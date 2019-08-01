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Borsada günlük işlemler (1)

Borsa İstanbul hisse senetleri piyasasında işlem gören hisse senetlerinin, bugünkü kapanış fiyatı ile günlük ve yılbaşına göre değişim oranları şöyle: Hisseler Kapanış Fiyatı Günlük Getiri (%) Yıl Başına Göre Getiri (%) A.

01.08.2019 18:34 Borsada günlük işlemler (1)
Borsa İstanbul hisse senetleri piyasasında işlem gören hisse senetlerinin, bugünkü kapanış fiyatı ile günlük ve yılbaşına göre değişim oranları şöyle:
Hisseler Kapanış Fiyatı Günlük Getiri (%) Yıl Başına Göre Getiri (%)
A.V.O.D Gıda ve Tarım 1,69 -2,87 -13,33
Acıpayam Selüloz 3,62 -1,36 13,31
Adana Çimento (A) 6,88 -0,43 13,72
Adana Çimento (B) 4,83 1,47 17,52
Adana Çimento (C) 1,15 1,77 -18,44
Adel Kalemcilik 11,06 2,22 0,55
Adese Alışveriş Ticaret 0,92 0,00 -60,68
Afyon Çimento 4,03 -0,49 -12,20
Ak Enerji 0,52 -1,89 -17,46
Akbank 7,46 -1,19 26,77
Akçansa 6,64 0,15 1,50
Akdenız Güvenlık Hız. 1,49 2,05 -25,87
Akfen GMYO 1,59 0,00 -3,64
Akın Tekstil 8,62 0,00 -4,91
Akiş GMYO 2,21 -0,90 -3,03
Akmerkez GMYO 19,28 -0,26 24,96
Aksa 9,21 -2,64 38,82
Aksa Enerji 2,36 -2,07 -11,94
Aksigorta 4,58 -0,87 45,89
Aksu Enerji 8,48 -1,85 9,84
Alarko Carrıer 35,98 1,70 -8,59
Alarko GMYO 41,52 1,02 -1,67
Alarko Holding 3,42 3,01 75,36
Albaraka Türk 1,20 -0,83 -1,64
Alcatel Lucent Teletaş 7,21 1,84 25,17
Alkim Kağıt 3,72 0,00 3,50
Alkim Kimya 27,00 -0,66 25,34
Altınyağ 0,41 0,00 -6,82
Altınyunus Çeşme 2,97 1,02 -4,23
Anadolu Cam 2,82 -1,40 9,95
Anadolu Efes 21,58 0,65 7,51
Anadolu Grubu Holding 12,31 -0,89 21,47
Anadolu Hayat Emek. 4,95 -1,79 -13,07
Anadolu Isuzu 8,81 3,04 42,56
Anadolu Sigorta 4,03 -0,49 2,66
Anel Elektrik 1,86 1,09 14,81
Arçelik 17,69 1,38 12,03
Arena Bilgisayar 3,98 0,25 -9,75
Armada Bilgisayar 9,72 -0,51 4,63
Arsan Tekstil 1,99 1,53 22,84
Artı Yatırım Holding 0,87 1,16 0,00
Aselsan 19,58 3,32 -18,46
Aslan Çimento 24,84 0,08 -11,79
Ata GMYO 3,98 -1,24 -0,75
Atakule GMYO 1,17 0,86 -11,08
Atlantis Yatırım Holding 0,38 0,00 111,11
Atlas Yat. Ort. 0,92 12,20 6,98
AvivaSA Emeklilik Hayat 8,73 -0,46 17,99
Avrasya GMYO 1,31 0,77 48,86
Avrasya Petrol ve Tur. 1,18 0,00 9,26
Avrasya Stratejik GMYF 1.272,80 0,01 2,13
Avrupa Yatırım Holding 1,96 2,08 -19,34
