Borsada günlük işlemler (1)

Borsa İstanbul hisse senetleri piyasasında işlem gören hisse senetlerinin, bugünkü kapanış fiyatı ile günlük ve yılbaşına göre değişim oranları şöyle:
|Hisseler
|Kapanış Fiyatı
|Günlük Getiri (%)
|Yıl Başına Göre Getiri (%)
|A.V.O.D Gıda ve Tarım
|1,71
|6,21
|-12,31
|Acıpayam Selüloz
|4,27
|-3,17
|33,65
|Adana Çimento (A)
|5,43
|0,56
|14,16
|Adana Çimento (B)
|3,84
|0,00
|19,05
|Adana Çimento (C)
|1,16
|0,87
|-5,77
|Adel Kalemcilik
|12,85
|7,08
|16,82
|Adese Alışveriş Ticaret
|1,92
|-20,00
|-17,95
|Afyon Çimento
|4,33
|1,64
|-5,66
|Ak Enerji
|0,58
|-3,33
|-7,94
|Akbank
|7,29
|-0,27
|23,88
|Akçansa
|5,88
|1,91
|-10,12
|Akdenız Güvenlık Hız.
|1,54
|0,00
|-23,38
|Akfen GMYO
|2,23
|0,00
|35,15
|Akın Tekstil
|9,68
|6,26
|6,78
|Akiş GMYO
|2,43
|1,25
|6,63
|Akmerkez GMYO
|20,10
|0,55
|30,28
|Aksa
|9,11
|1,00
|37,31
|Aksa Enerji
|2,71
|-0,73
|1,12
|Aksigorta
|4,98
|-1,39
|58,63
|Aksu Enerji
|8,42
|-0,82
|9,07
|Alarko Carrıer
|36,08
|0,22
|-8,33
|Alarko GMYO
|44,04
|0,32
|4,30
|Alarko Holding
|4,26
|0,95
|118,43
|Albaraka Türk
|1,24
|1,64
|1,64
|Alcatel Lucent Teletaş
|6,66
|1,37
|15,63
|Alkim Kağıt
|3,94
|-0,76
|9,62
|Alkim Kimya
|26,46
|-0,15
|22,84
|Altınyağ
|0,41
|2,50
|-6,82
|Altınyunus Çeşme
|2,96
|0,68
|-4,56
|Anadolu Cam
|2,68
|-0,74
|4,49
|Anadolu Efes
|23,74
|-1,00
|18,27
|Anadolu Grubu Holding
|14,10
|1,29
|39,13
|Anadolu Hayat Emek.
|5,02
|-0,20
|-11,85
|Anadolu Isuzu
|8,73
|1,28
|41,26
|Anadolu Sigorta
|4,17
|0,48
|6,22
|Anel Elektrik
|1,81
|0,00
|11,73
|Arçelik
|17,30
|-0,46
|9,56
|Arena Bilgisayar
|3,83
|-0,26
|-13,15
|Armada Bilgisayar
|9,85
|-0,30
|6,03
|Arsan Tekstil
|2,34
|0,43
|44,44
|Artı Yatırım Holding
|0,79
|0,00
|-9,20
|Aselsan
|19,13
|-0,36
|-20,34
|Aslan Çimento
|31,18
|2,30
|10,72
|Ata GMYO
|3,91
|0,00
|-2,49
|Atakule GMYO
|1,34
|3,88
|1,84
|Atlantis Yatırım Holding
|0,40
|
|122,22
|Atlas Yat. Ort.
|0,90
|-1,10
|4,65
|AvivaSA Emeklilik Hayat
|9,11
|-0,55
|23,13
|Avrasya GMYO
|1,33
|1,53
|51,14
|Avrasya Petrol ve Tur.
|1,28
|3,23
|18,52
|Avrasya Stratejik GMYF
|1.275,00
|0,01
|2,30
|Avrupa Yatırım Holding
|1,89
|2,72
|-22,22
|Ayen Enerji
|2,28
|-1,72
|26,62
|Ayes Çelik Hasır ve Çit
|1,75
|0,00
|27,24
|Aygaz
|10,05
|-0,59
|1,06
|Bagfaş
|10,44
|0,38
|116,60
|Bak Ambalaj
|5,60
|3,90
|18,94
|Balatacılar Balatacılık
|0,31
|3,33
|-6,06
|Bantaş Ambalaj
|1,63
|-2,40
|29,88
|Banvit
|14,71
|-2,65
|36,33
|Baştaş Başkent Çimento
|1,75
|0,00
|-13,37
|Batı Çimento
|2,70
|-0,37
|12,03
|Batısöke Çimento
|1,00
|0,00
|-8,26
|Bera Holding
|1,96
|1,55
|-4,85
|Berkosan Yalıtım
|1,78
|-1,66
|-1,66
|Beşiktaş Futbol Yat.
