Borsada günlük işlemler (1)

Borsa İstanbul hisse senetleri piyasasında işlem gören hisse senetlerinin, bugünkü kapanış fiyatı ile günlük ve yılbaşına göre değişim oranları şöyle:
|Hisseler
|Kapanış Fiyatı
|Günlük Getiri (%)
|Yıl Başına Göre Getiri (%)
|A.V.O.D Gıda ve Tarım
|1,65
|-7,82
|-15,38
|Acıpayam Selüloz
|3,80
|-0,78
|18,94
|Adana Çimento (A)
|5,65
|1,80
|18,79
|Adana Çimento (B)
|4,02
|1,77
|24,63
|Adana Çimento (C)
|1,08
|0,93
|-12,27
|Adel Kalemcilik
|11,27
|1,71
|2,45
|Adese Alışveriş Ticaret
|0,91
|0,00
|-61,11
|Afyon Çimento
|3,86
|0,78
|-15,90
|Ak Enerji
|0,51
|-1,92
|-19,05
|Akbank
|7,60
|0,93
|29,14
|Akçansa
|6,21
|-1,74
|-5,08
|Akdenız Güvenlık Hız.
|1,57
|3,97
|-21,89
|Akfen GMYO
|2,00
|-0,50
|21,21
|Akın Tekstil
|8,90
|0,00
|-1,82
|Akiş GMYO
|2,25
|-0,44
|-1,27
|Akmerkez GMYO
|19,62
|0,20
|27,17
|Aksa
|8,56
|-6,86
|29,02
|Aksa Enerji
|2,52
|7,69
|-5,97
|Aksigorta
|4,73
|0,85
|50,67
|Aksu Enerji
|8,22
|-0,72
|6,48
|Alarko Carrıer
|33,32
|-3,36
|-15,35
|Alarko GMYO
|41,42
|-3,67
|-1,90
|Alarko Holding
|3,57
|3,78
|83,05
|Albaraka Türk
|1,19
|0,00
|-2,46
|Alcatel Lucent Teletaş
|6,33
|-4,67
|9,90
|Alkim Kağıt
|3,55
|-1,66
|-1,23
|Alkim Kimya
|26,90
|0,00
|24,88
|Altınyağ
|0,41
|-2,38
|-6,82
|Altınyunus Çeşme
|2,94
|2,80
|-5,20
|Anadolu Cam
|2,54
|-0,78
|-0,96
|Anadolu Efes
|24,08
|5,34
|19,96
|Anadolu Grubu Holding
|12,99
|2,12
|28,18
|Anadolu Hayat Emek.
|4,95
|0,00
|-13,07
|Anadolu Isuzu
|8,33
|0,85
|34,79
|Anadolu Sigorta
|4,02
|0,25
|2,40
|Anel Elektrik
|1,74
|1,16
|7,41
|Arçelik
|16,79
|-2,33
|6,33
|Arena Bilgisayar
|3,77
|0,80
|-14,51
|Armada Bilgisayar
|9,68
|-2,02
|4,20
|Arsan Tekstil
|2,03
|1,00
|25,31
|Artı Yatırım Holding
|0,87
|-1,14
|0,00
|Aselsan
|17,21
|-0,12
|-28,33
|Aslan Çimento
|24,22
|1,25
|-13,99
|Ata GMYO
|4,01
|0,25
|0,00
|Atakule GMYO
|1,19
|-0,83
|-9,56
|Atlantis Yatırım Holding
|0,37
|0,00
|105,56
|Atlas Yat. Ort.
|0,80
|-1,23
|-6,98
|AvivaSA Emeklilik Hayat
|8,59
|-0,23
|16,10
|Avrasya GMYO
|1,28
|0,79
|45,45
|Avrasya Petrol ve Tur.
|1,15
|0,00
|6,48
|Avrasya Stratejik GMYF
|1.273,40
|0,01
|2,17
|Avrupa Yatırım Holding
|1,91
|2,14
|-21,40
|Ayen Enerji
|1,83
|2,81
|1,63
|Ayes Çelik Hasır ve Çit
|1,70
|-1,16
|23,61
|Aygaz
|9,70
|0,52
|-2,46
|Bagfaş
|7,11
|-0,84
|47,51
|Bak Ambalaj
|5,28
|-6,22
|12,14
|Balatacılar Balatacılık
|0,28
|0,00
|-15,15
|Bantaş Ambalaj
|1,50
|0,00
|19,52
|Banvit
|16,21
|-1,52
|50,23
|Baştaş Başkent Çimento
|1,80
|0,00
|-10,89
|Batı Çimento
|2,60
|0,00
|7,88
|Batısöke Çimento
|1,03
|-0,96
|-5,50
|Bera Holding
|1,79
|1,70
|-13,11
|Berkosan Yalıtım
|1,70
|-0,58
|-6,08
|Beşiktaş Futbol Yat.
