Borsada günlük işlemler (1)

Borsa İstanbul hisse senetleri piyasasında işlem gören hisse senetlerinin, bugünkü kapanış fiyatı ile günlük ve yılbaşına göre değişim oranları şöyle:
|Hisseler
|Kapanış Fiyatı
|Günlük Getiri (%)
|Yıl Başına Göre Getiri (%)
|A.V.O.D Gıda ve Tarım
|1,57
|0,64
|-19,49
|Acıpayam Selüloz
|4,29
|1,90
|34,28
|Adana Çimento (A)
|5,38
|1,32
|13,11
|Adana Çimento (B)
|3,86
|-3,02
|19,67
|Adana Çimento (C)
|1,12
|0,90
|-9,02
|Adel Kalemcilik
|12,06
|2,90
|9,64
|Adese Alışveriş Ticaret
|1,67
|13,61
|-28,63
|Afyon Çimento
|4,16
|0,73
|-9,37
|Ak Enerji
|0,49
|0,00
|-22,22
|Akbank
|7,17
|3,31
|21,84
|Akçansa
|5,77
|1,94
|-11,80
|Akdenız Güvenlık Hız.
|1,62
|-0,61
|-19,40
|Akfen GMYO
|2,38
|-0,83
|44,24
|Akın Tekstil
|8,63
|-1,15
|-4,80
|Akiş GMYO
|2,41
|0,00
|5,75
|Akmerkez GMYO
|19,76
|-1,10
|28,07
|Aksa
|8,72
|1,16
|31,43
|Aksa Enerji
|2,74
|4,18
|2,24
|Aksigorta
|5,06
|-0,39
|61,18
|Aksu Enerji
|8,25
|0,36
|6,87
|Alarko Carrıer
|35,96
|1,12
|-8,64
|Alarko GMYO
|43,98
|1,57
|4,16
|Alarko Holding
|4,19
|0,24
|114,84
|Albaraka Türk
|1,19
|3,48
|-2,46
|Alcatel Lucent Teletaş
|6,32
|2,27
|9,72
|Alkim Kağıt
|3,87
|3,75
|7,68
|Alkim Kimya
|26,30
|0,77
|22,09
|Altınyağ
|0,40
|0,00
|-9,09
|Altınyunus Çeşme
|2,86
|-0,35
|-7,78
|Anadolu Cam
|2,70
|1,50
|5,27
|Anadolu Efes
|24,50
|-4,22
|22,05
|Anadolu Grubu Holding
|13,00
|1,56
|28,28
|Anadolu Hayat Emek.
|4,95
|0,61
|-13,07
|Anadolu Isuzu
|8,46
|3,93
|36,89
|Anadolu Sigorta
|4,01
|2,04
|2,15
|Anel Elektrik
|1,75
|-0,57
|8,02
|Arçelik
|17,21
|0,70
|8,99
|Arena Bilgisayar
|3,76
|2,17
|-14,74
|Armada Bilgisayar
|9,85
|-0,10
|6,03
|Arsan Tekstil
|2,41
|2,12
|48,77
|Artı Yatırım Holding
|0,79
|0,00
|-9,20
|Aselsan
|18,83
|3,23
|-21,59
|Aslan Çimento
|29,98
|0,74
|6,46
|Ata GMYO
|3,94
|-0,76
|-1,75
|Atakule GMYO
|1,33
|7,26
|1,08
|Atlantis Yatırım Holding
|0,40
|
|122,22
|Atlas Yat. Ort.
|0,86
|2,38
|0,00
|AvivaSA Emeklilik Hayat
|8,90
|-0,34
|20,29
|Avrasya GMYO
|1,34
|0,00
|52,27
|Avrasya Petrol ve Tur.
|1,22
|1,67
|12,96
|Avrasya Stratejik GMYF
|1.274,70
|0,02
|2,28
|Avrupa Yatırım Holding
|1,81
|0,56
|-25,51
|Ayen Enerji
|2,15
|5,39
|19,40
|Ayes Çelik Hasır ve Çit
|1,71
|0,59
|24,33
|Aygaz
|9,87
|0,30
|-0,75
|Bagfaş
|10,63
|7,70
|120,54
|Bak Ambalaj
|5,55
|3,74
|17,88
|Balatacılar Balatacılık
|0,30
|3,45
|-9,09
|Bantaş Ambalaj
|1,56
|1,96
|24,30
|Banvit
|15,70
|-0,70
|45,51
|Baştaş Başkent Çimento
|1,70
|0,00
|-15,84
|Batı Çimento
|2,63
|0,38
|9,13
|Batısöke Çimento
|0,98
|2,08
|-10,09
|Bera Holding
|1,84
|0,00
|-10,68
|Berkosan Yalıtım
|1,75
|0,00
|-3,31
|Beşiktaş Futbol Yat.
