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Borsada günlük işlemler (1)

Borsa İstanbul hisse senetleri piyasasında işlem gören hisse senetlerinin, bugünkü kapanış fiyatı ile günlük ve yılbaşına göre değişim oranları şöyle: Hisseler.

06.09.2019 18:40 Borsada günlük işlemler (1)
Borsa İstanbul hisse senetleri piyasasında işlem gören hisse senetlerinin, bugünkü kapanış fiyatı ile günlük ve yılbaşına göre değişim oranları şöyle:
Hisseler Kapanış Fiyatı Günlük Getiri (%) Yıl Başına Göre Getiri (%)
A.V.O.D Gıda ve Tarım 1,65 -3,51 -15,38
Acıpayam Selüloz 4,35 1,87 36,16
Adana Çimento (A) 5,45 0,37 14,58
Adana Çimento (B) 3,87 0,78 19,98
Adana Çimento (C) 1,14 -1,72 -7,40
Adel Kalemcilik 12,57 -2,18 14,27
Adese Alışveriş Ticaret 1,85 -3,65 -20,94
Afyon Çimento 4,29 -0,92 -6,54
Ak Enerji 0,55 -5,17 -12,70
Akbank 7,14 -2,06 21,33
Akçansa 5,80 -1,36 -11,34
Akdenız Güvenlık Hız. 1,52 -1,30 -24,38
Akfen GMYO 2,21 -0,90 33,94
Akın Tekstil 9,50 -1,86 4,80
Akiş GMYO 2,46 1,23 7,94
Akmerkez GMYO 20,22 0,60 31,06
Aksa 9,25 1,54 39,42
Aksa Enerji 2,63 -2,95 -1,87
Aksigorta 5,02 0,80 59,90
Aksu Enerji 8,39 -0,36 8,68
Alarko Carrıer 35,60 -1,33 -9,55
Alarko GMYO 43,96 -0,18 4,11
Alarko Holding 4,23 -0,70 116,89
Albaraka Türk 1,23 -0,81 0,82
Alcatel Lucent Teletaş 6,62 -0,60 14,93
Alkim Kağıt 3,95 0,25 9,90
Alkim Kimya 26,42 -0,15 22,65
Altınyağ 0,44 7,32 0,00
Altınyunus Çeşme 2,91 -1,69 -6,17
Anadolu Cam 2,65 -1,12 3,32
Anadolu Efes 23,72 -0,08 18,17
Anadolu Grubu Holding 14,00 -0,71 38,14
Anadolu Hayat Emek. 4,99 -0,60 -12,37
Anadolu Isuzu 8,64 -1,03 39,81
Anadolu Sigorta 4,23 1,44 7,75
Anel Elektrik 1,80 -0,55 11,11
Arçelik 17,93 3,64 13,55
Arena Bilgisayar 3,76 -1,83 -14,74
Armada Bilgisayar 9,80 -0,51 5,49
Arsan Tekstil 2,33 -0,43 43,83
Artı Yatırım Holding 0,79 0,00 -9,20
Aselsan 19,20 0,37 -20,04
Aslan Çimento 32,50 4,23 15,41
Ata GMYO 3,92 0,26 -2,24
Atakule GMYO 1,31 -2,24 -0,44
Atlantis Yatırım Holding 0,40 122,22
Atlas Yat. Ort. 0,89 -1,11 3,49
AvivaSA Emeklilik Hayat 9,18 0,77 24,07
Avrasya GMYO 1,29 -3,01 46,59
Avrasya Petrol ve Tur. 1,34 4,69 24,07
Avrasya Stratejik GMYF 1.275,10 0,01 2,31
Avrupa Yatırım Holding 1,90 0,53 -21,81
Ayen Enerji 2,26 -0,88 25,51
Ayes Çelik Hasır ve Çit 1,75 27,24
Aygaz 9,93 -1,19 -0,14
Bagfaş 10,69 2,39 121,78
