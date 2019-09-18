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Borsada günlük işlemler (1)

Borsa İstanbul hisse senetleri piyasasında işlem gören hisse senetlerinin, bugünkü kapanış fiyatı ile günlük ve yılbaşına göre değişim oranları şöyle: Hisseler.

18.09.2019 18:34Borsada günlük işlemler (1)
Borsa İstanbul hisse senetleri piyasasında işlem gören hisse senetlerinin, bugünkü kapanış fiyatı ile günlük ve yılbaşına göre değişim oranları şöyle:
HisselerKapanış FiyatıGünlük Getiri (%)Yıl Başına Göre Getiri (%)
A.V.O.D Gıda ve Tarım1,60-1,84-17,95
Acıpayam Selüloz4,802,3550,24
Adana Çimento (A)5,521,8516,05
Adana Çimento (B)4,003,0924,01
Adana Çimento (C)1,3310,838,04
Adel Kalemcilik12,680,2415,27
Adese Alışveriş Ticaret1,92-9,43-17,95
Afyon Çimento4,568,06-0,65
Ak Enerji0,58-1,69-7,94
Akbank7,621,8729,48
Akçansa6,232,30-4,77
Akdenız Güvenlık Hız.1,560,00-22,39
Akfen GMYO2,26-0,8836,97
Akın Tekstil9,65-2,236,45
Akiş GMYO2,62-0,3814,96
Akmerkez GMYO20,300,5031,57
Aksa9,492,0443,04
Aksa Enerji2,700,000,75
Aksigorta4,830,2153,85
Aksu Enerji8,28-0,127,25
Alarko Carrıer37,040,49-5,89
Alarko GMYO45,601,118,00
Alarko Holding4,532,49132,27
Albaraka Türk1,35-0,7410,66
Alcatel Lucent Teletaş7,132,5923,78
Alkim Kağıt4,171,4616,02
Alkim Kimya26,160,0021,44
Altınyağ0,44-2,220,00
Altınyunus Çeşme3,080,65-0,69
Anadolu Cam2,860,3511,51
Anadolu Efes23,900,7619,06
Anadolu Grubu Holding14,723,4445,25
Anadolu Hayat Emek.5,110,20-10,27
Anadolu Isuzu9,55-1,5554,53
Anadolu Sigorta4,200,246,99
Anel Elektrik1,960,5120,99
Arçelik18,51-0,7517,23
Arena Bilgisayar4,404,51-0,23
Armada Bilgisayar9,901,646,57
Arsan Tekstil2,381,7146,91
Artı Yatırım Holding0,83-1,19-4,60
Aselsan19,33-0,87-19,29
Aslan Çimento32,30-1,2214,70
Ata GMYO3,89-0,26-2,99
Atakule GMYO1,36-1,453,36
Atlantis Yatırım Holding0,40122,22
Atlas Yat. Ort.1,02-3,7718,60
AvivaSA Emeklilik Hayat9,180,3324,07
Avrasya GMYO1,160,0031,82
Avrasya Petrol ve Tur.1,340,0024,07
Avrasya Stratejik GMYF1.275,900,012,38
Avrupa Yatırım Holding2,20-1,35-9,47
Ayen Enerji2,31-2,9428,29
Ayes Çelik Hasır ve Çit1,802,8630,88
Aygaz11,202,5612,63
Bagfaş10,36-0,38114,94
Bak Ambalaj6,16-0,4830,83
Balatacılar Balatacılık0,320,00-3,03
Bantaş Ambalaj2,052,5063,35
Banvit14,691,4536,14
Baştaş Başkent Çimento1,813,43-10,40
Batı Çimento2,862,8818,67
Batısöke Çimento1,051,94-3,67
Bera Holding2,161,414,85
Berkosan Yalıtım1,880,533,87
Beşiktaş Futbol Yat.1,804,6511,11
Beyaz Filo3,431,7825,64
Beymen Perakende Yat.8,130,00106,35
Bilici Yatırım2,621,16107,19
Bim Mağazalar49,000,0014,39
Birko Mensucat0,300,000,00
Birlik Mensucat0,942,17-19,66
Bizim Mağazaları8,480,9524,71
Bolu Çimento2,512,87-18,71
Bomonti Elektrik2,173,33352,08
Borusan Mannesmann9,020,6728,68
Borusan Yat. Paz.35,101,15-3,11
Bosch Fren Sistemleri188,002,2323,06
Bossa4,391,394,42
Brisa5,751,05-9,16
Burçelik3,88-0,5120,87
Burçelik Vana5,131,58246,62
Bursa Çimento4,600,664,55
Carrefoursa3,450,58-0,86
Ceo Event Medya6,85-1,30
Coca Cola İçecek34,30-0,7516,01
Cosmos Yat. Holding1,08-5,2611,34
Credıtwest Faktorıng1,460,0040,38
Çelebi99,500,1570,53
