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Borsada günlük işlemler (1)

Borsa İstanbul hisse senetleri piyasasında işlem gören hisse senetlerinin, bugünkü kapanış fiyatı ile günlük ve yılbaşına göre değişim oranları şöyle: Hisseler.

28.08.2019 18:32 Borsada günlük işlemler (1)
Borsa İstanbul hisse senetleri piyasasında işlem gören hisse senetlerinin, bugünkü kapanış fiyatı ile günlük ve yılbaşına göre değişim oranları şöyle:

Hisseler Kapanış Fiyatı Günlük Getiri (%) Yıl Başına Göre Getiri (%)
A.V.O.D Gıda ve Tarım 1,56 0,65 -20,00
Acıpayam Selüloz 4,24 3,67 32,72
Adana Çimento (A) 5,32 0,19 11,85
Adana Çimento (B) 3,84 1,59 19,05
Adana Çimento (C) 1,09 0,00 -11,46
Adel Kalemcilik 11,61 2,02 5,55
Adese Alışveriş Ticaret 1,36 16,24 -41,88
Afyon Çimento 4,10 0,49 -10,68
Ak Enerji 0,49 0,00 -22,22
Akbank 6,91 1,02 17,42
Akçansa 5,51 -0,18 -15,78
Akdenız Güvenlık Hız. 1,66 3,11 -17,41
Akfen GMYO 2,37 1,28 43,64
Akın Tekstil 8,56 -0,23 -5,57
Akiş GMYO 2,33 3,10 2,24
Akmerkez GMYO 19,90 -0,50 28,98
Aksa 8,68 0,81 30,83
Aksa Enerji 2,60 0,39 -2,99
Aksigorta 5,00 3,52 59,27
Aksu Enerji 8,25 5,23 6,87
Alarko Carrıer 34,82 -0,23 -11,53
Alarko GMYO 43,00 -0,83 1,84
Alarko Holding 4,03 1,77 106,64
Albaraka Türk 1,15 -0,86 -5,74
Alcatel Lucent Teletaş 6,16 1,48 6,94
Alkim Kağıt 3,72 0,00 3,50
Alkim Kimya 26,20 -4,45 21,63
Altınyağ 0,41 2,50 -6,82
Altınyunus Çeşme 2,85 -1,04 -8,10
Anadolu Cam 2,56 1,19 -0,18
Anadolu Efes 23,90 1,36 19,06
Anadolu Grubu Holding 12,32 -0,48 21,57
Anadolu Hayat Emek. 4,92 0,00 -13,60
Anadolu Isuzu 8,09 1,76 30,91
Anadolu Sigorta 3,97 0,25 1,13
Anel Elektrik 1,73 0,00 6,79
Arçelik 16,76 2,01 6,14
Arena Bilgisayar 3,60 0,84 -18,37
Armada Bilgisayar 9,86 2,60 6,14
Arsan Tekstil 2,23 -1,76 37,65
Artı Yatırım Holding 0,78 0,00 -10,34
Aselsan 17,80 -1,66 -25,87
Aslan Çimento 28,40 0,00 0,85
Ata GMYO 3,97 0,25 -1,00
Atakule GMYO 1,23 1,65 -6,52
Atlantis Yatırım Holding 0,40 122,22
Atlas Yat. Ort. 0,85 2,41 -1,16
AvivaSA Emeklilik Hayat 8,86 1,84 19,75
Avrasya GMYO 1,32 1,54 50,00
Avrasya Petrol ve Tur. 1,19 0,00 10,19
Avrasya Stratejik GMYF 1.274,40 0,01 2,25
Avrupa Yatırım Holding 1,74 -0,57 -28,40
Ayen Enerji 2,02 -0,49 12,18
Ayes Çelik Hasır ve Çit 1,75 2,94 27,24
Aygaz 9,76 0,62 -1,85
Bagfaş 10,20 9,68 111,62
