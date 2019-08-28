Borsada günlük işlemler (1)

Borsa İstanbul hisse senetleri piyasasında işlem gören hisse senetlerinin, bugünkü kapanış fiyatı ile günlük ve yılbaşına göre değişim oranları şöyle:
|Hisseler
|Kapanış Fiyatı
|Günlük Getiri (%)
|Yıl Başına Göre Getiri (%)
|A.V.O.D Gıda ve Tarım
|1,56
|0,65
|-20,00
|Acıpayam Selüloz
|4,24
|3,67
|32,72
|Adana Çimento (A)
|5,32
|0,19
|11,85
|Adana Çimento (B)
|3,84
|1,59
|19,05
|Adana Çimento (C)
|1,09
|0,00
|-11,46
|Adel Kalemcilik
|11,61
|2,02
|5,55
|Adese Alışveriş Ticaret
|1,36
|16,24
|-41,88
|Afyon Çimento
|4,10
|0,49
|-10,68
|Ak Enerji
|0,49
|0,00
|-22,22
|Akbank
|6,91
|1,02
|17,42
|Akçansa
|5,51
|-0,18
|-15,78
|Akdenız Güvenlık Hız.
|1,66
|3,11
|-17,41
|Akfen GMYO
|2,37
|1,28
|43,64
|Akın Tekstil
|8,56
|-0,23
|-5,57
|Akiş GMYO
|2,33
|3,10
|2,24
|Akmerkez GMYO
|19,90
|-0,50
|28,98
|Aksa
|8,68
|0,81
|30,83
|Aksa Enerji
|2,60
|0,39
|-2,99
|Aksigorta
|5,00
|3,52
|59,27
|Aksu Enerji
|8,25
|5,23
|6,87
|Alarko Carrıer
|34,82
|-0,23
|-11,53
|Alarko GMYO
|43,00
|-0,83
|1,84
|Alarko Holding
|4,03
|1,77
|106,64
|Albaraka Türk
|1,15
|-0,86
|-5,74
|Alcatel Lucent Teletaş
|6,16
|1,48
|6,94
|Alkim Kağıt
|3,72
|0,00
|3,50
|Alkim Kimya
|26,20
|-4,45
|21,63
|Altınyağ
|0,41
|2,50
|-6,82
|Altınyunus Çeşme
|2,85
|-1,04
|-8,10
|Anadolu Cam
|2,56
|1,19
|-0,18
|Anadolu Efes
|23,90
|1,36
|19,06
|Anadolu Grubu Holding
|12,32
|-0,48
|21,57
|Anadolu Hayat Emek.
|4,92
|0,00
|-13,60
|Anadolu Isuzu
|8,09
|1,76
|30,91
|Anadolu Sigorta
|3,97
|0,25
|1,13
|Anel Elektrik
|1,73
|0,00
|6,79
|Arçelik
|16,76
|2,01
|6,14
|Arena Bilgisayar
|3,60
|0,84
|-18,37
|Armada Bilgisayar
|9,86
|2,60
|6,14
|Arsan Tekstil
|2,23
|-1,76
|37,65
|Artı Yatırım Holding
|0,78
|0,00
|-10,34
|Aselsan
|17,80
|-1,66
|-25,87
|Aslan Çimento
|28,40
|0,00
|0,85
|Ata GMYO
|3,97
|0,25
|-1,00
|Atakule GMYO
|1,23
|1,65
|-6,52
|Atlantis Yatırım Holding
|0,40
|
|122,22
|Atlas Yat. Ort.
|0,85
|2,41
|-1,16
|AvivaSA Emeklilik Hayat
|8,86
|1,84
|19,75
|Avrasya GMYO
|1,32
|1,54
|50,00
|Avrasya Petrol ve Tur.
|1,19
|0,00
|10,19
|Avrasya Stratejik GMYF
|1.274,40
|0,01
|2,25
|Avrupa Yatırım Holding
|1,74
|-0,57
|-28,40
|Ayen Enerji
|2,02
|-0,49
|12,18
|Ayes Çelik Hasır ve Çit
|1,75
|2,94
|27,24
|Aygaz
|9,76
|0,62
|-1,85
|Bagfaş
|10,20
|9,68
|111,62
|Bak Ambalaj
|5,52
|0,55
|17,24
|Balatacılar Balatacılık
|0,29
|-3,33
|-12,12
|Bantaş Ambalaj
|1,56
|4,00
|24,30
|Banvit
|15,82
|-0,57
|46,62
|Baştaş Başkent Çimento
|1,70
|0,00
|-15,84
|Batı Çimento
|2,54
|-0,39
|5,39
|Batısöke Çimento
|0,96
|0,00
|-11,93
|Bera Holding
|1,81
|1,12
|-12,14
|Berkosan Yalıtım
|1,76
|3,53
|-2,76
|Beşiktaş Futbol Yat.
