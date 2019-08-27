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Borsada günlük işlemler (1)

Borsa İstanbul hisse senetleri piyasasında işlem gören hisse senetlerinin, bugünkü kapanış fiyatı ile günlük ve yılbaşına göre değişim oranları şöyle: Hisseler.

27.08.2019 18:32 Borsada günlük işlemler (1)
Borsa İstanbul hisse senetleri piyasasında işlem gören hisse senetlerinin, bugünkü kapanış fiyatı ile günlük ve yılbaşına göre değişim oranları şöyle:
Hisseler Kapanış Fiyatı Günlük Getiri (%) Yıl Başına Göre Getiri (%)
A.V.O.D Gıda ve Tarım 1,55 0,65 -20,51
Acıpayam Selüloz 4,09 3,02 28,02
Adana Çimento (A) 5,31 0,00 11,64
Adana Çimento (B) 3,78 -1,31 17,19
Adana Çimento (C) 1,09 0,00 -11,46
Adel Kalemcilik 11,38 0,62 3,45
Adese Alışveriş Ticaret 1,17 19,39 -50,00
Afyon Çimento 4,08 -1,21 -11,11
Ak Enerji 0,49 0,00 -22,22
Akbank 6,84 -1,16 16,23
Akçansa 5,52 3,18 -15,62
Akdenız Güvenlık Hız. 1,61 0,00 -19,90
Akfen GMYO 2,34 1,30 41,82
Akın Tekstil 8,58 0,23 -5,35
Akiş GMYO 2,26 1,35 -0,83
Akmerkez GMYO 20,00 0,05 29,63
Aksa 8,61 1,41 29,78
Aksa Enerji 2,59 0,00 -3,36
Aksigorta 4,83 1,47 53,85
Aksu Enerji 7,84 -1,01 1,55
Alarko Carrıer 34,90 3,87 -11,33
Alarko GMYO 43,36 1,55 2,69
Alarko Holding 3,96 0,25 103,05
Albaraka Türk 1,16 0,00 -4,92
Alcatel Lucent Teletaş 6,07 -0,82 5,38
Alkim Kağıt 3,72 -0,27 3,50
Alkim Kimya 27,42 -0,07 27,29
Altınyağ 0,40 -2,44 -9,09
Altınyunus Çeşme 2,88 -1,03 -7,14
Anadolu Cam 2,53 -0,39 -1,35
Anadolu Efes 23,58 -3,12 17,47
Anadolu Grubu Holding 12,38 -1,04 22,16
Anadolu Hayat Emek. 4,92 -0,20 -13,60
Anadolu Isuzu 7,95 -1,12 28,64
Anadolu Sigorta 3,96 -0,50 0,87
Anel Elektrik 1,73 1,17 6,79
Arçelik 16,43 -2,67 4,05
Arena Bilgisayar 3,57 0,85 -19,05
Armada Bilgisayar 9,61 0,21 3,44
Arsan Tekstil 2,27 2,71 40,12
Artı Yatırım Holding 0,78 -1,27 -10,34
Aselsan 18,10 1,12 -24,63
Aslan Çimento 28,40 -1,32 0,85
Ata GMYO 3,96 0,00 -1,25
Atakule GMYO 1,21 3,42 -8,04
Atlantis Yatırım Holding 0,40 122,22
Atlas Yat. Ort. 0,83 2,47 -3,49
AvivaSA Emeklilik Hayat 8,70 0,46 17,59
Avrasya GMYO 1,30 0,78 47,73
Avrasya Petrol ve Tur. 1,19 0,00 10,19
Avrasya Stratejik GMYF 1.274,30 0,01 2,25
Avrupa Yatırım Holding 1,75 -1,69 -27,98
Ayen Enerji 2,03 1,00 12,74
