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Borsada günlük işlemler (1)

Borsa İstanbul hisse senetleri piyasasında işlem gören hisse senetlerinin, bugünkü kapanış fiyatı ile günlük ve yılbaşına göre değişim oranları şöyle: Hisseler.

20.08.2019 18:34 Borsada günlük işlemler (1)
Borsa İstanbul hisse senetleri piyasasında işlem gören hisse senetlerinin, bugünkü kapanış fiyatı ile günlük ve yılbaşına göre değişim oranları şöyle:
Hisseler Kapanış Fiyatı Günlük Getiri (%) Yıl Başına Göre Getiri (%)
A.V.O.D Gıda ve Tarım 1,59 1,27 -18,46
Acıpayam Selüloz 3,80 1,33 18,94
Adana Çimento (A) 5,40 -3,05 13,53
Adana Çimento (B) 3,84 -2,04 19,05
Adana Çimento (C) 1,10 5,77 -10,65
Adel Kalemcilik 11,33 1,61 3,00
Adese Alışveriş Ticaret 0,97 1,04 -58,55
Afyon Çimento 4,01 2,30 -12,64
Ak Enerji 0,50 2,04 -20,63
Akbank 6,83 0,44 16,06
Akçansa 5,54 -0,72 -15,32
Akdenız Güvenlık Hız. 1,49 0,68 -25,87
Akfen GMYO 2,30 2,22 39,39
Akın Tekstil 8,65 0,46 -4,58
Akiş GMYO 2,24 -1,75 -1,71
Akmerkez GMYO 19,98 0,05 29,50
Aksa 8,49 2,41 27,97
Aksa Enerji 2,57 -1,53 -4,10
Aksigorta 4,89 -1,21 55,76
Aksu Enerji 8,19 0,00 6,09
Alarko Carrıer 32,86 -0,42 -16,51
Alarko GMYO 41,96 0,96 -0,63
Alarko Holding 3,87 4,31 98,43
Albaraka Türk 1,15 0,00 -5,74
Alcatel Lucent Teletaş 6,03 1,17 4,69
Alkim Kağıt 3,66 3,10 1,83
Alkim Kimya 27,18 0,67 26,18
Altınyağ 0,40 0,00 -9,09
Altınyunus Çeşme 2,91 -0,34 -6,17
Anadolu Cam 2,40 1,27 -6,42
Anadolu Efes 24,80 4,20 23,55
Anadolu Grubu Holding 13,04 -2,18 28,67
Anadolu Hayat Emek. 4,92 0,00 -13,60
Anadolu Isuzu 8,04 1,01 30,10
Anadolu Sigorta 3,97 0,51 1,13
Anel Elektrik 1,68 1,20 3,70
Arçelik 17,57 2,51 11,27
Arena Bilgisayar 3,49 0,58 -20,86
Armada Bilgisayar 9,63 -0,21 3,66
Arsan Tekstil 2,05 3,02 26,54
Artı Yatırım Holding 0,81 -7,95 -6,90
Aselsan 17,61 3,16 -26,67
Aslan Çimento 26,20 0,69 -6,96
Ata GMYO 3,96 -0,25 -1,25
Atakule GMYO 1,15 0,88 -12,60
Atlantis Yatırım Holding 0,40 122,22
Atlas Yat. Ort. 0,82 1,23 -4,65
AvivaSA Emeklilik Hayat 8,78 0,92 18,67
Avrasya GMYO 1,29 0,00 46,59
Avrasya Petrol ve Tur. 1,17 0,00 8,33
Avrasya Stratejik GMYF 1.273,80 0,01 2,21
Avrupa Yatırım Holding 1,95 1,56 -19,75
Ayen Enerji 1,89 0,00 4,96
Ayes Çelik Hasır ve Çit 1,78 -0,56 29,42
Aygaz 9,50 -0,73 -4,47
Bagfaş 8,49 5,86 76,14
