Haberler» Ekonomi» Haber

Borsada günlük işlemler (1)

Borsa İstanbul hisse senetleri piyasasında işlem gören hisse senetlerinin, bugünkü kapanış fiyatı ile günlük ve yılbaşına göre değişim oranları şöyle: Hisseler.

09.08.2019 18:48 Borsada günlük işlemler (1)
Borsa İstanbul hisse senetleri piyasasında işlem gören hisse senetlerinin, bugünkü kapanış fiyatı ile günlük ve yılbaşına göre değişim oranları şöyle:

Hisseler Kapanış Fiyatı Günlük Getiri (%) Yıl Başına Göre Getiri (%)
A.V.O.D Gıda ve Tarım 1,65 -7,82 -15,38
Acıpayam Selüloz 3,80 -0,78 18,94
Adana Çimento (A) 5,65 1,80 18,79
Adana Çimento (B) 4,02 1,77 24,63
Adana Çimento (C) 1,08 0,93 -12,27
Adel Kalemcilik 11,27 1,71 2,45
Adese Alışveriş Ticaret 0,91 0,00 -61,11
Afyon Çimento 3,86 0,78 -15,90
Ak Enerji 0,51 -1,92 -19,05
Akbank 7,60 0,93 29,14
Akçansa 6,21 -1,74 -5,08
Akdenız Güvenlık Hız. 1,57 3,97 -21,89
Akfen GMYO 2,00 -0,50 21,21
Akın Tekstil 8,90 0,00 -1,82
Akiş GMYO 2,25 -0,44 -1,27
Akmerkez GMYO 19,62 0,20 27,17
Aksa 8,56 -6,86 29,02
Aksa Enerji 2,52 7,69 -5,97
Aksigorta 4,73 0,85 50,67
Aksu Enerji 8,22 -0,72 6,48
Alarko Carrıer 33,32 -3,36 -15,35
Alarko GMYO 41,42 -3,67 -1,90
Alarko Holding 3,57 3,78 83,05
Albaraka Türk 1,19 0,00 -2,46
Alcatel Lucent Teletaş 6,33 -4,67 9,90
Alkim Kağıt 3,55 -1,66 -1,23
Alkim Kimya 26,90 0,00 24,88
Altınyağ 0,41 -2,38 -6,82
Altınyunus Çeşme 2,94 2,80 -5,20
Anadolu Cam 2,54 -0,78 -0,96
Anadolu Efes 24,08 5,34 19,96
Anadolu Grubu Holding 12,99 2,12 28,18
Anadolu Hayat Emek. 4,95 0,00 -13,07
Anadolu Isuzu 8,33 0,85 34,79
Anadolu Sigorta 4,02 0,25 2,40
Anel Elektrik 1,74 1,16 7,41
Arçelik 16,79 -2,33 6,33
Arena Bilgisayar 3,77 0,80 -14,51
Armada Bilgisayar 9,68 -2,02 4,20
Arsan Tekstil 2,03 1,00 25,31
Artı Yatırım Holding 0,87 -1,14 0,00
Aselsan 17,21 -0,12 -28,33
Aslan Çimento 24,22 1,25 -13,99
Ata GMYO 4,01 0,25 0,00
Atakule GMYO 1,19 -0,83 -9,56
Atlantis Yatırım Holding 0,37 0,00 105,56
Atlas Yat. Ort. 0,80 -1,23 -6,98
AvivaSA Emeklilik Hayat 8,59 -0,23 16,10
Avrasya GMYO 1,28 0,79 45,45
Avrasya Petrol ve Tur. 1,15 0,00 6,48
Avrasya Stratejik GMYF 1.273,40 0,01 2,17
Avrupa Yatırım Holding 1,91 2,14 -21,40
Ayen Enerji 1,83 2,81 1,63
Ayes Çelik Hasır ve Çit 1,70 -1,16 23,61
Aygaz 9,70 0,52 -2,46
Bagfaş 7,11 -0,84 47,51
Bak Ambalaj 5,28 -6,22 12,14
Balatacılar Balatacılık 0,28 0,00 -15,15
Bantaş Ambalaj 1,50 0,00 19,52