Bak Ambalaj 5,64 0,71 19,79
Balatacılar Balatacılık 0,32 3,23 -3,03
Bantaş Ambalaj 1,68 3,07 33,86
Banvit 14,89 1,22 38,00
Baştaş Başkent Çimento 1,75 0,00 -13,37
Batı Çimento 2,66 -1,48 10,37
Batısöke Çimento 0,99 -1,00 -9,17
Bera Holding 2,02 3,06 -1,94
Berkosan Yalıtım 1,80 1,12 -0,55
Beşiktaş Futbol Yat. 1,63 1,24 0,62
Beyaz Filo 3,36 -6,93 23,08
Beymen Perakende Yat. 8,11 -0,12 105,84
Bilici Yatırım 2,42 -1,22 91,37
Bim Mağazalar 47,94 1,10 11,92
Birko Mensucat 0,29 0,00 -3,33
Birlik Mensucat 0,84 -1,18 -28,21
Bizim Mağazaları 8,30 1,97 22,06
Bolu Çimento 2,37 -0,84 -23,25
Bomonti Elektrik 2,75 -7,09 472,92
Borusan Mannesmann 8,56 0,35 22,12
Borusan Yat. Paz. 32,72 -1,56 -9,68
Bosch Fren Sistemleri 174,10 -1,25 13,96
Bossa 4,26 -0,47 1,33
Brisa 5,64 0,18 -10,90
Burçelik 3,72 -0,80 15,89
Burçelik Vana 4,53 -2,16 206,08
Bursa Çimento 4,21 0,00 -4,32
Carrefoursa 3,39 -3,42 -2,59
Ceo Event Medya 6,22 -0,16
Coca Cola İçecek 36,76 -2,85 24,33
Cosmos Yat. Holding 1,02 -0,97 5,15
Credıtwest Faktorıng 1,48 0,68 42,31
Çelebi 101,70 0,79 74,30
Çelik Halat 4,00 -1,72 -25,97
Çemaş Döküm 1,08 4,85 42,11
Çemtaş 5,34 -0,56 -10,46
Çimbeton 27,82 -0,50 -2,73
Çimentaş 11,24 0,27 -11,50
Çimsa 6,70 -0,74 -11,26
Çuhadaroğlu Metal 2,20 -0,45 23,60
Dagi Giyim 1,52 -1,94 22,58
Dagi Yatırım Holding 1,50 -4,46 48,51
Dardanel 1,17 -1,68 6,36
Datagate Bilgisayar 5,66 -2,58 32,24
Demısaş Döküm 2,41 -1,63 4,89
Denge Holding 1,98 4,21 70,69
Deniz GMYO 3,30 0,92 8,55
Denizbank 20,66 8,05 8,17
Denizli Cam 11,05 10,50 -4,08
Derimod 11,23 0,45 29,53
Derlüks Deri 1,95 -0,51
Desa Deri 2,27 -1,30 31,21
Despec Bilgisayar 2,84 -1,39 3,97
Deva Holding 6,42 -1,68 95,14
Diriteks Diriliş Tekstil 0,87 -2,25 11,54
Ditaş Doğan 5,14 -1,34 0,41
DO-CO 545,10 0,94 15,02
Doğan Burda 3,18 2,58 5,65
Doğan Holding 1,38 -0,72 48,18
Doğtaş Kelebek Mobilya 1,02 0,00 -16,39
Doğusan 1,46 -5,19 -32,55
Doğuş GMYO 2,47 -1,98 17,06
Doğuş Otomotiv 6,10 2,35 40,55
Döktaş Dökümcülük 33,92 0,59 316,20
Duran Doğan Basım 9,06 2,03 77,65
Dyo Boya 3,50 -0,85 20,69
Eczacıbaşı İlaç 2,64 -2,94 8,84
Eczacıbaşı Yatırım 6,88 -1,57 7,46
Edip Gayrimenkul 0,86 0,00 11,69
Ege Endüstri 487,00 -0,81 56,52
Ege Gübre 34,12 -0,93 64,94
Ege Profil 9,12 -0,22 5,62
Ege Seramik 2,92 -2,01 -1,39
Egeli & Co Tarım Girişim 0,13 -7,14 0,00