|1,55
|-1,27
|-4,32
|Beyaz Filo
|2,93
|2,45
|7,33
|Beymen Perakende Yat.
|8,31
|0,24
|110,91
|Bilici Yatırım
|2,45
|1,24
|93,74
|Bim Mağazalar
|46,68
|-0,72
|8,97
|Birko Mensucat
|0,26
|-7,14
|-13,33
|Birlik Mensucat
|0,81
|1,25
|-30,77
|Bizim Mağazaları
|8,07
|0,88
|18,68
|Bolu Çimento
|2,35
|5,38
|-23,89
|Bomonti Elektrik
|1,72
|19,44
|258,33
|Borusan Mannesmann
|8,30
|1,72
|18,41
|Borusan Yat. Paz.
|33,10
|0,49
|-8,63
|Bosch Fren Sistemleri
|173,30
|0,58
|13,44
|Bossa
|3,99
|1,53
|-5,09
|Brisa
|5,46
|1,87
|-13,74
|Burçelik
|3,59
|-1,64
|11,84
|Burçelik Vana
|3,67
|0,00
|147,97
|Bursa Çimento
|4,13
|1,23
|-6,14
|Carrefoursa
|3,34
|1,21
|-4,02
|Ceo Event Medya
|6,58
|4,28
|
|Coca Cola İçecek
|35,22
|2,21
|19,13
|Cosmos Yat. Holding
|1,03
|-0,96
|6,19
|Credıtwest Faktorıng
|1,51
|2,72
|45,19
|Çelebi
|97,45
|3,12
|67,02
|Çelik Halat
|4,03
|2,54
|-25,41
|Çemaş Döküm
|0,85
|19,72
|11,84
|Çemtaş
|5,31
|1,53
|-10,96
|Çimbeton
|27,50
|0,88
|-3,85
|Çimentaş
|11,09
|-1,07
|-12,68
|Çimsa
|6,55
|2,50
|-13,25
|Çuhadaroğlu Metal
|2,11
|1,93
|18,54
|Dagi Giyim
|1,48
|0,68
|19,35
|Dagi Yatırım Holding
|1,42
|0,00
|40,59
|Dardanel
|1,21
|1,68
|10,00
|Datagate Bilgisayar
|5,50
|2,42
|28,50
|Demısaş Döküm
|2,35
|1,29
|2,28
|Denge Holding
|1,69
|2,42
|45,69
|Deniz GMYO
|3,25
|0,93
|6,91
|Denizbank
|19,15
|0,52
|0,26
|Denizli Cam
|9,84
|0,82
|-14,58
|Derimod
|11,03
|-1,69
|27,22
|Derlüks Deri
|1,94
|1,57
|
|Desa Deri
|2,31
|0,87
|33,53
|Despec Bilgisayar
|2,81
|1,08
|2,87
|Deva Holding
|6,28
|1,29
|90,88
|Diriteks Diriliş Tekstil
|0,94
|0,00
|20,51
|Ditaş Doğan
|5,09
|0,20
|-0,56
|DO-CO
|551,00
|-0,99
|16,26
|Doğan Burda
|3,07
|0,99
|1,99
|Doğan Holding
|1,35
|2,27
|44,96
|Doğtaş Kelebek Mobilya
|0,99
|2,06
|-18,85
|Doğusan
|1,46
|5,04
|-32,55
|Doğuş GMYO
|2,50
|1,21
|18,48
|Doğuş Otomotiv
|5,36
|2,29
|23,50
|Döktaş Dökümcülük
|34,20
|-6,25
|319,63
|Duran Doğan Basım
|9,04
|-0,88
|77,25
|Dyo Boya
|3,39
|2,11
|16,90
|Eczacıbaşı İlaç
|2,63
|0,77
|8,43
|Eczacıbaşı Yatırım
|6,50
|0,46
|1,53
|Edip Gayrimenkul
|0,77
|1,32
|0,00
|Ege Endüstri
|472,60
|2,01
|51,89
|Ege Gübre
|33,56
|0,06
|62,23
|Ege Profil
|8,98
|1,47
|4,00
|Ege Seramik
|2,86
|-0,69
|-3,42
|Egeli & Co Tarım Girişim
|0,13
|-7,14
|0,00
|Egeli&Co Enerji Yatırım
|0,27
|3,85
|12,50
|Egeli&Co Yatırım Holding
|0,11
|0,00
|10,00
|Egeplast
|4,58
|-0,87
|19,27
|Ekiz Kimya
|0,43
|-6,52
|30,30
|Emek Elektrik
|1,10
|0,92
|12,24
|Eminiş Ambalaj
|0,89
|-1,11
|-23,93
|Emlak Konut GMYO
|1,21
|2,54
|-16,93
|Enerjisa Enerji
|5,90
|0,17
|25,31
|Enka İnşaat
|5,78
|-0,34
|30,06
|Erbosan
|18,65
|1,14
|22,66
|Ereğli Demir Çelik
|6,44
|0,47
|5,54
|Ersu Gıda
|1,28
|4,92
|39,13
|Escort Teknoloji
|0,68
|1,49
|-10,53
|Etiler Gıda
|3,40
|-13,71
|59,62
|Euro Kapital Yat. Ort.
