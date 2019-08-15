Borsada günlük işlemler (1)

Borsa İstanbul hisse senetleri piyasasında işlem gören hisse senetlerinin, bugünkü kapanış fiyatı ile günlük ve yıl başına göre değişim oranları şöyle:
|Hisseler
|Kapanış Fiyatı
|Günlük Getiri (%)
|Yıl Başına Göre Getiri (%)
|A.V.O.D Gıda ve Tarım
|1,67
|1,21
|-14,36
|Acıpayam Selüloz
|3,78
|-0,53
|18,32
|Adana Çimento (A)
|5,54
|-1,95
|16,48
|Adana Çimento (B)
|3,94
|-1,99
|22,15
|Adana Çimento (C)
|1,04
|-3,70
|-15,52
|Adel Kalemcilik
|10,92
|-3,11
|-0,73
|Adese Alışveriş Ticaret
|0,90
|-1,10
|-61,54
|Afyon Çimento
|3,83
|-0,78
|-16,56
|Ak Enerji
|0,51
|0,00
|-19,05
|Akbank
|7,18
|-5,53
|22,01
|Akçansa
|5,90
|-4,99
|-9,81
|Akdenız Güvenlık Hız.
|1,54
|-1,91
|-23,38
|Akfen GMYO
|2,11
|5,50
|27,88
|Akın Tekstil
|8,68
|-2,47
|-4,25
|Akiş GMYO
|2,21
|-1,78
|-3,03
|Akmerkez GMYO
|19,75
|0,66
|28,01
|Aksa
|8,21
|-4,09
|23,75
|Aksa Enerji
|2,63
|4,37
|-1,87
|Aksigorta
|4,72
|-0,21
|50,35
|Aksu Enerji
|8,08
|-1,70
|4,66
|Alarko Carrıer
|32,88
|-1,32
|-16,46
|Alarko GMYO
|41,30
|-0,29
|-2,19
|Alarko Holding
|3,59
|0,56
|84,08
|Albaraka Türk
|1,15
|-3,36
|-5,74
|Alcatel Lucent Teletaş
|6,14
|-3,00
|6,60
|Alkim Kağıt
|3,50
|-1,41
|-2,62
|Alkim Kimya
|26,86
|-0,15
|24,69
|Altınyağ
|0,40
|-2,44
|-9,09
|Altınyunus Çeşme
|2,90
|-1,36
|-6,49
|Anadolu Cam
|2,44
|-3,94
|-4,86
|Anadolu Efes
|23,54
|-2,24
|17,27
|Anadolu Grubu Holding
|12,56
|-3,31
|23,93
|Anadolu Hayat Emek.
|4,94
|-0,20
|-13,25
|Anadolu Isuzu
|8,27
|-0,72
|33,82
|Anadolu Sigorta
|4,02
|0,00
|2,40
|Anel Elektrik
|1,66
|-4,60
|2,47
|Arçelik
|16,65
|-0,83
|5,45
|Arena Bilgisayar
|3,54
|-6,10
|-19,73
|Armada Bilgisayar
|9,68
|0,00
|4,20
|Arsan Tekstil
|2,00
|-1,48
|23,46
|Artı Yatırım Holding
|0,86
|-1,15
|-1,15
|Aselsan
|17,07
|-0,81
|-28,91
|Aslan Çimento
|24,12
|-0,41
|-14,35
|Ata GMYO
|4,00
|-0,25
|-0,25
|Atakule GMYO
|1,14
|-4,20
|-13,36
|Atlantis Yatırım Holding
|0,36
|-2,70
|100,00
|Atlas Yat. Ort.
|0,81
|1,25
|-5,81
|AvivaSA Emeklilik Hayat
|8,51
|-0,93
|15,02
|Avrasya GMYO
|1,30
|1,56
|47,73
|Avrasya Petrol ve Tur.
|1,16
|0,87
|7,41
|Avrasya Stratejik GMYF
|1.273,50
|0,01
|2,18
|Avrupa Yatırım Holding
|1,87
|-2,09
|-23,05
|Ayen Enerji
|1,85
|1,09
|2,74
|Ayes Çelik Hasır ve Çit
|1,70
|0,00
|23,61
|Aygaz
|9,32
|-3,92
|-6,28
|Bagfaş
|7,50
|5,49
|55,60
|Bak Ambalaj
|5,23
|-0,95
|11,08
|Balatacılar Balatacılık
|0,28
|0,00
|-15,15
|Bantaş Ambalaj
|1,48
|-1,33
|17,93
|Banvit
|16,14
|-0,43
|49,58
|Baştaş Başkent Çimento
|1,79
|-0,56
|-11,39
|Batı Çimento
|2,61
|0,38
|8,30
|Batısöke Çimento
|1,01
|-1,94
|-7,34
|Bera Holding
|1,80
|0,56
|-12,62
|Berkosan Yalıtım
|1,65
|-2,94
|-8,84
|Beşiktaş Futbol Yat.
