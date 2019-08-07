Borsada günlük işlemler (1)

Borsa İstanbul hisse senetleri piyasasında işlem gören hisse senetlerinin, bugünkü kapanış fiyatı ile günlük ve yılbaşına göre değişim oranları şöyle:
|Hisseler
|Kapanış Fiyatı
|Günlük Getiri (%)
|Yıl Başına Göre Getiri (%)
|A.V.O.D Gıda ve Tarım
|1,63
|-5,23
|-16,41
|Acıpayam Selüloz
|3,80
|-0,52
|18,94
|Adana Çimento (A)
|5,30
|-1,58
|11,43
|Adana Çimento (B)
|3,80
|0,04
|17,81
|Adana Çimento (C)
|1,11
|11,52
|-9,84
|Adel Kalemcilik
|10,95
|-1,88
|-0,45
|Adese Alışveriş Ticaret
|0,90
|0,00
|-61,54
|Afyon Çimento
|3,82
|-2,30
|-16,78
|Ak Enerji
|0,51
|-1,92
|-19,05
|Akbank
|7,36
|-0,81
|25,07
|Akçansa
|6,40
|-1,69
|-2,17
|Akdenız Güvenlık Hız.
|1,49
|2,76
|-25,87
|Akfen GMYO
|2,05
|3,02
|24,24
|Akın Tekstil
|8,89
|-0,56
|-1,93
|Akiş GMYO
|2,23
|-2,19
|-2,15
|Akmerkez GMYO
|19,49
|0,10
|26,32
|Aksa
|8,83
|-0,56
|33,09
|Aksa Enerji
|2,25
|-0,88
|-16,04
|Aksigorta
|4,61
|-1,91
|46,84
|Aksu Enerji
|8,17
|-2,04
|5,83
|Alarko Carrıer
|34,38
|-3,10
|-12,65
|Alarko GMYO
|43,30
|-2,91
|2,55
|Alarko Holding
|3,28
|-1,50
|68,18
|Albaraka Türk
|1,18
|-0,84
|-3,28
|Alcatel Lucent Teletaş
|6,58
|-3,66
|14,24
|Alkim Kağıt
|3,58
|-2,45
|-0,39
|Alkim Kimya
|26,40
|-0,30
|22,56
|Altınyağ
|0,41
|-2,38
|-6,82
|Altınyunus Çeşme
|2,88
|-1,37
|-7,14
|Anadolu Cam
|2,55
|-4,14
|-0,57
|Anadolu Efes
|21,20
|-0,19
|5,61
|Anadolu Grubu Holding
|11,93
|1,53
|17,72
|Anadolu Hayat Emek.
|4,97
|0,40
|-12,72
|Anadolu Isuzu
|8,65
|0,82
|39,97
|Anadolu Sigorta
|3,98
|0,00
|1,38
|Anel Elektrik
|1,74
|-2,25
|7,41
|Arçelik
|16,52
|-1,73
|4,62
|Arena Bilgisayar
|3,71
|-2,37
|-15,87
|Armada Bilgisayar
|9,87
|0,82
|6,24
|Arsan Tekstil
|1,96
|-2,00
|20,99
|Artı Yatırım Holding
|0,87
|-1,14
|0,00
|Aselsan
|17,44
|-6,24
|-27,37
|Aslan Çimento
|23,86
|-2,13
|-15,27
|Ata GMYO
|4,00
|0,00
|-0,25
|Atakule GMYO
|1,19
|1,71
|-9,56
|Atlantis Yatırım Holding
|0,37
|0,00
|105,56
|Atlas Yat. Ort.
|0,80
|-4,76
|-6,98
|AvivaSA Emeklilik Hayat
|8,58
|-0,23
|15,96
|Avrasya GMYO
|1,28
|-0,78
|45,45
|Avrasya Petrol ve Tur.
|1,14
|-2,56
|5,56
|Avrasya Stratejik GMYF
|1.273,20
|0,01
|2,16
|Avrupa Yatırım Holding
|1,85
|-1,60
|-23,87
|Ayen Enerji
|1,77
|-5,85
|-1,70
|Ayes Çelik Hasır ve Çit
|1,71
|-1,72
|24,33
|Aygaz
|9,92
|-0,80
|-0,24
|Bagfaş
|7,07
|0,28
|46,68
|Bak Ambalaj
|5,63
|1,26
|19,58
|Balatacılar Balatacılık
|0,28
|-3,45
|-15,15
|Bantaş Ambalaj
|1,50
|-1,32
|19,52
|Banvit
|16,17
|1,19
|49,86
|Baştaş Başkent Çimento
|1,80
|0,00
|-10,89
|Batı Çimento
|2,57
|-0,77
|6,64
|Batısöke Çimento
|1,01
|3,06
|-7,34
|Bera Holding
|1,75
|0,00
|-15,05
|Berkosan Yalıtım
|1,72
|-2,82
|-4,97
|Beşiktaş Futbol Yat.
