Borsada günlük işlemler (1)

Borsa İstanbul hisse senetleri piyasasında işlem gören hisse senetlerinin, bugünkü kapanış fiyatı ile günlük ve yılbaşına göre değişim oranları şöyle:
|Hisseler
|Kapanış Fiyatı
|Günlük Getiri (%)
|Yıl Başına Göre Getiri (%)
|A.V.O.D Gıda ve Tarım
|1,70
|0,59
|-12,82
|Acıpayam Selüloz
|3,61
|-0,28
|13,00
|Adana Çimento (A)
|6,76
|-1,74
|11,74
|Adana Çimento (B)
|4,83
|0,00
|17,52
|Adana Çimento (C)
|1,13
|-1,74
|-19,86
|Adel Kalemcilik
|11,01
|-0,45
|0,09
|Adese Alışveriş Ticaret
|0,91
|-1,09
|-61,11
|Afyon Çimento
|3,94
|-2,23
|-14,16
|Ak Enerji
|0,52
|0,00
|-17,46
|Akbank
|7,27
|-2,55
|23,54
|Akçansa
|6,64
|0,00
|1,50
|Akdenız Güvenlık Hız.
|1,45
|-2,68
|-27,86
|Akfen GMYO
|1,68
|5,66
|1,82
|Akın Tekstil
|8,64
|0,23
|-4,69
|Akiş GMYO
|2,25
|1,81
|-1,27
|Akmerkez GMYO
|19,21
|-0,36
|24,51
|Aksa
|9,00
|-2,28
|35,65
|Aksa Enerji
|2,28
|-3,39
|-14,93
|Aksigorta
|4,63
|1,09
|47,48
|Aksu Enerji
|8,45
|-0,35
|9,46
|Alarko Carrıer
|35,40
|-1,61
|-10,06
|Alarko GMYO
|42,20
|1,64
|-0,06
|Alarko Holding
|3,44
|0,58
|76,38
|Albaraka Türk
|1,18
|-1,67
|-3,28
|Alcatel Lucent Teletaş
|7,02
|-2,64
|21,87
|Alkim Kağıt
|3,70
|-0,54
|2,95
|Alkim Kimya
|27,10
|0,37
|25,81
|Altınyağ
|0,41
|0,00
|-6,82
|Altınyunus Çeşme
|2,98
|0,34
|-3,91
|Anadolu Cam
|2,77
|-1,77
|8,00
|Anadolu Efes
|21,20
|-1,76
|5,61
|Anadolu Grubu Holding
|12,25
|-0,49
|20,88
|Anadolu Hayat Emek.
|4,97
|0,40
|-12,72
|Anadolu Isuzu
|8,65
|-1,82
|39,97
|Anadolu Sigorta
|4,01
|-0,50
|2,15
|Anel Elektrik
|1,86
|0,00
|14,81
|Arçelik
|17,19
|-2,83
|8,87
|Arena Bilgisayar
|3,78
|-5,03
|-14,29
|Armada Bilgisayar
|9,74
|0,21
|4,84
|Arsan Tekstil
|1,98
|-0,50
|22,22
|Artı Yatırım Holding
|0,87
|0,00
|0,00
|Aselsan
|18,91
|-3,42
|-21,25
|Aslan Çimento
|24,62
|-0,89
|-12,57
|Ata GMYO
|3,97
|-0,25
|-1,00
|Atakule GMYO
|1,16
|-0,85
|-11,84
|Atlantis Yatırım Holding
|0,37
|-2,63
|105,56
|Atlas Yat. Ort.
|0,86
|-6,52
|0,00
|AvivaSA Emeklilik Hayat
|8,62
|-1,26
|16,50
|Avrasya GMYO
|1,30
|-0,76
|47,73
|Avrasya Petrol ve Tur.
|1,17
|-0,85
|8,33
|Avrasya Stratejik GMYF
|1.272,90
|0,01
|2,13
|Avrupa Yatırım Holding
|1,90
|-3,06
|-21,81
|Ayen Enerji
|2,55
|-1,54
|8,51
|Ayes Çelik Hasır ve Çit
|1,70
|0,00
|23,61
|Aygaz
|10,21
|-1,35
|2,67
|Bagfaş
|7,19
|-2,04
|49,17
|Bak Ambalaj
|5,45
|-0,55
|15,75
|Balatacılar Balatacılık
|0,28
|0,00
|-15,15
|Bantaş Ambalaj
|1,53
|-0,65
|21,91
|Banvit
|16,05
|0,06
|48,75
|Baştaş Başkent Çimento
|1,80
|-0,55
|-10,89
|Batı Çimento
|2,58
|0,00
|7,05
|Batısöke Çimento
|0,94
|0,00
|-13,76
|Bera Holding
|1,75
|-3,31
|-15,05
|Berkosan Yalıtım
|1,71
|-2,29
|-5,52
|Beşiktaş Futbol Yat.