|1,20
|2,56
|70,46
|Euro Trend Yat. Ort.
|0,82
|3,80
|29,14
|Euro Yat. Ort.
|0,86
|7,50
|37,25
|Euro Yatırım Holding
|1,65
|11,49
|200,00
|Fenerbahçe Futbol
|9,15
|-0,54
|32,23
|Flap Kongre Toplantı Hiz.
|2,72
|1,87
|2,26
|F-M İzmit Piston
|16,35
|1,68
|6,37
|Fonet Bilgi Teknolojileri
|3,24
|3,85
|110,53
|Ford Otosan
|59,50
|1,28
|25,24
|Formet Çelik Kapı
|5,64
|3,30
|344,09
|Frigo Pak Gıda
|8,22
|5,93
|383,53
|Galatasaray Sportif
|1,55
|0,65
|25,00
|Garanti Bankası
|9,23
|3,71
|15,95
|Garanti Faktoring
|2,90
|-1,69
|46,46
|Garanti Yat. Ort.
|0,78
|-1,27
|6,50
|Gedik Y. Men. Değ.
|3,94
|0,00
|29,04
|Gedik Yatırım Holding
|3,61
|-0,55
|53,62
|Gediz Ambalaj
|5,29
|-0,75
|30,80
|Gentaş
|1,38
|1,47
|0,54
|Gersan Elektrik
|2,22
|2,78
|-9,03
|Global Men. Değ.
|0,81
|-7,95
|72,34
|Global Yat. Holding
|4,07
|2,01
|36,12
|Good-Year
|2,67
|1,14
|-19,54
|Göltaş Çimento
|10,61
|0,86
|-13,35
|Gözde Girişim
|2,94
|1,73
|10,11
|GSD Denizcilik
|1,53
|2,68
|33,04
|GSD Holding
|0,84
|2,44
|5,00
|Gübre Fabrik.
|4,21
|1,94
|42,23
|Güler Yat. Holding
|1,32
|-0,75
|23,36
|Güneş Sigorta
|1,44
|3,60
|2,70
|Halk GMYO
|0,89
|1,14
|38,35
|Halk Sigorta
|0,98
|2,08
|11,05
|Hatay Tekstil
|4,05
|2,02
|17,45
|Hedef Girişim
|1,56
|-0,64
|34,48
|Hektaş
|15,71
|3,15
|69,47
|HUB Girişim
|2,62
|-1,50
|39,36
|Hürriyet Gzt.
|0,73
|1,39
|-21,51
|ICBC Turkey Bank
|3,47
|1,76
|-29,61
|İdealist Danışmanlık
|7,20
|1,55
|-33,33
|İdealist GMYO
|2,70
|-0,37
|65,64
|İhlas Ev Aletleri
|1,36
|-6,21
|316,38
|İhlas Gayrimenkul
|0,86
|2,38
|-8,47
|İhlas Gazetecilik
|2,18
|3,81
|257,38
|İhlas Holding
|0,51
|4,08
|59,38
|İhlas Yayın Holding
|0,60
|1,69
|81,82
|İndeks Bilgisayar
|7,40
|2,78
|32,89
|Info Yatırım
|3,78
|15,95
|266,99
|İntema
|6,73
|0,30
|12,23
|İpek Doğal Enerji
|5,98
|-1,81
|11,36
|İskenderun Demir Çelik
|6,07
|0,33
|29,46
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)
(Sürecek)