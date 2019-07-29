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Borsada günlük işlemler (1)

Borsa İstanbul hisse senetleri piyasasında işlem gören hisse senetlerinin, bugünkü kapanış fiyatı ile günlük ve yılbaşına göre değişim oranları şöyle: Hisseler Kapanış Fiyatı Günlük Getiri (%) Yıl Başına Göre Getiri (%) A.

29.07.2019 18:36 Borsada günlük işlemler (1)
Borsa İstanbul hisse senetleri piyasasında işlem gören hisse senetlerinin, bugünkü kapanış fiyatı ile günlük ve yılbaşına göre değişim oranları şöyle:
Hisseler Kapanış Fiyatı Günlük Getiri (%) Yıl Başına Göre Getiri (%)
A.V.O.D Gıda ve Tarım 1,76 1,73 -9,74
Acıpayam Selüloz 3,90 0,52 22,07
Adana Çimento (A) 6,78 2,26 12,07
Adana Çimento (B) 4,72 0,64 14,84
Adana Çimento (C) 1,15 0,00 -18,44
Adel Kalemcilik 10,87 0,46 -1,18
Adese Alışveriş Ticaret 0,93 0,00 -60,26
Afyon Çimento 4,10 0,74 -10,68
Ak Enerji 0,52 0,00 -17,46
Akbank 7,72 1,85 31,18
Akçansa 6,80 0,59 3,94
Akdenız Güvenlık Hız. 1,50 3,45 -25,37
Akfen GMYO 1,56 -0,64 -5,45
Akın Tekstil 8,62 -0,12 -4,91
Akiş GMYO 2,24 0,00 -1,71
Akmerkez GMYO 19,28 -0,62 24,96
Aksa 9,65 2,88 45,45
Aksa Enerji 2,48 1,22 -7,46
Aksigorta 4,46 1,83 42,07
Aksu Enerji 8,65 -0,80 12,05
Alarko Carrıer 35,40 -0,62 -10,06
Alarko GMYO 41,50 -0,10 -1,71
Alarko Holding 3,34 0,91 71,26
Albaraka Türk 1,22 0,83 0,00
Alcatel Lucent Teletaş 6,94 1,91 20,49
Alkim Kağıt 3,78 2,16 5,17
Alkim Kimya 27,34 -0,58 26,92
Altınyağ 0,43 0,00 -2,27
Altınyunus Çeşme 2,90 0,00 -6,49
Anadolu Cam 2,95 4,24 15,02
Anadolu Efes 21,46 0,00 6,91
Anadolu Grubu Holding 12,12 2,62 19,59
Anadolu Hayat Emek. 5,01 0,20 -12,02
Anadolu Isuzu 8,77 13,02 41,91
Anadolu Sigorta 4,13 -0,24 5,21
Anel Elektrik 1,84 1,10 13,58
Arçelik 20,90 -0,48 32,36
Arena Bilgisayar 3,98 -0,50 -9,75
Armada Bilgisayar 9,80 0,00 5,49
Arsan Tekstil 2,03 2,53 25,31
Artı Yatırım Holding 0,88 1,15 1,15
Aselsan 19,80 5,04 -17,55
Aslan Çimento 25,02 -0,08 -11,15
Ata GMYO 3,98 1,02 -0,75
Atakule GMYO 1,16 0,87 -11,84
Atlantis Yatırım Holding 0,38 0,00 111,11
Atlas Yat. Ort. 0,80 1,27 -6,98
AvivaSA Emeklilik Hayat 8,77 1,74 18,53
Avrasya GMYO 1,31 0,00 48,86
Avrasya Petrol ve Tur. 1,17 0,00 8,33
Avrasya Stratejik GMYF 1.272,50 0,01 2,10
Avrupa Yatırım Holding 1,95 2,09 -19,75