|1,47
|0,68
|-9,26
|Beyaz Filo
|2,86
|0,35
|4,76
|Bilici Yatırım
|2,34
|3,08
|85,04
|Bim Mağazalar
|48,20
|0,54
|12,52
|Birko Mensucat
|0,29
|7,41
|-3,33
|Birlik Mensucat
|0,75
|1,35
|-35,90
|Bizim Mağazaları
|8,67
|1,76
|27,50
|Bolu Çimento
|2,23
|1,36
|-27,78
|Bomonti Elektrik
|1,16
|-0,85
|141,67
|Borusan Mannesmann
|8,20
|-0,97
|16,99
|Borusan Yat. Paz.
|36,00
|-0,55
|-0,63
|Bosch Fren Sistemleri
|184,70
|7,57
|20,90
|Bossa
|4,02
|-0,99
|-4,38
|Boyner Perakende Yat.
|8,17
|-0,24
|107,36
|Brisa
|5,50
|0,00
|-13,11
|Burçelik
|3,53
|-4,59
|9,97
|Burçelik Vana
|2,32
|-6,07
|56,76
|Bursa Çimento
|4,21
|-1,17
|-4,32
|Carrefoursa
|3,03
|0,33
|-12,93
|Ceo Event Medya
|5,50
|0,18
|
|Coca Cola İçecek
|35,46
|-2,42
|19,94
|Cosmos Yat. Holding
|1,05
|-0,94
|8,25
|Credıtwest Faktorıng
|1,43
|-2,72
|37,50
|Çelebi
|94,75
|0,64
|62,39
|Çelik Halat
|3,83
|-3,04
|-29,11
|Çemaş Döküm
|0,71
|1,43
|-6,58
|Çemtaş
|4,94
|-1,00
|-17,17
|Çimbeton
|27,66
|-0,50
|-3,29
|Çimentaş
|10,80
|0,84
|-14,96
|Çimsa
|6,17
|0,16
|-18,28
|Çuhadaroğlu Metal
|1,88
|0,00
|5,62
|Dagi Giyim
|1,47
|1,38
|18,55
|Dagi Yatırım Holding
|1,43
|0,00
|41,58
|Dardanel
|0,91
|-1,09
|-17,27
|Datagate Bilgisayar
|5,95
|3,12
|39,02
|Demısaş Döküm
|2,70
|0,00
|17,51
|Denge Holding
|1,43
|0,70
|23,28
|Deniz GMYO
|3,13
|-0,63
|2,96
|Denizbank
|19,49
|-0,61
|2,04
|Denizli Cam
|9,62
|0,52
|-16,49
|Derimod
|12,69
|-3,13
|46,37
|Derlüks Deri
|2,07
|-0,48
|
|Desa Deri
|2,33
|0,00
|34,68
|Despec Bilgisayar
|2,90
|-2,36
|6,17
|Deva Holding
|5,27
|-0,19
|60,18
|Diriteks Diriliş Tekstil
|0,91
|-1,09
|16,67
|Ditaş Doğan
|5,26
|-0,75
|2,76
|DO-CO
|501,20
|1,87
|5,75
|Doğan Burda
|3,00
|0,00
|-0,33
|Doğan Holding
|1,29
|2,38
|38,52
|Doğtaş Kelebek Mobilya
|0,98
|0,00
|-19,67
|Doğusan
|1,31
|-0,76
|-39,48
|Doğuş GMYO
|2,25
|-0,44
|6,64
|Doğuş Otomotiv
|4,92
|-1,20
|13,36
|Döktaş Dökümcülük
|25,00
|-3,47
|206,75
|Duran Doğan Basım
|6,83
|-4,07
|33,92
|Dyo Boya
|3,41
|1,49
|17,59
|Eczacıbaşı İlaç
|2,35
|0,86
|-3,11
|Eczacıbaşı Yatırım
|6,15
|0,82
|-3,94
|Edip Gayrimenkul
|0,75
|-6,25
|-2,60
|Ege Endüstri
|521,20
|0,25
|67,51
|Ege Gübre
|28,30
|-2,75
|36,80
|Ege Profil
|8,77
|0,69
|1,57
|Ege Seramik
|2,82
|-1,74
|-4,77
|Egeli & Co Tarım Girişim
|0,13
|0,00
|0,00
|Egeli&Co Enerji Yatırım
|0,26
|-3,70
|8,33
|Egeli&Co Yatırım Holding
|0,10
|0,00
|0,00
|Egeplast
|5,60
|2,19
|45,83
|Ekiz Kimya
|0,35
|2,94
|6,06
|Emek Elektrik
|1,03
|7,29
|5,10
|Eminiş Ambalaj
|0,85
|-1,16
|-27,35
|Emlak Konut GMYO
|1,20
|1,69
|-17,62
|Enerjisa Enerji
|6,04
|-1,15
|28,28
|Enka İnşaat
|5,52
|-1,95
|24,21
|Erbosan
|16,81
|2,13
|10,56
|Ereğli Demir Çelik
|6,73
|-0,30
|10,30
|Ersu Gıda
|1,03
|3,00
|11,96
|Escort Teknoloji
|0,81
|2,53
|6,58
|Etiler Gıda
|2,67
|5,95
|25,35
|Euro Kapital Yat. Ort.
