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Borsada günlük işlemler (1)

Borsa İstanbul hisse senetleri piyasasında işlem gören hisse senetlerinin, bugünkü kapanış fiyatı ile günlük ve yılbaşına göre değişim oranları şöyle: Hisseler.

07.08.2019 18:46 Borsada günlük işlemler (1)
Borsa İstanbul hisse senetleri piyasasında işlem gören hisse senetlerinin, bugünkü kapanış fiyatı ile günlük ve yılbaşına göre değişim oranları şöyle:
Hisseler Kapanış Fiyatı Günlük Getiri (%) Yıl Başına Göre Getiri (%)
A.V.O.D Gıda ve Tarım 1,63 -5,23 -16,41
Acıpayam Selüloz 3,80 -0,52 18,94
Adana Çimento (A) 5,30 -1,58 11,43
Adana Çimento (B) 3,80 0,04 17,81
Adana Çimento (C) 1,11 11,52 -9,84
Adel Kalemcilik 10,95 -1,88 -0,45
Adese Alışveriş Ticaret 0,90 0,00 -61,54
Afyon Çimento 3,82 -2,30 -16,78
Ak Enerji 0,51 -1,92 -19,05
Akbank 7,36 -0,81 25,07
Akçansa 6,40 -1,69 -2,17
Akdenız Güvenlık Hız. 1,49 2,76 -25,87
Akfen GMYO 2,05 3,02 24,24
Akın Tekstil 8,89 -0,56 -1,93
Akiş GMYO 2,23 -2,19 -2,15
Akmerkez GMYO 19,49 0,10 26,32
Aksa 8,83 -0,56 33,09
Aksa Enerji 2,25 -0,88 -16,04
Aksigorta 4,61 -1,91 46,84
Aksu Enerji 8,17 -2,04 5,83
Alarko Carrıer 34,38 -3,10 -12,65
Alarko GMYO 43,30 -2,91 2,55
Alarko Holding 3,28 -1,50 68,18
Albaraka Türk 1,18 -0,84 -3,28
Alcatel Lucent Teletaş 6,58 -3,66 14,24
Alkim Kağıt 3,58 -2,45 -0,39
Alkim Kimya 26,40 -0,30 22,56
Altınyağ 0,41 -2,38 -6,82
Altınyunus Çeşme 2,88 -1,37 -7,14
Anadolu Cam 2,55 -4,14 -0,57
Anadolu Efes 21,20 -0,19 5,61
Anadolu Grubu Holding 11,93 1,53 17,72
Anadolu Hayat Emek. 4,97 0,40 -12,72
Anadolu Isuzu 8,65 0,82 39,97
Anadolu Sigorta 3,98 0,00 1,38
Anel Elektrik 1,74 -2,25 7,41
Arçelik 16,52 -1,73 4,62
Arena Bilgisayar 3,71 -2,37 -15,87
Armada Bilgisayar 9,87 0,82 6,24
Arsan Tekstil 1,96 -2,00 20,99
Artı Yatırım Holding 0,87 -1,14 0,00
Aselsan 17,44 -6,24 -27,37
Aslan Çimento 23,86 -2,13 -15,27
Ata GMYO 4,00 0,00 -0,25
Atakule GMYO 1,19 1,71 -9,56
Atlantis Yatırım Holding 0,37 0,00 105,56
Atlas Yat. Ort. 0,80 -4,76 -6,98
AvivaSA Emeklilik Hayat 8,58 -0,23 15,96
Avrasya GMYO 1,28 -0,78 45,45
Avrasya Petrol ve Tur. 1,14 -2,56 5,56
Avrasya Stratejik GMYF 1.273,20 0,01 2,16
Avrupa Yatırım Holding 1,85 -1,60 -23,87
Ayen Enerji 1,77 -5,85 -1,70
Ayes Çelik Hasır ve Çit 1,71 -1,72 24,33
Aygaz 9,92 -0,80 -0,24
