Borsada günlük işlemler (1)

Borsa İstanbul hisse senetleri piyasasında işlem gören hisse senetlerinin, bugünkü kapanış fiyatı ile günlük ve yılbaşına göre değişim oranları şöyle:
|Hisseler
|Kapanış Fiyatı
|Günlük Getiri (%)
|Yıl Başına Göre Getiri (%)
|A.V.O.D Gıda ve Tarım
|1,72
|-1,15
|-11,79
|Acıpayam Selüloz
|3,82
|2,96
|19,57
|Adana Çimento (A)
|6,85
|1,48
|13,22
|Adana Çimento (B)
|4,84
|2,33
|17,76
|Adana Çimento (C)
|1,14
|0,88
|-19,15
|Adel Kalemcilik
|11,16
|0,81
|1,45
|Adese Alışveriş Ticaret
|0,90
|0,00
|-61,54
|Afyon Çimento
|3,91
|0,77
|-14,81
|Ak Enerji
|0,52
|1,96
|-17,46
|Akbank
|7,42
|2,20
|26,09
|Akçansa
|6,51
|-0,76
|-0,49
|Akdenız Güvenlık Hız.
|1,45
|0,00
|-27,86
|Akfen GMYO
|1,99
|19,88
|20,61
|Akın Tekstil
|8,94
|3,11
|-1,38
|Akiş GMYO
|2,28
|1,79
|0,04
|Akmerkez GMYO
|19,47
|-0,10
|26,19
|Aksa
|8,88
|-0,56
|33,84
|Aksa Enerji
|2,27
|0,44
|-15,30
|Aksigorta
|4,70
|1,73
|49,71
|Aksu Enerji
|8,34
|-0,36
|8,03
|Alarko Carrıer
|35,48
|0,80
|-9,86
|Alarko GMYO
|44,60
|1,09
|5,63
|Alarko Holding
|3,33
|-0,60
|70,74
|Albaraka Türk
|1,19
|0,85
|-2,46
|Alcatel Lucent Teletaş
|6,83
|0,44
|18,58
|Alkim Kağıt
|3,67
|0,27
|2,11
|Alkim Kimya
|26,48
|-0,15
|22,93
|Altınyağ
|0,42
|2,44
|-4,55
|Altınyunus Çeşme
|2,92
|-1,02
|-5,85
|Anadolu Cam
|2,66
|-1,48
|3,71
|Anadolu Efes
|21,24
|2,12
|5,81
|Anadolu Grubu Holding
|11,75
|-0,59
|15,94
|Anadolu Hayat Emek.
|4,95
|-1,00
|-13,07
|Anadolu Isuzu
|8,58
|0,47
|38,83
|Anadolu Sigorta
|3,98
|0,00
|1,38
|Anel Elektrik
|1,78
|-2,73
|9,88
|Arçelik
|16,81
|0,36
|6,46
|Arena Bilgisayar
|3,80
|0,80
|-13,83
|Armada Bilgisayar
|9,79
|0,10
|5,38
|Arsan Tekstil
|2,00
|0,00
|23,46
|Artı Yatırım Holding
|0,88
|1,15
|1,15
|Aselsan
|18,60
|0,00
|-22,54
|Aslan Çimento
|24,38
|-0,25
|-13,42
|Ata GMYO
|4,00
|0,00
|-0,25
|Atakule GMYO
|1,17
|0,00
|-11,08
|Atlantis Yatırım Holding
|0,37
|0,00
|105,56
|Atlas Yat. Ort.
|0,84
|-1,18
|-2,33
|AvivaSA Emeklilik Hayat
|8,60
|-0,69
|16,23
|Avrasya GMYO
|1,29
|-0,77
|46,59
|Avrasya Petrol ve Tur.
|1,17
|-0,85
|8,33
|Avrasya Stratejik GMYF
|1.273,10
|0,01
|2,15
|Avrupa Yatırım Holding
|1,88
|-2,59
|-22,63
|Ayen Enerji
|1,88
|-4,16
|4,41
|Ayes Çelik Hasır ve Çit
|1,74
|-0,57
|26,51
|Aygaz
|10,00
|-1,09
|0,56
|Bagfaş
|7,05
|-0,42
|46,27
|Bak Ambalaj
|5,56
|2,77
|18,09
|Balatacılar Balatacılık
|0,29
|3,57
|-12,12
|Bantaş Ambalaj
|1,52
|-0,65
|21,12
|Banvit
|15,98
|-0,31
|48,10
|Baştaş Başkent Çimento
|1,80
|0,00
|-10,89
|Batı Çimento
|2,59
|0,00
|7,47
|Batısöke Çimento
|0,98
|3,16
|-10,09
|Bera Holding
|1,75
|0,00
|-15,05
|Berkosan Yalıtım
|1,77
|-3,28
|-2,21
|Beşiktaş Futbol Yat.
