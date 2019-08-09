Borsada günlük işlemler (1)

Hisseler Kapanış Fiyatı Günlük Getiri (%) Yıl Başına Göre Getiri (%) A.V.O.D Gıda ve Tarım 1,65 -7,82 -15,38 Acıpayam Selüloz 3,80 -0,78 18,94 Adana Çimento (A) 5,65 1,80 18,79 Adana Çimento (B) 4,02 1,77 24,63 Adana Çimento (C) 1,08 0,93 -12,27 Adel Kalemcilik 11,27 1,71 2,45 Adese Alışveriş Ticaret 0,91 0,00 -61,11 Afyon Çimento 3,86 0,78 -15,90 Ak Enerji 0,51 -1,92 -19,05 Akbank 7,60 0,93 29,14 Akçansa 6,21 -1,74 -5,08 Akdenız Güvenlık Hız. 1,57 3,97 -21,89 Akfen GMYO 2,00 -0,50 21,21 Akın Tekstil 8,90 0,00 -1,82 Akiş GMYO 2,25 -0,44 -1,27 Akmerkez GMYO 19,62 0,20 27,17 Aksa 8,56 -6,86 29,02 Aksa Enerji 2,52 7,69 -5,97 Aksigorta 4,73 0,85 50,67 Aksu Enerji 8,22 -0,72 6,48 Alarko Carrıer 33,32 -3,36 -15,35 Alarko GMYO 41,42 -3,67 -1,90 Alarko Holding 3,57 3,78 83,05 Albaraka Türk 1,19 0,00 -2,46 Alcatel Lucent Teletaş 6,33 -4,67 9,90 Alkim Kağıt 3,55 -1,66 -1,23 Alkim Kimya 26,90 0,00 24,88 Altınyağ 0,41 -2,38 -6,82 Altınyunus Çeşme 2,94 2,80 -5,20 Anadolu Cam 2,54 -0,78 -0,96 Anadolu Efes 24,08 5,34 19,96 Anadolu Grubu Holding 12,99 2,12 28,18 Anadolu Hayat Emek. 4,95 0,00 -13,07 Anadolu Isuzu 8,33 0,85 34,79 Anadolu Sigorta 4,02 0,25 2,40 Anel Elektrik 1,74 1,16 7,41 Arçelik 16,79 -2,33 6,33 Arena Bilgisayar 3,77 0,80 -14,51 Armada Bilgisayar 9,68 -2,02 4,20 Arsan Tekstil 2,03 1,00 25,31 Artı Yatırım Holding 0,87 -1,14 0,00 Aselsan 17,21 -0,12 -28,33 Aslan Çimento 24,22 1,25 -13,99 Ata GMYO 4,01 0,25 0,00 Atakule GMYO 1,19 -0,83 -9,56 Atlantis Yatırım Holding 0,37 0,00 105,56 Atlas Yat. Ort. 0,80 -1,23 -6,98 AvivaSA Emeklilik Hayat 8,59 -0,23 16,10 Avrasya GMYO 1,28 0,79 45,45 Avrasya Petrol ve Tur. 1,15 0,00 6,48 Avrasya Stratejik GMYF 1.273,40 0,01 2,17 Avrupa Yatırım Holding 1,91 2,14 -21,40 Ayen Enerji 1,83 2,81 1,63 Ayes Çelik Hasır ve Çit 1,70 -1,16 23,61 Aygaz 9,70 0,52 -2,46 Bagfaş 7,11 -0,84 47,51 Bak Ambalaj 5,28 -6,22 12,14 Balatacılar Balatacılık 0,28 0,00 -15,15 Bantaş Ambalaj 1,50 0,00 19,52 Banvit 16,21 -1,52 50,23 Baştaş Başkent Çimento 1,80 0,00 -10,89 Batı Çimento 2,60 0,00 7,88 Batısöke Çimento 1,03 -0,96 -5,50 Bera Holding 1,79 1,70 -13,11 Berkosan Yalıtım 1,70 -0,58 -6,08 Beşiktaş Futbol Yat. 1,47 0,68 -9,26 Beyaz Filo 2,86 0,35 4,76 Bilici Yatırım 2,34 3,08 85,04 Bim Mağazalar 48,20 0,54 12,52 Birko Mensucat 0,29 7,41 -3,33 Birlik Mensucat 0,75 1,35 -35,90 Bizim Mağazaları 8,67 1,76 27,50 Bolu Çimento 2,23 1,36 -27,78 Bomonti Elektrik 1,16 -0,85 141,67 Borusan Mannesmann 8,20 -0,97 16,99 Borusan Yat. Paz. 36,00 -0,55 -0,63 Bosch Fren Sistemleri 184,70 7,57 20,90 Bossa 4,02 -0,99 -4,38 Boyner Perakende Yat. 8,17 -0,24 107,36 Brisa 5,50 0,00 -13,11 Burçelik 3,53 -4,59 9,97 Burçelik Vana 2,32 -6,07 56,76 Bursa Çimento 4,21 -1,17 -4,32 Carrefoursa 3,03 0,33 -12,93 Ceo Event Medya 5,50 0,18 Coca Cola İçecek 35,46 -2,42 19,94 Cosmos Yat. Holding 1,05 -0,94 8,25 Credıtwest Faktorıng 1,43 -2,72 37,50 Çelebi 94,75 0,64 62,39 Çelik Halat 3,83 -3,04 -29,11 Çemaş Döküm 0,71 1,43 -6,58 Çemtaş 4,94 -1,00 -17,17 Çimbeton 27,66 -0,50 -3,29 Çimentaş 10,80 0,84 -14,96 Çimsa 6,17 0,16 -18,28 Çuhadaroğlu Metal 1,88 0,00 5,62 Dagi Giyim 1,47 1,38 18,55 Dagi Yatırım Holding 1,43 0,00 41,58 Dardanel 0,91 -1,09 -17,27 Datagate Bilgisayar 5,95 3,12 39,02 Demısaş Döküm 2,70 0,00 17,51 Denge Holding 1,43 0,70 23,28 Deniz GMYO 3,13 -0,63 2,96 Denizbank 19,49 -0,61 2,04 Denizli Cam 9,62 0,52 -16,49 Derimod 12,69 -3,13 46,37 Derlüks Deri 2,07 -0,48 Desa Deri 2,33 0,00 34,68 Despec Bilgisayar 2,90 -2,36 6,17 Deva Holding 5,27 -0,19 60,18 Diriteks Diriliş Tekstil 0,91 -1,09 16,67 Ditaş Doğan 5,26 -0,75 2,76 DO-CO 501,20 1,87 5,75 Doğan Burda 3,00 0,00 -0,33 Doğan Holding 1,29 2,38 38,52 Doğtaş Kelebek Mobilya 0,98 0,00 -19,67 Doğusan 1,31 -0,76 -39,48 Doğuş GMYO 2,25 -0,44 6,64 Doğuş Otomotiv 4,92 -1,20 13,36 Döktaş Dökümcülük 25,00 -3,47 206,75 Duran Doğan Basım 6,83 -4,07 33,92 Dyo Boya 3,41 1,49 17,59 Eczacıbaşı İlaç 2,35 0,86 -3,11 Eczacıbaşı Yatırım 6,15 0,82 -3,94 Edip Gayrimenkul 0,75 -6,25 -2,60 Ege Endüstri 521,20 0,25 67,51 Ege Gübre 28,30 -2,75 36,80 Ege Profil 8,77 0,69 1,57 Ege Seramik 2,82 -1,74 -4,77 Egeli & Co Tarım Girişim 0,13 0,00 0,00 Egeli&Co Enerji Yatırım 0,26 -3,70 8,33 Egeli&Co Yatırım Holding 0,10 0,00 0,00 Egeplast 5,60 2,19 45,83 Ekiz Kimya 0,35 