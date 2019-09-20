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Borsada günlük işlemler (1)

Borsa İstanbul hisse senetleri piyasasında işlem gören hisse senetlerinin, bugünkü kapanış fiyatı ile günlük ve yılbaşına göre değişim oranları şöyle: Hisseler.

20.09.2019 18:32Borsada günlük işlemler (1)
Borsa İstanbul hisse senetleri piyasasında işlem gören hisse senetlerinin, bugünkü kapanış fiyatı ile günlük ve yılbaşına göre değişim oranları şöyle:
HisselerKapanış FiyatıGünlük Getiri (%)Yıl Başına Göre Getiri (%)
A.V.O.D Gıda ve Tarım1,58-1,86-18,97
Acıpayam Selüloz4,89-1,4153,06
Adana Çimento (A)5,520,9116,05
Adana Çimento (B)3,940,2522,15
Adana Çimento (C)1,24-3,880,72
Adel Kalemcilik12,49-0,0813,55
Adese Alışveriş Ticaret1,95-1,02-16,67
Afyon Çimento4,280,71-6,75
Ak Enerji0,570,00-9,52
Akbank7,36-0,4125,07
Akçansa6,505,52-0,64
Akdenız Güvenlık Hız.1,43-7,74-28,86
Akfen GMYO2,270,0037,58
Akın Tekstil9,48-0,634,58
Akiş GMYO2,62-1,1314,96
Akmerkez GMYO20,20-0,3030,93
Aksa9,26-1,4939,57
Aksa Enerji2,66-0,37-0,75
Aksigorta5,072,6361,50
Aksu Enerji8,09-1,464,79
Alarko Carrıer36,70-1,34-6,76
Alarko GMYO48,02-0,9913,73
Alarko Holding4,44-1,99127,66
Albaraka Türk1,31-0,767,38
Alcatel Lucent Teletaş6,89-0,5819,62
Alkim Kağıt3,98-0,7510,74
Alkim Kimya25,82-0,4619,87
Altınyağ0,440,000,00
Altınyunus Çeşme3,060,33-1,33
Anadolu Cam2,954,2415,02
Anadolu Efes22,26-6,0010,89
Anadolu Grubu Holding15,402,6751,96
Anadolu Hayat Emek.5,090,20-10,62
Anadolu Isuzu9,38-1,8851,78
Anadolu Sigorta4,19-0,246,73
Anel Elektrik1,972,6021,60
Arçelik18,522,0417,29
Arena Bilgisayar4,281,66-2,95
Armada Bilgisayar9,96-0,107,21
Arsan Tekstil2,34-0,8544,44
Artı Yatırım Holding0,810,00-6,90
Aselsan18,74-0,58-21,76
Aslan Çimento28,70-0,281,92
Ata GMYO3,980,51-0,75
Atakule GMYO1,350,002,60
Atlantis Yatırım Holding0,40122,22
Atlas Yat. Ort.0,93-2,118,14
AvivaSA Emeklilik Hayat8,98-0,3321,37
Avrasya GMYO1,140,0029,55
Avrasya Petrol ve Tur.1,31-2,2421,30
Avrasya Stratejik GMYF1.276,100,012,39
Avrupa Yatırım Holding2,230,00-8,23
Ayen Enerji2,26-0,4425,51
Ayes Çelik Hasır ve Çit1,75-2,2327,24
Aygaz10,82-1,468,81
Bagfaş10,10-0,10109,54
Bak Ambalaj5,97-2,1326,80
Balatacılar Balatacılık0,310,00-6,06
Bantaş Ambalaj2,04-1,4562,55
Banvit14,620,5535,50
Baştaş Başkent Çimento1,79-0,56-11,39
Batı Çimento2,77-0,3614,94
Batısöke Çimento1,03-0,96-5,50
Bera Holding2,10-3,231,94
Berkosan Yalıtım1,95-10,557,73
Beşiktaş Futbol Yat.1,71-3,395,56
Beyaz Filo3,39-1,7424,18
Beymen Perakende Yat.8,11-0,25105,84
Bilici Yatırım2,63-1,87107,98
Bim Mağazalar49,00-0,1214,39
Birko Mensucat0,300,000,00
Birlik Mensucat0,92-3,16-21,37
Bizim Mağazaları8,18-1,9220,29
Bolu Çimento2,480,40-19,68
Bomonti Elektrik2,17-1,36352,08
Borusan Mannesmann8,960,6727,83
Borusan Yat. Paz.35,36-0,67-2,40
Bosch Fren Sistemleri186,50-2,3622,08
Bossa4,36-0,233,71
Brisa5,75-1,54-9,16
Burçelik3,73-3,1216,20
Burçelik Vana4,85-3,96227,70
Bursa Çimento4,51-0,442,50
Carrefoursa3,53-0,281,44
Ceo Event Medya7,225,09
Coca Cola İçecek34,00-0,4715,00
Cosmos Yat. Holding1,12-1,7515,46
Credıtwest Faktorıng1,38-2,8232,69
Çelebi98,551,5568,90