Banvit 16,21 -1,52 50,23
Baştaş Başkent Çimento 1,80 0,00 -10,89
Batı Çimento 2,60 0,00 7,88
Batısöke Çimento 1,03 -0,96 -5,50
Bera Holding 1,79 1,70 -13,11
Berkosan Yalıtım 1,70 -0,58 -6,08
Beşiktaş Futbol Yat. 1,47 0,68 -9,26
Beyaz Filo 2,86 0,35 4,76
Bilici Yatırım 2,34 3,08 85,04
Bim Mağazalar 48,20 0,54 12,52
Birko Mensucat 0,29 7,41 -3,33
Birlik Mensucat 0,75 1,35 -35,90
Bizim Mağazaları 8,67 1,76 27,50
Bolu Çimento 2,23 1,36 -27,78
Bomonti Elektrik 1,16 -0,85 141,67
Borusan Mannesmann 8,20 -0,97 16,99
Borusan Yat. Paz. 36,00 -0,55 -0,63
Bosch Fren Sistemleri 184,70 7,57 20,90
Bossa 4,02 -0,99 -4,38
Boyner Perakende Yat. 8,17 -0,24 107,36
Brisa 5,50 0,00 -13,11
Burçelik 3,53 -4,59 9,97
Burçelik Vana 2,32 -6,07 56,76
Bursa Çimento 4,21 -1,17 -4,32
Carrefoursa 3,03 0,33 -12,93
Ceo Event Medya 5,50 0,18
Coca Cola İçecek 35,46 -2,42 19,94
Cosmos Yat. Holding 1,05 -0,94 8,25
Credıtwest Faktorıng 1,43 -2,72 37,50
Çelebi 94,75 0,64 62,39
Çelik Halat 3,83 -3,04 -29,11
Çemaş Döküm 0,71 1,43 -6,58
Çemtaş 4,94 -1,00 -17,17
Çimbeton 27,66 -0,50 -3,29
Çimentaş 10,80 0,84 -14,96
Çimsa 6,17 0,16 -18,28
Çuhadaroğlu Metal 1,88 0,00 5,62
Dagi Giyim 1,47 1,38 18,55
Dagi Yatırım Holding 1,43 0,00 41,58
Dardanel 0,91 -1,09 -17,27
Datagate Bilgisayar 5,95 3,12 39,02
Demısaş Döküm 2,70 0,00 17,51
Denge Holding 1,43 0,70 23,28
Deniz GMYO 3,13 -0,63 2,96
Denizbank 19,49 -0,61 2,04
Denizli Cam 9,62 0,52 -16,49
Derimod 12,69 -3,13 46,37
Derlüks Deri 2,07 -0,48
Desa Deri 2,33 0,00 34,68
Despec Bilgisayar 2,90 -2,36 6,17
Deva Holding 5,27 -0,19 60,18
Diriteks Diriliş Tekstil 0,91 -1,09 16,67
Ditaş Doğan 5,26 -0,75 2,76
DO-CO 501,20 1,87 5,75
Doğan Burda 3,00 0,00 -0,33
Doğan Holding 1,29 2,38 38,52
Doğtaş Kelebek Mobilya 0,98 0,00 -19,67
Doğusan 1,31 -0,76 -39,48
Doğuş GMYO 2,25 -0,44 6,64
Doğuş Otomotiv 4,92 -1,20 13,36
Döktaş Dökümcülük 25,00 -3,47 206,75
Duran Doğan Basım 6,83 -4,07 33,92
Dyo Boya 3,41 1,49 17,59
Eczacıbaşı İlaç 2,35 0,86 -3,11
Eczacıbaşı Yatırım 6,15 0,82 -3,94
Edip Gayrimenkul 0,75 -6,25 -2,60
Ege Endüstri 521,20 0,25 67,51
Ege Gübre 28,30 -2,75 36,80
Ege Profil 8,77 0,69 1,57
Ege Seramik 2,82 -1,74 -4,77
Egeli & Co Tarım Girişim 0,13 0,00 0,00
Egeli&Co Enerji Yatırım 0,26 -3,70 8,33
Egeli&Co Yatırım Holding 0,10 0,00 0,00
Egeplast 5,60 2,19 45,83
Ekiz Kimya 0,35 2,94 6,06
Emek Elektrik 1,03 7,29 5,10
Eminiş Ambalaj 0,85 -1,16 -27,35