|1,52
|2,70
|-6,17
|Beyaz Filo
|2,85
|-0,35
|4,40
|Beymen Perakende Yat.
|8,20
|-0,36
|108,12
|Bilici Yatırım
|2,23
|0,45
|76,35
|Bim Mağazalar
|47,02
|0,60
|9,77
|Birko Mensucat
|0,28
|0,00
|-6,67
|Birlik Mensucat
|0,77
|-2,53
|-34,19
|Bizim Mağazaları
|8,07
|0,00
|18,68
|Bolu Çimento
|2,21
|-0,45
|-28,43
|Bomonti Elektrik
|1,49
|-0,67
|210,42
|Borusan Mannesmann
|8,15
|-0,49
|16,27
|Borusan Yat. Paz.
|33,50
|2,38
|-7,53
|Bosch Fren Sistemleri
|169,70
|-0,18
|11,08
|Bossa
|3,99
|0,00
|-5,09
|Brisa
|5,32
|-3,62
|-15,96
|Burçelik
|3,70
|4,23
|15,26
|Burçelik Vana
|3,60
|7,78
|143,24
|Bursa Çimento
|4,06
|0,00
|-7,73
|Carrefoursa
|3,40
|-3,95
|-2,30
|Ceo Event Medya
|6,30
|3,79
|
|Coca Cola İçecek
|33,62
|-1,29
|13,71
|Cosmos Yat. Holding
|1,04
|-0,95
|7,22
|Credıtwest Faktorıng
|1,48
|0,68
|42,31
|Çelebi
|94,00
|0,00
|61,10
|Çelik Halat
|3,92
|0,26
|-27,45
|Çemaş Döküm
|0,70
|1,45
|-7,89
|Çemtaş
|5,26
|-1,68
|-11,80
|Çimbeton
|26,98
|0,30
|-5,66
|Çimentaş
|11,74
|0,77
|-7,56
|Çimsa
|6,22
|-0,48
|-17,62
|Çuhadaroğlu Metal
|2,10
|0,48
|17,98
|Dagi Giyim
|1,47
|2,08
|18,55
|Dagi Yatırım Holding
|1,42
|0,71
|40,59
|Dardanel
|1,22
|7,02
|10,91
|Datagate Bilgisayar
|5,39
|-2,18
|25,93
|Demısaş Döküm
|2,30
|-0,86
|0,10
|Denge Holding
|1,38
|-0,72
|18,97
|Deniz GMYO
|3,22
|0,00
|5,92
|Denizbank
|19,00
|-0,84
|-0,52
|Denizli Cam
|9,70
|0,73
|-15,80
|Derimod
|11,42
|0,71
|31,72
|Derlüks Deri
|1,93
|1,05
|
|Desa Deri
|2,25
|0,45
|30,06
|Despec Bilgisayar
|2,74
|-1,44
|0,31
|Deva Holding
|6,18
|-0,48
|87,84
|Diriteks Diriliş Tekstil
|0,97
|5,43
|24,36
|Ditaş Doğan
|5,05
|-0,20
|-1,35
|DO-CO
|547,00
|2,61
|15,42
|Doğan Burda
|3,12
|-6,31
|3,65
|Doğan Holding
|1,34
|-0,74
|43,88
|Doğtaş Kelebek Mobilya
|0,97
|1,04
|-20,49
|Doğusan
|1,34
|1,52
|-38,09
|Doğuş GMYO
|2,46
|-0,40
|16,59
|Doğuş Otomotiv
|5,22
|-4,04
|20,28
|Döktaş Dökümcülük
|33,80
|17,28
|314,72
|Duran Doğan Basım
|8,98
|9,65
|76,08
|Dyo Boya
|3,23
|0,94
|11,38
|Eczacıbaşı İlaç
|2,58
|0,39
|6,37
|Eczacıbaşı Yatırım
|6,47
|0,00
|1,06
|Edip Gayrimenkul
|0,74
|-1,33
|-3,90
|Ege Endüstri
|464,00
|-0,64
|49,13
|Ege Gübre
|34,34
|8,40
|66,00
|Ege Profil
|8,87
|0,91
|2,73
|Ege Seramik
|2,81
|-1,75
|-5,10
|Egeli & Co Tarım Girişim
|0,13
|0,00
|0,00
|Egeli&Co Enerji Yatırım
|0,26
|-3,70
|8,33
|Egeli&Co Yatırım Holding
|0,10
|-9,09
|0,00
|Egeplast
|4,75
|-0,84
|23,70
|Ekiz Kimya
|0,42
|-14,29
|27,27
|Emek Elektrik
|1,12
|0,90
|14,29
|Eminiş Ambalaj
|0,87
|2,35
|-25,64
|Emlak Konut GMYO
|1,17
|0,00
|-19,68
|Enerjisa Enerji
|5,87
|0,51
|24,67
|Enka İnşaat
|5,72
|-1,04
|28,71
|Erbosan
|17,98
|-1,59
|18,25
|Ereğli Demir Çelik
|6,33
|-1,56
|3,74
|Ersu Gıda
|1,24
|-0,80
|34,78
|Escort Teknoloji
|0,68
|1,49
|-10,53
|Etiler Gıda
|3,50
|-5,41
|64,32
|Euro Kapital Yat. Ort.