Çelik Halat4,37-4,17-19,12
Çemaş Döküm1,205,2657,89
Çemtaş5,19-1,52-12,97
Çimbeton28,760,350,56
Çimentaş11,730,43-7,64
Çimsa7,101,87-5,96
Çuhadaroğlu Metal2,270,0027,53
Dagi Giyim1,70-2,3037,10
Dagi Yatırım Holding1,53-3,7751,49
Dardanel1,574,6742,73
Datagate Bilgisayar5,59-2,7830,61
Demısaş Döküm2,34-2,501,84
Denge Holding1,73-2,2649,14
Deniz GMYO3,540,5716,45
Denizbank20,900,489,42
Denizli Cam5,80-4,7611,37
Derimod12,988,9849,71
Derlüks Deri2,09-2,34
Desa Deri2,45-1,2141,62
Despec Bilgisayar2,950,008,00
Deva Holding6,960,00111,55
Diriteks Diriliş Tekstil0,88-1,1212,82
Ditaş Doğan5,410,005,69
DO-CO521,00-5,799,93
Doğan Burda3,19-1,545,98
Doğan Holding1,422,1652,47
Doğtaş Kelebek Mobilya1,04-2,80-14,75
Doğusan1,56-1,27-27,93
Doğuş GMYO2,540,0020,38
Doğuş Otomotiv6,30-5,8345,16
Döktaş Dökümcülük26,140,62220,74
Duran Doğan Basım10,23-1,06100,59
Dyo Boya3,75-1,8329,31
Eczacıbaşı İlaç2,852,1517,50
Eczacıbaşı Yatırım7,42-0,1315,89
Edip Gayrimenkul0,935,6820,78
Ege Endüstri465,600,1949,64
Ege Gübre34,701,9467,74
Ege Profil9,240,8710,03
Ege Seramik2,97-0,670,30
Egeli & Co Tarım Girişim0,13-7,140,00
Egeli&Co Enerji Yatırım0,28-3,4516,67
Egeli&Co Yatırım Holding0,120,0020,00
Egeplast5,453,0241,93
Ekiz Kimya0,432,3830,30
Emek Elektrik1,20-1,6422,45
Eminiş Ambalaj0,95-2,06-18,80
Emlak Konut GMYO1,311,55-10,07
Enerjisa Enerji6,021,3527,86
Enka İnşaat5,601,6326,01
Erbosan18,722,4123,12
Ereğli Demir Çelik6,78-2,0211,12
Ersu Gıda1,24-4,6234,78
Escort Teknoloji0,892,3017,11
Etiler Gıda3,710,0074,18
Euro Kapital Yat. Ort.1,260,0078,98
Euro Trend Yat. Ort.0,85-1,1633,87
Euro Yat. Ort.0,881,1540,44
Euro Yatırım Holding1,27-2,31130,91
Fenerbahçe Futbol12,410,6579,34
Flap Kongre Toplantı Hiz.3,02-1,6313,53
F-M İzmit Piston18,041,0617,36
Fonet Bilgi Teknolojileri3,09-1,28100,78
Ford Otosan58,451,1223,03
Formet Çelik Kapı6,072,88377,95
Frigo Pak Gıda8,28-0,24387,06
Galatasaray Sportif1,66-1,7833,87
Garanti Bankası9,27-0,2216,46
Garanti Faktoring3,553,5079,29
Garanti Yat. Ort.0,802,569,24
Gedik Y. Men. Değ.4,150,0035,92
Gedik Yatırım Holding4,006,1070,21
Gediz Ambalaj6,04-1,1549,35
Gentaş1,41-3,422,72
Gersan Elektrik2,21-3,07-9,44
Global Men. Değ.0,822,5074,47
Global Yat. Holding3,831,3228,09
Good-Year2,71-0,73-18,33
Göltaş Çimento12,35-0,560,86
Gözde Girişim3,41-2,0127,72
GSD Denizcilik1,620,0040,87
GSD Holding0,91-3,1913,75
Gübre Fabrik.4,910,8265,88
Güler Yat. Holding1,320,0023,36
Güneş Sigorta1,52-1,948,40
Halk GMYO0,93-1,0644,56
Halk Sigorta0,960,008,78
Hatay Tekstil4,05-1,2217,45
Hedef Girişim1,59-4,7937,07
Hektaş15,710,9669,47
HUB Girişim3,7117,7897,34
Hürriyet Gzt.0,791,28-15,05
ICBC Turkey Bank3,63-0,27-26,37
İdealist Danışmanlık4,13-4,18-29,34
İdealist GMYO2,89-0,3477,30
İhlas Ev Aletleri1,430,00337,81
İhlas Gayrimenkul0,890,00-5,27
İhlas Gazetecilik2,47-0,80304,92
İhlas Holding0,49-2,0053,13
İhlas Yayın Holding0,621,6487,88
İndeks Bilgisayar7,43-0,4033,43
Info Yatırım5,003,52385,44
İntema7,22-0,8220,40
İpek Doğal Enerji6,212,3115,64
İskenderun Demir Çelik6,00-1,1527,97
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)
(Sürecek)

Borsa İstanbul, Ekonomi

Kaynak: AA

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