|1,50
|0,00
|-7,41
|Beyaz Filo
|2,96
|-1,99
|8,42
|Bilici Yatırım
|2,12
|3,92
|67,65
|Bim Mağazalar
|46,86
|-0,30
|9,39
|Birko Mensucat
|0,31
|3,33
|3,33
|Birlik Mensucat
|0,77
|0,00
|-34,19
|Bizim Mağazaları
|7,70
|1,72
|13,24
|Bolu Çimento
|2,42
|-2,42
|-29,45
|Bomonti Elektrik
|1,29
|0,78
|168,75
|Borusan Mannesmann
|8,14
|-1,09
|16,13
|Borusan Yat. Paz.
|37,00
|-0,32
|2,13
|Bosch Fren Sistemleri
|177,30
|0,06
|16,05
|Bossa
|4,08
|0,00
|-2,95
|Boyner Perakende Yat.
|8,40
|1,69
|113,20
|Brisa
|5,83
|-1,35
|-7,90
|Burçelik
|3,62
|-2,95
|12,77
|Burçelik Vana
|2,47
|10,27
|66,89
|Bursa Çimento
|4,48
|0,00
|1,82
|Carrefoursa
|3,16
|-0,63
|-9,20
|Ceo Event Medya
|5,60
|-0,88
|
|Coca Cola İçecek
|33,00
|-2,94
|11,62
|Cosmos Yat. Holding
|1,03
|0,00
|6,19
|Credıtwest Faktorıng
|1,46
|-3,95
|40,38
|Çelebi
|93,60
|-0,90
|60,42
|Çelik Halat
|4,02
|-0,99
|-25,60
|Çemaş Döküm
|0,70
|-2,78
|-7,89
|Çemtaş
|5,59
|2,01
|-6,27
|Çimbeton
|27,18
|-0,88
|-4,97
|Çimentaş
|11,52
|-7,77
|-9,29
|Çimsa
|6,56
|-1,65
|-13,11
|Çuhadaroğlu Metal
|1,93
|-2,53
|8,43
|Dagi Giyim
|1,45
|0,69
|16,94
|Dagi Yatırım Holding
|1,46
|-2,67
|44,55
|Dardanel
|0,92
|0,00
|-16,36
|Datagate Bilgisayar
|6,71
|-2,33
|56,78
|Demısaş Döküm
|2,79
|-2,11
|21,43
|Denge Holding
|1,54
|2,67
|32,76
|Deniz GMYO
|3,14
|-1,26
|3,29
|Denizbank
|19,98
|-2,73
|4,61
|Denizli Cam
|9,51
|-1,65
|-17,45
|Derimod
|13,26
|2,00
|52,94
|Derlüks Deri
|2,07
|-0,48
|
|Desa Deri
|2,36
|-1,26
|36,42
|Despec Bilgisayar
|2,91
|-2,02
|6,53
|Deva Holding
|5,33
|-4,99
|62,01
|Diriteks Diriliş Tekstil
|0,96
|1,05
|23,08
|Ditaş Doğan
|5,26
|0,19
|2,76
|DO-CO
|494,90
|0,59
|4,43
|Doğan Burda
|2,98
|-0,67
|-1,00
|Doğan Holding
|1,31
|-0,76
|40,66
|Doğtaş Kelebek Mobilya
|0,98
|-1,01
|-19,67
|Doğusan
|1,32
|0,76
|-39,02
|Doğuş GMYO
|2,26
|-1,31
|7,11
|Doğuş Otomotiv
|4,90
|-1,80
|12,90
|Döktaş Dökümcülük
|24,68
|0,41
|202,82
|Duran Doğan Basım
|7,17
|-0,28
|40,59
|Dyo Boya
|3,19
|-2,45
|10,00
|Eczacıbaşı İlaç
|2,36
|-2,48
|-2,70
|Eczacıbaşı Yatırım
|6,13
|-0,33
|-4,25
|Edip Gayrimenkul
|0,78
|2,63
|1,30
|Ege Endüstri
|519,20
|-1,67
|66,87
|Ege Gübre
|30,74
|0,00
|48,60
|Ege Profil
|9,05
|-0,66
|4,81
|Ege Seramik
|2,96
|0,00
|-0,04
|Egeli & Co Tarım Girişim
|0,14
|0,00
|7,69
|Egeli&Co Enerji Yatırım
|0,27
|0,00
|12,50
|Egeli&Co Yatırım Holding
|0,10
|0,00
|0,00
|Egeplast
|5,75
|-0,86
|49,74
|Ekiz Kimya
|0,33
|3,13
|0,00
|Emek Elektrik
|1,00
|-1,96
|2,04
|Eminiş Ambalaj
|0,87
|-1,14
|-25,64
|Emlak Konut GMYO
|1,21
|-1,63
|-16,93
|Enerjisa Enerji
|6,06
|-1,46
|28,70
|Enka İnşaat
|5,87
|-1,84
|32,08
|Erbosan
|15,73
|0,38
|3,46
|Ereğli Demir Çelik
|7,22
|-1,90
|18,33
|Ersu Gıda
|1,00
|-2,91
|8,70
|Escort Teknoloji
|0,79
|0,00
|3,95
|Etiler Gıda
|2,15
|7,50
|0,94
|Euro Kapital Yat. Ort.
