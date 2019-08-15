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Borsada günlük işlemler (1)

Borsa İstanbul hisse senetleri piyasasında işlem gören hisse senetlerinin, bugünkü kapanış fiyatı ile günlük ve yıl başına göre değişim oranları şöyle: Hisseler.

15.08.2019 18:50 Borsada günlük işlemler (1)
Borsa İstanbul hisse senetleri piyasasında işlem gören hisse senetlerinin, bugünkü kapanış fiyatı ile günlük ve yıl başına göre değişim oranları şöyle:

Hisseler Kapanış Fiyatı Günlük Getiri (%) Yıl Başına Göre Getiri (%)
A.V.O.D Gıda ve Tarım 1,67 1,21 -14,36
Acıpayam Selüloz 3,78 -0,53 18,32
Adana Çimento (A) 5,54 -1,95 16,48
Adana Çimento (B) 3,94 -1,99 22,15
Adana Çimento (C) 1,04 -3,70 -15,52
Adel Kalemcilik 10,92 -3,11 -0,73
Adese Alışveriş Ticaret 0,90 -1,10 -61,54
Afyon Çimento 3,83 -0,78 -16,56
Ak Enerji 0,51 0,00 -19,05
Akbank 7,18 -5,53 22,01
Akçansa 5,90 -4,99 -9,81
Akdenız Güvenlık Hız. 1,54 -1,91 -23,38
Akfen GMYO 2,11 5,50 27,88
Akın Tekstil 8,68 -2,47 -4,25
Akiş GMYO 2,21 -1,78 -3,03
Akmerkez GMYO 19,75 0,66 28,01
Aksa 8,21 -4,09 23,75
Aksa Enerji 2,63 4,37 -1,87
Aksigorta 4,72 -0,21 50,35
Aksu Enerji 8,08 -1,70 4,66
Alarko Carrıer 32,88 -1,32 -16,46
Alarko GMYO 41,30 -0,29 -2,19
Alarko Holding 3,59 0,56 84,08
Albaraka Türk 1,15 -3,36 -5,74
Alcatel Lucent Teletaş 6,14 -3,00 6,60
Alkim Kağıt 3,50 -1,41 -2,62
Alkim Kimya 26,86 -0,15 24,69
Altınyağ 0,40 -2,44 -9,09
Altınyunus Çeşme 2,90 -1,36 -6,49
Anadolu Cam 2,44 -3,94 -4,86
Anadolu Efes 23,54 -2,24 17,27
Anadolu Grubu Holding 12,56 -3,31 23,93
Anadolu Hayat Emek. 4,94 -0,20 -13,25
Anadolu Isuzu 8,27 -0,72 33,82
Anadolu Sigorta 4,02 0,00 2,40
Anel Elektrik 1,66 -4,60 2,47
Arçelik 16,65 -0,83 5,45
Arena Bilgisayar 3,54 -6,10 -19,73
Armada Bilgisayar 9,68 0,00 4,20
Arsan Tekstil 2,00 -1,48 23,46
Artı Yatırım Holding 0,86 -1,15 -1,15
Aselsan 17,07 -0,81 -28,91
Aslan Çimento 24,12 -0,41 -14,35
Ata GMYO 4,00 -0,25 -0,25
Atakule GMYO 1,14 -4,20 -13,36
Atlantis Yatırım Holding 0,36 -2,70 100,00
Atlas Yat. Ort. 0,81 1,25 -5,81
AvivaSA Emeklilik Hayat 8,51 -0,93 15,02
Avrasya GMYO 1,30 1,56 47,73
Avrasya Petrol ve Tur. 1,16 0,87 7,41
Avrasya Stratejik GMYF 1.273,50 0,01 2,18
Avrupa Yatırım Holding 1,87 -2,09 -23,05
Ayen Enerji 1,85 1,09 2,74
