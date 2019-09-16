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Borsada günlük işlemler (1)

Borsa İstanbul hisse senetleri piyasasında işlem gören hisse senetlerinin, bugünkü kapanış fiyatı ile günlük ve yılbaşına göre değişim oranları şöyle: Hisseler.

16.09.2019 18:48Borsada günlük işlemler (1)
Borsa İstanbul hisse senetleri piyasasında işlem gören hisse senetlerinin, bugünkü kapanış fiyatı ile günlük ve yılbaşına göre değişim oranları şöyle:

HisselerKapanış FiyatıGünlük Getiri (%)Yıl Başına Göre Getiri (%)
A.V.O.D Gıda ve Tarım1,64-1,20-15,90
Acıpayam Selüloz4,606,2443,98
Adana Çimento (A)5,43-0,1814,16
Adana Çimento (B)3,910,7721,22
Adana Çimento (C)1,221,67-0,90
Adel Kalemcilik12,62-1,7114,73
Adese Alışveriş Ticaret2,049,09-12,82
Afyon Çimento4,32-0,23-5,88
Ak Enerji0,590,00-6,35
Akbank7,50-2,0927,45
Akçansa6,070,83-7,22
Akdenız Güvenlık Hız.1,580,64-21,39
Akfen GMYO2,28-0,4438,18
Akın Tekstil9,95-1,199,76
Akiş GMYO2,650,0016,28
Akmerkez GMYO20,20-0,5930,93
Aksa9,400,0041,68
Aksa Enerji2,69-1,470,37
Aksigorta4,87-0,4155,13
Aksu Enerji8,35-0,368,16
Alarko Carrıer37,442,74-4,88
Alarko GMYO44,880,096,29
Alarko Holding4,450,23128,17
Albaraka Türk1,35-1,4610,66
Alcatel Lucent Teletaş7,082,4622,92
Alkim Kağıt4,213,1917,14
Alkim Kimya26,36-0,6822,37
Altınyağ0,450,002,27
Altınyunus Çeşme3,031,00-2,30
Anadolu Cam2,831,4310,34
Anadolu Efes23,904,3719,06
Anadolu Grubu Holding14,58-1,2943,87
Anadolu Hayat Emek.5,15-0,19-9,56
Anadolu Isuzu9,701,7856,96
Anadolu Sigorta4,190,006,73
Anel Elektrik1,89-0,5316,67
Arçelik18,01-0,2214,06
Arena Bilgisayar4,101,99-7,03
Armada Bilgisayar9,77-0,315,17
Arsan Tekstil2,34-1,6844,44
Artı Yatırım Holding0,831,22-4,60
Aselsan20,100,60-16,30
Aslan Çimento32,100,8813,99
Ata GMYO3,90-0,26-2,74
Atakule GMYO1,350,002,60
Atlantis Yatırım Holding0,40122,22
Atlas Yat. Ort.1,077,0024,42
AvivaSA Emeklilik Hayat9,150,1123,67
Avrasya GMYO1,18-0,8434,09
Avrasya Petrol ve Tur.1,37-1,4426,85
Avrasya Stratejik GMYF1.275,700,012,36
Avrupa Yatırım Holding2,281,79-6,17
Ayen Enerji2,27-0,8726,07
Ayes Çelik Hasır ve Çit1,75-2,7827,24
Aygaz10,944,5910,01
Bagfaş10,700,94121,99
Bak Ambalaj6,03-0,6628,07
Balatacılar Balatacılık0,330,000,00
Bantaş Ambalaj1,972,6056,97
Banvit14,60-1,0835,31
Baştaş Başkent Çimento1,760,00-12,87
Batı Çimento2,781,4615,35
Batısöke Çimento1,03-0,96-5,50
Bera Holding2,25-1,329,22
Berkosan Yalıtım1,87-2,603,31
Beşiktaş Futbol Yat.1,78-2,209,88
Beyaz Filo3,43-1,1525,64
Beymen Perakende Yat.8,14-0,12106,60
Bilici Yatırım2,61-0,76106,40
Bim Mağazalar49,461,9815,46
Birko Mensucat0,31-3,133,33
Birlik Mensucat0,91-1,09-22,22
Bizim Mağazaları8,490,4724,85
Bolu Çimento2,47-0,80-20,01
Bomonti Elektrik2,09-3,24335,42
Borusan Mannesmann9,09-1,2029,68
Borusan Yat. Paz.34,90-0,63-3,67
Bosch Fren Sistemleri187,500,2722,73
Bossa4,40-1,794,66
Brisa5,79-1,36-8,53
Burçelik3,891,5721,18
Burçelik Vana4,857,78227,70
Bursa Çimento4,590,004,32
Carrefoursa3,47-0,86-0,29
Ceo Event Medya6,740,60
Coca Cola İçecek34,68-0,3417,30
Cosmos Yat. Holding1,124,6715,46
Credıtwest Faktorıng1,47-0,6841,35
Çelebi97,250,1566,68
