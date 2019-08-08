Borsada günlük işlemler (1)

Borsa İstanbul hisse senetleri piyasasında işlem gören hisse senetlerinin, bugünkü kapanış fiyatı ile günlük ve yılbaşına göre değişim oranları şöyle:
|Hisseler
|Kapanış Fiyatı
|Günlük Getiri (%)
|Yıl Başına Göre Getiri (%)
|A.V.O.D Gıda ve Tarım
|1,79
|9,82
|-8,21
|Acıpayam Selüloz
|3,83
|0,79
|19,88
|Adana Çimento (A)
|5,55
|4,72
|16,69
|Adana Çimento (B)
|3,95
|3,95
|22,46
|Adana Çimento (C)
|1,07
|-3,60
|-13,08
|Adel Kalemcilik
|11,08
|1,19
|0,73
|Adese Alışveriş Ticaret
|0,91
|1,11
|-61,11
|Afyon Çimento
|3,83
|0,26
|-16,56
|Ak Enerji
|0,52
|1,96
|-17,46
|Akbank
|7,53
|2,31
|27,96
|Akçansa
|6,32
|-1,25
|-3,40
|Akdenız Güvenlık Hız.
|1,51
|1,34
|-24,88
|Akfen GMYO
|2,01
|-1,95
|21,82
|Akın Tekstil
|8,90
|0,11
|-1,82
|Akiş GMYO
|2,26
|1,35
|-0,83
|Akmerkez GMYO
|19,58
|0,46
|26,91
|Aksa
|9,19
|4,08
|38,52
|Aksa Enerji
|2,34
|4,00
|-12,69
|Aksigorta
|4,69
|1,74
|49,39
|Aksu Enerji
|8,28
|1,35
|7,25
|Alarko Carrıer
|34,48
|0,29
|-12,40
|Alarko GMYO
|43,00
|-0,69
|1,84
|Alarko Holding
|3,44
|4,88
|76,38
|Albaraka Türk
|1,19
|0,85
|-2,46
|Alcatel Lucent Teletaş
|6,64
|0,91
|15,28
|Alkim Kağıt
|3,61
|0,84
|0,44
|Alkim Kimya
|26,90
|1,89
|24,88
|Altınyağ
|0,42
|2,44
|-4,55
|Altınyunus Çeşme
|2,86
|-0,69
|-7,78
|Anadolu Cam
|2,56
|0,39
|-0,18
|Anadolu Efes
|22,86
|7,83
|13,88
|Anadolu Grubu Holding
|12,72
|6,62
|25,51
|Anadolu Hayat Emek.
|4,95
|-0,40
|-13,07
|Anadolu Isuzu
|8,26
|-4,51
|33,66
|Anadolu Sigorta
|4,01
|0,75
|2,15
|Anel Elektrik
|1,72
|-1,15
|6,17
|Arçelik
|17,19
|4,06
|8,87
|Arena Bilgisayar
|3,74
|0,81
|-15,19
|Armada Bilgisayar
|9,88
|0,10
|6,35
|Arsan Tekstil
|2,01
|2,55
|24,07
|Artı Yatırım Holding
|0,88
|1,15
|1,15
|Aselsan
|17,23
|-1,20
|-28,25
|Aslan Çimento
|23,92
|0,25
|-15,06
|Ata GMYO
|4,00
|0,00
|-0,25
|Atakule GMYO
|1,20
|0,84
|-8,80
|Atlantis Yatırım Holding
|0,37
|0,00
|105,56
|Atlas Yat. Ort.
|0,81
|1,25
|-5,81
|AvivaSA Emeklilik Hayat
|8,61
|0,35
|16,37
|Avrasya GMYO
|1,27
|-0,78
|44,32
|Avrasya Petrol ve Tur.
|1,15
|0,88
|6,48
|Avrasya Stratejik GMYF
|1.273,30
|0,01
|2,17
|Avrupa Yatırım Holding
|1,87
|1,08
|-23,05
|Ayen Enerji
|1,78
|0,56
|-1,15
|Ayes Çelik Hasır ve Çit
|1,72
|0,58
|25,06
|Aygaz
|9,65
|-2,72
|-2,96
|Bagfaş
|7,17
|1,41
|48,76
|Bak Ambalaj
|5,63
|0,00
|19,58
|Balatacılar Balatacılık
|0,28
|0,00
|-15,15
|Bantaş Ambalaj
|1,50
|0,00
|19,52
|Banvit
|16,46
|1,79
|52,55
|Baştaş Başkent Çimento
|1,80
|0,00
|-10,89
|Batı Çimento
|2,60
|1,17
|7,88
|Batısöke Çimento
|1,04
|2,97
|-4,59
|Bera Holding
|1,76
|0,57
|-14,56
|Berkosan Yalıtım
|1,71
|-0,58
|-5,52
|Beşiktaş Futbol Yat.
