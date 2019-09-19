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Borsada günlük işlemler (1)

Borsa İstanbul hisse senetleri piyasasında işlem gören hisse senetlerinin, bugünkü kapanış fiyatı ile günlük ve yılbaşına göre değişim oranları şöyle: Hisseler.

19.09.2019 18:32Borsada günlük işlemler (1)
Borsa İstanbul hisse senetleri piyasasında işlem gören hisse senetlerinin, bugünkü kapanış fiyatı ile günlük ve yılbaşına göre değişim oranları şöyle:

HisselerKapanış FiyatıGünlük Getiri (%)Yıl Başına Göre Getiri (%)
A.V.O.D Gıda ve Tarım1,610,63-17,44
Acıpayam Selüloz4,963,3355,25
Adana Çimento (A)5,47-0,9115,00
Adana Çimento (B)3,93-1,7521,84
Adana Çimento (C)1,29-3,014,79
Adel Kalemcilik12,50-1,4213,64
Adese Alışveriş Ticaret1,972,60-15,81
Afyon Çimento4,25-6,80-7,41
Ak Enerji0,57-1,72-9,52
Akbank7,39-3,0225,58
Akçansa6,16-1,12-5,84
Akdenız Güvenlık Hız.1,55-0,64-22,89
Akfen GMYO2,270,4437,58
Akın Tekstil9,54-1,145,24
Akiş GMYO2,651,1516,28
Akmerkez GMYO20,26-0,2031,31
Aksa9,40-0,9541,68
Aksa Enerji2,67-1,11-0,37
Aksigorta4,942,2857,36
Aksu Enerji8,21-0,856,35
Alarko Carrıer37,200,43-5,49
Alarko GMYO48,506,3614,86
Alarko Holding4,530,00132,27
Albaraka Türk1,32-2,228,20
Alcatel Lucent Teletaş6,93-2,8120,31
Alkim Kağıt4,01-3,8411,57
Alkim Kimya25,94-0,8420,42
Altınyağ0,440,000,00
Altınyunus Çeşme3,05-0,97-1,66
Anadolu Cam2,83-1,0510,34
Anadolu Efes23,68-0,9217,97
Anadolu Grubu Holding15,001,9048,01
Anadolu Hayat Emek.5,08-0,59-10,79
Anadolu Isuzu9,560,1054,69
Anadolu Sigorta4,200,006,99
Anel Elektrik1,92-2,0418,52
Arçelik18,15-1,9414,95
Arena Bilgisayar4,21-4,32-4,54
Armada Bilgisayar9,970,717,32
Arsan Tekstil2,36-0,8445,68
Artı Yatırım Holding0,81-2,41-6,90
Aselsan18,85-2,48-21,30
Aslan Çimento28,78-10,902,20
Ata GMYO3,961,80-1,25
Atakule GMYO1,35-0,742,60
Atlantis Yatırım Holding0,40122,22
Atlas Yat. Ort.0,95-6,8610,47
AvivaSA Emeklilik Hayat9,01-1,8521,78
Avrasya GMYO1,14-1,7229,55
Avrasya Petrol ve Tur.1,340,0024,07
Avrasya Stratejik GMYF1.276,000,012,38
Avrupa Yatırım Holding2,231,36-8,23
Ayen Enerji2,27-1,7326,07
Ayes Çelik Hasır ve Çit1,79-0,5630,15
Aygaz10,98-1,9610,42
Bagfaş10,11-2,41109,75
Bak Ambalaj6,10-0,9729,56
Balatacılar Balatacılık0,31-3,13-6,06
Bantaş Ambalaj2,070,9864,94
Banvit14,54-1,0234,75
Baştaş Başkent Çimento1,80-0,55-10,89
Batı Çimento2,78-2,8015,35
Batısöke Çimento1,04-0,95-4,59
Bera Holding2,170,465,34
Berkosan Yalıtım2,1815,9620,44
Beşiktaş Futbol Yat.1,77-1,679,26
Beyaz Filo3,450,5826,37
Beymen Perakende Yat.8,130,00106,35
Bilici Yatırım2,682,29111,93
Bim Mağazalar49,060,1214,53
Birko Mensucat0,300,000,00
Birlik Mensucat0,951,06-18,80
Bizim Mağazaları8,34-1,6522,65
Bolu Çimento2,47-1,59-20,01
Bomonti Elektrik2,201,38358,33
Borusan Mannesmann8,90-1,3326,97
Borusan Yat. Paz.35,601,42-1,73
Bosch Fren Sistemleri191,001,6025,02
Bossa4,37-0,463,94
Brisa5,841,57-7,74
Burçelik3,85-0,7719,94
Burçelik Vana5,05-1,56241,22
Bursa Çimento4,53-1,522,95
Carrefoursa3,542,611,72
Ceo Event Medya6,870,29
Coca Cola İçecek34,16-0,4115,54
Cosmos Yat. Holding1,145,5617,53
Credıtwest Faktorıng1,42-2,7436,54
Çelebi97,05-2,4666,33
