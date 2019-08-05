Borsada günlük işlemler (1)

Borsa İstanbul hisse senetleri piyasasında işlem gören hisse senetlerinin, bugünkü kapanış fiyatı ile günlük ve yılbaşına göre değişim oranları şöyle:
|Hisseler
|Kapanış Fiyatı
|Günlük Getiri (%)
|Yıl Başına Göre Getiri (%)
|A.V.O.D Gıda ve Tarım
|1,74
|2,35
|-10,77
|Acıpayam Selüloz
|3,71
|2,77
|16,13
|Adana Çimento (A)
|6,75
|-0,15
|11,57
|Adana Çimento (B)
|4,73
|-2,07
|15,09
|Adana Çimento (C)
|1,13
|0,00
|-19,86
|Adel Kalemcilik
|11,07
|0,54
|0,64
|Adese Alışveriş Ticaret
|0,90
|-1,10
|-61,54
|Afyon Çimento
|3,88
|-1,52
|-15,47
|Ak Enerji
|0,51
|-1,92
|-19,05
|Akbank
|7,26
|-0,14
|23,37
|Akçansa
|6,56
|-1,20
|0,27
|Akdenız Güvenlık Hız.
|1,45
|0,00
|-27,86
|Akfen GMYO
|1,66
|-1,19
|0,61
|Akın Tekstil
|8,67
|0,35
|-4,36
|Akiş GMYO
|2,24
|-0,44
|-1,71
|Akmerkez GMYO
|19,49
|1,46
|26,32
|Aksa
|8,93
|-0,78
|34,60
|Aksa Enerji
|2,26
|-0,88
|-15,67
|Aksigorta
|4,62
|-0,22
|47,16
|Aksu Enerji
|8,37
|-0,95
|8,42
|Alarko Carrıer
|35,20
|-0,56
|-10,57
|Alarko GMYO
|44,12
|4,55
|4,49
|Alarko Holding
|3,35
|-2,62
|71,77
|Albaraka Türk
|1,18
|0,00
|-3,28
|Alcatel Lucent Teletaş
|6,80
|-3,13
|18,06
|Alkim Kağıt
|3,66
|-1,08
|1,83
|Alkim Kimya
|26,52
|-2,14
|23,12
|Altınyağ
|0,41
|0,00
|-6,82
|Altınyunus Çeşme
|2,95
|-1,01
|-4,88
|Anadolu Cam
|2,70
|-2,53
|5,27
|Anadolu Efes
|20,80
|-1,89
|3,62
|Anadolu Grubu Holding
|11,82
|-3,51
|16,63
|Anadolu Hayat Emek.
|5,00
|0,60
|-12,20
|Anadolu Isuzu
|8,54
|-1,27
|38,19
|Anadolu Sigorta
|3,98
|-0,75
|1,38
|Anel Elektrik
|1,83
|-1,61
|12,96
|Arçelik
|16,75
|-2,56
|6,08
|Arena Bilgisayar
|3,77
|-0,26
|-14,51
|Armada Bilgisayar
|9,78
|0,41
|5,27
|Arsan Tekstil
|2,00
|1,01
|23,46
|Artı Yatırım Holding
|0,87
|0,00
|0,00
|Aselsan
|18,60
|-1,64
|-22,54
|Aslan Çimento
|24,44
|-0,73
|-13,21
|Ata GMYO
|4,00
|0,76
|-0,25
|Atakule GMYO
|1,17
|0,86
|-11,08
|Atlantis Yatırım Holding
|0,37
|0,00
|105,56
|Atlas Yat. Ort.
|0,85
|-1,16
|-1,16
|AvivaSA Emeklilik Hayat
|8,66
|0,46
|17,04
|Avrasya GMYO
|1,30
|0,00
|47,73
|Avrasya Petrol ve Tur.
|1,18
|0,85
|9,26
|Avrasya Stratejik GMYF
|1.273,00
|0,01
|2,14
|Avrupa Yatırım Holding
|1,93
|1,58
|-20,58
|Ayen Enerji
|2,56
|0,39
|8,94
|Ayes Çelik Hasır ve Çit
|1,75
|2,94
|27,24
|Aygaz
|10,11
|-0,98
|1,67
|Bagfaş
|7,08
|-1,53
|46,89
|Bak Ambalaj
|5,41
|-0,73
|14,90
|Balatacılar Balatacılık
|0,28
|0,00
|-15,15
|Bantaş Ambalaj
|1,53
|0,00
|21,91
|Banvit
|16,03
|-0,12
|48,56
|Baştaş Başkent Çimento
|1,80
|0,00
|-10,89
|Batı Çimento
|2,59
|0,39
|7,47
|Batısöke Çimento
|0,95
|1,06
|-12,84
|Bera Holding
|1,75
|0,00
|-15,05
|Berkosan Yalıtım
|1,83
|7,02
|1,10
|Beşiktaş Futbol Yat.
