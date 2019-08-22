Borsada günlük işlemler (1)

Borsa İstanbul hisse senetleri piyasasında işlem gören hisse senetlerinin, bugünkü kapanış fiyatı ile günlük ve yılbaşına göre değişim oranları şöyle:
|Hisseler
|Kapanış Fiyatı
|Günlük Getiri (%)
|Yıl Başına Göre Getiri (%)
|A.V.O.D Gıda ve Tarım
|1,53
|-0,65
|-21,54
|Acıpayam Selüloz
|3,95
|4,22
|23,64
|Adana Çimento (A)
|5,33
|0,95
|12,06
|Adana Çimento (B)
|3,81
|1,60
|18,12
|Adana Çimento (C)
|1,07
|0,94
|-13,08
|Adel Kalemcilik
|11,22
|-2,69
|2,00
|Adese Alışveriş Ticaret
|0,96
|1,05
|-58,97
|Afyon Çimento
|4,02
|-0,74
|-12,42
|Ak Enerji
|0,48
|-2,04
|-23,81
|Akbank
|6,75
|-1,17
|14,70
|Akçansa
|5,32
|-2,03
|-18,68
|Akdenız Güvenlık Hız.
|1,48
|-1,99
|-26,37
|Akfen GMYO
|2,34
|-1,68
|41,82
|Akın Tekstil
|8,54
|-0,12
|-5,79
|Akiş GMYO
|2,26
|0,89
|-0,83
|Akmerkez GMYO
|20,00
|0,76
|29,63
|Aksa
|8,41
|0,48
|26,76
|Aksa Enerji
|2,53
|0,00
|-5,60
|Aksigorta
|4,71
|0,64
|50,03
|Aksu Enerji
|8,12
|0,74
|5,18
|Alarko Carrıer
|32,80
|0,68
|-16,67
|Alarko GMYO
|41,90
|-0,24
|-0,77
|Alarko Holding
|3,80
|-1,55
|94,84
|Albaraka Türk
|1,15
|0,00
|-5,74
|Alcatel Lucent Teletaş
|6,15
|1,15
|6,77
|Alkim Kağıt
|3,58
|-0,83
|-0,39
|Alkim Kimya
|27,46
|0,51
|27,48
|Altınyağ
|0,41
|2,50
|-6,82
|Altınyunus Çeşme
|2,90
|-1,69
|-6,49
|Anadolu Cam
|2,48
|-1,20
|-3,30
|Anadolu Efes
|24,54
|0,08
|22,25
|Anadolu Grubu Holding
|12,43
|-2,51
|22,65
|Anadolu Hayat Emek.
|4,95
|0,00
|-13,07
|Anadolu Isuzu
|7,92
|1,28
|28,16
|Anadolu Sigorta
|3,92
|1,29
|-0,14
|Anel Elektrik
|1,68
|-1,75
|3,70
|Arçelik
|17,19
|-1,43
|8,87
|Arena Bilgisayar
|3,45
|-0,86
|-21,77
|Armada Bilgisayar
|9,60
|0,52
|3,34
|Arsan Tekstil
|2,26
|2,26
|39,51
|Artı Yatırım Holding
|0,79
|0,00
|-9,20
|Aselsan
|17,52
|-2,77
|-27,04
|Aslan Çimento
|27,36
|2,86
|-2,84
|Ata GMYO
|3,97
|-0,50
|-1,00
|Atakule GMYO
|1,18
|-4,07
|-10,32
|Atlantis Yatırım Holding
|0,40
|
|122,22
|Atlas Yat. Ort.
|0,80
|-1,23
|-6,98
|AvivaSA Emeklilik Hayat
|8,66
|0,46
|17,04
|Avrasya GMYO
|1,28
|0,00
|45,45
|Avrasya Petrol ve Tur.
|1,20
|0,00
|11,11
|Avrasya Stratejik GMYF
|1.274,00
|0,01
|2,22
|Avrupa Yatırım Holding
|1,85
|-4,15
|-23,87
|Ayen Enerji
|1,85
|-2,12
|2,74
|Ayes Çelik Hasır ve Çit
|1,51
|-15,17
|9,79
|Aygaz
|9,81
|-0,81
|-1,35
|Bagfaş
|8,47
|3,04
|75,73
|Bak Ambalaj
|5,19
|-0,57
|10,23
|Balatacılar Balatacılık
|0,29
|0,00
|-12,12
|Bantaş Ambalaj
|1,48
|-0,67
|17,93
|Banvit
|15,76
|-0,57
|46,06
|Baştaş Başkent Çimento
|1,72
|-1,15
|-14,85
|Batı Çimento
|2,57
|0,39
|6,64
|Batısöke Çimento
|0,97
|0,00
|-11,01
|Bera Holding
|1,78
|-1,11
|-13,59
|Berkosan Yalıtım
|1,68
|-0,59
|-7,18
|Beşiktaş Futbol Yat.