Çelik Halat4,111,99-23,93
Çemaş Döküm1,16-2,5252,63
Çemtaş5,310,57-10,96
Çimbeton28,762,570,56
Çimentaş11,610,17-8,58
Çimsa7,244,02-4,11
Çuhadaroğlu Metal2,260,0026,97
Dagi Giyim1,71-0,5837,90
Dagi Yatırım Holding1,590,6357,43
Dardanel1,64-8,3849,09
Datagate Bilgisayar5,831,5736,21
Demısaş Döküm2,410,424,89
Denge Holding1,830,0057,76
Deniz GMYO3,45-0,2913,49
Denizbank20,760,008,69
Denizli Cam6,57-3,6726,15
Derimod11,90-0,5837,25
Derlüks Deri2,081,46
Desa Deri2,471,2342,77
Despec Bilgisayar2,97-0,348,73
Deva Holding7,082,16115,20
Diriteks Diriliş Tekstil0,90-2,1715,38
Ditaş Doğan5,32-0,753,93
DO-CO547,401,3315,50
Doğan Burda3,250,627,97
Doğan Holding1,411,4451,40
Doğtaş Kelebek Mobilya1,130,00-7,38
Doğusan1,59-1,24-26,54
Doğuş GMYO2,570,7821,80
Doğuş Otomotiv6,510,3150,00
Döktaş Dökümcülük26,12-5,43220,49
Duran Doğan Basım10,354,33102,94
Dyo Boya3,790,8030,69
Eczacıbaşı İlaç2,790,3615,03
Eczacıbaşı Yatırım7,331,2414,49
Edip Gayrimenkul0,88-1,1214,29
Ege Endüstri468,000,4750,41
Ege Gübre33,842,8663,58
Ege Profil8,911,236,10
Ege Seramik3,040,332,66
Egeli & Co Tarım Girişim0,147,697,69
Egeli&Co Enerji Yatırım0,29-3,3320,83
Egeli&Co Yatırım Holding0,129,0920,00
Egeplast5,35-2,1939,32
Ekiz Kimya0,450,0036,36
Emek Elektrik1,296,6131,63
Eminiş Ambalaj0,970,00-17,09
Emlak Konut GMYO1,323,13-9,38
Enerjisa Enerji6,070,3328,92
Enka İnşaat5,58-0,7125,56
Erbosan18,53-0,5921,87
Ereğli Demir Çelik7,101,1416,36
Ersu Gıda1,36-1,4547,83
Escort Teknoloji0,82-1,207,89
Etiler Gıda3,791,0777,93
Euro Kapital Yat. Ort.1,283,2381,82
Euro Trend Yat. Ort.0,871,1637,02
Euro Yat. Ort.0,903,4543,63
Euro Yatırım Holding1,36-6,21147,27
Fenerbahçe Futbol12,1611,0575,72
Flap Kongre Toplantı Hiz.3,021,6813,53
F-M İzmit Piston17,74-0,4515,41
Fonet Bilgi Teknolojileri3,080,65100,13
Ford Otosan59,70-1,4025,66
Formet Çelik Kapı6,01-0,66373,23
Frigo Pak Gıda8,70-2,25411,76
Galatasaray Sportif1,741,7540,32
Garanti Bankası9,470,2118,97
Garanti Faktoring3,42-2,5672,73
Garanti Yat. Ort.0,81-3,5710,60
Gedik Y. Men. Değ.4,232,4238,54
Gedik Yatırım Holding3,831,0662,98
Gediz Ambalaj5,93-0,5046,63
Gentaş1,504,179,28
Gersan Elektrik2,37-1,66-2,88
Global Men. Değ.0,863,6182,98
Global Yat. Holding3,770,8026,09
Good-Year2,780,72-16,22
Göltaş Çimento13,172,577,56
Gözde Girişim3,442,9928,84
GSD Denizcilik1,63-0,6141,74
GSD Holding0,950,0018,75
Gübre Fabrik.4,912,2965,88
Güler Yat. Holding1,32-1,4923,36
Güneş Sigorta1,605,2614,11
Halk GMYO0,950,0047,67
Halk Sigorta0,960,008,78
Hatay Tekstil4,12-0,2419,48
Hedef Girişim1,671,2143,97
Hektaş15,441,9166,56
HUB Girişim2,990,6759,04
Hürriyet Gzt.0,780,00-16,13
ICBC Turkey Bank3,66-0,54-25,76
İdealist Danışmanlık4,64-1,28-20,61
İdealist GMYO2,99-0,9983,44
İhlas Ev Aletleri1,440,00340,87
İhlas Gayrimenkul0,900,00-4,21
İhlas Gazetecilik2,40-3,61293,44
İhlas Holding0,50-1,9656,25
İhlas Yayın Holding0,620,0087,88
İndeks Bilgisayar7,51-1,0534,86
Info Yatırım4,791,48365,05
İntema7,270,5521,23
İpek Doğal Enerji6,31-1,2517,50
İskenderun Demir Çelik6,160,9831,38
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)
(Sürecek)

Borsa İstanbul, Ekonomi

Kaynak: AA

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