Ayen Enerji 2,44 2,52 3,83
Ayes Çelik Hasır ve Çit 1,68 1,82 22,15
Aygaz 10,28 1,08 3,38
Bagfaş 7,08 2,31 46,89
Bak Ambalaj 5,68 9,44 20,64
Balatacılar Balatacılık 0,29 0,00 -12,12
Bantaş Ambalaj 1,55 1,31 23,51
Banvit 15,96 -0,37 47,91
Baştaş Başkent Çimento 1,77 -0,56 -12,38
Batı Çimento 2,57 -2,65 6,64
Batısöke Çimento 0,95 -1,04 -12,84
Bera Holding 1,84 2,22 -10,68
Berkosan Yalıtım 1,74 5,45 -3,87
Beşiktaş Futbol Yat. 1,51 1,34 -6,79
Beyaz Filo 3,06 2,00 12,09
Bilici Yatırım 1,94 -1,02 53,41
Bim Mağazalar 46,30 -0,94 8,09
Birko Mensucat 0,26 0,00 -13,33
Birlik Mensucat 0,74 1,37 -36,75
Bizim Mağazaları 7,68 2,40 12,94
Bolu Çimento 2,54 -0,39 -25,95
Bomonti Elektrik 0,88 1,15 83,33
Borusan Mannesmann 8,31 0,85 18,56
Borusan Yat. Paz. 38,34 1,70 5,83
Bosch Fren Sistemleri 174,30 2,53 14,09
Bossa 4,13 0,98 -1,76
Boyner Perakende Yat. 8,11 0,37 105,84
Brisa 5,90 -0,51 -6,79
Burçelik 3,51 -1,68 9,35
Burçelik Vana 1,88 -2,59 27,03
Bursa Çimento 4,59 0,88 4,32
Carrefoursa 3,17 0,32 -8,91
Ceo Event Medya 5,66 -2,92
Coca Cola İçecek 34,00 0,00 15,00
Cosmos Yat. Holding 1,05 0,00 8,25
Credıtwest Faktorıng 1,29 5,74 24,04
Çelebi 91,65 -1,19 57,08
Çelik Halat 4,18 0,97 -22,63
Çemaş Döküm 0,72 1,41 -5,26
Çemtaş 5,67 -2,74 -4,93
Çimbeton 27,04 0,22 -5,45
Çimentaş 18,08 0,56 42,36
Çimsa 6,60 0,61 -12,58
Çuhadaroğlu Metal 1,96 0,00 10,11
Dagi Giyim 1,48 0,00 19,35
Dagi Yatırım Holding 1,45 2,84 43,56
Dardanel 0,91 0,00 -17,27
Datagate Bilgisayar 6,33 1,28 47,90
Demısaş Döküm 2,74 0,37 19,25
Denge Holding 1,54 0,00 32,76
Deniz GMYO 3,15 -0,63 3,62
Denizbank 21,80 0,18 14,14
Denizli Cam 9,81 0,41 -14,84
Derimod 13,88 -3,34 60,09
Derlüks Deri 2,11 0,96
Desa Deri 2,45 0,82 41,62
Despec Bilgisayar 2,97 0,68 8,73
Deva Holding 5,59 -2,44 69,91
Diriteks Diriliş Tekstil 0,90 12,50 15,38
Ditaş Doğan 5,39 -0,19 5,30
DO-CO 524,60 -0,93 10,69
Doğan Burda 3,23 3,19 7,31
Doğan Holding 1,21 0,83 29,93
Doğtaş Kelebek Mobilya 1,03 1,98 -15,57
Doğusan 1,43 -0,69 -33,94
Doğuş GMYO 2,32 3,11 9,95
Doğuş Otomotiv 5,16 0,39 18,89
Döktaş Dökümcülük 25,00 5,84 206,75
Duran Doğan Basım 7,16 -0,42 40,39
Dyo Boya 3,16 3,61 8,97
Eczacıbaşı İlaç 2,48 2,48 2,25
Eczacıbaşı Yatırım 6,27 0,97 -2,07
Edip Gayrimenkul 0,76 4,11 -1,30
Ege Endüstri 536,00 -1,18 72,27
Ege Gübre 28,44 1,35 37,48
Ege Profil 9,04 0,00 4,70