|1,47
|0,00
|-9,26
|Beyaz Filo
|2,92
|2,10
|6,96
|Bilici Yatırım
|2,37
|1,28
|87,42
|Bim Mağazalar
|49,30
|2,28
|15,09
|Birko Mensucat
|0,27
|-6,90
|-10,00
|Birlik Mensucat
|0,75
|0,00
|-35,90
|Bizim Mağazaları
|8,62
|-0,58
|26,76
|Bolu Çimento
|2,17
|-2,69
|-29,72
|Bomonti Elektrik
|1,16
|0,00
|141,67
|Borusan Mannesmann
|8,03
|-2,07
|14,56
|Borusan Yat. Paz.
|35,12
|-2,44
|-3,06
|Bosch Fren Sistemleri
|180,00
|-2,54
|17,82
|Bossa
|3,89
|-3,23
|-7,47
|Boyner Perakende Yat.
|8,18
|0,12
|107,61
|Brisa
|5,38
|-2,18
|-15,01
|Burçelik
|3,36
|-4,82
|4,67
|Burçelik Vana
|2,19
|-5,60
|47,97
|Bursa Çimento
|4,10
|-2,61
|-6,82
|Carrefoursa
|2,96
|-2,31
|-14,94
|Ceo Event Medya
|5,51
|0,18
|
|Coca Cola İçecek
|33,06
|-6,77
|11,82
|Cosmos Yat. Holding
|1,05
|0,00
|8,25
|Credıtwest Faktorıng
|1,48
|3,50
|42,31
|Çelebi
|92,50
|-2,37
|58,53
|Çelik Halat
|3,82
|-0,26
|-29,30
|Çemaş Döküm
|0,69
|-2,82
|-9,21
|Çemtaş
|5,06
|2,43
|-15,15
|Çimbeton
|27,30
|-1,30
|-4,55
|Çimentaş
|10,50
|-2,78
|-17,32
|Çimsa
|6,09
|-1,30
|-19,34
|Çuhadaroğlu Metal
|1,97
|4,79
|10,67
|Dagi Giyim
|1,44
|-2,04
|16,13
|Dagi Yatırım Holding
|1,44
|0,70
|42,57
|Dardanel
|0,92
|1,10
|-16,36
|Datagate Bilgisayar
|5,82
|-2,18
|35,98
|Demısaş Döküm
|2,39
|-11,48
|4,02
|Denge Holding
|1,42
|-0,70
|22,41
|Deniz GMYO
|3,11
|-0,64
|2,30
|Denizbank
|19,58
|0,46
|2,51
|Denizli Cam
|9,50
|-1,25
|-17,53
|Derimod
|12,00
|-5,44
|38,41
|Derlüks Deri
|2,01
|-2,90
|
|Desa Deri
|2,30
|-1,29
|32,95
|Despec Bilgisayar
|2,84
|-2,07
|3,97
|Deva Holding
|5,59
|6,07
|69,91
|Diriteks Diriliş Tekstil
|0,92
|1,10
|17,95
|Ditaş Doğan
|5,26
|0,00
|2,76
|DO-CO
|493,30
|-1,58
|4,09
|Doğan Burda
|2,94
|-2,00
|-2,33
|Doğan Holding
|1,27
|-1,55
|36,37
|Doğtaş Kelebek Mobilya
|0,96
|-2,04
|-21,31
|Doğusan
|1,31
|0,00
|-39,48
|Doğuş GMYO
|2,20
|-2,22
|4,27
|Doğuş Otomotiv
|4,78
|-2,85
|10,14
|Döktaş Dökümcülük
|25,60
|2,40
|214,11
|Duran Doğan Basım
|7,00
|2,49
|37,25
|Dyo Boya
|3,41
|0,00
|17,59
|Eczacıbaşı İlaç
|2,30
|-2,13
|-5,18
|Eczacıbaşı Yatırım
|6,10
|-0,81
|-4,72
|Edip Gayrimenkul
|0,71
|-5,33
|-7,79
|Ege Endüstri
|481,00
|-7,71
|54,59
|Ege Gübre
|28,32
|0,07
|36,90
|Ege Profil
|8,79
|0,23
|1,80
|Ege Seramik
|2,80
|-0,71
|-5,44
|Egeli & Co Tarım Girişim
|0,14
|7,69
|7,69
|Egeli&Co Enerji Yatırım
|0,27
|3,85
|12,50
|Egeli&Co Yatırım Holding
|0,11
|10,00
|10,00
|Egeplast
|5,60
|0,00
|45,83
|Ekiz Kimya
|0,35
|0,00
|6,06
|Emek Elektrik
|1,14
|10,68
|16,33
|Eminiş Ambalaj
|0,82
|-3,53
|-29,91
|Emlak Konut GMYO
|1,18
|-1,67
|-18,99
|Enerjisa Enerji
|5,99
|-0,83
|27,22
|Enka İnşaat
|5,35
|-3,08
|20,38
|Erbosan
|16,43
|-2,26
|8,06
|Ereğli Demir Çelik
|6,36
|-5,50
|4,23
|Ersu Gıda
|1,05
|1,94
|14,13
|Escort Teknoloji
|0,75
|-7,41
|-1,32
|Etiler Gıda
|3,09
|15,73
|45,07
|Euro Kapital Yat. Ort.
