Borsada günlük işlemler (1)

Borsa İstanbul hisse senetleri piyasasında işlem gören hisse senetlerinin, bugünkü kapanış fiyatı ile günlük ve yılbaşına göre değişim oranları şöyle:
|Hisseler
|Kapanış Fiyatı
|Günlük Getiri (%)
|Yıl Başına Göre Getiri (%)
|A.V.O.D Gıda ve Tarım
|1,69
|-2,87
|-13,33
|Acıpayam Selüloz
|3,62
|-1,36
|13,31
|Adana Çimento (A)
|6,88
|-0,43
|13,72
|Adana Çimento (B)
|4,83
|1,47
|17,52
|Adana Çimento (C)
|1,15
|1,77
|-18,44
|Adel Kalemcilik
|11,06
|2,22
|0,55
|Adese Alışveriş Ticaret
|0,92
|0,00
|-60,68
|Afyon Çimento
|4,03
|-0,49
|-12,20
|Ak Enerji
|0,52
|-1,89
|-17,46
|Akbank
|7,46
|-1,19
|26,77
|Akçansa
|6,64
|0,15
|1,50
|Akdenız Güvenlık Hız.
|1,49
|2,05
|-25,87
|Akfen GMYO
|1,59
|0,00
|-3,64
|Akın Tekstil
|8,62
|0,00
|-4,91
|Akiş GMYO
|2,21
|-0,90
|-3,03
|Akmerkez GMYO
|19,28
|-0,26
|24,96
|Aksa
|9,21
|-2,64
|38,82
|Aksa Enerji
|2,36
|-2,07
|-11,94
|Aksigorta
|4,58
|-0,87
|45,89
|Aksu Enerji
|8,48
|-1,85
|9,84
|Alarko Carrıer
|35,98
|1,70
|-8,59
|Alarko GMYO
|41,52
|1,02
|-1,67
|Alarko Holding
|3,42
|3,01
|75,36
|Albaraka Türk
|1,20
|-0,83
|-1,64
|Alcatel Lucent Teletaş
|7,21
|1,84
|25,17
|Alkim Kağıt
|3,72
|0,00
|3,50
|Alkim Kimya
|27,00
|-0,66
|25,34
|Altınyağ
|0,41
|0,00
|-6,82
|Altınyunus Çeşme
|2,97
|1,02
|-4,23
|Anadolu Cam
|2,82
|-1,40
|9,95
|Anadolu Efes
|21,58
|0,65
|7,51
|Anadolu Grubu Holding
|12,31
|-0,89
|21,47
|Anadolu Hayat Emek.
|4,95
|-1,79
|-13,07
|Anadolu Isuzu
|8,81
|3,04
|42,56
|Anadolu Sigorta
|4,03
|-0,49
|2,66
|Anel Elektrik
|1,86
|1,09
|14,81
|Arçelik
|17,69
|1,38
|12,03
|Arena Bilgisayar
|3,98
|0,25
|-9,75
|Armada Bilgisayar
|9,72
|-0,51
|4,63
|Arsan Tekstil
|1,99
|1,53
|22,84
|Artı Yatırım Holding
|0,87
|1,16
|0,00
|Aselsan
|19,58
|3,32
|-18,46
|Aslan Çimento
|24,84
|0,08
|-11,79
|Ata GMYO
|3,98
|-1,24
|-0,75
|Atakule GMYO
|1,17
|0,86
|-11,08
|Atlantis Yatırım Holding
|0,38
|0,00
|111,11
|Atlas Yat. Ort.
|0,92
|12,20
|6,98
|AvivaSA Emeklilik Hayat
|8,73
|-0,46
|17,99
|Avrasya GMYO
|1,31
|0,77
|48,86
|Avrasya Petrol ve Tur.
|1,18
|0,00
|9,26
|Avrasya Stratejik GMYF
|1.272,80
|0,01
|2,13
|Avrupa Yatırım Holding
|1,96
|2,08
|-19,34
|Ayen Enerji
|2,59
|4,02
|10,21
|Ayes Çelik Hasır ve Çit
|1,70
|0,00
|23,61
|Aygaz
|10,35
|1,27
|4,08
|Bagfaş
|7,34
|4,86
|52,28
|Bak Ambalaj
|5,48
|1,48
|16,39
|Balatacılar Balatacılık
|0,28
|3,70
|-15,15
|Bantaş Ambalaj
|1,54
|0,65
|22,71
|Banvit
|16,04
|0,25
|48,66
|Baştaş Başkent Çimento
|1,81
|0,56
|-10,40
|Batı Çimento
|2,58
|-0,77
|7,05
|Batısöke Çimento
|0,94
|-2,08
|-13,76
|Bera Holding
|1,81
|0,00
|-12,14
|Berkosan Yalıtım
|1,75
|-1,13
|-3,31
|Beşiktaş Futbol Yat.