Bak Ambalaj 5,20 0,97 10,44
Balatacılar Balatacılık 0,29 3,57 -12,12
Bantaş Ambalaj 1,49 1,36 18,73
Banvit 15,91 -0,19 47,45
Baştaş Başkent Çimento 1,71 -2,29 -15,35
Batı Çimento 2,60 1,17 7,88
Batısöke Çimento 0,99 2,06 -9,17
Bera Holding 1,79 -2,72 -13,11
Berkosan Yalıtım 1,66 -0,60 -8,29
Beşiktaş Futbol Yat. 1,46 0,69 -9,88
Beyaz Filo 2,87 1,06 5,13
Bilici Yatırım 2,25 0,00 77,93
Bim Mağazalar 49,06 -1,33 14,53
Birko Mensucat 0,26 -3,70 -13,33
Birlik Mensucat 0,75 1,35 -35,90
Bizim Mağazaları 8,82 1,50 29,71
Bolu Çimento 2,11 -0,47 -31,67
Bomonti Elektrik 1,44 20,00 200,00
Borusan Mannesmann 7,94 -0,38 13,28
Borusan Yat. Paz. 32,36 -1,94 -10,68
Bosch Fren Sistemleri 171,00 -0,98 11,93
Bossa 3,83 -0,26 -8,90
Boyner Perakende Yat. 8,20 -0,61 108,12
Brisa 5,25 0,96 -17,06
Burçelik 3,54 1,14 10,28
Burçelik Vana 3,02 19,84 104,05
Bursa Çimento 3,99 -0,99 -9,32
Carrefoursa 2,96 0,68 -14,94
Ceo Event Medya 5,48 0,00
Coca Cola İçecek 35,00 4,67 18,38
Cosmos Yat. Holding 1,05 0,00 8,25
Credıtwest Faktorıng 1,45 -1,36 39,42
Çelebi 89,45 -1,76 53,31
Çelik Halat 3,76 0,53 -30,41
Çemaş Döküm 0,70 0,00 -7,89
Çemtaş 4,99 0,60 -16,33
Çimbeton 26,78 -0,67 -6,36
Çimentaş 10,40 0,00 -18,11
Çimsa 6,07 0,00 -19,60
Çuhadaroğlu Metal 1,95 1,04 9,55
Dagi Giyim 1,46 2,10 17,74
Dagi Yatırım Holding 1,43 0,70 41,58
Dardanel 1,07 9,18 -2,73
Datagate Bilgisayar 5,76 -3,52 34,58
Demısaş Döküm 2,26 0,44 -1,64
Denge Holding 1,43 2,14 23,28
Deniz GMYO 3,21 2,23 5,59
Denizbank 19,41 0,57 1,62
Denizli Cam 9,61 0,52 -16,58
Derimod 11,28 -2,42 30,10
Derlüks Deri 1,87 -1,58
Desa Deri 2,22 -2,20 28,32
Despec Bilgisayar 2,83 -0,70 3,61
Deva Holding 5,96 6,62 81,16
Diriteks Diriliş Tekstil 0,88 -2,22 12,82
Ditaş Doğan 5,19 0,39 1,39
DO-CO 516,00 1,18 8,88
Doğan Burda 3,10 2,65 2,99
Doğan Holding 1,31 0,00 40,66
Doğtaş Kelebek Mobilya 0,96 1,05 -21,31
Doğusan 1,33 0,76 -38,55
Doğuş GMYO 2,26 1,35 7,11
Doğuş Otomotiv 4,93 1,23 13,59
Döktaş Dökümcülük 26,00 0,00 219,02
Duran Doğan Basım 7,72 2,66 51,37
Dyo Boya 3,27 2,83 12,76
Eczacıbaşı İlaç 2,35 1,29 -3,11
Eczacıbaşı Yatırım 6,13 0,49 -4,25
Edip Gayrimenkul 0,78 2,63 1,30
Ege Endüstri 479,10 1,83 53,98
Ege Gübre 29,86 1,98 44,34
Ege Profil 8,85 0,00 2,49
Ege Seramik 2,78 1,46 -6,12