|1,48
|-1,33
|-8,64
|Beyaz Filo
|2,96
|0,00
|8,42
|Bilici Yatırım
|2,05
|-3,30
|62,11
|Bim Mağazalar
|45,86
|-2,13
|7,06
|Birko Mensucat
|0,34
|9,68
|13,33
|Birlik Mensucat
|0,77
|0,00
|-34,19
|Bizim Mağazaları
|7,70
|0,00
|13,24
|Bolu Çimento
|2,39
|-1,24
|-30,32
|Bomonti Elektrik
|1,26
|-2,33
|162,50
|Borusan Mannesmann
|8,10
|-0,49
|15,56
|Borusan Yat. Paz.
|36,48
|-1,41
|0,70
|Bosch Fren Sistemleri
|181,50
|2,37
|18,80
|Bossa
|4,10
|0,49
|-2,48
|Boyner Perakende Yat.
|8,34
|-0,71
|111,68
|Brisa
|5,78
|-0,86
|-8,69
|Burçelik
|4,14
|14,36
|28,97
|Burçelik Vana
|2,24
|-9,31
|51,35
|Bursa Çimento
|4,42
|-1,34
|0,45
|Carrefoursa
|3,11
|-1,58
|-10,63
|Ceo Event Medya
|5,61
|0,18
|
|Coca Cola İçecek
|32,62
|-1,15
|10,33
|Cosmos Yat. Holding
|1,03
|0,00
|6,19
|Credıtwest Faktorıng
|1,52
|4,11
|46,15
|Çelebi
|91,65
|-2,08
|57,08
|Çelik Halat
|4,02
|0,00
|-25,60
|Çemaş Döküm
|0,70
|0,00
|-7,89
|Çemtaş
|5,52
|-1,25
|-7,44
|Çimbeton
|26,96
|-0,81
|-5,73
|Çimentaş
|11,26
|-2,26
|-11,34
|Çimsa
|6,63
|1,07
|-12,19
|Çuhadaroğlu Metal
|1,89
|-2,07
|6,18
|Dagi Giyim
|1,44
|-0,69
|16,13
|Dagi Yatırım Holding
|1,44
|-1,37
|42,57
|Dardanel
|0,94
|2,17
|-14,55
|Datagate Bilgisayar
|6,46
|-3,73
|50,93
|Demısaş Döküm
|2,73
|-2,15
|18,82
|Denge Holding
|1,51
|-1,95
|30,17
|Deniz GMYO
|3,14
|0,00
|3,29
|Denizbank
|19,64
|-1,70
|2,83
|Denizli Cam
|9,51
|0,00
|-17,45
|Derimod
|13,08
|-1,36
|50,87
|Derlüks Deri
|2,07
|0,00
|
|Desa Deri
|2,44
|3,39
|41,04
|Despec Bilgisayar
|2,86
|-1,72
|4,70
|Deva Holding
|5,27
|-1,13
|60,18
|Diriteks Diriliş Tekstil
|0,91
|-5,21
|16,67
|Ditaş Doğan
|5,25
|-0,19
|2,56
|DO-CO
|491,30
|-0,73
|3,67
|Doğan Burda
|2,98
|0,00
|-1,00
|Doğan Holding
|1,28
|-2,29
|37,44
|Doğtaş Kelebek Mobilya
|0,98
|0,00
|-19,67
|Doğusan
|1,33
|0,76
|-38,55
|Doğuş GMYO
|2,32
|2,65
|9,95
|Doğuş Otomotiv
|4,85
|-1,02
|11,75
|Döktaş Dökümcülük
|26,00
|5,35
|219,02
|Duran Doğan Basım
|6,93
|-3,35
|35,88
|Dyo Boya
|3,28
|2,82
|13,10
|Eczacıbaşı İlaç
|2,33
|-1,27
|-3,94
|Eczacıbaşı Yatırım
|6,11
|-0,33
|-4,57
|Edip Gayrimenkul
|0,80
|2,56
|3,90
|Ege Endüstri
|532,00
|2,47
|70,98
|Ege Gübre
|30,10
|-2,08
|45,50
|Ege Profil
|9,00
|-0,55
|4,23
|Ege Seramik
|2,96
|0,00
|-0,04
|Egeli & Co Tarım Girişim
|0,14
|0,00
|7,69
|Egeli&Co Enerji Yatırım
|0,26
|-3,70
|8,33
|Egeli&Co Yatırım Holding
|0,10
|0,00
|0,00
|Egeplast
|5,68
|-1,22
|47,92
|Ekiz Kimya
|0,33
|0,00
|0,00
|Emek Elektrik
|0,96
|-4,00
|-2,04
|Eminiş Ambalaj
|0,86
|-1,15
|-26,50
|Emlak Konut GMYO
|1,23
|1,65
|-15,56
|Enerjisa Enerji
|5,87
|-3,14
|24,67
|Enka İnşaat
|5,79
|-1,36
|30,28
|Erbosan
|15,59
|-0,89
|2,54
|Ereğli Demir Çelik
|7,08
|-1,94
|16,03
|Ersu Gıda
|1,01
|1,00
|9,78
|Escort Teknoloji
|0,79
|0,00
|3,95
|Etiler Gıda
|2,08
|-3,26
|-2,35
|Euro Kapital Yat. Ort.