Ayes Çelik Hasır ve Çit 1,70 0,00 23,61
Aygaz 9,32 -3,92 -6,28
Bagfaş 7,50 5,49 55,60
Bak Ambalaj 5,23 -0,95 11,08
Balatacılar Balatacılık 0,28 0,00 -15,15
Bantaş Ambalaj 1,48 -1,33 17,93
Banvit 16,14 -0,43 49,58
Baştaş Başkent Çimento 1,79 -0,56 -11,39
Batı Çimento 2,61 0,38 8,30
Batısöke Çimento 1,01 -1,94 -7,34
Bera Holding 1,80 0,56 -12,62
Berkosan Yalıtım 1,65 -2,94 -8,84
Beşiktaş Futbol Yat. 1,47 0,00 -9,26
Beyaz Filo 2,92 2,10 6,96
Bilici Yatırım 2,37 1,28 87,42
Bim Mağazalar 49,30 2,28 15,09
Birko Mensucat 0,27 -6,90 -10,00
Birlik Mensucat 0,75 0,00 -35,90
Bizim Mağazaları 8,62 -0,58 26,76
Bolu Çimento 2,17 -2,69 -29,72
Bomonti Elektrik 1,16 0,00 141,67
Borusan Mannesmann 8,03 -2,07 14,56
Borusan Yat. Paz. 35,12 -2,44 -3,06
Bosch Fren Sistemleri 180,00 -2,54 17,82
Bossa 3,89 -3,23 -7,47
Boyner Perakende Yat. 8,18 0,12 107,61
Brisa 5,38 -2,18 -15,01
Burçelik 3,36 -4,82 4,67
Burçelik Vana 2,19 -5,60 47,97
Bursa Çimento 4,10 -2,61 -6,82
Carrefoursa 2,96 -2,31 -14,94
Ceo Event Medya 5,51 0,18
Coca Cola İçecek 33,06 -6,77 11,82
Cosmos Yat. Holding 1,05 0,00 8,25
Credıtwest Faktorıng 1,48 3,50 42,31
Çelebi 92,50 -2,37 58,53
Çelik Halat 3,82 -0,26 -29,30
Çemaş Döküm 0,69 -2,82 -9,21
Çemtaş 5,06 2,43 -15,15
Çimbeton 27,30 -1,30 -4,55
Çimentaş 10,50 -2,78 -17,32
Çimsa 6,09 -1,30 -19,34
Çuhadaroğlu Metal 1,97 4,79 10,67
Dagi Giyim 1,44 -2,04 16,13
Dagi Yatırım Holding 1,44 0,70 42,57
Dardanel 0,92 1,10 -16,36
Datagate Bilgisayar 5,82 -2,18 35,98
Demısaş Döküm 2,39 -11,48 4,02
Denge Holding 1,42 -0,70 22,41
Deniz GMYO 3,11 -0,64 2,30
Denizbank 19,58 0,46 2,51
Denizli Cam 9,50 -1,25 -17,53
Derimod 12,00 -5,44 38,41
Derlüks Deri 2,01 -2,90
Desa Deri 2,30 -1,29 32,95
Despec Bilgisayar 2,84 -2,07 3,97
Deva Holding 5,59 6,07 69,91
Diriteks Diriliş Tekstil 0,92 1,10 17,95
Ditaş Doğan 5,26 0,00 2,76
DO-CO 493,30 -1,58 4,09
Doğan Burda 2,94 -2,00 -2,33
Doğan Holding 1,27 -1,55 36,37
Doğtaş Kelebek Mobilya 0,96 -2,04 -21,31
Doğusan 1,31 0,00 -39,48
Doğuş GMYO 2,20 -2,22 4,27
Doğuş Otomotiv 4,78 -2,85 10,14
Döktaş Dökümcülük 25,60 2,40 214,11
Duran Doğan Basım 7,00 2,49 37,25
Dyo Boya 3,41 0,00 17,59
Eczacıbaşı İlaç 2,30 -2,13 -5,18
Eczacıbaşı Yatırım 6,10 -0,81 -4,72
Edip Gayrimenkul 0,71 -5,33 -7,79
Ege Endüstri 481,00 -7,71 54,59
Ege Gübre 28,32 0,07 36,90
Ege Profil 8,79 0,23 1,80