|1,45
|0,00
|-10,49
|Beyaz Filo
|2,88
|0,00
|5,49
|Bilici Yatırım
|2,25
|0,90
|77,93
|Bim Mağazalar
|48,54
|-0,33
|13,32
|Birko Mensucat
|0,27
|0,00
|-10,00
|Birlik Mensucat
|0,74
|0,00
|-36,75
|Bizim Mağazaları
|8,49
|-0,12
|24,85
|Bolu Çimento
|2,12
|0,00
|-31,34
|Bomonti Elektrik
|1,33
|0,00
|177,08
|Borusan Mannesmann
|7,95
|-1,00
|13,42
|Borusan Yat. Paz.
|32,36
|-0,25
|-10,68
|Bosch Fren Sistemleri
|169,20
|-1,34
|10,75
|Bossa
|3,83
|-0,78
|-8,90
|Boyner Perakende Yat.
|8,14
|0,12
|106,60
|Brisa
|5,30
|0,95
|-16,27
|Burçelik
|3,66
|-2,92
|14,02
|Burçelik Vana
|3,20
|-3,03
|116,22
|Bursa Çimento
|3,95
|-0,25
|-10,23
|Carrefoursa
|2,92
|-0,34
|-16,09
|Ceo Event Medya
|5,43
|-0,91
|
|Coca Cola İçecek
|34,74
|0,23
|17,50
|Cosmos Yat. Holding
|1,06
|2,91
|9,28
|Credıtwest Faktorıng
|1,51
|2,72
|45,19
|Çelebi
|89,60
|1,53
|53,56
|Çelik Halat
|3,76
|0,27
|-30,41
|Çemaş Döküm
|0,70
|0,00
|-7,89
|Çemtaş
|4,99
|1,42
|-16,33
|Çimbeton
|26,56
|-0,30
|-7,13
|Çimentaş
|10,40
|0,00
|-18,11
|Çimsa
|5,97
|-0,50
|-20,93
|Çuhadaroğlu Metal
|2,04
|3,55
|14,61
|Dagi Giyim
|1,45
|-2,03
|16,94
|Dagi Yatırım Holding
|1,50
|1,35
|48,51
|Dardanel
|1,01
|-0,98
|-8,18
|Datagate Bilgisayar
|5,26
|-2,05
|22,90
|Demısaş Döküm
|2,22
|-0,89
|-3,38
|Denge Holding
|1,39
|-0,71
|19,83
|Deniz GMYO
|3,22
|0,94
|5,92
|Denizbank
|19,10
|-0,73
|0,00
|Denizli Cam
|9,73
|0,72
|-15,54
|Derimod
|11,85
|4,96
|36,68
|Derlüks Deri
|1,90
|2,70
|
|Desa Deri
|2,23
|-0,45
|28,90
|Despec Bilgisayar
|2,70
|-1,46
|-1,15
|Deva Holding
|5,84
|0,69
|77,51
|Diriteks Diriliş Tekstil
|0,84
|-2,33
|7,69
|Ditaş Doğan
|5,03
|-0,98
|-1,74
|DO-CO
|528,90
|2,32
|11,60
|Doğan Burda
|3,34
|0,00
|10,96
|Doğan Holding
|1,32
|-0,75
|41,74
|Doğtaş Kelebek Mobilya
|0,94
|-2,08
|-22,95
|Doğusan
|1,30
|-0,76
|-39,94
|Doğuş GMYO
|2,25
|0,45
|6,64
|Doğuş Otomotiv
|4,93
|2,92
|13,59
|Döktaş Dökümcülük
|26,12
|0,46
|220,49
|Duran Doğan Basım
|8,05
|0,75
|57,84
|Dyo Boya
|3,17
|-2,76
|9,31
|Eczacıbaşı İlaç
|2,38
|1,71
|-1,88
|Eczacıbaşı Yatırım
|6,10
|0,16
|-4,72
|Edip Gayrimenkul
|0,74
|0,00
|-3,90
|Ege Endüstri
|481,40
|0,15
|54,72
|Ege Gübre
|29,40
|-0,27
|42,12
|Ege Profil
|8,94
|1,13
|3,54
|Ege Seramik
|2,84
|2,90
|-4,09
|Egeli & Co Tarım Girişim
|0,13
|0,00
|0,00
|Egeli&Co Enerji Yatırım
|0,25
|0,00
|4,17
|Egeli&Co Yatırım Holding
|0,10
|0,00
|0,00
|Egeplast
|4,78
|-0,62
|24,48
|Ekiz Kimya
|0,47
|2,17
|42,42
|Emek Elektrik
|0,98
|-2,00
|0,00
|Eminiş Ambalaj
|0,87
|1,16
|-25,64
|Emlak Konut GMYO
|1,14
|0,00
|-21,74
|Enerjisa Enerji
|5,94
|0,51
|26,16
|Enka İnşaat
|5,53
|1,10
|24,43
|Erbosan
|16,64
|0,42
|9,44
|Ereğli Demir Çelik
|6,21
|1,64
|1,77
|Ersu Gıda
|1,09
|2,83
|18,48
|Escort Teknoloji
|0,65
|-4,41
|-14,47
|Etiler Gıda
|3,45
|11,29
|61,97
|Euro Kapital Yat. Ort.