Egeli&Co Enerji Yatırım 0,28 3,70 16,67
Egeli&Co Yatırım Holding 0,11 0,00 10,00
Egeplast 4,75 -4,43 23,70
Ekiz Kimya 0,44 -6,38 33,33
Emek Elektrik 1,12 -0,88 14,29
Eminiş Ambalaj 0,98 2,08 -16,24
Emlak Konut GMYO 1,22 -1,61 -16,25
Enerjisa Enerji 6,15 1,32 30,62
Enka İnşaat 5,67 -0,70 27,58
Erbosan 18,19 -2,41 19,64
Ereğli Demir Çelik 6,57 -1,05 7,67
Ersu Gıda 1,26 -0,79 36,96
Escort Teknoloji 0,80 8,11 5,26
Etiler Gıda 3,39 -1,17 59,15
Euro Kapital Yat. Ort. 1,19 -1,65 69,04
Euro Trend Yat. Ort. 0,82 -1,20 29,14
Euro Yat. Ort. 0,85 0,00 35,65
Euro Yatırım Holding 1,55 -2,52 181,82
Fenerbahçe Futbol 9,36 1,19 35,26
Flap Kongre Toplantı Hiz. 3,30 -5,71 24,06
F-M İzmit Piston 17,11 2,39 11,31
Fonet Bilgi Teknolojileri 3,22 -0,62 109,23
Ford Otosan 58,50 -1,18 23,13
Formet Çelik Kapı 6,30 -0,63 396,06
Frigo Pak Gıda 8,13 2,26 378,24
Galatasaray Sportif 1,64 3,14 32,26
Garanti Bankası 9,16 -2,66 15,08
Garanti Faktoring 3,06 0,66 54,55
Garanti Yat. Ort. 1,03 17,05 40,64
Gedik Y. Men. Değ. 3,97 -0,75 30,02
Gedik Yatırım Holding 3,68 0,27 56,60
Gediz Ambalaj 5,46 -1,44 35,00
Gentaş 1,36 -2,16 -0,92
Gersan Elektrik 2,22 -3,90 -9,03
Global Men. Değ. 0,83 2,47 76,60
Global Yat. Holding 3,66 -4,19 22,41
Good-Year 2,72 -2,86 -18,03
Göltaş Çimento 11,71 0,34 -4,37
Gözde Girişim 3,10 0,32 16,10
GSD Denizcilik 1,56 -1,27 35,65
GSD Holding 0,85 -1,16 6,25
Gübre Fabrik. 4,25 0,71 43,58
Güler Yat. Holding 1,31 -0,76 22,43
Güneş Sigorta 1,44 -3,36 2,70
Halk GMYO 0,91 -2,15 41,46
Halk Sigorta 1,00 1,01 13,31
Hatay Tekstil 3,90 -0,76 13,10
Hedef Girişim 1,54 0,65 32,76
Hektaş 15,73 -1,56 69,69
HUB Girişim 2,56 -0,39 36,17
Hürriyet Gzt. 0,75 -1,32 -19,35
ICBC Turkey Bank 3,55 -1,93 -27,99
İdealist Danışmanlık 7,18 0,14 -33,52
İdealist GMYO 2,52 -2,33 54,60
İhlas Ev Aletleri 1,35 -0,74 313,32
İhlas Gayrimenkul 0,87 -2,25 -7,40
İhlas Gazetecilik 2,20 -0,90 260,66
İhlas Holding 0,50 0,00 56,25
İhlas Yayın Holding 0,61 0,00 84,85
İndeks Bilgisayar 7,25 -3,46 30,19
Info Yatırım 4,17 1,96 304,85
İntema 6,73 -0,44 12,23
İpek Doğal Enerji 5,93 -1,33 10,43
İskenderun Demir Çelik 6,07 -1,14 29,46
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)
(Sürecek)

Borsa İstanbul, Ekonomi

Kaynak: AA

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