Ayen Enerji 2,59 4,02 10,21
Ayes Çelik Hasır ve Çit 1,70 0,00 23,61
Aygaz 10,35 1,27 4,08
Bagfaş 7,34 4,86 52,28
Bak Ambalaj 5,48 1,48 16,39
Balatacılar Balatacılık 0,28 3,70 -15,15
Bantaş Ambalaj 1,54 0,65 22,71
Banvit 16,04 0,25 48,66
Baştaş Başkent Çimento 1,81 0,56 -10,40
Batı Çimento 2,58 -0,77 7,05
Batısöke Çimento 0,94 -2,08 -13,76
Bera Holding 1,81 0,00 -12,14
Berkosan Yalıtım 1,75 -1,13 -3,31
Beşiktaş Futbol Yat. 1,50 1,35 -7,41
Beyaz Filo 3,02 -0,33 10,62
Bilici Yatırım 2,04 -5,56 61,32
Bim Mağazalar 47,00 0,30 9,72
Birko Mensucat 0,30 -3,23 0,00
Birlik Mensucat 0,77 5,48 -34,19
Bizim Mağazaları 7,57 0,53 11,32
Bolu Çimento 2,48 -0,40 -27,70
Bomonti Elektrik 1,28 19,63 166,67
Borusan Mannesmann 8,23 0,37 17,41
Borusan Yat. Paz. 37,12 -0,75 2,46
Bosch Fren Sistemleri 177,20 0,11 15,99
Bossa 4,08 0,49 -2,95
Boyner Perakende Yat. 8,26 -1,90 109,64
Brisa 5,91 -0,67 -6,64
Burçelik 3,73 6,57 16,20
Burçelik Vana 2,24 19,79 51,35
Bursa Çimento 4,48 0,67 1,82
Carrefoursa 3,18 1,27 -8,62
Ceo Event Medya 5,65 0,18
Coca Cola İçecek 34,00 2,22 15,00
Cosmos Yat. Holding 1,03 0,00 6,19
Credıtwest Faktorıng 1,52 4,83 46,15
Çelebi 94,45 4,25 61,88
Çelik Halat 4,06 -1,46 -24,86
Çemaş Döküm 0,72 1,41 -5,26
Çemtaş 5,48 -1,08 -8,11
Çimbeton 27,42 0,81 -4,13
Çimentaş 12,49 -14,10 -1,65
Çimsa 6,67 -1,19 -11,66
Çuhadaroğlu Metal 1,98 0,51 11,24
Dagi Giyim 1,44 -0,69 16,13
Dagi Yatırım Holding 1,50 4,17 48,51
Dardanel 0,92 0,00 -16,36
Datagate Bilgisayar 6,87 2,38 60,51
Demısaş Döküm 2,85 2,52 24,04
Denge Holding 1,50 0,67 29,31
Deniz GMYO 3,18 0,95 4,61
Denizbank 20,54 -1,82 7,54
Denizli Cam 9,67 -1,12 -16,06
Derimod 13,00 -2,26 49,94
Derlüks Deri 2,08 0,00
Desa Deri 2,39 -0,42 38,15
Despec Bilgisayar 2,97 0,00 8,73
Deva Holding 5,61 -1,23 70,52
Diriteks Diriliş Tekstil 0,95 2,15 21,79
Ditaş Doğan 5,25 -1,32 2,56
DO-CO 492,00 -2,73 3,81
Doğan Burda 3,00 -2,28 -0,33
Doğan Holding 1,32 1,54 41,74
Doğtaş Kelebek Mobilya 0,99 -1,00 -18,85
Doğusan 1,31 -3,68 -39,48
Doğuş GMYO 2,29 -0,87 8,53
Doğuş Otomotiv 4,99 -0,40 14,98
Döktaş Dökümcülük 24,58 -2,31 201,60
Duran Doğan Basım 7,19 -0,55 40,98
Dyo Boya 3,27 -0,61 12,76
Eczacıbaşı İlaç 2,42 -0,41 -0,23
Eczacıbaşı Yatırım 6,15 -0,32 -3,94
Edip Gayrimenkul 0,76 -2,56 -1,30
Ege Endüstri 528,00 -1,22 69,70
Ege Gübre 30,74 2,54 48,60
Ege Profil 9,11 1,11 5,51