2,94 6,06 Emek Elektrik 1,03 7,29 5,10 Eminiş Ambalaj 0,85 -1,16 -27,35 Emlak Konut GMYO 1,20 1,69 -17,62 Enerjisa Enerji 6,04 -1,15 28,28 Enka İnşaat 5,52 -1,95 24,21 Erbosan 16,81 2,13 10,56 Ereğli Demir Çelik 6,73 -0,30 10,30 Ersu Gıda 1,03 3,00 11,96 Escort Teknoloji 0,81 2,53 6,58 Etiler Gıda 2,67 5,95 25,35 Euro Kapital Yat. Ort. 1,13 -2,59 60,52 Euro Trend Yat. Ort. 0,77 0,00 21,27 Euro Yat. Ort. 0,76 -1,30 21,29 Euro Yatırım Holding 1,52 -6,17 176,36 Fenerbahçe Futbol 7,44 0,40 7,51 Flap Kongre Toplantı Hiz. 2,65 2,32 -0,38 F-M İzmit Piston 16,12 -3,01 4,87 Fonet Bilgi Teknolojileri 3,25 -0,91 111,18 Ford Otosan 57,30 0,09 20,61 Formet Çelik Kapı 5,44 0,55 328,35 Frigo Pak Gıda 6,79 12,79 299,41 Galatasaray Sportif 1,49 1,36 20,16 Garanti Bankası 9,77 0,83 22,74 Garanti Faktoring 2,62 -0,38 32,32 Garanti Yat. Ort. 0,65 0,00 -11,25 Gedik Y. Men. Değ. 4,11 2,24 34,61 Gedik Yatırım Holding 3,71 2,77 57,87 Gediz Ambalaj 5,43 0,37 34,26 Gentaş 1,38 2,22 0,54 Gersan Elektrik 2,15 -0,46 -11,90 Global Men. Değ. 1,05 12,90 123,40 Global Yat. Holding 4,02 -2,90 34,45 Good-Year 2,53 3,27 -23,76 Göltaş Çimento 10,32 -0,19 -16,98 Gözde Girişim 2,63 1,94 -1,50 GSD Denizcilik 1,50 -0,66 30,43 GSD Holding 0,84 1,20 5,00 Gübre Fabrik. 3,88 2,92 31,08 Güler Yat. Holding 1,33 0,76 24,30 Güneş Sigorta 1,21 -0,82 -13,71 Halk GMYO 0,88 -2,22 36,79 Halk Sigorta 0,93 -1,06 5,38 Hatay Tekstil 4,00 0,00 16,00 Hedef Girişim 1,52 2,01 31,03 Hektaş 13,81 -9,14 48,98 HUB Girişim 2,94 -0,68 56,38 Hürriyet Gzt. 0,73 -2,67 -21,51 ICBC Turkey Bank 3,25 0,62 -34,08 İdealist Danışmanlık 6,74 -1,75 -37,59 İdealist GMYO 2,24 -3,03 37,42 İhlas Ev Aletleri 1,15 -0,86 252,09 İhlas Gayrimenkul 1,06 0,95 12,82 İhlas Gazetecilik 2,07 -0,96 239,34 İhlas Holding 0,53 0,00 65,63 İhlas Yayın Holding 0,64 -1,54 93,94 İndeks Bilgisayar 8,01 0,88 43,84 Info Yatırım 2,73 -4,88 165,05 İntema 6,62 -0,30 10,39 İpek Doğal Enerji 5,91 5,91 10,06 İskenderun Demir Çelik 6,43 -0,62 37,14

Borsa İstanbul hisse senetleri piyasasında işlem gören hisse senetlerinin, bugünkü kapanış fiyatı ile günlük ve yılbaşına göre değişim oranları şöyle:(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)(Sürecek)