Çelik Halat4,030,00-25,41
Çemaş Döküm1,096,8643,42
Çemtaş5,35-1,47-10,29
Çimbeton28,48-0,14-0,42
Çimentaş11,681,13-8,03
Çimsa7,03-0,71-6,89
Çuhadaroğlu Metal2,341,7431,46
Dagi Giyim1,702,4137,10
Dagi Yatırım Holding1,571,2955,45
Dardanel1,6712,0851,82
Datagate Bilgisayar5,82-2,6835,98
Demısaş Döküm2,450,826,63
Denge Holding1,861,6460,34
Deniz GMYO3,400,5911,84
Denizbank20,76-0,198,69
Denizli Cam6,2520,0120,01
Derimod12,131,7639,91
Derlüks Deri2,100,00
Desa Deri2,44-2,0141,04
Despec Bilgisayar2,96-1,008,37
Deva Holding6,87-0,29108,81
Diriteks Diriliş Tekstil0,89-2,2014,10
Ditaş Doğan5,503,007,45
DO-CO539,001,8913,73
Doğan Burda3,231,257,31
Doğan Holding1,37-1,4447,11
Doğtaş Kelebek Mobilya1,154,55-5,74
Doğusan1,644,46-24,23
Doğuş GMYO2,58-1,5322,27
Doğuş Otomotiv6,651,3753,23
Döktaş Dökümcülük26,62-11,27226,63
Duran Doğan Basım9,90-1,4994,12
Dyo Boya3,979,9736,90
Eczacıbaşı İlaç2,830,3516,68
Eczacıbaşı Yatırım7,30-0,4114,02
Edip Gayrimenkul0,90-1,1016,88
Ege Endüstri473,90-0,6752,31
Ege Gübre33,44-0,3061,65
Ege Profil9,15-1,615,97
Ege Seramik3,081,994,01
Egeli & Co Tarım Girişim0,140,007,69
Egeli&Co Enerji Yatırım0,290,0020,83
Egeli&Co Yatırım Holding0,120,0020,00
Egeplast5,605,0745,83
Ekiz Kimya0,43-2,2730,30
Emek Elektrik1,16-1,6918,37
Eminiş Ambalaj0,970,00-17,09
Emlak Konut GMYO1,311,55-10,07
Enerjisa Enerji6,091,0029,34
Enka İnşaat5,710,1828,48
Erbosan18,27-1,4620,16
Ereğli Demir Çelik7,00-1,2714,72
Ersu Gıda1,373,0148,91
Escort Teknoloji0,82-2,387,89
Etiler Gıda3,751,3576,06
Euro Kapital Yat. Ort.1,250,0077,56
Euro Trend Yat. Ort.0,87-1,1437,02
Euro Yat. Ort.0,89-1,1142,04
Euro Yatırım Holding1,51-1,31174,55
Fenerbahçe Futbol11,127,1360,69
Flap Kongre Toplantı Hiz.3,03-3,8113,91
F-M İzmit Piston18,080,2217,62
Fonet Bilgi Teknolojileri3,12-0,64102,73
Ford Otosan62,002,5630,50
Formet Çelik Kapı6,170,33385,83
Frigo Pak Gıda8,683,33410,59
Galatasaray Sportif1,781,1443,55
Garanti Bankası9,47-1,7618,97
Garanti Faktoring3,29-0,3066,16
Garanti Yat. Ort.1,050,0043,37
Gedik Y. Men. Değ.4,03-1,2331,99
Gedik Yatırım Holding3,741,3659,15
Gediz Ambalaj6,023,4448,85
Gentaş1,450,005,64
Gersan Elektrik2,513,722,85
Global Men. Değ.0,820,0074,47
Global Yat. Holding3,77-1,3126,09
Good-Year2,83-1,39-14,72
Göltaş Çimento12,460,081,76
Gözde Girişim3,361,8225,84
GSD Denizcilik1,600,0039,13
GSD Holding0,94-1,0517,50
Gübre Fabrik.4,795,9761,82
Güler Yat. Holding1,330,0024,30
Güneş Sigorta1,550,6510,54
Halk GMYO0,97-1,0250,78
Halk Sigorta1,00-1,9613,31
Hatay Tekstil4,13-1,6719,77
Hedef Girişim1,630,0040,52
Hektaş15,29-0,0764,94
HUB Girişim2,850,3551,60
Hürriyet Gzt.0,78-1,27-16,13
ICBC Turkey Bank3,73-0,80-24,34
İdealist Danışmanlık4,42-0,67-24,37
İdealist GMYO2,81-1,0672,39
İhlas Ev Aletleri1,46-0,68347,00
İhlas Gayrimenkul0,900,00-4,21
İhlas Gazetecilik2,28-0,87273,77
İhlas Holding0,510,0059,38
İhlas Yayın Holding0,621,6487,88
İndeks Bilgisayar7,68-0,2637,91
Info Yatırım4,651,75351,46
İntema7,200,9820,07
İpek Doğal Enerji6,251,7916,39
İskenderun Demir Çelik6,16-1,9131,38
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)
(Sürecek)

Borsa İstanbul, Ekonomi

Kaynak: AA

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