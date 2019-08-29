Borsada günlük işlemler (1)

Borsa İstanbul hisse senetleri piyasasında işlem gören hisse senetlerinin, bugünkü kapanış fiyatı ile günlük ve yılbaşına göre değişim oranları şöyle:
|Hisseler
|Kapanış Fiyatı
|Günlük Getiri (%)
|Yıl Başına Göre Getiri (%)
|A.V.O.D Gıda ve Tarım
|1,56
|0,00
|-20,00
|Acıpayam Selüloz
|4,21
|-0,71
|31,78
|Adana Çimento (A)
|5,31
|-0,19
|11,64
|Adana Çimento (B)
|3,98
|3,65
|23,39
|Adana Çimento (C)
|1,11
|1,83
|-9,84
|Adel Kalemcilik
|11,72
|0,95
|6,55
|Adese Alışveriş Ticaret
|1,47
|8,09
|-37,18
|Afyon Çimento
|4,13
|0,73
|-10,02
|Ak Enerji
|0,49
|0,00
|-22,22
|Akbank
|6,94
|0,43
|17,93
|Akçansa
|5,66
|2,72
|-13,48
|Akdenız Güvenlık Hız.
|1,63
|-1,81
|-18,91
|Akfen GMYO
|2,40
|1,27
|45,45
|Akın Tekstil
|8,73
|1,99
|-3,70
|Akiş GMYO
|2,41
|3,43
|5,75
|Akmerkez GMYO
|19,98
|0,40
|29,50
|Aksa
|8,62
|-0,69
|29,93
|Aksa Enerji
|2,63
|1,15
|-1,87
|Aksigorta
|5,08
|1,60
|61,81
|Aksu Enerji
|8,22
|-0,36
|6,48
|Alarko Carrıer
|35,56
|2,13
|-9,65
|Alarko GMYO
|43,30
|0,70
|2,55
|Alarko Holding
|4,18
|3,72
|114,33
|Albaraka Türk
|1,15
|0,00
|-5,74
|Alcatel Lucent Teletaş
|6,18
|0,32
|7,29
|Alkim Kağıt
|3,73
|0,27
|3,78
|Alkim Kimya
|26,10
|-0,38
|21,17
|Altınyağ
|0,40
|-2,44
|-9,09
|Altınyunus Çeşme
|2,87
|0,70
|-7,46
|Anadolu Cam
|2,66
|3,91
|3,71
|Anadolu Efes
|25,58
|7,03
|27,43
|Anadolu Grubu Holding
|12,80
|3,90
|26,30
|Anadolu Hayat Emek.
|4,92
|0,00
|-13,60
|Anadolu Isuzu
|8,14
|0,62
|31,72
|Anadolu Sigorta
|3,93
|-1,01
|0,11
|Anel Elektrik
|1,76
|1,73
|8,64
|Arçelik
|17,09
|1,97
|8,23
|Arena Bilgisayar
|3,68
|2,22
|-16,55
|Armada Bilgisayar
|9,86
|0,00
|6,14
|Arsan Tekstil
|2,36
|5,83
|45,68
|Artı Yatırım Holding
|0,79
|1,28
|-9,20
|Aselsan
|18,24
|2,47
|-24,04
|Aslan Çimento
|29,76
|4,79
|5,68
|Ata GMYO
|3,97
|0,00
|-1,00
|Atakule GMYO
|1,24
|0,81
|-5,76
|Atlantis Yatırım Holding
|0,40
|
|122,22
|Atlas Yat. Ort.
|0,84
|-1,18
|-2,33
|AvivaSA Emeklilik Hayat
|8,93
|0,79
|20,69
|Avrasya GMYO
|1,34
|1,52
|52,27
|Avrasya Petrol ve Tur.
|1,20
|0,84
|11,11
|Avrasya Stratejik GMYF
|1.274,50
|0,01
|2,26
|Avrupa Yatırım Holding
|1,80
|3,45
|-25,93
|Ayen Enerji
|2,04
|0,99
|13,29
|Ayes Çelik Hasır ve Çit
|1,70
|-2,86
|23,61
|Aygaz
|9,84
|0,82
|-1,05
|Bagfaş
|9,87
|-3,24
|104,77
|Bak Ambalaj
|5,35
|-3,08
|13,63
|Balatacılar Balatacılık
|0,29
|0,00
|-12,12
|Bantaş Ambalaj
|1,53
|-1,92
|21,91
|Banvit
|15,81
|-0,06
|46,52
|Baştaş Başkent Çimento
|1,70
|0,00
|-15,84
|Batı Çimento
|2,62
|3,15
|8,71
|Batısöke Çimento
|0,96
|0,00
|-11,93
|Bera Holding
|1,84
|1,66
|-10,68
|Berkosan Yalıtım
|1,75
|-0,57
|-3,31
|Beşiktaş Futbol Yat.