Çelik Halat4,5610,95-15,60
Çemaş Döküm1,14-1,7250,00
Çemtaş5,27-0,75-11,63
Çimbeton28,66-0,350,21
Çimentaş11,680,60-8,03
Çimsa6,97-3,73-7,68
Çuhadaroğlu Metal2,270,4427,53
Dagi Giyim1,741,7540,32
Dagi Yatırım Holding1,590,0057,43
Dardanel1,50-8,5436,36
Datagate Bilgisayar5,75-1,3734,35
Demısaş Döküm2,40-0,414,45
Denge Holding1,77-3,2852,59
Deniz GMYO3,522,0315,79
Denizbank20,800,198,90
Denizli Cam6,09-7,3116,94
Derimod11,910,0837,37
Derlüks Deri2,142,88
Desa Deri2,480,4043,35
Despec Bilgisayar2,95-0,678,00
Deva Holding6,96-1,69111,55
Diriteks Diriliş Tekstil0,89-1,1114,10
Ditaş Doğan5,411,695,69
DO-CO553,001,0216,68
Doğan Burda3,24-0,317,64
Doğan Holding1,39-1,4249,25
Doğtaş Kelebek Mobilya1,07-5,31-12,30
Doğusan1,58-0,63-27,01
Doğuş GMYO2,54-1,1720,38
Doğuş Otomotiv6,692,7654,15
Döktaş Dökümcülük25,98-0,54218,77
Duran Doğan Basım10,34-0,10102,75
Dyo Boya3,820,7931,72
Eczacıbaşı İlaç2,790,0015,03
Eczacıbaşı Yatırım7,431,3616,05
Edip Gayrimenkul0,880,0014,29
Ege Endüstri464,70-0,7149,35
Ege Gübre34,040,5964,55
Ege Profil9,162,819,08
Ege Seramik2,99-1,640,97
Egeli & Co Tarım Girişim0,140,007,69
Egeli&Co Enerji Yatırım0,290,0020,83
Egeli&Co Yatırım Holding0,120,0020,00
Egeplast5,29-1,1237,76
Ekiz Kimya0,42-6,6727,27
Emek Elektrik1,22-5,4324,49
Eminiş Ambalaj0,970,00-17,09
Emlak Konut GMYO1,29-2,27-11,44
Enerjisa Enerji5,94-2,1426,16
Enka İnşaat5,51-1,2523,98
Erbosan18,28-1,3520,23
Ereğli Demir Çelik6,92-2,5413,41
Ersu Gıda1,30-4,4141,30
Escort Teknoloji0,876,1014,47
Etiler Gıda3,71-2,1174,18
Euro Kapital Yat. Ort.1,26-1,5678,98
Euro Trend Yat. Ort.0,86-1,1535,44
Euro Yat. Ort.0,87-3,3338,84
Euro Yatırım Holding1,30-4,41136,36
Fenerbahçe Futbol12,331,4078,18
Flap Kongre Toplantı Hiz.3,071,6615,41
F-M İzmit Piston17,850,6216,13
Fonet Bilgi Teknolojileri3,131,62103,38
Ford Otosan57,80-3,1821,66
Formet Çelik Kapı5,90-1,83364,57
Frigo Pak Gıda8,30-4,60388,24
Galatasaray Sportif1,69-2,8736,29
Garanti Bankası9,29-1,9016,71
Garanti Faktoring3,430,2973,23
Garanti Yat. Ort.0,78-3,706,50
Gedik Y. Men. Değ.4,15-1,8935,92
Gedik Yatırım Holding3,77-1,5760,43
Gediz Ambalaj6,113,0451,08
Gentaş1,46-2,676,37
Gersan Elektrik2,28-3,80-6,57
Global Men. Değ.0,80-6,9870,21
Global Yat. Holding3,780,2726,42
Good-Year2,73-1,80-17,73
Göltaş Çimento12,42-5,691,43
Gözde Girişim3,481,1630,34
GSD Denizcilik1,62-0,6140,87
GSD Holding0,94-1,0517,50
Gübre Fabrik.4,87-0,8164,53
Güler Yat. Holding1,320,0023,36
Güneş Sigorta1,55-3,1310,54
Halk GMYO0,94-1,0546,12
Halk Sigorta0,960,008,78
Hatay Tekstil4,10-0,4918,90
Hedef Girişim1,670,0043,97
Hektaş15,560,7867,85
HUB Girişim3,155,3567,55
Hürriyet Gzt.0,780,00-16,13
ICBC Turkey Bank3,64-0,55-26,17
İdealist Danışmanlık4,31-7,11-26,26
İdealist GMYO2,90-3,0177,91
İhlas Ev Aletleri1,43-0,69337,81
İhlas Gayrimenkul0,89-1,11-5,27
İhlas Gazetecilik2,493,75308,20
İhlas Holding0,500,0056,25
İhlas Yayın Holding0,61-1,6184,85
İndeks Bilgisayar7,46-0,6733,96
Info Yatırım4,830,84368,93
İntema7,280,1421,40
İpek Doğal Enerji6,07-3,8013,04
İskenderun Demir Çelik6,07-1,4629,46
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)
(Sürecek)

Borsa İstanbul, Ekonomi

Kaynak: AA

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