Bagfaş 7,07 0,28 46,68
Bak Ambalaj 5,63 1,26 19,58
Balatacılar Balatacılık 0,28 -3,45 -15,15
Bantaş Ambalaj 1,50 -1,32 19,52
Banvit 16,17 1,19 49,86
Baştaş Başkent Çimento 1,80 0,00 -10,89
Batı Çimento 2,57 -0,77 6,64
Batısöke Çimento 1,01 3,06 -7,34
Bera Holding 1,75 0,00 -15,05
Berkosan Yalıtım 1,72 -2,82 -4,97
Beşiktaş Futbol Yat. 1,46 -0,68 -9,88
Beyaz Filo 2,87 -2,71 5,13
Bilici Yatırım 2,16 4,35 70,81
Bim Mağazalar 46,72 1,65 9,07
Birko Mensucat 0,28 -9,68 -6,67
Birlik Mensucat 0,74 -2,63 -36,75
Bizim Mağazaları 8,40 4,22 23,53
Bolu Çimento 2,20 0,57 -28,75
Bomonti Elektrik 1,17 -4,88 143,75
Borusan Mannesmann 8,12 1,25 15,84
Borusan Yat. Paz. 36,38 -0,44 0,42
Bosch Fren Sistemleri 172,00 -2,82 12,58
Bossa 4,01 -0,74 -4,62
Boyner Perakende Yat. 8,25 -0,60 109,39
Brisa 5,54 -3,82 -12,48
Burçelik 3,80 0,26 18,38
Burçelik Vana 2,39 9,63 61,49
Bursa Çimento 4,26 -2,29 -3,18
Carrefoursa 3,04 -2,25 -12,64
Ceo Event Medya 5,52 -1,25
Coca Cola İçecek 32,30 -1,46 9,25
Cosmos Yat. Holding 1,03 -1,90 6,19
Credıtwest Faktorıng 1,49 0,00 43,27
Çelebi 91,10 0,33 56,13
Çelik Halat 3,96 -1,25 -26,71
Çemaş Döküm 0,69 -1,43 -9,21
Çemtaş 5,08 -4,69 -14,82
Çimbeton 26,84 -0,67 -6,15
Çimentaş 10,52 -4,62 -17,17
Çimsa 6,21 -1,90 -17,75
Çuhadaroğlu Metal 1,89 -1,05 6,18
Dagi Giyim 1,43 -0,69 15,32
Dagi Yatırım Holding 1,43 -2,05 41,58
Dardanel 0,93 -1,06 -15,45
Datagate Bilgisayar 5,87 -6,68 37,15
Demısaş Döküm 2,67 -2,20 16,21
Denge Holding 1,44 -3,36 24,14
Deniz GMYO 3,16 0,32 3,95
Denizbank 19,28 -1,08 0,94
Denizli Cam 9,50 -1,25 -17,53
Derimod 13,18 0,69 52,02
Derlüks Deri 2,07 -0,48
Desa Deri 2,29 -3,38 32,37
Despec Bilgisayar 2,83 -2,41 3,61
Deva Holding 5,21 -1,88 58,36
Diriteks Diriliş Tekstil 0,91 0,00 16,67
Ditaş Doğan 5,26 0,57 2,76
DO-CO 489,20 -0,59 3,22
Doğan Burda 2,99 0,67 -0,66
Doğan Holding 1,25 -1,57 34,22
Doğtaş Kelebek Mobilya 0,97 -3,00 -20,49
Doğusan 1,31 -1,50 -39,48
Doğuş GMYO 2,26 -2,59 7,11
Doğuş Otomotiv 4,93 2,71 13,59
Döktaş Dökümcülük 25,80 -0,77 216,56
Duran Doğan Basım 7,16 1,27 40,39
Dyo Boya 3,26 -1,21 12,41
Eczacıbaşı İlaç 2,33 0,87 -3,94
Eczacıbaşı Yatırım 6,08 -0,65 -5,04
Edip Gayrimenkul 0,94 5,62 22,08
Ege Endüstri 515,50 -1,06 65,68
Ege Gübre 28,84 -3,55 39,41
Ege Profil 8,66 -3,24 0,29
Ege Seramik 2,95 -0,34 -0,38