|1,04
|-7,96
|47,73
|Euro Trend Yat. Ort.
|0,74
|-3,90
|16,55
|Euro Yat. Ort.
|0,74
|-2,63
|18,10
|Euro Yatırım Holding
|1,58
|3,95
|187,27
|Fenerbahçe Futbol
|7,44
|0,00
|7,51
|Flap Kongre Toplantı Hiz.
|2,68
|1,13
|0,75
|F-M İzmit Piston
|16,27
|0,93
|5,85
|Fonet Bilgi Teknolojileri
|3,16
|-2,77
|105,33
|Ford Otosan
|58,20
|1,57
|22,50
|Formet Çelik Kapı
|5,82
|6,99
|358,27
|Frigo Pak Gıda
|6,99
|2,95
|311,18
|Galatasaray Sportif
|1,53
|2,68
|23,39
|Garanti Bankası
|9,28
|-5,02
|16,58
|Garanti Faktoring
|2,63
|0,38
|32,83
|Garanti Yat. Ort.
|0,63
|-3,08
|-13,98
|Gedik Y. Men. Değ.
|4,02
|-2,19
|31,66
|Gedik Yatırım Holding
|3,64
|-1,89
|54,89
|Gediz Ambalaj
|5,21
|-4,05
|28,82
|Gentaş
|1,36
|-1,45
|-0,92
|Gersan Elektrik
|2,09
|-2,79
|-14,36
|Global Men. Değ.
|1,05
|0,00
|123,40
|Global Yat. Holding
|4,07
|1,24
|36,12
|Good-Year
|2,49
|-1,58
|-24,96
|Göltaş Çimento
|10,17
|-1,45
|-18,18
|Gözde Girişim
|2,57
|-2,28
|-3,75
|GSD Denizcilik
|1,48
|-1,33
|28,70
|GSD Holding
|0,82
|-2,38
|2,50
|Gübre Fabrik.
|3,71
|-4,38
|25,34
|Güler Yat. Holding
|1,32
|-0,75
|23,36
|Güneş Sigorta
|1,20
|-0,83
|-14,42
|Halk GMYO
|0,85
|-3,41
|32,13
|Halk Sigorta
|0,93
|0,00
|5,38
|Hatay Tekstil
|3,90
|-2,50
|13,10
|Hedef Girişim
|1,55
|1,97
|33,62
|Hektaş
|13,62
|-1,38
|46,93
|HUB Girişim
|2,82
|-4,08
|50,00
|Hürriyet Gzt.
|0,71
|-2,74
|-23,66
|ICBC Turkey Bank
|3,19
|-1,85
|-35,29
|İdealist Danışmanlık
|7,28
|8,01
|-32,59
|İdealist GMYO
|2,29
|2,23
|40,49
|İhlas Ev Aletleri
|1,13
|-1,74
|245,96
|İhlas Gayrimenkul
|1,05
|-0,94
|11,76
|İhlas Gazetecilik
|2,25
|8,70
|268,85
|İhlas Holding
|0,52
|-1,89
|62,50
|İhlas Yayın Holding
|0,64
|0,00
|93,94
|İndeks Bilgisayar
|7,98
|-0,37
|43,30
|Info Yatırım
|2,78
|1,83
|169,90
|İntema
|6,59
|-0,45
|9,89
|İpek Doğal Enerji
|5,78
|-2,20
|7,64
|İskenderun Demir Çelik
|6,11
|-4,98
|30,32
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)
(Sürecek)