|1,19
|3,48
|69,04
|Euro Trend Yat. Ort.
|0,77
|2,67
|21,27
|Euro Yat. Ort.
|0,77
|1,32
|22,89
|Euro Yatırım Holding
|1,65
|2,48
|200,00
|Fenerbahçe Futbol
|7,56
|0,00
|9,25
|Flap Kongre Toplantı Hiz.
|2,64
|0,38
|-0,75
|F-M İzmit Piston
|16,18
|-2,12
|5,26
|Fonet Bilgi Teknolojileri
|2,98
|0,68
|93,63
|Ford Otosan
|57,20
|-2,05
|20,40
|Formet Çelik Kapı
|5,70
|-1,72
|348,82
|Frigo Pak Gıda
|9,32
|7,37
|448,24
|Galatasaray Sportif
|1,52
|0,00
|22,58
|Garanti Bankası
|8,74
|-1,13
|9,80
|Garanti Faktoring
|2,91
|0,34
|46,97
|Garanti Yat. Ort.
|0,62
|-1,59
|-15,34
|Gedik Y. Men. Değ.
|3,96
|0,00
|29,69
|Gedik Yatırım Holding
|3,54
|-0,28
|50,64
|Gediz Ambalaj
|5,27
|-0,38
|30,31
|Gentaş
|1,37
|1,48
|-0,19
|Gersan Elektrik
|2,09
|0,48
|-14,36
|Global Men. Değ.
|0,89
|3,49
|89,36
|Global Yat. Holding
|4,07
|0,25
|36,12
|Good-Year
|2,48
|0,00
|-25,26
|Göltaş Çimento
|9,73
|-0,10
|-20,54
|Gözde Girişim
|2,48
|-2,36
|-7,12
|GSD Denizcilik
|1,44
|0,00
|25,22
|GSD Holding
|0,80
|0,00
|0,00
|Gübre Fabrik.
|4,11
|4,05
|38,85
|Güler Yat. Holding
|1,31
|0,00
|22,43
|Güneş Sigorta
|1,25
|1,63
|-10,85
|Halk GMYO
|0,84
|-1,18
|30,57
|Halk Sigorta
|0,94
|0,00
|6,51
|Hatay Tekstil
|3,77
|-3,83
|9,33
|Hedef Girişim
|1,53
|-1,92
|31,90
|Hektaş
|14,75
|-2,96
|59,12
|HUB Girişim
|2,66
|-1,48
|41,49
|Hürriyet Gzt.
|0,70
|-1,41
|-24,73
|ICBC Turkey Bank
|3,31
|0,91
|-32,86
|İdealist Danışmanlık
|7,10
|-0,84
|-34,26
|İdealist GMYO
|3,01
|-3,83
|84,66
|İhlas Ev Aletleri
|1,25
|-11,35
|282,70
|İhlas Gayrimenkul
|0,85
|-3,41
|-9,53
|İhlas Gazetecilik
|2,20
|-2,22
|260,66
|İhlas Holding
|0,53
|3,92
|65,63
|İhlas Yayın Holding
|0,61
|-1,61
|84,85
|İndeks Bilgisayar
|7,41
|2,21
|33,07
|Info Yatırım
|2,73
|0,74
|165,05
|İntema
|6,66
|0,45
|11,06
|İpek Doğal Enerji
|5,88
|-0,68
|9,50
|İskenderun Demir Çelik
|6,03
|0,00
|28,61
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)
(Sürecek)