|1,13
|-2,59
|60,52
|Euro Trend Yat. Ort.
|0,77
|0,00
|21,27
|Euro Yat. Ort.
|0,76
|-1,30
|21,29
|Euro Yatırım Holding
|1,52
|-6,17
|176,36
|Fenerbahçe Futbol
|7,44
|0,40
|7,51
|Flap Kongre Toplantı Hiz.
|2,65
|2,32
|-0,38
|F-M İzmit Piston
|16,12
|-3,01
|4,87
|Fonet Bilgi Teknolojileri
|3,25
|-0,91
|111,18
|Ford Otosan
|57,30
|0,09
|20,61
|Formet Çelik Kapı
|5,44
|0,55
|328,35
|Frigo Pak Gıda
|6,79
|12,79
|299,41
|Galatasaray Sportif
|1,49
|1,36
|20,16
|Garanti Bankası
|9,77
|0,83
|22,74
|Garanti Faktoring
|2,62
|-0,38
|32,32
|Garanti Yat. Ort.
|0,65
|0,00
|-11,25
|Gedik Y. Men. Değ.
|4,11
|2,24
|34,61
|Gedik Yatırım Holding
|3,71
|2,77
|57,87
|Gediz Ambalaj
|5,43
|0,37
|34,26
|Gentaş
|1,38
|2,22
|0,54
|Gersan Elektrik
|2,15
|-0,46
|-11,90
|Global Men. Değ.
|1,05
|12,90
|123,40
|Global Yat. Holding
|4,02
|-2,90
|34,45
|Good-Year
|2,53
|3,27
|-23,76
|Göltaş Çimento
|10,32
|-0,19
|-16,98
|Gözde Girişim
|2,63
|1,94
|-1,50
|GSD Denizcilik
|1,50
|-0,66
|30,43
|GSD Holding
|0,84
|1,20
|5,00
|Gübre Fabrik.
|3,88
|2,92
|31,08
|Güler Yat. Holding
|1,33
|0,76
|24,30
|Güneş Sigorta
|1,21
|-0,82
|-13,71
|Halk GMYO
|0,88
|-2,22
|36,79
|Halk Sigorta
|0,93
|-1,06
|5,38
|Hatay Tekstil
|4,00
|0,00
|16,00
|Hedef Girişim
|1,52
|2,01
|31,03
|Hektaş
|13,81
|-9,14
|48,98
|HUB Girişim
|2,94
|-0,68
|56,38
|Hürriyet Gzt.
|0,73
|-2,67
|-21,51
|ICBC Turkey Bank
|3,25
|0,62
|-34,08
|İdealist Danışmanlık
|6,74
|-1,75
|-37,59
|İdealist GMYO
|2,24
|-3,03
|37,42
|İhlas Ev Aletleri
|1,15
|-0,86
|252,09
|İhlas Gayrimenkul
|1,06
|0,95
|12,82
|İhlas Gazetecilik
|2,07
|-0,96
|239,34
|İhlas Holding
|0,53
|0,00
|65,63
|İhlas Yayın Holding
|0,64
|-1,54
|93,94
|İndeks Bilgisayar
|8,01
|0,88
|43,84
|Info Yatırım
|2,73
|-4,88
|165,05
|İntema
|6,62
|-0,30
|10,39
|İpek Doğal Enerji
|5,91
|5,91
|10,06
|İskenderun Demir Çelik
|6,43
|-0,62
|37,14
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)
(Sürecek)