|1,57
|3,29
|-3,09
|Beyaz Filo
|2,86
|0,35
|4,76
|Beymen Perakende Yat.
|8,29
|1,10
|110,41
|Bilici Yatırım
|2,42
|8,52
|91,37
|Bim Mağazalar
|47,02
|0,00
|9,77
|Birko Mensucat
|0,28
|0,00
|-6,67
|Birlik Mensucat
|0,80
|3,90
|-31,62
|Bizim Mağazaları
|8,00
|-0,87
|17,65
|Bolu Çimento
|2,23
|0,90
|-27,78
|Bomonti Elektrik
|1,44
|-3,36
|200,00
|Borusan Mannesmann
|8,16
|0,12
|16,42
|Borusan Yat. Paz.
|32,94
|-1,67
|-9,08
|Bosch Fren Sistemleri
|172,30
|1,53
|12,78
|Bossa
|3,93
|-1,50
|-6,52
|Brisa
|5,36
|0,75
|-15,32
|Burçelik
|3,65
|-1,35
|13,71
|Burçelik Vana
|3,67
|1,94
|147,97
|Bursa Çimento
|4,08
|0,49
|-7,27
|Carrefoursa
|3,30
|-2,94
|-5,17
|Ceo Event Medya
|6,31
|0,16
|
|Coca Cola İçecek
|34,46
|2,50
|16,55
|Cosmos Yat. Holding
|1,04
|0,00
|7,22
|Credıtwest Faktorıng
|1,47
|-0,68
|41,35
|Çelebi
|94,50
|0,53
|61,96
|Çelik Halat
|3,93
|0,26
|-27,26
|Çemaş Döküm
|0,71
|1,43
|-6,58
|Çemtaş
|5,23
|-0,57
|-12,30
|Çimbeton
|27,26
|1,04
|-4,69
|Çimentaş
|11,21
|-4,51
|-11,73
|Çimsa
|6,39
|2,73
|-15,36
|Çuhadaroğlu Metal
|2,07
|-1,43
|16,29
|Dagi Giyim
|1,47
|0,00
|18,55
|Dagi Yatırım Holding
|1,42
|0,00
|40,59
|Dardanel
|1,19
|-2,46
|8,18
|Datagate Bilgisayar
|5,37
|-0,37
|25,47
|Demısaş Döküm
|2,32
|0,87
|0,97
|Denge Holding
|1,65
|19,57
|42,24
|Deniz GMYO
|3,22
|0,00
|5,92
|Denizbank
|19,05
|0,26
|-0,26
|Denizli Cam
|9,76
|0,62
|-15,28
|Derimod
|11,22
|-1,75
|29,41
|Derlüks Deri
|1,91
|-1,04
|
|Desa Deri
|2,29
|1,78
|32,37
|Despec Bilgisayar
|2,78
|1,46
|1,78
|Deva Holding
|6,20
|0,32
|88,45
|Diriteks Diriliş Tekstil
|0,94
|-3,09
|20,51
|Ditaş Doğan
|5,08
|0,59
|-0,76
|DO-CO
|556,50
|1,74
|17,42
|Doğan Burda
|3,04
|-2,56
|1,00
|Doğan Holding
|1,32
|-1,49
|41,74
|Doğtaş Kelebek Mobilya
|0,97
|0,00
|-20,49
|Doğusan
|1,39
|3,73
|-35,78
|Doğuş GMYO
|2,47
|0,41
|17,06
|Doğuş Otomotiv
|5,24
|0,38
|20,74
|Döktaş Dökümcülük
|36,48
|7,93
|347,61
|Duran Doğan Basım
|9,12
|1,56
|78,82
|Dyo Boya
|3,32
|2,79
|14,48
|Eczacıbaşı İlaç
|2,61
|1,16
|7,60
|Eczacıbaşı Yatırım
|6,47
|0,00
|1,06
|Edip Gayrimenkul
|0,76
|2,70
|-1,30
|Ege Endüstri
|463,30
|-0,15
|48,90
|Ege Gübre
|33,54
|-2,33
|62,13
|Ege Profil
|8,85
|-0,23
|2,49
|Ege Seramik
|2,88
|2,49
|-2,74
|Egeli & Co Tarım Girişim
|0,14
|7,69
|7,69
|Egeli&Co Enerji Yatırım
|0,26
|0,00
|8,33
|Egeli&Co Yatırım Holding
|0,11
|10,00
|10,00
|Egeplast
|4,62
|-2,74
|20,31
|Ekiz Kimya
|0,46
|9,52
|39,39
|Emek Elektrik
|1,09
|-2,68
|11,22
|Eminiş Ambalaj
|0,90
|3,45
|-23,08
|Emlak Konut GMYO
|1,18
|0,85
|-18,99
|Enerjisa Enerji
|5,89
|0,34
|25,09
|Enka İnşaat
|5,80
|1,40
|30,51
|Erbosan
|18,44
|2,56
|21,28
|Ereğli Demir Çelik
|6,41
|1,26
|5,05
|Ersu Gıda
|1,22
|-1,61
|32,61
|Escort Teknoloji
|0,67
|-1,47
|-11,84
|Etiler Gıda
|3,94
|12,57
|84,98
|Euro Kapital Yat. Ort.