Egeli & Co Tarım Girişim 0,13 0,00 0,00
Egeli&Co Enerji Yatırım 0,26 0,00 8,33
Egeli&Co Yatırım Holding 0,10 0,00 0,00
Egeplast 5,10 -3,59 32,81
Ekiz Kimya 0,42 16,67 27,27
Emek Elektrik 0,96 -4,00 -2,04
Eminiş Ambalaj 0,83 1,22 -29,06
Emlak Konut GMYO 1,15 0,00 -21,05
Enerjisa Enerji 5,97 0,00 26,79
Enka İnşaat 5,44 -0,18 22,41
Erbosan 16,90 2,74 11,15
Ereğli Demir Çelik 6,23 1,63 2,10
Ersu Gıda 1,05 0,96 14,13
Escort Teknoloji 0,69 -2,82 -9,21
Etiler Gıda 2,81 -3,44 31,92
Euro Kapital Yat. Ort. 1,07 1,90 51,99
Euro Trend Yat. Ort. 0,73 0,00 14,97
Euro Yat. Ort. 0,74 0,00 18,10
Euro Yatırım Holding 1,53 0,00 178,18
Fenerbahçe Futbol 7,52 -1,18 8,67
Flap Kongre Toplantı Hiz. 2,67 1,52 0,38
F-M İzmit Piston 16,60 0,00 7,99
Fonet Bilgi Teknolojileri 3,03 -1,30 96,88
Ford Otosan 58,60 -1,92 23,34
Formet Çelik Kapı 5,76 1,05 353,54
Frigo Pak Gıda 7,95 -5,92 367,65
Galatasaray Sportif 1,53 2,68 23,39
Garanti Bankası 8,89 1,48 11,68
Garanti Faktoring 2,79 4,49 40,91
Garanti Yat. Ort. 0,63 -1,56 -13,98
Gedik Y. Men. Değ. 4,00 1,01 31,00
Gedik Yatırım Holding 3,57 -0,56 51,91
Gediz Ambalaj 5,27 -0,19 30,31
Gentaş 1,38 2,22 0,54
Gersan Elektrik 2,11 0,48 -13,54
Global Men. Değ. 0,91 -11,65 93,62
Global Yat. Holding 4,13 -1,67 38,13
Good-Year 2,51 1,62 -24,36
Göltaş Çimento 9,83 -0,91 -19,72
Gözde Girişim 2,62 1,16 -1,87
GSD Denizcilik 1,45 0,69 26,09
GSD Holding 0,81 1,25 1,25
Gübre Fabrik. 3,96 2,33 33,78
Güler Yat. Holding 1,33 -0,75 24,30
Güneş Sigorta 1,22 2,52 -12,99
Halk GMYO 0,85 0,00 32,13
Halk Sigorta 0,93 -1,06 5,38
Hatay Tekstil 3,76 0,53 9,04
Hedef Girişim 1,53 -5,56 31,90
Hektaş 15,07 2,31 62,57
HUB Girişim 2,75 -2,83 46,28
Hürriyet Gzt. 0,71 0,00 -23,66
ICBC Turkey Bank 3,37 0,30 -31,64
İdealist Danışmanlık 7,23 1,97 -33,06
İdealist GMYO 3,02 -7,93 85,28
İhlas Ev Aletleri 1,18 2,61 261,27
İhlas Gayrimenkul 1,02 -0,97 8,56
İhlas Gazetecilik 2,27 -0,87 272,13
İhlas Holding 0,52 -1,89 62,50
İhlas Yayın Holding 0,64 3,23 93,94
İndeks Bilgisayar 7,54 -5,40 35,40
Info Yatırım 2,85 -0,70 176,70
İntema 6,63 0,30 10,56
İpek Doğal Enerji 6,70 8,24 24,77
İskenderun Demir Çelik 6,19 3,00 32,02
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)
(Sürecek)

Borsa İstanbul, Ekonomi

Kaynak: AA

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