|1,30
|4,00
|84,66
|Euro Trend Yat. Ort.
|0,81
|3,85
|27,57
|Euro Yat. Ort.
|0,82
|3,80
|30,86
|Euro Yatırım Holding
|2,00
|-7,83
|263,64
|Fenerbahçe Futbol
|7,45
|-0,93
|7,66
|Flap Kongre Toplantı Hiz.
|2,64
|-0,38
|-0,75
|F-M İzmit Piston
|16,21
|2,47
|5,46
|Fonet Bilgi Teknolojileri
|3,26
|-1,21
|111,83
|Ford Otosan
|58,30
|-0,34
|22,71
|Formet Çelik Kapı
|4,81
|5,25
|278,74
|Frigo Pak Gıda
|5,77
|4,53
|239,41
|Galatasaray Sportif
|1,48
|0,00
|19,35
|Garanti Bankası
|9,59
|-0,10
|20,48
|Garanti Faktoring
|2,62
|-1,13
|32,32
|Garanti Yat. Ort.
|0,71
|9,23
|-3,05
|Gedik Y. Men. Değ.
|3,76
|-3,59
|23,14
|Gedik Yatırım Holding
|3,75
|-1,32
|59,57
|Gediz Ambalaj
|5,39
|0,37
|33,27
|Gentaş
|1,41
|0,00
|2,72
|Gersan Elektrik
|2,21
|0,45
|-9,44
|Global Men. Değ.
|0,93
|1,09
|97,87
|Global Yat. Holding
|3,59
|2,28
|20,07
|Good-Year
|2,53
|-1,17
|-23,76
|Göltaş Çimento
|10,64
|-2,56
|-14,40
|Gözde Girişim
|2,76
|-2,82
|3,37
|GSD Denizcilik
|1,53
|0,00
|33,04
|GSD Holding
|0,84
|-1,18
|5,00
|Gübre Fabrik.
|3,62
|-0,82
|22,30
|Güler Yat. Holding
|1,35
|-1,46
|26,17
|Güneş Sigorta
|1,21
|1,68
|-13,71
|Halk GMYO
|0,89
|5,95
|38,35
|Halk Sigorta
|0,93
|0,00
|5,38
|Hatay Tekstil
|3,87
|-1,53
|12,23
|Hedef Girişim
|1,50
|-3,85
|29,31
|Hektaş
|14,31
|3,40
|54,37
|HUB Girişim
|3,12
|6,48
|65,96
|Hürriyet Gzt.
|0,76
|0,00
|-18,28
|ICBC Turkey Bank
|3,32
|-1,19
|-32,66
|İdealist Danışmanlık
|7,31
|1,39
|-32,31
|İdealist GMYO
|2,60
|-3,35
|59,51
|İhlas Ev Aletleri
|1,17
|1,74
|258,21
|İhlas Gayrimenkul
|1,05
|2,94
|11,76
|İhlas Gazetecilik
|1,99
|4,19
|226,23
|İhlas Holding
|0,52
|6,12
|62,50
|İhlas Yayın Holding
|0,65
|3,17
|96,97
|İndeks Bilgisayar
|8,03
|-3,49
|44,20
|Info Yatırım
|2,81
|1,08
|172,82
|İntema
|6,72
|1,36
|12,06
|İpek Doğal Enerji
|5,28
|3,53
|-1,68
|İskenderun Demir Çelik
|6,69
|-3,18
|42,69
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)
(Sürecek)