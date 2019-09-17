Haberler » Ekonomi » Haber

Borsada günlük işlemler (1)

Borsa İstanbul hisse senetleri piyasasında işlem gören hisse senetlerinin, bugünkü kapanış fiyatı ile günlük ve yılbaşına göre değişim oranları şöyle: Hisseler.

17.09.2019 18:40Borsada günlük işlemler (1)
Borsa İstanbul hisse senetleri piyasasında işlem gören hisse senetlerinin, bugünkü kapanış fiyatı ile günlük ve yılbaşına göre değişim oranları şöyle:

HisselerKapanış FiyatıGünlük Getiri (%)Yıl Başına Göre Getiri (%)
A.V.O.D Gıda ve Tarım1,63-0,61-16,41
Acıpayam Selüloz4,691,9646,80
Adana Çimento (A)5,42-0,1813,95
Adana Çimento (B)3,88-0,7720,29
Adana Çimento (C)1,20-1,64-2,52
Adel Kalemcilik12,650,2415,00
Adese Alışveriş Ticaret2,123,92-9,40
Afyon Çimento4,22-2,31-8,06
Ak Enerji0,590,00-6,35
Akbank7,48-0,2727,11
Akçansa6,090,33-6,91
Akdenız Güvenlık Hız.1,56-1,27-22,39
Akfen GMYO2,280,0038,18
Akın Tekstil9,87-0,808,88
Akiş GMYO2,63-0,7515,40
Akmerkez GMYO20,200,0030,93
Aksa9,30-1,0640,18
Aksa Enerji2,700,370,75
Aksigorta4,82-1,0353,53
Aksu Enerji8,29-0,727,38
Alarko Carrıer36,86-1,55-6,35
Alarko GMYO45,100,496,81
Alarko Holding4,42-0,67126,63
Albaraka Türk1,360,7411,48
Alcatel Lucent Teletaş6,95-1,8420,66
Alkim Kağıt4,11-2,3814,35
Alkim Kimya26,16-0,7621,44
Altınyağ0,450,002,27
Altınyunus Çeşme3,060,99-1,33
Anadolu Cam2,850,7111,12
Anadolu Efes23,72-0,7518,17
Anadolu Grubu Holding14,23-2,4040,41
Anadolu Hayat Emek.5,10-0,97-10,44
Anadolu Isuzu9,700,0056,96
Anadolu Sigorta4,190,006,73
Anel Elektrik1,953,1720,37
Arçelik18,653,5518,11
Arena Bilgisayar4,212,68-4,54
Armada Bilgisayar9,74-0,314,84
Arsan Tekstil2,340,0044,44
Artı Yatırım Holding0,841,20-3,45
Aselsan19,55-2,74-18,59
Aslan Çimento32,701,8716,12
Ata GMYO3,900,00-2,74
Atakule GMYO1,382,224,88
Atlantis Yatırım Holding0,40122,22
Atlas Yat. Ort.1,06-0,9323,26
AvivaSA Emeklilik Hayat9,150,0023,67
Avrasya GMYO1,16-1,6931,82
Avrasya Petrol ve Tur.1,34-2,1924,07
Avrasya Stratejik GMYF1.275,800,012,37
Avrupa Yatırım Holding2,23-2,19-8,23
Ayen Enerji2,384,8532,18
Ayes Çelik Hasır ve Çit1,750,0027,24
Aygaz10,92-0,189,81
Bagfaş10,40-2,80115,77
Bak Ambalaj6,192,6531,47
Balatacılar Balatacılık0,32-3,03-3,03
Bantaş Ambalaj2,001,5259,36
Banvit14,48-0,8234,20
Baştaş Başkent Çimento1,75-0,57-13,37
Batı Çimento2,780,0015,35
Batısöke Çimento1,030,00-5,50
Bera Holding2,13-5,333,40
Berkosan Yalıtım1,870,003,31
Beşiktaş Futbol Yat.1,72-3,376,17
Beyaz Filo3,37-1,7523,44
Beymen Perakende Yat.8,13-0,12106,35
Bilici Yatırım2,59-0,77104,81
Bim Mağazalar49,00-0,9314,39
Birko Mensucat0,30-3,230,00
Birlik Mensucat0,921,10-21,37
Bizim Mağazaları8,40-1,0623,53
Bolu Çimento2,44-1,21-20,98
Bomonti Elektrik2,100,48337,50
Borusan Mannesmann8,96-1,4327,83
Borusan Yat. Paz.34,70-0,57-4,22
Bosch Fren Sistemleri183,90-1,9220,37
Bossa4,33-1,592,99
Brisa5,69-1,73-10,11
Burçelik3,900,2621,50
Burçelik Vana5,054,12241,22
Bursa Çimento4,57-0,443,86
Carrefoursa3,43-1,15-1,44
Ceo Event Medya6,942,97
Coca Cola İçecek34,56-0,3516,89
Cosmos Yat. Holding1,141,7917,53
Credıtwest Faktorıng1,46-0,6840,38
Çelebi99,352,1670,27
Çelik Halat4,030,00-25,41
Çemaş Döküm1,199,1756,58
Çemtaş5,28-1,31-11,47
Çimbeton28,04-1,54-1,96
Çimentaş11,59-0,77-8,74
Çimsa6,96-1,00-7,81
Çuhadaroğlu Metal2,26-3,4226,97
Dagi Giyim1,721,1838,71
Dagi Yatırım Holding1,580,6456,44