Ege Seramik 2,80 -0,71 -5,44
Egeli & Co Tarım Girişim 0,14 7,69 7,69
Egeli&Co Enerji Yatırım 0,27 3,85 12,50
Egeli&Co Yatırım Holding 0,11 10,00 10,00
Egeplast 5,60 0,00 45,83
Ekiz Kimya 0,35 0,00 6,06
Emek Elektrik 1,14 10,68 16,33
Eminiş Ambalaj 0,82 -3,53 -29,91
Emlak Konut GMYO 1,18 -1,67 -18,99
Enerjisa Enerji 5,99 -0,83 27,22
Enka İnşaat 5,35 -3,08 20,38
Erbosan 16,43 -2,26 8,06
Ereğli Demir Çelik 6,36 -5,50 4,23
Ersu Gıda 1,05 1,94 14,13
Escort Teknoloji 0,75 -7,41 -1,32
Etiler Gıda 3,09 15,73 45,07
Euro Kapital Yat. Ort. 1,04 -7,96 47,73
Euro Trend Yat. Ort. 0,74 -3,90 16,55
Euro Yat. Ort. 0,74 -2,63 18,10
Euro Yatırım Holding 1,58 3,95 187,27
Fenerbahçe Futbol 7,44 0,00 7,51
Flap Kongre Toplantı Hiz. 2,68 1,13 0,75
F-M İzmit Piston 16,27 0,93 5,85
Fonet Bilgi Teknolojileri 3,16 -2,77 105,33
Ford Otosan 58,20 1,57 22,50
Formet Çelik Kapı 5,82 6,99 358,27
Frigo Pak Gıda 6,99 2,95 311,18
Galatasaray Sportif 1,53 2,68 23,39
Garanti Bankası 9,28 -5,02 16,58
Garanti Faktoring 2,63 0,38 32,83
Garanti Yat. Ort. 0,63 -3,08 -13,98
Gedik Y. Men. Değ. 4,02 -2,19 31,66
Gedik Yatırım Holding 3,64 -1,89 54,89
Gediz Ambalaj 5,21 -4,05 28,82
Gentaş 1,36 -1,45 -0,92
Gersan Elektrik 2,09 -2,79 -14,36
Global Men. Değ. 1,05 0,00 123,40
Global Yat. Holding 4,07 1,24 36,12
Good-Year 2,49 -1,58 -24,96
Göltaş Çimento 10,17 -1,45 -18,18
Gözde Girişim 2,57 -2,28 -3,75
GSD Denizcilik 1,48 -1,33 28,70
GSD Holding 0,82 -2,38 2,50
Gübre Fabrik. 3,71 -4,38 25,34
Güler Yat. Holding 1,32 -0,75 23,36
Güneş Sigorta 1,20 -0,83 -14,42
Halk GMYO 0,85 -3,41 32,13
Halk Sigorta 0,93 0,00 5,38
Hatay Tekstil 3,90 -2,50 13,10
Hedef Girişim 1,55 1,97 33,62
Hektaş 13,62 -1,38 46,93
HUB Girişim 2,82 -4,08 50,00
Hürriyet Gzt. 0,71 -2,74 -23,66
ICBC Turkey Bank 3,19 -1,85 -35,29
İdealist Danışmanlık 7,28 8,01 -32,59
İdealist GMYO 2,29 2,23 40,49
İhlas Ev Aletleri 1,13 -1,74 245,96
İhlas Gayrimenkul 1,05 -0,94 11,76
İhlas Gazetecilik 2,25 8,70 268,85
İhlas Holding 0,52 -1,89 62,50
İhlas Yayın Holding 0,64 0,00 93,94
İndeks Bilgisayar 7,98 -0,37 43,30
Info Yatırım 2,78 1,83 169,90
İntema 6,59 -0,45 9,89
İpek Doğal Enerji 5,78 -2,20 7,64
İskenderun Demir Çelik 6,11 -4,98 30,32
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)
(Sürecek)

Borsa İstanbul, Ekonomi

Kaynak: AA

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