|1,61
|0,63
|-0,62
|Beyaz Filo
|3,61
|1,40
|32,23
|Beymen Perakende Yat.
|8,12
|-0,12
|106,09
|Bilici Yatırım
|2,45
|-1,21
|93,74
|Bim Mağazalar
|47,42
|1,98
|10,70
|Birko Mensucat
|0,29
|0,00
|-3,33
|Birlik Mensucat
|0,85
|2,41
|-27,35
|Bizim Mağazaları
|8,14
|0,37
|19,71
|Bolu Çimento
|2,39
|0,00
|-22,60
|Bomonti Elektrik
|2,96
|19,84
|516,67
|Borusan Mannesmann
|8,53
|-0,23
|21,69
|Borusan Yat. Paz.
|33,24
|0,06
|-8,25
|Bosch Fren Sistemleri
|176,30
|0,40
|15,40
|Bossa
|4,28
|-0,47
|1,80
|Brisa
|5,63
|0,18
|-11,06
|Burçelik
|3,75
|1,90
|16,82
|Burçelik Vana
|4,63
|9,72
|212,84
|Bursa Çimento
|4,21
|0,48
|-4,32
|Carrefoursa
|3,51
|-0,85
|0,86
|Ceo Event Medya
|6,23
|-0,95
|
|Coca Cola İçecek
|37,84
|-0,16
|27,99
|Cosmos Yat. Holding
|1,03
|0,00
|6,19
|Credıtwest Faktorıng
|1,47
|0,00
|41,35
|Çelebi
|100,90
|1,92
|72,93
|Çelik Halat
|4,07
|1,24
|-24,67
|Çemaş Döküm
|1,03
|-15,57
|35,53
|Çemtaş
|5,37
|1,13
|-9,96
|Çimbeton
|27,96
|0,14
|-2,24
|Çimentaş
|11,21
|0,99
|-11,73
|Çimsa
|6,75
|1,66
|-10,60
|Çuhadaroğlu Metal
|2,21
|0,91
|24,16
|Dagi Giyim
|1,55
|0,00
|25,00
|Dagi Yatırım Holding
|1,57
|7,53
|55,45
|Dardanel
|1,19
|0,85
|8,18
|Datagate Bilgisayar
|5,81
|2,29
|35,75
|Demısaş Döküm
|2,45
|0,41
|6,63
|Denge Holding
|1,90
|13,77
|63,79
|Deniz GMYO
|3,27
|0,31
|7,57
|Denizbank
|19,12
|0,10
|0,10
|Denizli Cam
|10,00
|1,21
|-13,19
|Derimod
|11,18
|0,54
|28,95
|Derlüks Deri
|1,96
|-1,51
|
|Desa Deri
|2,30
|0,88
|32,95
|Despec Bilgisayar
|2,88
|0,70
|5,44
|Deva Holding
|6,53
|-0,15
|98,48
|Diriteks Diriliş Tekstil
|0,89
|-6,32
|14,10
|Ditaş Doğan
|5,21
|0,97
|1,78
|DO-CO
|540,00
|-0,92
|13,94
|Doğan Burda
|3,10
|1,64
|2,99
|Doğan Holding
|1,39
|0,72
|49,25
|Doğtaş Kelebek Mobilya
|1,02
|0,00
|-16,39
|Doğusan
|1,54
|6,21
|-28,85
|Doğuş GMYO
|2,52
|-3,82
|19,43
|Doğuş Otomotiv
|5,96
|-1,81
|37,33
|Döktaş Dökümcülük
|33,72
|2,12
|313,74
|Duran Doğan Basım
|8,88
|-1,55
|74,12
|Dyo Boya
|3,53
|1,15
|21,72
|Eczacıbaşı İlaç
|2,72
|2,26
|12,14
|Eczacıbaşı Yatırım
|6,99
|6,07
|9,18
|Edip Gayrimenkul
|0,86
|3,61
|11,69
|Ege Endüstri
|491,00
|1,74
|57,81
|Ege Gübre
|34,44
|0,64
|66,48
|Ege Profil
|9,14
|-0,98
|5,85
|Ege Seramik
|2,98
|1,71
|0,64
|Egeli & Co Tarım Girişim
|0,14
|7,69
|7,69
|Egeli&Co Enerji Yatırım
|0,27
|0,00
|12,50
|Egeli&Co Yatırım Holding
|0,11
|0,00
|10,00
|Egeplast
|4,97
|9,47
|29,43
|Ekiz Kimya
|0,47
|4,44
|42,42
|Emek Elektrik
|1,13
|2,73
|15,31
|Eminiş Ambalaj
|0,96
|3,23
|-17,95
|Emlak Konut GMYO
|1,24
|-1,59
|-14,87
|Enerjisa Enerji
|6,07
|0,50
|28,92
|Enka İnşaat
|5,71
|0,00
|28,48
|Erbosan
|18,64
|-0,32
|22,60
|Ereğli Demir Çelik
|6,64
|2,15
|8,82
|Ersu Gıda
|1,27
|-2,31
|38,04
|Escort Teknoloji
|0,74
|2,78
|-2,63
|Etiler Gıda
|3,43
|-2,00
|61,03
|Euro Kapital Yat. Ort.