Dardanel1,797,1962,73
Datagate Bilgisayar5,74-1,3734,11
Demısaş Döküm2,40-2,044,45
Denge Holding1,83-1,6157,76
Deniz GMYO3,461,7613,82
Denizbank20,760,008,69
Denizli Cam6,829,1230,95
Derimod11,97-1,3238,06
Derlüks Deri2,05-2,38
Desa Deri2,440,0041,04
Despec Bilgisayar2,980,689,10
Deva Holding6,930,87110,64
Diriteks Diriliş Tekstil0,923,3717,95
Ditaş Doğan5,36-2,554,71
DO-CO540,200,2213,98
Doğan Burda3,230,007,31
Doğan Holding1,391,4649,25
Doğtaş Kelebek Mobilya1,13-1,74-7,38
Doğusan1,61-1,83-25,62
Doğuş GMYO2,55-1,1620,85
Doğuş Otomotiv6,49-2,4149,54
Döktaş Dökümcülük27,623,76238,90
Duran Doğan Basım9,920,2094,51
Dyo Boya3,76-5,2929,66
Eczacıbaşı İlaç2,78-1,7714,61
Eczacıbaşı Yatırım7,24-0,8213,08
Edip Gayrimenkul0,89-1,1115,58
Ege Endüstri465,80-1,7149,71
Ege Gübre32,90-1,6159,04
Ege Profil9,05-1,094,81
Ege Seramik3,03-1,622,32
Egeli & Co Tarım Girişim0,13-7,140,00
Egeli&Co Enerji Yatırım0,303,4525,00
Egeli&Co Yatırım Holding0,11-8,3310,00
Egeplast5,47-2,3242,45
Ekiz Kimya0,454,6536,36
Emek Elektrik1,214,3123,47
Eminiş Ambalaj0,970,00-17,09
Emlak Konut GMYO1,28-2,29-12,13
Enerjisa Enerji6,05-0,6628,49
Enka İnşaat5,62-1,5826,46
Erbosan18,642,0322,60
Ereğli Demir Çelik7,020,2915,05
Ersu Gıda1,380,7350,00
Escort Teknoloji0,831,229,21
Etiler Gıda3,750,0076,06
Euro Kapital Yat. Ort.1,24-0,8076,14
Euro Trend Yat. Ort.0,86-1,1535,44
Euro Yat. Ort.0,87-2,2538,84
Euro Yatırım Holding1,45-3,97163,64
Fenerbahçe Futbol10,95-1,5358,24
Flap Kongre Toplantı Hiz.2,97-1,9811,65
F-M İzmit Piston17,82-1,4415,93
Fonet Bilgi Teknolojileri3,06-1,9298,83
Ford Otosan60,55-2,3427,45
Formet Çelik Kapı6,05-1,94376,38
Frigo Pak Gıda8,902,53423,53
Galatasaray Sportif1,71-3,9337,90
Garanti Bankası9,45-0,2118,72
Garanti Faktoring3,516,6977,27
Garanti Yat. Ort.0,84-20,0014,70
Gedik Y. Men. Değ.4,132,4835,26
Gedik Yatırım Holding3,791,3461,28
Gediz Ambalaj5,96-1,0047,37
Gentaş1,44-0,694,91
Gersan Elektrik2,41-3,98-1,24
Global Men. Değ.0,831,2276,60
Global Yat. Holding3,74-0,8025,08
Good-Year2,76-2,47-16,83
Göltaş Çimento12,843,054,86
Gözde Girişim3,34-0,6025,09
GSD Denizcilik1,642,5042,61
GSD Holding0,951,0618,75
Gübre Fabrik.4,800,2162,16
Güler Yat. Holding1,340,7525,23
Güneş Sigorta1,52-1,948,40
Halk GMYO0,95-2,0647,67
Halk Sigorta0,96-4,008,78
Hatay Tekstil4,130,0019,77
Hedef Girişim1,651,2342,24
Hektaş15,15-0,9263,43
HUB Girişim2,974,2157,98
Hürriyet Gzt.0,780,00-16,13
ICBC Turkey Bank3,68-1,34-25,35
İdealist Danışmanlık4,706,33-19,58
İdealist GMYO3,027,4785,28
İhlas Ev Aletleri1,44-1,37340,87
İhlas Gayrimenkul0,900,00-4,21
İhlas Gazetecilik2,499,21308,20
İhlas Holding0,510,0059,38
İhlas Yayın Holding0,620,0087,88
İndeks Bilgisayar7,59-1,1736,30
Info Yatırım4,721,51358,25
İntema7,230,4220,57
İpek Doğal Enerji6,392,2418,99
İskenderun Demir Çelik6,10-0,9730,10
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)
(Sürecek)

Borsa İstanbul, Ekonomi

Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi Haberleri
22:11 Eskişehir'de 87'nci Pancar Alım ve Şeker Üretim İşleme dönemi başladı
21:44 Ziraat odalarının ayçiçeği fiyat endişesi
21:25 BDDK'dan mali bünye değerlendirme çalışmalarına ilişkin açıklama
21:15 Ford, otonom konvoy projesini tanıttı
20:55 Kafkas’ın konkordato geçici mühlet kararı kaldırıldı
20:52 Balıkçılar bu kez boş dönmedi, hamsi fiyatı 10 liraya düştü
20:40 Bddk: takip hesaplarına aktarılması gereken 46 milyar tl kredi tespit edildi