|1,20
|0,00
|70,46
|Euro Trend Yat. Ort.
|0,78
|1,30
|22,84
|Euro Yat. Ort.
|0,80
|2,56
|27,67
|Euro Yatırım Holding
|1,48
|-3,90
|169,09
|Fenerbahçe Futbol
|9,22
|8,47
|33,24
|Flap Kongre Toplantı Hiz.
|2,66
|-0,37
|0,00
|F-M İzmit Piston
|15,88
|-0,75
|3,31
|Fonet Bilgi Teknolojileri
|3,08
|0,00
|100,13
|Ford Otosan
|58,05
|-1,86
|22,19
|Formet Çelik Kapı
|5,59
|-1,06
|340,16
|Frigo Pak Gıda
|8,00
|-4,99
|370,59
|Galatasaray Sportif
|1,52
|0,66
|22,58
|Garanti Bankası
|8,81
|-0,79
|10,68
|Garanti Faktoring
|2,94
|-0,34
|48,48
|Garanti Yat. Ort.
|0,75
|19,05
|2,41
|Gedik Y. Men. Değ.
|3,83
|-0,52
|25,44
|Gedik Yatırım Holding
|3,52
|0,00
|49,79
|Gediz Ambalaj
|5,37
|-1,65
|32,78
|Gentaş
|1,36
|1,49
|-0,92
|Gersan Elektrik
|2,16
|1,41
|-11,49
|Global Men. Değ.
|0,86
|7,50
|82,98
|Global Yat. Holding
|3,99
|-3,62
|33,44
|Good-Year
|2,60
|-0,38
|-21,65
|Göltaş Çimento
|10,04
|-1,47
|-18,01
|Gözde Girişim
|2,84
|5,19
|6,37
|GSD Denizcilik
|1,51
|0,67
|31,30
|GSD Holding
|0,82
|1,23
|2,50
|Gübre Fabrik.
|4,21
|1,69
|42,23
|Güler Yat. Holding
|1,32
|1,54
|23,36
|Güneş Sigorta
|1,35
|3,85
|-3,72
|Halk GMYO
|0,89
|-1,11
|38,35
|Halk Sigorta
|0,96
|1,05
|8,78
|Hatay Tekstil
|3,85
|-0,26
|11,65
|Hedef Girişim
|1,54
|-0,65
|32,76
|Hektaş
|15,15
|-0,66
|63,43
|HUB Girişim
|2,64
|0,38
|40,43
|Hürriyet Gzt.
|0,71
|0,00
|-23,66
|ICBC Turkey Bank
|3,38
|-0,88
|-31,44
|İdealist Danışmanlık
|7,00
|-0,43
|-35,19
|İdealist GMYO
|2,55
|-4,14
|56,44
|İhlas Ev Aletleri
|1,39
|-0,71
|325,56
|İhlas Gayrimenkul
|0,83
|0,00
|-11,66
|İhlas Gazetecilik
|2,10
|0,48
|244,26
|İhlas Holding
|0,49
|0,00
|53,13
|İhlas Yayın Holding
|0,58
|-1,69
|75,76
|İndeks Bilgisayar
|7,16
|-1,10
|28,58
|Info Yatırım
|2,72
|2,26
|164,08
|İntema
|6,72
|0,45
|12,06
|İpek Doğal Enerji
|6,28
|3,80
|16,95
|İskenderun Demir Çelik
|6,05
|-0,66
|29,04
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)
(Sürecek)