Ayes Çelik Hasır ve Çit 1,70 0,00 23,61
Aygaz 9,70 -2,32 -2,46
Bagfaş 9,30 1,64 92,95
Bak Ambalaj 5,49 6,60 16,60
Balatacılar Balatacılık 0,30 3,45 -9,09
Bantaş Ambalaj 1,50 0,67 19,52
Banvit 15,91 0,13 47,45
Baştaş Başkent Çimento 1,70 -1,16 -15,84
Batı Çimento 2,55 -0,78 5,81
Batısöke Çimento 0,96 -2,04 -11,93
Bera Holding 1,79 0,56 -13,11
Berkosan Yalıtım 1,70 -0,58 -6,08
Beşiktaş Futbol Yat. 1,48 1,37 -8,64
Beyaz Filo 2,86 0,00 4,76
Bilici Yatırım 2,22 1,37 75,55
Bim Mağazalar 46,74 -3,91 9,11
Birko Mensucat 0,28 -3,45 -6,67
Birlik Mensucat 0,79 1,28 -32,48
Bizim Mağazaları 8,07 -4,38 18,68
Bolu Çimento 2,22 2,30 -28,10
Bomonti Elektrik 1,50 0,67 212,50
Borusan Mannesmann 8,19 0,99 16,84
Borusan Yat. Paz. 32,72 0,68 -9,68
Bosch Fren Sistemleri 170,00 0,29 11,28
Bossa 3,99 -0,50 -5,09
Boyner Perakende Yat. 8,23 0,98 108,88
Brisa 5,52 5,54 -12,80
Burçelik 3,55 -2,20 10,59
Burçelik Vana 3,34 -2,05 125,68
Bursa Çimento 4,06 0,25 -7,73
Carrefoursa 3,54 14,19 1,72
Ceo Event Medya 6,07 1,17
Coca Cola İçecek 34,06 -3,57 15,20
Cosmos Yat. Holding 1,05 -0,94 8,25
Credıtwest Faktorıng 1,47 -0,68 41,35
Çelebi 94,00 2,17 61,10
Çelik Halat 3,91 -0,51 -27,63
Çemaş Döküm 0,69 -1,43 -9,21
Çemtaş 5,35 1,90 -10,29
Çimbeton 26,90 0,45 -5,94
Çimentaş 11,65 7,87 -8,27
Çimsa 6,25 0,64 -17,22
Çuhadaroğlu Metal 2,09 3,98 17,42
Dagi Giyim 1,44 -1,37 16,13
Dagi Yatırım Holding 1,41 -2,08 39,60
Dardanel 1,14 4,59 3,64
Datagate Bilgisayar 5,51 2,61 28,74
Demısaş Döküm 2,32 -0,85 0,97
Denge Holding 1,39 -0,71 19,83
Deniz GMYO 3,22 0,31 5,92
Denizbank 19,16 0,26 0,31
Denizli Cam 9,63 -0,10 -16,41
Derimod 11,34 -1,31 30,80
Derlüks Deri 1,91 -2,55
Desa Deri 2,24 1,36 29,48
Despec Bilgisayar 2,78 -0,36 1,78
Deva Holding 6,21 -0,80 88,75
Diriteks Diriliş Tekstil 0,92 3,37 17,95
Ditaş Doğan 5,06 0,20 -1,15
DO-CO 533,10 -1,93 12,49
Doğan Burda 3,33 -4,31 10,63
Doğan Holding 1,35 -1,46 44,96
Doğtaş Kelebek Mobilya 0,96 0,00 -21,31
Doğusan 1,32 -0,75 -39,02
Doğuş GMYO 2,47 6,01 17,06
Doğuş Otomotiv 5,44 5,43 25,35
Döktaş Dökümcülük 28,82 -2,24 253,62
Duran Doğan Basım 8,19 1,36 60,59
Dyo Boya 3,20 0,95 10,34
Eczacıbaşı İlaç 2,57 1,58 5,96
Eczacıbaşı Yatırım 6,47 1,57 1,06
Edip Gayrimenkul 0,75 0,00 -2,60
Ege Endüstri 467,00 -1,68 50,09
Ege Gübre 31,68 0,00 53,14
Ege Profil 8,79 -1,90 1,80
Ege Seramik 2,86 0,35 -3,42