|1,50
|1,35
|-7,41
|Beyaz Filo
|3,02
|-0,33
|10,62
|Bilici Yatırım
|2,04
|-5,56
|61,32
|Bim Mağazalar
|47,00
|0,30
|9,72
|Birko Mensucat
|0,30
|-3,23
|0,00
|Birlik Mensucat
|0,77
|5,48
|-34,19
|Bizim Mağazaları
|7,57
|0,53
|11,32
|Bolu Çimento
|2,48
|-0,40
|-27,70
|Bomonti Elektrik
|1,28
|19,63
|166,67
|Borusan Mannesmann
|8,23
|0,37
|17,41
|Borusan Yat. Paz.
|37,12
|-0,75
|2,46
|Bosch Fren Sistemleri
|177,20
|0,11
|15,99
|Bossa
|4,08
|0,49
|-2,95
|Boyner Perakende Yat.
|8,26
|-1,90
|109,64
|Brisa
|5,91
|-0,67
|-6,64
|Burçelik
|3,73
|6,57
|16,20
|Burçelik Vana
|2,24
|19,79
|51,35
|Bursa Çimento
|4,48
|0,67
|1,82
|Carrefoursa
|3,18
|1,27
|-8,62
|Ceo Event Medya
|5,65
|0,18
|
|Coca Cola İçecek
|34,00
|2,22
|15,00
|Cosmos Yat. Holding
|1,03
|0,00
|6,19
|Credıtwest Faktorıng
|1,52
|4,83
|46,15
|Çelebi
|94,45
|4,25
|61,88
|Çelik Halat
|4,06
|-1,46
|-24,86
|Çemaş Döküm
|0,72
|1,41
|-5,26
|Çemtaş
|5,48
|-1,08
|-8,11
|Çimbeton
|27,42
|0,81
|-4,13
|Çimentaş
|12,49
|-14,10
|-1,65
|Çimsa
|6,67
|-1,19
|-11,66
|Çuhadaroğlu Metal
|1,98
|0,51
|11,24
|Dagi Giyim
|1,44
|-0,69
|16,13
|Dagi Yatırım Holding
|1,50
|4,17
|48,51
|Dardanel
|0,92
|0,00
|-16,36
|Datagate Bilgisayar
|6,87
|2,38
|60,51
|Demısaş Döküm
|2,85
|2,52
|24,04
|Denge Holding
|1,50
|0,67
|29,31
|Deniz GMYO
|3,18
|0,95
|4,61
|Denizbank
|20,54
|-1,82
|7,54
|Denizli Cam
|9,67
|-1,12
|-16,06
|Derimod
|13,00
|-2,26
|49,94
|Derlüks Deri
|2,08
|0,00
|
|Desa Deri
|2,39
|-0,42
|38,15
|Despec Bilgisayar
|2,97
|0,00
|8,73
|Deva Holding
|5,61
|-1,23
|70,52
|Diriteks Diriliş Tekstil
|0,95
|2,15
|21,79
|Ditaş Doğan
|5,25
|-1,32
|2,56
|DO-CO
|492,00
|-2,73
|3,81
|Doğan Burda
|3,00
|-2,28
|-0,33
|Doğan Holding
|1,32
|1,54
|41,74
|Doğtaş Kelebek Mobilya
|0,99
|-1,00
|-18,85
|Doğusan
|1,31
|-3,68
|-39,48
|Doğuş GMYO
|2,29
|-0,87
|8,53
|Doğuş Otomotiv
|4,99
|-0,40
|14,98
|Döktaş Dökümcülük
|24,58
|-2,31
|201,60
|Duran Doğan Basım
|7,19
|-0,55
|40,98
|Dyo Boya
|3,27
|-0,61
|12,76
|Eczacıbaşı İlaç
|2,42
|-0,41
|-0,23
|Eczacıbaşı Yatırım
|6,15
|-0,32
|-3,94
|Edip Gayrimenkul
|0,76
|-2,56
|-1,30
|Ege Endüstri
|528,00
|-1,22
|69,70
|Ege Gübre
|30,74
|2,54
|48,60
|Ege Profil
|9,11
|1,11
|5,51
|Ege Seramik
|2,96
|-0,67
|-0,04
|Egeli & Co Tarım Girişim
|0,14
|0,00
|7,69
|Egeli&Co Enerji Yatırım
|0,27
|3,85
|12,50
|Egeli&Co Yatırım Holding
|0,10
|-9,09
|0,00
|Egeplast
|5,80
|5,84
|51,04
|Ekiz Kimya
|0,32
|0,00
|-3,03
|Emek Elektrik
|1,02
|10,87
|4,08
|Eminiş Ambalaj
|0,88
|-1,12
|-24,79
|Emlak Konut GMYO
|1,23
|0,82
|-15,56
|Enerjisa Enerji
|6,15
|1,49
|30,62
|Enka İnşaat
|5,98
|-1,97
|34,56
|Erbosan
|15,67
|2,49
|3,06
|Ereğli Demir Çelik
|7,36
|-0,94
|20,62
|Ersu Gıda
|1,03
|-0,96
|11,96
|Escort Teknoloji
|0,79
|3,95
|3,95
|Etiler Gıda
|2,00
|-8,68
|-6,10
|Euro Kapital Yat. Ort.