|1,46
|0,00
|-9,88
|Beyaz Filo
|2,85
|-0,70
|4,40
|Bilici Yatırım
|2,27
|5,09
|79,51
|Bim Mağazalar
|47,94
|2,61
|11,92
|Birko Mensucat
|0,27
|-3,57
|-10,00
|Birlik Mensucat
|0,74
|0,00
|-36,75
|Bizim Mağazaları
|8,52
|1,43
|25,29
|Bolu Çimento
|2,20
|0,00
|-28,75
|Bomonti Elektrik
|1,17
|0,00
|143,75
|Borusan Mannesmann
|8,28
|1,97
|18,13
|Borusan Yat. Paz.
|36,20
|-0,49
|-0,08
|Bosch Fren Sistemleri
|171,70
|-0,17
|12,39
|Bossa
|4,06
|1,25
|-3,43
|Boyner Perakende Yat.
|8,19
|-0,73
|107,87
|Brisa
|5,50
|-0,72
|-13,11
|Burçelik
|3,70
|-2,63
|15,26
|Burçelik Vana
|2,47
|3,35
|66,89
|Bursa Çimento
|4,26
|0,00
|-3,18
|Carrefoursa
|3,02
|-0,66
|-13,22
|Ceo Event Medya
|5,49
|-0,54
|
|Coca Cola İçecek
|36,34
|12,51
|22,91
|Cosmos Yat. Holding
|1,06
|2,91
|9,28
|Credıtwest Faktorıng
|1,47
|-1,34
|41,35
|Çelebi
|94,15
|3,35
|61,36
|Çelik Halat
|3,95
|-0,25
|-26,89
|Çemaş Döküm
|0,70
|1,45
|-7,89
|Çemtaş
|4,99
|-1,77
|-16,33
|Çimbeton
|27,80
|3,58
|-2,80
|Çimentaş
|10,71
|1,81
|-15,67
|Çimsa
|6,16
|-0,81
|-18,41
|Çuhadaroğlu Metal
|1,88
|-0,53
|5,62
|Dagi Giyim
|1,45
|1,40
|16,94
|Dagi Yatırım Holding
|1,43
|0,00
|41,58
|Dardanel
|0,92
|-1,08
|-16,36
|Datagate Bilgisayar
|5,77
|-1,70
|34,81
|Demısaş Döküm
|2,70
|1,12
|17,51
|Denge Holding
|1,42
|-1,39
|22,41
|Deniz GMYO
|3,15
|-0,32
|3,62
|Denizbank
|19,61
|1,71
|2,67
|Denizli Cam
|9,57
|0,74
|-16,93
|Derimod
|13,10
|-0,61
|51,10
|Derlüks Deri
|2,08
|0,48
|
|Desa Deri
|2,33
|1,75
|34,68
|Despec Bilgisayar
|2,97
|4,95
|8,73
|Deva Holding
|5,28
|1,34
|60,49
|Diriteks Diriliş Tekstil
|0,92
|1,10
|17,95
|Ditaş Doğan
|5,30
|0,76
|3,54
|DO-CO
|492,00
|0,57
|3,81
|Doğan Burda
|3,00
|0,33
|-0,33
|Doğan Holding
|1,26
|0,80
|35,29
|Doğtaş Kelebek Mobilya
|0,98
|1,03
|-19,67
|Doğusan
|1,32
|0,76
|-39,02
|Doğuş GMYO
|2,26
|0,00
|7,11
|Doğuş Otomotiv
|4,98
|1,01
|14,75
|Döktaş Dökümcülük
|25,90
|0,39
|217,79
|Duran Doğan Basım
|7,12
|-0,56
|39,61
|Dyo Boya
|3,36
|3,07
|15,86
|Eczacıbaşı İlaç
|2,33
|0,00
|-3,94
|Eczacıbaşı Yatırım
|6,10
|0,33
|-4,72
|Edip Gayrimenkul
|0,80
|-14,89
|3,90
|Ege Endüstri
|519,90
|0,85
|67,09
|Ege Gübre
|29,10
|0,90
|40,67
|Ege Profil
|8,71
|0,58
|0,87
|Ege Seramik
|2,87
|-2,71
|-3,08
|Egeli & Co Tarım Girişim
|0,13
|0,00
|0,00
|Egeli&Co Enerji Yatırım
|0,27
|3,85
|12,50
|Egeli&Co Yatırım Holding
|0,10
|0,00
|0,00
|Egeplast
|5,48
|-0,54
|42,71
|Ekiz Kimya
|0,34
|0,00
|3,03
|Emek Elektrik
|0,96
|2,13
|-2,04
|Eminiş Ambalaj
|0,86
|-1,15
|-26,50
|Emlak Konut GMYO
|1,18
|0,00
|-18,99
|Enerjisa Enerji
|6,11
|0,16
|29,77
|Enka İnşaat
|5,63
|-0,18
|26,68
|Erbosan
|16,46
|6,61
|8,26
|Ereğli Demir Çelik
|6,75
|0,30
|10,62
|Ersu Gıda
|1,00
|2,04
|8,70
|Escort Teknoloji
|0,79
|0,00
|3,95
|Etiler Gıda
|2,52
|-1,56
|18,31
|Euro Kapital Yat. Ort.