Egeli & Co Tarım Girişim 0,13 0,00 0,00
Egeli&Co Enerji Yatırım 0,26 -3,70 8,33
Egeli&Co Yatırım Holding 0,10 -9,09 0,00
Egeplast 5,51 0,00 43,49
Ekiz Kimya 0,34 3,03 3,03
Emek Elektrik 0,94 -3,09 -4,08
Eminiş Ambalaj 0,87 -1,14 -25,64
Emlak Konut GMYO 1,18 -4,07 -18,99
Enerjisa Enerji 6,10 1,84 29,55
Enka İnşaat 5,64 -0,70 26,91
Erbosan 15,44 -1,66 1,55
Ereğli Demir Çelik 6,73 -4,81 10,30
Ersu Gıda 0,98 -1,01 6,52
Escort Teknoloji 0,79 -2,47 3,95
Etiler Gıda 2,56 19,63 20,19
Euro Kapital Yat. Ort. 1,18 -2,48 67,62
Euro Trend Yat. Ort. 0,78 1,30 22,84
Euro Yat. Ort. 0,79 1,28 26,08
Euro Yatırım Holding 1,50 -12,28 172,73
Fenerbahçe Futbol 7,41 -0,80 7,08
Flap Kongre Toplantı Hiz. 2,59 -1,52 -2,63
F-M İzmit Piston 15,98 -0,99 3,96
Fonet Bilgi Teknolojileri 3,22 -1,83 109,23
Ford Otosan 57,00 -2,73 19,98
Formet Çelik Kapı 5,27 1,35 314,96
Frigo Pak Gıda 6,13 2,17 260,59
Galatasaray Sportif 1,49 0,68 20,16
Garanti Bankası 9,81 0,51 23,24
Garanti Faktoring 2,65 -0,38 33,84
Garanti Yat. Ort. 0,67 -1,47 -8,52
Gedik Y. Men. Değ. 4,15 10,96 35,92
Gedik Yatırım Holding 3,71 2,20 57,87
Gediz Ambalaj 5,27 -2,23 30,31
Gentaş 1,37 -2,84 -0,19
Gersan Elektrik 2,15 -3,59 -11,90
Global Men. Değ. 1,00 9,89 112,77
Global Yat. Holding 4,05 13,76 35,45
Good-Year 2,46 -2,38 -25,87
Göltaş Çimento 10,24 -3,85 -17,62
Gözde Girişim 2,58 -4,44 -3,37
GSD Denizcilik 1,51 -1,31 31,30
GSD Holding 0,83 -1,19 3,75
Gübre Fabrik. 3,66 2,52 23,65
Güler Yat. Holding 1,32 -1,49 23,36
Güneş Sigorta 1,20 -0,83 -14,42
Halk GMYO 0,91 2,25 41,46
Halk Sigorta 0,94 1,08 6,51
Hatay Tekstil 3,94 0,00 14,26
Hedef Girişim 1,49 -2,61 28,45
Hektaş 14,97 3,17 61,49
HUB Girişim 2,99 1,36 59,04
Hürriyet Gzt. 0,75 -1,32 -19,35
ICBC Turkey Bank 3,19 -3,92 -35,29
İdealist Danışmanlık 7,08 -0,84 -34,44
İdealist GMYO 2,34 -7,14 43,56
İhlas Ev Aletleri 1,14 -5,00 249,02
İhlas Gayrimenkul 1,04 -3,70 10,69
İhlas Gazetecilik 2,07 2,99 239,34
İhlas Holding 0,49 -3,92 53,13
İhlas Yayın Holding 0,63 -3,08 90,91
İndeks Bilgisayar 8,00 -0,99 43,66
Info Yatırım 3,03 1,00 194,17
İntema 6,63 -0,45 10,56
İpek Doğal Enerji 5,33 0,00 -0,74
İskenderun Demir Çelik 6,46 -3,58 37,78
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)
(Sürecek)

Borsa İstanbul, Ekonomi

Kaynak: AA

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