|1,25
|8,70
|77,56
|Euro Trend Yat. Ort.
|0,78
|1,30
|22,84
|Euro Yat. Ort.
|0,79
|2,60
|26,08
|Euro Yatırım Holding
|2,17
|-1,81
|294,55
|Fenerbahçe Futbol
|7,52
|-0,27
|8,67
|Flap Kongre Toplantı Hiz.
|2,65
|-1,12
|-0,38
|F-M İzmit Piston
|15,82
|1,09
|2,92
|Fonet Bilgi Teknolojileri
|3,30
|-0,30
|114,42
|Ford Otosan
|58,50
|-3,15
|23,13
|Formet Çelik Kapı
|4,57
|4,10
|259,84
|Frigo Pak Gıda
|5,52
|0,36
|224,71
|Galatasaray Sportif
|1,48
|0,68
|19,35
|Garanti Bankası
|9,60
|-1,03
|20,60
|Garanti Faktoring
|2,65
|-1,85
|33,84
|Garanti Yat. Ort.
|0,65
|-1,52
|-11,25
|Gedik Y. Men. Değ.
|3,90
|-5,34
|27,73
|Gedik Yatırım Holding
|3,80
|-0,78
|61,70
|Gediz Ambalaj
|5,37
|0,19
|32,78
|Gentaş
|1,41
|-2,08
|2,72
|Gersan Elektrik
|2,20
|-2,65
|-9,85
|Global Men. Değ.
|0,92
|19,48
|95,74
|Global Yat. Holding
|3,51
|4,46
|17,39
|Good-Year
|2,56
|-1,54
|-22,85
|Göltaş Çimento
|10,92
|-1,62
|-12,15
|Gözde Girişim
|2,84
|0,71
|6,37
|GSD Denizcilik
|1,53
|-1,92
|33,04
|GSD Holding
|0,85
|0,00
|6,25
|Gübre Fabrik.
|3,65
|0,55
|23,31
|Güler Yat. Holding
|1,37
|2,24
|28,04
|Güneş Sigorta
|1,19
|8,18
|-15,13
|Halk GMYO
|0,84
|-1,18
|30,57
|Halk Sigorta
|0,93
|0,00
|5,38
|Hatay Tekstil
|3,93
|-1,01
|13,97
|Hedef Girişim
|1,56
|-1,27
|34,48
|Hektaş
|13,84
|-1,14
|49,30
|HUB Girişim
|2,93
|2,81
|55,85
|Hürriyet Gzt.
|0,76
|0,00
|-18,28
|ICBC Turkey Bank
|3,36
|-1,75
|-31,85
|İdealist Danışmanlık
|7,21
|-18,16
|-33,24
|İdealist GMYO
|2,69
|-8,50
|65,03
|İhlas Ev Aletleri
|1,15
|0,00
|252,09
|İhlas Gayrimenkul
|1,02
|-2,86
|8,56
|İhlas Gazetecilik
|1,91
|-4,02
|213,11
|İhlas Holding
|0,49
|0,00
|53,13
|İhlas Yayın Holding
|0,63
|-1,56
|90,91
|İndeks Bilgisayar
|8,32
|-0,95
|49,41
|Info Yatırım
|2,78
|-0,71
|169,90
|İntema
|6,63
|-0,75
|10,56
|İpek Doğal Enerji
|5,10
|-4,14
|-5,03
|İskenderun Demir Çelik
|6,91
|-1,29
|47,38
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)
(Sürecek)