|1,17
|-2,50
|66,20
|Euro Trend Yat. Ort.
|0,79
|1,28
|24,42
|Euro Yat. Ort.
|0,80
|0,00
|27,67
|Euro Yatırım Holding
|1,48
|0,00
|169,09
|Fenerbahçe Futbol
|9,20
|-0,22
|32,95
|Flap Kongre Toplantı Hiz.
|2,67
|0,38
|0,38
|F-M İzmit Piston
|16,08
|1,26
|4,61
|Fonet Bilgi Teknolojileri
|3,12
|1,30
|102,73
|Ford Otosan
|58,75
|1,21
|23,66
|Formet Çelik Kapı
|5,46
|-2,33
|329,92
|Frigo Pak Gıda
|7,76
|-3,00
|356,47
|Galatasaray Sportif
|1,54
|1,32
|24,19
|Garanti Bankası
|8,90
|1,02
|11,81
|Garanti Faktoring
|2,95
|0,34
|48,99
|Garanti Yat. Ort.
|0,79
|5,33
|7,87
|Gedik Y. Men. Değ.
|3,94
|2,87
|29,04
|Gedik Yatırım Holding
|3,63
|3,12
|54,47
|Gediz Ambalaj
|5,33
|-0,74
|31,79
|Gentaş
|1,36
|0,00
|-0,92
|Gersan Elektrik
|2,16
|0,00
|-11,49
|Global Men. Değ.
|0,88
|2,33
|87,23
|Global Yat. Holding
|3,99
|0,00
|33,44
|Good-Year
|2,64
|1,54
|-20,44
|Göltaş Çimento
|10,52
|4,78
|-14,09
|Gözde Girişim
|2,89
|1,76
|8,24
|GSD Denizcilik
|1,49
|-1,32
|29,57
|GSD Holding
|0,82
|0,00
|2,50
|Gübre Fabrik.
|4,13
|-1,90
|39,53
|Güler Yat. Holding
|1,33
|0,76
|24,30
|Güneş Sigorta
|1,39
|2,96
|-0,87
|Halk GMYO
|0,88
|-1,12
|36,79
|Halk Sigorta
|0,96
|0,00
|8,78
|Hatay Tekstil
|3,97
|3,12
|15,13
|Hedef Girişim
|1,57
|1,95
|35,34
|Hektaş
|15,23
|0,53
|64,29
|HUB Girişim
|2,66
|0,76
|41,49
|Hürriyet Gzt.
|0,72
|1,41
|-22,58
|ICBC Turkey Bank
|3,41
|0,89
|-30,83
|İdealist Danışmanlık
|7,09
|1,29
|-34,35
|İdealist GMYO
|2,71
|6,27
|66,26
|İhlas Ev Aletleri
|1,45
|4,32
|343,93
|İhlas Gayrimenkul
|0,84
|1,20
|-10,60
|İhlas Gazetecilik
|2,10
|0,00
|244,26
|İhlas Holding
|0,49
|0,00
|53,13
|İhlas Yayın Holding
|0,59
|1,72
|78,79
|İndeks Bilgisayar
|7,20
|0,56
|29,30
|Info Yatırım
|3,26
|19,85
|216,50
|İntema
|6,71
|-0,15
|11,89
|İpek Doğal Enerji
|6,09
|-3,03
|13,41
|İskenderun Demir Çelik
|6,05
|0,00
|29,04
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)
(Sürecek)