Ege Seramik 2,96 -0,67 -0,04
Egeli & Co Tarım Girişim 0,14 0,00 7,69
Egeli&Co Enerji Yatırım 0,27 3,85 12,50
Egeli&Co Yatırım Holding 0,10 -9,09 0,00
Egeplast 5,80 5,84 51,04
Ekiz Kimya 0,32 0,00 -3,03
Emek Elektrik 1,02 10,87 4,08
Eminiş Ambalaj 0,88 -1,12 -24,79
Emlak Konut GMYO 1,23 0,82 -15,56
Enerjisa Enerji 6,15 1,49 30,62
Enka İnşaat 5,98 -1,97 34,56
Erbosan 15,67 2,49 3,06
Ereğli Demir Çelik 7,36 -0,94 20,62
Ersu Gıda 1,03 -0,96 11,96
Escort Teknoloji 0,79 3,95 3,95
Etiler Gıda 2,00 -8,68 -6,10
Euro Kapital Yat. Ort. 1,15 -2,54 63,36
Euro Trend Yat. Ort. 0,77 -1,28 21,27
Euro Yat. Ort. 0,77 -1,28 22,89
Euro Yatırım Holding 2,21 -2,21 301,82
Fenerbahçe Futbol 7,54 0,00 8,96
Flap Kongre Toplantı Hiz. 2,68 -0,74 0,75
F-M İzmit Piston 15,65 -0,38 1,81
Fonet Bilgi Teknolojileri 3,31 -1,19 115,07
Ford Otosan 60,40 -1,15 27,13
Formet Çelik Kapı 4,39 2,09 245,67
Frigo Pak Gıda 5,50 -3,51 223,53
Galatasaray Sportif 1,47 0,00 18,55
Garanti Bankası 9,70 -1,52 21,86
Garanti Faktoring 2,70 -0,37 36,36
Garanti Yat. Ort. 0,66 -1,49 -9,88
Gedik Y. Men. Değ. 4,12 -3,96 34,93
Gedik Yatırım Holding 3,83 2,68 62,98
Gediz Ambalaj 5,36 -1,65 32,53
Gentaş 1,44 -0,69 4,91
Gersan Elektrik 2,26 1,80 -7,39
Global Men. Değ. 0,77 2,67 63,83
Global Yat. Holding 3,36 -2,33 12,37
Good-Year 2,60 -0,38 -21,65
Göltaş Çimento 11,10 0,18 -10,70
Gözde Girişim 2,82 2,17 5,62
GSD Denizcilik 1,56 1,96 35,65
GSD Holding 0,85 0,00 6,25
Gübre Fabrik. 3,63 3,71 22,64
Güler Yat. Holding 1,34 0,00 25,23
Güneş Sigorta 1,10 -0,90 -21,55
Halk GMYO 0,85 -1,16 32,13
Halk Sigorta 0,93 1,09 5,38
Hatay Tekstil 3,97 0,00 15,13
Hedef Girişim 1,58 1,28 36,21
Hektaş 14,00 4,87 51,02
HUB Girişim 2,85 0,35 51,60
Hürriyet Gzt. 0,76 -1,30 -18,28
ICBC Turkey Bank 3,42 -0,87 -30,63
İdealist Danışmanlık 8,81 -0,79 -18,43
İdealist GMYO 2,94 -8,13 80,37
İhlas Ev Aletleri 1,15 0,00 252,09
İhlas Gayrimenkul 1,05 3,96 11,76
İhlas Gazetecilik 1,99 -0,50 226,23
İhlas Holding 0,49 2,08 53,13
İhlas Yayın Holding 0,64 1,59 93,94
İndeks Bilgisayar 8,40 -0,24 50,84
Info Yatırım 2,80 -2,78 171,84
İntema 6,68 0,60 11,39
İpek Doğal Enerji 5,32 2,70 -0,93
İskenderun Demir Çelik 7,00 0,29 49,30

(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

(Sürecek)

Borsa İstanbul, Ekonomi

Kaynak: AA

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