|1,16
|-1,69
|64,78
|Euro Trend Yat. Ort.
|0,77
|-1,28
|21,27
|Euro Yat. Ort.
|0,77
|-2,53
|22,89
|Euro Yatırım Holding
|1,62
|8,00
|194,55
|Fenerbahçe Futbol
|7,41
|0,00
|7,08
|Flap Kongre Toplantı Hiz.
|2,59
|0,00
|-2,63
|F-M İzmit Piston
|16,62
|4,01
|8,12
|Fonet Bilgi Teknolojileri
|3,28
|1,86
|113,13
|Ford Otosan
|57,25
|0,44
|20,50
|Formet Çelik Kapı
|5,41
|2,66
|325,98
|Frigo Pak Gıda
|6,02
|-1,79
|254,12
|Galatasaray Sportif
|1,47
|-1,34
|18,55
|Garanti Bankası
|9,69
|-1,22
|21,73
|Garanti Faktoring
|2,63
|-0,75
|32,83
|Garanti Yat. Ort.
|0,65
|-2,99
|-11,25
|Gedik Y. Men. Değ.
|4,02
|-3,13
|31,66
|Gedik Yatırım Holding
|3,61
|-2,70
|53,62
|Gediz Ambalaj
|5,41
|2,66
|33,77
|Gentaş
|1,35
|-1,46
|-1,65
|Gersan Elektrik
|2,16
|0,47
|-11,49
|Global Men. Değ.
|0,93
|-7,00
|97,87
|Global Yat. Holding
|4,14
|2,22
|38,46
|Good-Year
|2,45
|-0,41
|-26,17
|Göltaş Çimento
|10,34
|0,98
|-16,81
|Gözde Girişim
|2,58
|0,00
|-3,37
|GSD Denizcilik
|1,51
|0,00
|31,30
|GSD Holding
|0,83
|0,00
|3,75
|Gübre Fabrik.
|3,77
|3,01
|27,36
|Güler Yat. Holding
|1,32
|0,00
|23,36
|Güneş Sigorta
|1,22
|1,67
|-12,99
|Halk GMYO
|0,90
|-1,10
|39,90
|Halk Sigorta
|0,94
|0,00
|6,51
|Hatay Tekstil
|4,00
|1,52
|16,00
|Hedef Girişim
|1,49
|0,00
|28,45
|Hektaş
|15,20
|1,54
|63,97
|HUB Girişim
|2,96
|-1,00
|57,45
|Hürriyet Gzt.
|0,75
|0,00
|-19,35
|ICBC Turkey Bank
|3,23
|1,25
|-34,48
|İdealist Danışmanlık
|6,86
|-3,11
|-36,48
|İdealist GMYO
|2,31
|-1,28
|41,72
|İhlas Ev Aletleri
|1,16
|1,75
|255,15
|İhlas Gayrimenkul
|1,05
|0,96
|11,76
|İhlas Gazetecilik
|2,09
|0,97
|242,62
|İhlas Holding
|0,53
|8,16
|65,63
|İhlas Yayın Holding
|0,65
|3,17
|96,97
|İndeks Bilgisayar
|7,94
|-0,75
|42,58
|Info Yatırım
|2,87
|-5,28
|178,64
|İntema
|6,64
|0,15
|10,73
|İpek Doğal Enerji
|5,58
|4,69
|3,91
|İskenderun Demir Çelik
|6,47
|0,15
|38,00
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)
(Sürecek)