|1,46
|-0,68
|-9,88
|Beyaz Filo
|2,87
|-2,71
|5,13
|Bilici Yatırım
|2,16
|4,35
|70,81
|Bim Mağazalar
|46,72
|1,65
|9,07
|Birko Mensucat
|0,28
|-9,68
|-6,67
|Birlik Mensucat
|0,74
|-2,63
|-36,75
|Bizim Mağazaları
|8,40
|4,22
|23,53
|Bolu Çimento
|2,20
|0,57
|-28,75
|Bomonti Elektrik
|1,17
|-4,88
|143,75
|Borusan Mannesmann
|8,12
|1,25
|15,84
|Borusan Yat. Paz.
|36,38
|-0,44
|0,42
|Bosch Fren Sistemleri
|172,00
|-2,82
|12,58
|Bossa
|4,01
|-0,74
|-4,62
|Boyner Perakende Yat.
|8,25
|-0,60
|109,39
|Brisa
|5,54
|-3,82
|-12,48
|Burçelik
|3,80
|0,26
|18,38
|Burçelik Vana
|2,39
|9,63
|61,49
|Bursa Çimento
|4,26
|-2,29
|-3,18
|Carrefoursa
|3,04
|-2,25
|-12,64
|Ceo Event Medya
|5,52
|-1,25
|
|Coca Cola İçecek
|32,30
|-1,46
|9,25
|Cosmos Yat. Holding
|1,03
|-1,90
|6,19
|Credıtwest Faktorıng
|1,49
|0,00
|43,27
|Çelebi
|91,10
|0,33
|56,13
|Çelik Halat
|3,96
|-1,25
|-26,71
|Çemaş Döküm
|0,69
|-1,43
|-9,21
|Çemtaş
|5,08
|-4,69
|-14,82
|Çimbeton
|26,84
|-0,67
|-6,15
|Çimentaş
|10,52
|-4,62
|-17,17
|Çimsa
|6,21
|-1,90
|-17,75
|Çuhadaroğlu Metal
|1,89
|-1,05
|6,18
|Dagi Giyim
|1,43
|-0,69
|15,32
|Dagi Yatırım Holding
|1,43
|-2,05
|41,58
|Dardanel
|0,93
|-1,06
|-15,45
|Datagate Bilgisayar
|5,87
|-6,68
|37,15
|Demısaş Döküm
|2,67
|-2,20
|16,21
|Denge Holding
|1,44
|-3,36
|24,14
|Deniz GMYO
|3,16
|0,32
|3,95
|Denizbank
|19,28
|-1,08
|0,94
|Denizli Cam
|9,50
|-1,25
|-17,53
|Derimod
|13,18
|0,69
|52,02
|Derlüks Deri
|2,07
|-0,48
|
|Desa Deri
|2,29
|-3,38
|32,37
|Despec Bilgisayar
|2,83
|-2,41
|3,61
|Deva Holding
|5,21
|-1,88
|58,36
|Diriteks Diriliş Tekstil
|0,91
|0,00
|16,67
|Ditaş Doğan
|5,26
|0,57
|2,76
|DO-CO
|489,20
|-0,59
|3,22
|Doğan Burda
|2,99
|0,67
|-0,66
|Doğan Holding
|1,25
|-1,57
|34,22
|Doğtaş Kelebek Mobilya
|0,97
|-3,00
|-20,49
|Doğusan
|1,31
|-1,50
|-39,48
|Doğuş GMYO
|2,26
|-2,59
|7,11
|Doğuş Otomotiv
|4,93
|2,71
|13,59
|Döktaş Dökümcülük
|25,80
|-0,77
|216,56
|Duran Doğan Basım
|7,16
|1,27
|40,39
|Dyo Boya
|3,26
|-1,21
|12,41
|Eczacıbaşı İlaç
|2,33
|0,87
|-3,94
|Eczacıbaşı Yatırım
|6,08
|-0,65
|-5,04
|Edip Gayrimenkul
|0,94
|5,62
|22,08
|Ege Endüstri
|515,50
|-1,06
|65,68
|Ege Gübre
|28,84
|-3,55
|39,41
|Ege Profil
|8,66
|-3,24
|0,29
|Ege Seramik
|2,95
|-0,34
|-0,38
|Egeli & Co Tarım Girişim
|0,13
|0,00
|0,00
|Egeli&Co Enerji Yatırım
|0,26
|-3,70
|8,33
|Egeli&Co Yatırım Holding
|0,10
|-9,09
|0,00
|Egeplast
|5,51
|0,00
|43,49
|Ekiz Kimya
|0,34
|3,03
|3,03
|Emek Elektrik
|0,94
|-3,09
|-4,08
|Eminiş Ambalaj
|0,87
|-1,14
|-25,64
|Emlak Konut GMYO
|1,18
|-4,07
|-18,99
|Enerjisa Enerji
|6,10
|1,84
|29,55
|Enka İnşaat
|5,64
|-0,70
|26,91
|Erbosan
|15,44
|-1,66
|1,55
|Ereğli Demir Çelik
|6,73
|-4,81
|10,30
|Ersu Gıda
|0,98
|-1,01
|6,52
|Escort Teknoloji
|0,79
|-2,47
|3,95
|Etiler Gıda
|2,56
|19,63
|20,19
|Euro Kapital Yat. Ort.