|1,21
|1,68
|71,88
|Euro Trend Yat. Ort.
|0,83
|0,00
|30,72
|Euro Yat. Ort.
|0,85
|0,00
|35,65
|Euro Yatırım Holding
|1,59
|-1,24
|189,09
|Fenerbahçe Futbol
|9,25
|1,98
|33,67
|Flap Kongre Toplantı Hiz.
|3,50
|6,06
|31,58
|F-M İzmit Piston
|16,71
|1,33
|8,71
|Fonet Bilgi Teknolojileri
|3,24
|-0,31
|110,53
|Ford Otosan
|59,20
|-1,00
|24,61
|Formet Çelik Kapı
|6,34
|0,63
|399,21
|Frigo Pak Gıda
|7,95
|1,92
|367,65
|Galatasaray Sportif
|1,59
|-0,63
|28,23
|Garanti Bankası
|9,41
|-0,32
|18,22
|Garanti Faktoring
|3,04
|0,00
|53,54
|Garanti Yat. Ort.
|0,88
|2,33
|20,16
|Gedik Y. Men. Değ.
|4,00
|0,25
|31,00
|Gedik Yatırım Holding
|3,67
|0,82
|56,17
|Gediz Ambalaj
|5,54
|2,21
|36,98
|Gentaş
|1,39
|-2,11
|1,27
|Gersan Elektrik
|2,31
|1,32
|-5,34
|Global Men. Değ.
|0,81
|-4,71
|72,34
|Global Yat. Holding
|3,82
|-4,50
|27,76
|Good-Year
|2,80
|-0,36
|-15,62
|Göltaş Çimento
|11,67
|-2,42
|-4,69
|Gözde Girişim
|3,09
|0,00
|15,73
|GSD Denizcilik
|1,58
|1,28
|37,39
|GSD Holding
|0,86
|1,18
|7,50
|Gübre Fabrik.
|4,22
|-3,43
|42,57
|Güler Yat. Holding
|1,32
|0,00
|23,36
|Güneş Sigorta
|1,49
|6,43
|6,26
|Halk GMYO
|0,93
|2,20
|44,56
|Halk Sigorta
|0,99
|0,00
|12,18
|Hatay Tekstil
|3,93
|-0,76
|13,97
|Hedef Girişim
|1,53
|0,00
|31,90
|Hektaş
|15,98
|0,88
|72,38
|HUB Girişim
|2,57
|0,39
|36,70
|Hürriyet Gzt.
|0,76
|1,33
|-18,28
|ICBC Turkey Bank
|3,62
|-1,63
|-26,57
|İdealist Danışmanlık
|7,17
|0,00
|-33,61
|İdealist GMYO
|2,58
|1,57
|58,28
|İhlas Ev Aletleri
|1,36
|-1,45
|316,38
|İhlas Gayrimenkul
|0,89
|-1,11
|-5,27
|İhlas Gazetecilik
|2,22
|5,71
|263,93
|İhlas Holding
|0,50
|0,00
|56,25
|İhlas Yayın Holding
|0,61
|1,67
|84,85
|İndeks Bilgisayar
|7,51
|-0,13
|34,86
|Info Yatırım
|4,09
|1,24
|297,09
|İntema
|6,76
|0,45
|12,73
|İpek Doğal Enerji
|6,01
|-2,44
|11,92
|İskenderun Demir Çelik
|6,14
|0,99
|30,96
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)
(Sürecek)