Bak Ambalaj 5,52 0,55 17,24
Balatacılar Balatacılık 0,29 -3,33 -12,12
Bantaş Ambalaj 1,56 4,00 24,30
Banvit 15,82 -0,57 46,62
Baştaş Başkent Çimento 1,70 0,00 -15,84
Batı Çimento 2,54 -0,39 5,39
Batısöke Çimento 0,96 0,00 -11,93
Bera Holding 1,81 1,12 -12,14
Berkosan Yalıtım 1,76 3,53 -2,76
Beşiktaş Futbol Yat. 1,52 2,70 -6,17
Beyaz Filo 2,85 -0,35 4,40
Beymen Perakende Yat. 8,20 -0,36 108,12
Bilici Yatırım 2,23 0,45 76,35
Bim Mağazalar 47,02 0,60 9,77
Birko Mensucat 0,28 0,00 -6,67
Birlik Mensucat 0,77 -2,53 -34,19
Bizim Mağazaları 8,07 0,00 18,68
Bolu Çimento 2,21 -0,45 -28,43
Bomonti Elektrik 1,49 -0,67 210,42
Borusan Mannesmann 8,15 -0,49 16,27
Borusan Yat. Paz. 33,50 2,38 -7,53
Bosch Fren Sistemleri 169,70 -0,18 11,08
Bossa 3,99 0,00 -5,09
Brisa 5,32 -3,62 -15,96
Burçelik 3,70 4,23 15,26
Burçelik Vana 3,60 7,78 143,24
Bursa Çimento 4,06 0,00 -7,73
Carrefoursa 3,40 -3,95 -2,30
Ceo Event Medya 6,30 3,79
Coca Cola İçecek 33,62 -1,29 13,71
Cosmos Yat. Holding 1,04 -0,95 7,22
Credıtwest Faktorıng 1,48 0,68 42,31
Çelebi 94,00 0,00 61,10
Çelik Halat 3,92 0,26 -27,45
Çemaş Döküm 0,70 1,45 -7,89
Çemtaş 5,26 -1,68 -11,80
Çimbeton 26,98 0,30 -5,66
Çimentaş 11,74 0,77 -7,56
Çimsa 6,22 -0,48 -17,62
Çuhadaroğlu Metal 2,10 0,48 17,98
Dagi Giyim 1,47 2,08 18,55
Dagi Yatırım Holding 1,42 0,71 40,59
Dardanel 1,22 7,02 10,91
Datagate Bilgisayar 5,39 -2,18 25,93
Demısaş Döküm 2,30 -0,86 0,10
Denge Holding 1,38 -0,72 18,97
Deniz GMYO 3,22 0,00 5,92
Denizbank 19,00 -0,84 -0,52
Denizli Cam 9,70 0,73 -15,80
Derimod 11,42 0,71 31,72
Derlüks Deri 1,93 1,05
Desa Deri 2,25 0,45 30,06
Despec Bilgisayar 2,74 -1,44 0,31
Deva Holding 6,18 -0,48 87,84
Diriteks Diriliş Tekstil 0,97 5,43 24,36
Ditaş Doğan 5,05 -0,20 -1,35
DO-CO 547,00 2,61 15,42
Doğan Burda 3,12 -6,31 3,65
Doğan Holding 1,34 -0,74 43,88
Doğtaş Kelebek Mobilya 0,97 1,04 -20,49
Doğusan 1,34 1,52 -38,09
Doğuş GMYO 2,46 -0,40 16,59
Doğuş Otomotiv 5,22 -4,04 20,28
Döktaş Dökümcülük 33,80 17,28 314,72
Duran Doğan Basım 8,98 9,65 76,08
Dyo Boya 3,23 0,94 11,38
Eczacıbaşı İlaç 2,58 0,39 6,37
Eczacıbaşı Yatırım 6,47 0,00 1,06
Edip Gayrimenkul 0,74 -1,33 -3,90
Ege Endüstri 464,00 -0,64 49,13
Ege Gübre 34,34 8,40 66,00
Ege Profil 8,87 0,91 2,73
Ege Seramik 2,81 -1,75 -5,10
Egeli & Co Tarım Girişim 0,13 0,00 0,00