|1,47
|-0,68
|-9,26
|Beyaz Filo
|2,95
|-0,34
|8,06
|Bilici Yatırım
|2,07
|0,98
|63,69
|Bim Mağazalar
|45,96
|0,22
|7,29
|Birko Mensucat
|0,31
|-8,82
|3,33
|Birlik Mensucat
|0,76
|-1,30
|-35,04
|Bizim Mağazaları
|8,06
|4,68
|18,53
|Bolu Çimento
|2,43
|1,67
|-29,15
|Bomonti Elektrik
|1,23
|-2,38
|156,25
|Borusan Mannesmann
|8,02
|-0,99
|14,42
|Borusan Yat. Paz.
|36,54
|0,16
|0,86
|Bosch Fren Sistemleri
|177,00
|-2,48
|15,86
|Bossa
|4,04
|-1,46
|-3,90
|Boyner Perakende Yat.
|8,30
|-0,48
|110,66
|Brisa
|5,76
|-0,35
|-9,00
|Burçelik
|3,79
|-8,45
|18,07
|Burçelik Vana
|2,18
|-2,68
|47,30
|Bursa Çimento
|4,36
|-1,36
|-0,91
|Carrefoursa
|3,11
|0,00
|-10,63
|Ceo Event Medya
|5,59
|-0,36
|
|Coca Cola İçecek
|32,78
|0,49
|10,87
|Cosmos Yat. Holding
|1,05
|1,94
|8,25
|Credıtwest Faktorıng
|1,49
|-1,97
|43,27
|Çelebi
|90,80
|-0,93
|55,62
|Çelik Halat
|4,01
|-0,25
|-25,78
|Çemaş Döküm
|0,70
|0,00
|-7,89
|Çemtaş
|5,33
|-3,44
|-10,63
|Çimbeton
|27,02
|0,22
|-5,52
|Çimentaş
|11,03
|-2,04
|-13,15
|Çimsa
|6,33
|-4,52
|-16,16
|Çuhadaroğlu Metal
|1,91
|1,06
|7,30
|Dagi Giyim
|1,44
|0,00
|16,13
|Dagi Yatırım Holding
|1,46
|1,39
|44,55
|Dardanel
|0,94
|0,00
|-14,55
|Datagate Bilgisayar
|6,29
|-2,63
|46,96
|Demısaş Döküm
|2,73
|0,00
|18,82
|Denge Holding
|1,49
|-1,32
|28,45
|Deniz GMYO
|3,15
|0,32
|3,62
|Denizbank
|19,49
|-0,76
|2,04
|Denizli Cam
|9,62
|1,16
|-16,49
|Derimod
|13,09
|0,08
|50,98
|Derlüks Deri
|2,08
|0,48
|
|Desa Deri
|2,37
|-2,87
|36,99
|Despec Bilgisayar
|2,90
|1,40
|6,17
|Deva Holding
|5,31
|0,76
|61,40
|Diriteks Diriliş Tekstil
|0,91
|0,00
|16,67
|Ditaş Doğan
|5,23
|-0,38
|2,17
|DO-CO
|492,10
|0,16
|3,83
|Doğan Burda
|2,97
|-0,34
|-1,33
|Doğan Holding
|1,27
|-0,78
|36,37
|Doğtaş Kelebek Mobilya
|1,00
|2,04
|-18,03
|Doğusan
|1,33
|0,00
|-38,55
|Doğuş GMYO
|2,32
|0,00
|9,95
|Doğuş Otomotiv
|4,80
|-1,03
|10,60
|Döktaş Dökümcülük
|26,00
|0,00
|219,02
|Duran Doğan Basım
|7,07
|2,02
|38,63
|Dyo Boya
|3,30
|0,61
|13,79
|Eczacıbaşı İlaç
|2,31
|-0,86
|-4,76
|Eczacıbaşı Yatırım
|6,12
|0,16
|-4,41
|Edip Gayrimenkul
|0,89
|11,25
|15,58
|Ege Endüstri
|521,00
|-2,07
|67,45
|Ege Gübre
|29,90
|-0,66
|44,54
|Ege Profil
|8,95
|-0,56
|3,65
|Ege Seramik
|2,96
|0,00
|-0,04
|Egeli & Co Tarım Girişim
|0,13
|-7,14
|0,00
|Egeli&Co Enerji Yatırım
|0,27
|3,85
|12,50
|Egeli&Co Yatırım Holding
|0,11
|10,00
|10,00
|Egeplast
|5,51
|-2,99
|43,49
|Ekiz Kimya
|0,33
|0,00
|0,00
|Emek Elektrik
|0,97
|1,04
|-1,02
|Eminiş Ambalaj
|0,88
|2,33
|-24,79
|Emlak Konut GMYO
|1,23
|0,00
|-15,56
|Enerjisa Enerji
|5,99
|2,04
|27,22
|Enka İnşaat
|5,68
|-1,90
|27,81
|Erbosan
|15,70
|0,71
|3,26
|Ereğli Demir Çelik
|7,07
|-0,14
|15,87
|Ersu Gıda
|0,99
|-1,98
|7,61
|Escort Teknoloji
|0,81
|2,53
|6,58
|Etiler Gıda
|2,14
|2,88
|0,47
|Euro Kapital Yat. Ort.
