 -2,59 27,03 Bursa Çimento 4,59 0,88 4,32 Carrefoursa 3,17 0,32 -8,91 Ceo Event Medya 5,66 -2,92 Coca Cola İçecek 34,00 0,00 15,00 Cosmos Yat. Holding 1,05 0,00 8,25 Credıtwest Faktorıng 1,29 5,74 24,04 Çelebi 91,65 -1,19 57,08 Çelik Halat 4,18 0,97 -22,63 Çemaş Döküm 0,72 1,41 -5,26 Çemtaş 5,67 -2,74 -4,93 Çimbeton 27,04 0,22 -5,45 Çimentaş 18,08 0,56 42,36 Çimsa 6,60 0,61 -12,58 Çuhadaroğlu Metal 1,96 0,00 10,11 Dagi Giyim 1,48 0,00 19,35 Dagi Yatırım Holding 1,45 2,84 43,56 Dardanel 0,91 0,00 -17,27 Datagate Bilgisayar 6,33 1,28 47,90 Demısaş Döküm 2,74 0,37 19,25 Denge Holding 1,54 0,00 32,76 Deniz GMYO 3,15 -0,63 3,62 Denizbank 21,80 0,18 14,14 Denizli Cam 9,81 0,41 -14,84 Derimod 13,88 -3,34 60,09 Derlüks Deri 2,11 0,96 Desa Deri 2,45 0,82 41,62 Despec Bilgisayar 2,97 0,68 8,73 Deva Holding 5,59 -2,44 69,91 Diriteks Diriliş Tekstil 0,90 12,50 15,38 Ditaş Doğan 5,39 -0,19 5,30 DO-CO 524,60 -0,93 10,69 Doğan Burda 3,23 3,19 7,31 Doğan Holding 1,21 0,83 29,93 Doğtaş Kelebek Mobilya 1,03 1,98 -15,57 Doğusan 1,43 -0,69 -33,94 Doğuş GMYO 2,32 3,11 9,95 Doğuş Otomotiv 5,16 0,39 18,89 Döktaş Dökümcülük 25,00 5,84 206,75 Duran Doğan Basım 7,16 -0,42 40,39 Dyo Boya 3,16 3,61 8,97 Eczacıbaşı İlaç 2,48 2,48 2,25 Eczacıbaşı Yatırım 6,27 0,97 -2,07 Edip Gayrimenkul 0,76 4,11 -1,30 Ege Endüstri 536,00 -1,18 72,27 Ege Gübre 28,44 1,35 37,48 Ege Profil 9,04 0,00 4,70 Ege Seramik 2,94 1,38 -0,71 Egeli & Co Tarım Girişim 0,14 0,00 7,69 Egeli&Co Enerji Yatırım 0,26 0,00 8,33 Egeli&Co Yatırım Holding 0,10 -9,09 0,00 Egeplast 5,32 -3,10 38,54 Ekiz Kimya 0,31 0,00 -6,06 Emek Elektrik 0,90 2,27 -8,16 Eminiş Ambalaj 0,91 3,41 -22,22 Emlak Konut GMYO 1,27 0,79 -12,82 Enerjisa Enerji 6,29 0,00 33,59 Enka İnşaat 5,78 -0,52 30,06 Erbosan 14,76 1,17 -2,92 Ereğli Demir Çelik 7,67 -0,39 25,70 Ersu Gıda 0,98 -1,01 6,52 Escort Teknoloji 0,74 2,78 -2,63 Etiler Gıda 2,39 3,91 12,21 Euro Kapital Yat. Ort. 1,23 5,13 74,72 Euro Trend Yat. Ort. 0,79 4,77 24,42 Euro Yat. Ort. 0,81 7,16 29,27 Euro Yatırım Holding 2,35 -1,67 327,27 Fenerbahçe Futbol 7,68 2,54 10,98 Flap Kongre Toplantı Hiz. 2,72 0,37 2,26 F-M İzmit Piston 15,82 0,44 2,92 Fonet Bilgi Teknolojileri 3,49 5,76 126,77 Ford Otosan 61,70 -1,44 29,87 Formet Çelik Kapı 4,23 0,24 233,07 Frigo Pak Gıda 5,76 12,94 238,82 Galatasaray Sportif 1,47 1,38 18,55 Garanti Bankası 9,85 0,10 23,74 Garanti Faktoring 2,71 -1,45 36,87 Garanti Yat. Ort. 0,65 3,17 -11,25 Gedik Y. Men. Değ. 3,66 0,55 19,87 Gedik Yatırım Holding 3,07 1,66 30,64 Gediz Ambalaj 5,49 2,81 35,75 Gentaş 1,42 3,65 3,45 Gersan Elektrik 2,25 -0,88 -7,80 Global Men. Değ. 0,70 -14,63 48,94 Global Yat. Holding 3,41 2,10 14,05 Good-Year 2,58 0,39 -22,25 Göltaş Çimento 11,33 1,80 -8,85 Gözde Girişim 2,82 0,71 5,62 GSD Denizcilik 1,53 0,00 33,04 GSD Holding 0,84 0,00 5,00 Gübre Fabrik. 3,26 1,56 10,14 Güler Yat. Holding 1,33 -1,48 24,30 Güneş Sigorta 1,14 5,56 -18,70 Halk GMYO 0,89 0,00 38,35 Halk Sigorta 0,92 0,00 4,25 Hatay Tekstil 3,92 -0,25 13,68 Hedef Girişim 1,61 4,55 38,79 Hektaş 13,16 -1,05 41,96 HUB Girişim 2,90 0,69 54,26 Hürriyet Gzt. 0,77 0,00 -17,20 ICBC Turkey Bank 3,53 1,15 -28,40 İdealist Danışmanlık 8,33 -0,60 -22,87 İdealist GMYO 4,57 19,95 180,37 İhlas Ev Aletleri 1,08 -4,42 230,65 İhlas Gayrimenkul 0,97 2,11 3,24 İhlas Gazetecilik 1,88 0,00 208,20 İhlas Holding 0,45 0,00 40,63 İhlas Yayın Holding 0,56 0,00 69,70 İndeks Bilgisayar 7,72 1,98 38,63 Info Yatırım 3,26 -3,55 216,50 İntema 6,70 -0,15 11,73 İpek Doğal Enerji 5,09 2,83 -5,21 İskenderun Demir Çelik 6,97 1,60 48,66

Borsa İstanbul hisse senetleri piyasasında işlem gören hisse senetlerinin, bugünkü kapanış fiyatı ile günlük ve yılbaşına göre değişim oranları şöyle:(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)(Sürecek)