|1,18
|-2,48
|67,62
|Euro Trend Yat. Ort.
|0,78
|1,30
|22,84
|Euro Yat. Ort.
|0,79
|1,28
|26,08
|Euro Yatırım Holding
|1,50
|-12,28
|172,73
|Fenerbahçe Futbol
|7,41
|-0,80
|7,08
|Flap Kongre Toplantı Hiz.
|2,59
|-1,52
|-2,63
|F-M İzmit Piston
|15,98
|-0,99
|3,96
|Fonet Bilgi Teknolojileri
|3,22
|-1,83
|109,23
|Ford Otosan
|57,00
|-2,73
|19,98
|Formet Çelik Kapı
|5,27
|1,35
|314,96
|Frigo Pak Gıda
|6,13
|2,17
|260,59
|Galatasaray Sportif
|1,49
|0,68
|20,16
|Garanti Bankası
|9,81
|0,51
|23,24
|Garanti Faktoring
|2,65
|-0,38
|33,84
|Garanti Yat. Ort.
|0,67
|-1,47
|-8,52
|Gedik Y. Men. Değ.
|4,15
|10,96
|35,92
|Gedik Yatırım Holding
|3,71
|2,20
|57,87
|Gediz Ambalaj
|5,27
|-2,23
|30,31
|Gentaş
|1,37
|-2,84
|-0,19
|Gersan Elektrik
|2,15
|-3,59
|-11,90
|Global Men. Değ.
|1,00
|9,89
|112,77
|Global Yat. Holding
|4,05
|13,76
|35,45
|Good-Year
|2,46
|-2,38
|-25,87
|Göltaş Çimento
|10,24
|-3,85
|-17,62
|Gözde Girişim
|2,58
|-4,44
|-3,37
|GSD Denizcilik
|1,51
|-1,31
|31,30
|GSD Holding
|0,83
|-1,19
|3,75
|Gübre Fabrik.
|3,66
|2,52
|23,65
|Güler Yat. Holding
|1,32
|-1,49
|23,36
|Güneş Sigorta
|1,20
|-0,83
|-14,42
|Halk GMYO
|0,91
|2,25
|41,46
|Halk Sigorta
|0,94
|1,08
|6,51
|Hatay Tekstil
|3,94
|0,00
|14,26
|Hedef Girişim
|1,49
|-2,61
|28,45
|Hektaş
|14,97
|3,17
|61,49
|HUB Girişim
|2,99
|1,36
|59,04
|Hürriyet Gzt.
|0,75
|-1,32
|-19,35
|ICBC Turkey Bank
|3,19
|-3,92
|-35,29
|İdealist Danışmanlık
|7,08
|-0,84
|-34,44
|İdealist GMYO
|2,34
|-7,14
|43,56
|İhlas Ev Aletleri
|1,14
|-5,00
|249,02
|İhlas Gayrimenkul
|1,04
|-3,70
|10,69
|İhlas Gazetecilik
|2,07
|2,99
|239,34
|İhlas Holding
|0,49
|-3,92
|53,13
|İhlas Yayın Holding
|0,63
|-3,08
|90,91
|İndeks Bilgisayar
|8,00
|-0,99
|43,66
|Info Yatırım
|3,03
|1,00
|194,17
|İntema
|6,63
|-0,45
|10,56
|İpek Doğal Enerji
|5,33
|0,00
|-0,74
|İskenderun Demir Çelik
|6,46
|-3,58
|37,78
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)
(Sürecek)