|1,21
|-6,92
|71,88
|Euro Trend Yat. Ort.
|0,77
|-4,94
|21,27
|Euro Yat. Ort.
|0,78
|-4,88
|24,48
|Euro Yatırım Holding
|1,71
|-14,50
|210,91
|Fenerbahçe Futbol
|7,47
|0,27
|7,95
|Flap Kongre Toplantı Hiz.
|2,63
|-0,38
|-1,13
|F-M İzmit Piston
|16,14
|-0,43
|5,00
|Fonet Bilgi Teknolojileri
|3,28
|0,61
|113,13
|Ford Otosan
|58,60
|0,51
|23,34
|Formet Çelik Kapı
|5,20
|8,11
|309,45
|Frigo Pak Gıda
|6,00
|3,99
|252,94
|Galatasaray Sportif
|1,48
|0,00
|19,35
|Garanti Bankası
|9,76
|1,77
|22,61
|Garanti Faktoring
|2,66
|1,53
|34,34
|Garanti Yat. Ort.
|0,68
|-4,23
|-7,15
|Gedik Y. Men. Değ.
|3,74
|-0,53
|22,49
|Gedik Yatırım Holding
|3,63
|-3,20
|54,47
|Gediz Ambalaj
|5,39
|0,00
|33,27
|Gentaş
|1,41
|0,00
|2,72
|Gersan Elektrik
|2,23
|0,90
|-8,62
|Global Men. Değ.
|0,91
|-2,15
|93,62
|Global Yat. Holding
|3,56
|-0,84
|19,06
|Good-Year
|2,52
|-0,40
|-24,06
|Göltaş Çimento
|10,65
|0,09
|-14,32
|Gözde Girişim
|2,70
|-2,17
|1,12
|GSD Denizcilik
|1,53
|0,00
|33,04
|GSD Holding
|0,84
|0,00
|5,00
|Gübre Fabrik.
|3,57
|-1,38
|20,61
|Güler Yat. Holding
|1,34
|-0,74
|25,23
|Güneş Sigorta
|1,21
|0,00
|-13,71
|Halk GMYO
|0,89
|0,00
|38,35
|Halk Sigorta
|0,93
|0,00
|5,38
|Hatay Tekstil
|3,94
|1,81
|14,26
|Hedef Girişim
|1,53
|2,00
|31,90
|Hektaş
|14,51
|1,40
|56,53
|HUB Girişim
|2,95
|-5,45
|56,91
|Hürriyet Gzt.
|0,76
|0,00
|-18,28
|ICBC Turkey Bank
|3,32
|0,00
|-32,66
|İdealist Danışmanlık
|7,14
|-2,33
|-33,89
|İdealist GMYO
|2,52
|-3,08
|54,60
|İhlas Ev Aletleri
|1,20
|2,56
|267,39
|İhlas Gayrimenkul
|1,08
|2,86
|14,95
|İhlas Gazetecilik
|2,01
|1,01
|229,51
|İhlas Holding
|0,51
|-1,92
|59,38
|İhlas Yayın Holding
|0,65
|0,00
|96,97
|İndeks Bilgisayar
|8,08
|0,62
|45,10
|Info Yatırım
|3,00
|6,76
|191,26
|İntema
|6,66
|-0,89
|11,06
|İpek Doğal Enerji
|5,33
|0,95
|-0,74
|İskenderun Demir Çelik
|6,70
|0,15
|42,90
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)
(Sürecek)