Ege Seramik 2,94 1,38 -0,71
Egeli & Co Tarım Girişim 0,14 0,00 7,69
Egeli&Co Enerji Yatırım 0,26 0,00 8,33
Egeli&Co Yatırım Holding 0,10 -9,09 0,00
Egeplast 5,32 -3,10 38,54
Ekiz Kimya 0,31 0,00 -6,06
Emek Elektrik 0,90 2,27 -8,16
Eminiş Ambalaj 0,91 3,41 -22,22
Emlak Konut GMYO 1,27 0,79 -12,82
Enerjisa Enerji 6,29 0,00 33,59
Enka İnşaat 5,78 -0,52 30,06
Erbosan 14,76 1,17 -2,92
Ereğli Demir Çelik 7,67 -0,39 25,70
Ersu Gıda 0,98 -1,01 6,52
Escort Teknoloji 0,74 2,78 -2,63
Etiler Gıda 2,39 3,91 12,21
Euro Kapital Yat. Ort. 1,23 5,13 74,72
Euro Trend Yat. Ort. 0,79 4,77 24,42
Euro Yat. Ort. 0,81 7,16 29,27
Euro Yatırım Holding 2,35 -1,67 327,27
Fenerbahçe Futbol 7,68 2,54 10,98
Flap Kongre Toplantı Hiz. 2,72 0,37 2,26
F-M İzmit Piston 15,82 0,44 2,92
Fonet Bilgi Teknolojileri 3,49 5,76 126,77
Ford Otosan 61,70 -1,44 29,87
Formet Çelik Kapı 4,23 0,24 233,07
Frigo Pak Gıda 5,76 12,94 238,82
Galatasaray Sportif 1,47 1,38 18,55
Garanti Bankası 9,85 0,10 23,74
Garanti Faktoring 2,71 -1,45 36,87
Garanti Yat. Ort. 0,65 3,17 -11,25
Gedik Y. Men. Değ. 3,66 0,55 19,87
Gedik Yatırım Holding 3,07 1,66 30,64
Gediz Ambalaj 5,49 2,81 35,75
Gentaş 1,42 3,65 3,45
Gersan Elektrik 2,25 -0,88 -7,80
Global Men. Değ. 0,70 -14,63 48,94
Global Yat. Holding 3,41 2,10 14,05
Good-Year 2,58 0,39 -22,25
Göltaş Çimento 11,33 1,80 -8,85
Gözde Girişim 2,82 0,71 5,62
GSD Denizcilik 1,53 0,00 33,04
GSD Holding 0,84 0,00 5,00
Gübre Fabrik. 3,26 1,56 10,14
Güler Yat. Holding 1,33 -1,48 24,30
Güneş Sigorta 1,14 5,56 -18,70
Halk GMYO 0,89 0,00 38,35
Halk Sigorta 0,92 0,00 4,25
Hatay Tekstil 3,92 -0,25 13,68
Hedef Girişim 1,61 4,55 38,79
Hektaş 13,16 -1,05 41,96
HUB Girişim 2,90 0,69 54,26
Hürriyet Gzt. 0,77 0,00 -17,20
ICBC Turkey Bank 3,53 1,15 -28,40
İdealist Danışmanlık 8,33 -0,60 -22,87
İdealist GMYO 4,57 19,95 180,37
İhlas Ev Aletleri 1,08 -4,42 230,65
İhlas Gayrimenkul 0,97 2,11 3,24
İhlas Gazetecilik 1,88 0,00 208,20
İhlas Holding 0,45 0,00 40,63
İhlas Yayın Holding 0,56 0,00 69,70
İndeks Bilgisayar 7,72 1,98 38,63
Info Yatırım 3,26 -3,55 216,50
İntema 6,70 -0,15 11,73
İpek Doğal Enerji 5,09 2,83 -5,21
İskenderun Demir Çelik 6,97 1,60 48,66

(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)
(Sürecek)

Borsa İstanbul, Ekonomi

Kaynak: AA

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