Egeli & Co Tarım Girişim 0,13 0,00 0,00
Egeli&Co Enerji Yatırım 0,27 3,85 12,50
Egeli&Co Yatırım Holding 0,11 10,00 10,00
Egeplast 4,79 -0,21 24,74
Ekiz Kimya 0,49 -2,00 48,48
Emek Elektrik 1,11 14,43 13,27
Eminiş Ambalaj 0,85 -1,16 -27,35
Emlak Konut GMYO 1,17 0,00 -19,68
Enerjisa Enerji 5,84 -0,68 24,03
Enka İnşaat 5,78 1,40 30,06
Erbosan 18,27 1,44 20,16
Ereğli Demir Çelik 6,43 0,00 5,38
Ersu Gıda 1,25 0,81 35,87
Escort Teknoloji 0,67 0,00 -11,84
Etiler Gıda 3,70 -4,88 73,71
Euro Kapital Yat. Ort. 1,20 0,00 70,46
Euro Trend Yat. Ort. 0,77 2,67 21,27
Euro Yat. Ort. 0,78 1,30 24,48
Euro Yatırım Holding 1,54 -2,53 180,00
Fenerbahçe Futbol 8,50 7,05 22,83
Flap Kongre Toplantı Hiz. 2,67 0,38 0,38
F-M İzmit Piston 16,00 -0,19 4,09
Fonet Bilgi Teknolojileri 3,08 0,65 100,13
Ford Otosan 59,15 1,89 24,50
Formet Çelik Kapı 5,65 -3,91 344,88
Frigo Pak Gıda 8,42 -7,06 395,29
Galatasaray Sportif 1,51 0,67 21,77
Garanti Bankası 8,88 -1,33 11,56
Garanti Faktoring 2,95 -1,34 48,99
Garanti Yat. Ort. 0,63 1,61 -13,98
Gedik Y. Men. Değ. 3,85 -3,02 26,09
Gedik Yatırım Holding 3,52 -1,12 49,79
Gediz Ambalaj 5,46 -0,18 35,00
Gentaş 1,34 -0,74 -2,38
Gersan Elektrik 2,13 0,00 -12,72
Global Men. Değ. 0,80 0,00 70,21
Global Yat. Holding 4,14 -1,19 38,46
Good-Year 2,61 2,76 -21,35
Göltaş Çimento 10,19 0,10 -16,78
Gözde Girişim 2,70 5,06 1,12
GSD Denizcilik 1,50 -0,66 30,43
GSD Holding 0,81 0,00 1,25
Gübre Fabrik. 4,14 0,24 39,86
Güler Yat. Holding 1,30 -2,26 21,50
Güneş Sigorta 1,30 -2,26 -7,29
Halk GMYO 0,90 5,88 39,90
Halk Sigorta 0,95 -1,04 7,65
Hatay Tekstil 3,86 0,78 11,94
Hedef Girişim 1,55 3,33 33,62
Hektaş 15,25 1,87 64,51
HUB Girişim 2,63 -0,38 39,89
Hürriyet Gzt. 0,71 0,00 -23,66
ICBC Turkey Bank 3,41 2,10 -30,83
İdealist Danışmanlık 7,03 -0,28 -34,91
İdealist GMYO 2,66 -6,99 63,19
İhlas Ev Aletleri 1,40 0,00 328,63
İhlas Gayrimenkul 0,83 -1,19 -11,66
İhlas Gazetecilik 2,09 1,46 242,62
İhlas Holding 0,49 -2,00 53,13
İhlas Yayın Holding 0,59 -1,67 78,79
İndeks Bilgisayar 7,24 -0,41 30,01
Info Yatırım 2,66 -2,21 158,25
İntema 6,69 0,30 11,56
İpek Doğal Enerji 6,05 -1,63 12,66
İskenderun Demir Çelik 6,09 -0,98 29,89
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)
(Sürecek)

Borsa İstanbul, Ekonomi

Kaynak: AA

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