|1,15
|-2,54
|63,36
|Euro Trend Yat. Ort.
|0,77
|-1,28
|21,27
|Euro Yat. Ort.
|0,77
|-1,28
|22,89
|Euro Yatırım Holding
|2,21
|-2,21
|301,82
|Fenerbahçe Futbol
|7,54
|0,00
|8,96
|Flap Kongre Toplantı Hiz.
|2,68
|-0,74
|0,75
|F-M İzmit Piston
|15,65
|-0,38
|1,81
|Fonet Bilgi Teknolojileri
|3,31
|-1,19
|115,07
|Ford Otosan
|60,40
|-1,15
|27,13
|Formet Çelik Kapı
|4,39
|2,09
|245,67
|Frigo Pak Gıda
|5,50
|-3,51
|223,53
|Galatasaray Sportif
|1,47
|0,00
|18,55
|Garanti Bankası
|9,70
|-1,52
|21,86
|Garanti Faktoring
|2,70
|-0,37
|36,36
|Garanti Yat. Ort.
|0,66
|-1,49
|-9,88
|Gedik Y. Men. Değ.
|4,12
|-3,96
|34,93
|Gedik Yatırım Holding
|3,83
|2,68
|62,98
|Gediz Ambalaj
|5,36
|-1,65
|32,53
|Gentaş
|1,44
|-0,69
|4,91
|Gersan Elektrik
|2,26
|1,80
|-7,39
|Global Men. Değ.
|0,77
|2,67
|63,83
|Global Yat. Holding
|3,36
|-2,33
|12,37
|Good-Year
|2,60
|-0,38
|-21,65
|Göltaş Çimento
|11,10
|0,18
|-10,70
|Gözde Girişim
|2,82
|2,17
|5,62
|GSD Denizcilik
|1,56
|1,96
|35,65
|GSD Holding
|0,85
|0,00
|6,25
|Gübre Fabrik.
|3,63
|3,71
|22,64
|Güler Yat. Holding
|1,34
|0,00
|25,23
|Güneş Sigorta
|1,10
|-0,90
|-21,55
|Halk GMYO
|0,85
|-1,16
|32,13
|Halk Sigorta
|0,93
|1,09
|5,38
|Hatay Tekstil
|3,97
|0,00
|15,13
|Hedef Girişim
|1,58
|1,28
|36,21
|Hektaş
|14,00
|4,87
|51,02
|HUB Girişim
|2,85
|0,35
|51,60
|Hürriyet Gzt.
|0,76
|-1,30
|-18,28
|ICBC Turkey Bank
|3,42
|-0,87
|-30,63
|İdealist Danışmanlık
|8,81
|-0,79
|-18,43
|İdealist GMYO
|2,94
|-8,13
|80,37
|İhlas Ev Aletleri
|1,15
|0,00
|252,09
|İhlas Gayrimenkul
|1,05
|3,96
|11,76
|İhlas Gazetecilik
|1,99
|-0,50
|226,23
|İhlas Holding
|0,49
|2,08
|53,13
|İhlas Yayın Holding
|0,64
|1,59
|93,94
|İndeks Bilgisayar
|8,40
|-0,24
|50,84
|Info Yatırım
|2,80
|-2,78
|171,84
|İntema
|6,68
|0,60
|11,39
|İpek Doğal Enerji
|5,32
|2,70
|-0,93
|İskenderun Demir Çelik
|7,00
|0,29
|49,30
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)
(Sürecek)