Egeli&Co Enerji Yatırım 0,26 -3,70 8,33
Egeli&Co Yatırım Holding 0,10 -9,09 0,00
Egeplast 4,75 -0,84 23,70
Ekiz Kimya 0,42 -14,29 27,27
Emek Elektrik 1,12 0,90 14,29
Eminiş Ambalaj 0,87 2,35 -25,64
Emlak Konut GMYO 1,17 0,00 -19,68
Enerjisa Enerji 5,87 0,51 24,67
Enka İnşaat 5,72 -1,04 28,71
Erbosan 17,98 -1,59 18,25
Ereğli Demir Çelik 6,33 -1,56 3,74
Ersu Gıda 1,24 -0,80 34,78
Escort Teknoloji 0,68 1,49 -10,53
Etiler Gıda 3,50 -5,41 64,32
Euro Kapital Yat. Ort. 1,20 0,00 70,46
Euro Trend Yat. Ort. 0,78 1,30 22,84
Euro Yat. Ort. 0,80 2,56 27,67
Euro Yatırım Holding 1,48 -3,90 169,09
Fenerbahçe Futbol 9,22 8,47 33,24
Flap Kongre Toplantı Hiz. 2,66 -0,37 0,00
F-M İzmit Piston 15,88 -0,75 3,31
Fonet Bilgi Teknolojileri 3,08 0,00 100,13
Ford Otosan 58,05 -1,86 22,19
Formet Çelik Kapı 5,59 -1,06 340,16
Frigo Pak Gıda 8,00 -4,99 370,59
Galatasaray Sportif 1,52 0,66 22,58
Garanti Bankası 8,81 -0,79 10,68
Garanti Faktoring 2,94 -0,34 48,48
Garanti Yat. Ort. 0,75 19,05 2,41
Gedik Y. Men. Değ. 3,83 -0,52 25,44
Gedik Yatırım Holding 3,52 0,00 49,79
Gediz Ambalaj 5,37 -1,65 32,78
Gentaş 1,36 1,49 -0,92
Gersan Elektrik 2,16 1,41 -11,49
Global Men. Değ. 0,86 7,50 82,98
Global Yat. Holding 3,99 -3,62 33,44
Good-Year 2,60 -0,38 -21,65
Göltaş Çimento 10,04 -1,47 -18,01
Gözde Girişim 2,84 5,19 6,37
GSD Denizcilik 1,51 0,67 31,30
GSD Holding 0,82 1,23 2,50
Gübre Fabrik. 4,21 1,69 42,23
Güler Yat. Holding 1,32 1,54 23,36
Güneş Sigorta 1,35 3,85 -3,72
Halk GMYO 0,89 -1,11 38,35
Halk Sigorta 0,96 1,05 8,78
Hatay Tekstil 3,85 -0,26 11,65
Hedef Girişim 1,54 -0,65 32,76
Hektaş 15,15 -0,66 63,43
HUB Girişim 2,64 0,38 40,43
Hürriyet Gzt. 0,71 0,00 -23,66
ICBC Turkey Bank 3,38 -0,88 -31,44
İdealist Danışmanlık 7,00 -0,43 -35,19
İdealist GMYO 2,55 -4,14 56,44
İhlas Ev Aletleri 1,39 -0,71 325,56
İhlas Gayrimenkul 0,83 0,00 -11,66
İhlas Gazetecilik 2,10 0,48 244,26
İhlas Holding 0,49 0,00 53,13
İhlas Yayın Holding 0,58 -1,69 75,76
İndeks Bilgisayar 7,16 -1,10 28,58
Info Yatırım 2,72 2,26 164,08
İntema 6,72 0,45 12,06
İpek Doğal Enerji 6,28 3,80 16,95
İskenderun Demir Çelik 6,05 -0,66 29,04
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)
(Sürecek)

Borsa İstanbul, Ekonomi

Kaynak: AA

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