Emlak Konut GMYO 1,20 1,69 -17,62
Enerjisa Enerji 6,04 -1,15 28,28
Enka İnşaat 5,52 -1,95 24,21
Erbosan 16,81 2,13 10,56
Ereğli Demir Çelik 6,73 -0,30 10,30
Ersu Gıda 1,03 3,00 11,96
Escort Teknoloji 0,81 2,53 6,58
Etiler Gıda 2,67 5,95 25,35
Euro Kapital Yat. Ort. 1,13 -2,59 60,52
Euro Trend Yat. Ort. 0,77 0,00 21,27
Euro Yat. Ort. 0,76 -1,30 21,29
Euro Yatırım Holding 1,52 -6,17 176,36
Fenerbahçe Futbol 7,44 0,40 7,51
Flap Kongre Toplantı Hiz. 2,65 2,32 -0,38
F-M İzmit Piston 16,12 -3,01 4,87
Fonet Bilgi Teknolojileri 3,25 -0,91 111,18
Ford Otosan 57,30 0,09 20,61
Formet Çelik Kapı 5,44 0,55 328,35
Frigo Pak Gıda 6,79 12,79 299,41
Galatasaray Sportif 1,49 1,36 20,16
Garanti Bankası 9,77 0,83 22,74
Garanti Faktoring 2,62 -0,38 32,32
Garanti Yat. Ort. 0,65 0,00 -11,25
Gedik Y. Men. Değ. 4,11 2,24 34,61
Gedik Yatırım Holding 3,71 2,77 57,87
Gediz Ambalaj 5,43 0,37 34,26
Gentaş 1,38 2,22 0,54
Gersan Elektrik 2,15 -0,46 -11,90
Global Men. Değ. 1,05 12,90 123,40
Global Yat. Holding 4,02 -2,90 34,45
Good-Year 2,53 3,27 -23,76
Göltaş Çimento 10,32 -0,19 -16,98
Gözde Girişim 2,63 1,94 -1,50
GSD Denizcilik 1,50 -0,66 30,43
GSD Holding 0,84 1,20 5,00
Gübre Fabrik. 3,88 2,92 31,08
Güler Yat. Holding 1,33 0,76 24,30
Güneş Sigorta 1,21 -0,82 -13,71
Halk GMYO 0,88 -2,22 36,79
Halk Sigorta 0,93 -1,06 5,38
Hatay Tekstil 4,00 0,00 16,00
Hedef Girişim 1,52 2,01 31,03
Hektaş 13,81 -9,14 48,98
HUB Girişim 2,94 -0,68 56,38
Hürriyet Gzt. 0,73 -2,67 -21,51
ICBC Turkey Bank 3,25 0,62 -34,08
İdealist Danışmanlık 6,74 -1,75 -37,59
İdealist GMYO 2,24 -3,03 37,42
İhlas Ev Aletleri 1,15 -0,86 252,09
İhlas Gayrimenkul 1,06 0,95 12,82
İhlas Gazetecilik 2,07 -0,96 239,34
İhlas Holding 0,53 0,00 65,63
İhlas Yayın Holding 0,64 -1,54 93,94
İndeks Bilgisayar 8,01 0,88 43,84
Info Yatırım 2,73 -4,88 165,05
İntema 6,62 -0,30 10,39
İpek Doğal Enerji 5,91 5,91 10,06
İskenderun Demir Çelik 6,43 -0,62 37,14
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)
(Sürecek)

Borsa İstanbul, Ekonomi

Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi Haberleri
18:53   Milli Piyango ihalesi sonuçlandı
18:48   Bakan Pakdemirli mısır alım fiyatını açıkladı
18:48   Borsada günlük işlemler (1)
18:48   Borsada en çok değer kaybeden hisseler
18:48   Borsa şirketlerinin piyasa değeri
18:46   Borsada günlük işlemler (2)
18:46   Borsada şehir endekslerinin değişimi