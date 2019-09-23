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Borsada günlük işlemler (1)

Borsa İstanbul hisse senetleri piyasasında işlem gören hisse senetlerinin, bugünkü kapanış fiyatı ile günlük ve yılbaşına göre değişim oranları şöyle: Hisseler Kapanış Fiyatı Günlük Getiri (%) Yıl Başına Göre Getiri (%) A.

23.09.2019 18:32Borsada günlük işlemler (1)
Borsa İstanbul hisse senetleri piyasasında işlem gören hisse senetlerinin, bugünkü kapanış fiyatı ile günlük ve yılbaşına göre değişim oranları şöyle:
HisselerKapanış FiyatıGünlük Getiri (%)Yıl Başına Göre Getiri (%)
A.V.O.D Gıda ve Tarım1,590,63-18,46
Acıpayam Selüloz4,86-0,6152,12
Adana Çimento (A)5,42-1,8113,95
Adana Çimento (B)3,90-1,0220,91
Adana Çimento (C)1,240,000,72
Adel Kalemcilik12,18-2,4810,73
Adese Alışveriş Ticaret2,086,67-11,11
Afyon Çimento4,16-2,80-9,37
Ak Enerji0,56-1,75-11,11
Akbank7,360,0025,07
Akçansa6,500,00-0,64
Akdenız Güvenlık Hız.1,34-6,29-33,33
Akfen GMYO2,24-1,3235,76
Akın Tekstil9,601,275,90
Akiş GMYO2,58-1,5313,21
Akmerkez GMYO20,300,5031,57
Aksa9,21-0,5438,82
Aksa Enerji2,61-1,88-2,61
Aksigorta5,141,3863,73
Aksu Enerji8,07-0,254,53
Alarko Carrıer37,040,93-5,89
Alarko GMYO50,505,1619,60
Alarko Holding4,624,05136,89
Albaraka Türk1,320,768,20
Alcatel Lucent Teletaş7,417,5528,65
Alkim Kağıt3,97-0,2510,46
Alkim Kimya25,820,0019,87
Altınyağ0,43-2,27-2,27
Altınyunus Çeşme3,090,98-0,37
Anadolu Cam2,94-0,3414,63
Anadolu Efes22,400,6311,59
Anadolu Grubu Holding15,24-1,0450,38
Anadolu Hayat Emek.5,110,39-10,27
Anadolu Isuzu9,21-1,8149,03
Anadolu Sigorta4,210,487,24
Anel Elektrik1,94-1,5219,75
Arçelik18,40-0,6516,53
Arena Bilgisayar4,23-1,17-4,08
Armada Bilgisayar9,95-0,107,10
Arsan Tekstil2,350,4345,06
Artı Yatırım Holding0,79-2,47-9,20
Aselsan18,54-1,07-22,59
Aslan Çimento28,00-2,44-0,57
Ata GMYO4,031,260,50
Atakule GMYO1,33-1,481,08
Atlantis Yatırım Holding0,40122,22
Atlas Yat. Ort.0,941,089,30
AvivaSA Emeklilik Hayat8,97-0,1121,23
Avrasya GMYO1,172,6332,95
Avrasya Petrol ve Tur.1,29-1,5319,44
Avrasya Stratejik GMYF1.276,200,012,40
Avrupa Yatırım Holding2,230,00-8,23
Ayen Enerji2,24-0,8824,40
Ayes Çelik Hasır ve Çit1,781,7129,42
Aygaz10,72-0,927,80
Bagfaş9,99-1,09107,26
Bak Ambalaj5,990,3427,22
Balatacılar Balatacılık0,310,00-6,06
Bantaş Ambalaj1,94-4,9054,58
Banvit14,31-2,1232,62
Baştaş Başkent Çimento1,76-1,68-12,87
Batı Çimento2,66-3,9710,37
Batısöke Çimento1,030,00-5,50
Bera Holding2,03-3,33-1,46
Berkosan Yalıtım1,89-3,084,42
Beşiktaş Futbol Yat.1,710,005,56
Beyaz Filo3,36-0,8823,08
Beymen Perakende Yat.8,10-0,12105,58
Bilici Yatırım2,59-1,52104,81
Bim Mağazalar49,400,8215,32
Birko Mensucat0,300,000,00
Birlik Mensucat0,920,00-21,37
Bizim Mağazaları8,10-0,9819,12
Bolu Çimento2,532,02-18,06
Bomonti Elektrik2,326,91383,33
Borusan Mannesmann9,020,6728,68
Borusan Yat. Paz.34,92-1,24-3,61
Bosch Fren Sistemleri185,50-0,5421,42
Bossa4,656,6510,60
Brisa5,760,17-9,00
Burçelik3,72-0,2715,89
Burçelik Vana4,45-8,25200,68
Bursa Çimento4,50-0,222,27
Carrefoursa3,601,983,45
Ceo Event Medya7,372,08
Coca Cola İçecek34,020,0615,07
Cosmos Yat. Holding1,120,0015,46
Credıtwest Faktorıng1,37-0,7231,73
Çelebi97,65-0,9167,36
Çelik Halat4,20-3,89-22,26
Çemaş Döküm1,15-4,1751,32
Çemtaş5,09-1,93-14,65
Çimbeton28,54-0,76-0,21
Çimentaş11,54-1,62-9,13
Çimsa7,160,85-5,17
Çuhadaroğlu Metal2,25-0,8826,40
Dagi Giyim1,65-2,9433,06
Dagi Yatırım Holding1,50-1,9648,51
Dardanel1,49-5,1035,45
Datagate Bilgisayar5,610,3631,07
Demısaş Döküm2,350,432,28
Denge Holding1,730,0049,14
Deniz GMYO3,48-1,6914,47
Denizbank20,900,009,42
Denizli Cam5,68-2,079,06
Derimod12,90-0,6248,79
Derlüks Deri2,03-2,87
Desa Deri2,43-0,8240,46
Despec Bilgisayar2,90-1,696,17
Deva Holding7,203,45118,84
Diriteks Diriliş Tekstil0,891,1414,10
Ditaş Doğan5,38-0,555,10
DO-CO528,501,4411,52
Doğan Burda3,17-0,635,32
Doğan Holding1,41-0,7051,40
Doğtaş Kelebek Mobilya1,02-1,92-16,39
Doğusan1,53-1,92-29,32
Doğuş GMYO2,591,9722,75
Doğuş Otomotiv6,24-0,9543,78
Döktaş Dökümcülük26,561,61225,89
Duran Doğan Basım9,96-2,6495,29
Dyo Boya3,68-1,8726,90
Eczacıbaşı İlaç2,922,4620,39
Eczacıbaşı Yatırım7,683,5019,96
Edip Gayrimenkul0,89-4,3015,58
Ege Endüstri454,60-2,3646,11
Ege Gübre34,700,0067,74
Ege Profil9,15-0,978,96
Ege Seramik2,92-1,68-1,39
Egeli & Co Tarım Girişim0,147,697,69
Egeli&Co Enerji Yatırım0,280,0016,67
Egeli&Co Yatırım Holding0,11-8,3310,00
Egeplast5,38-1,2840,10
Ekiz Kimya0,442,3333,33
Emek Elektrik1,18-1,6720,41
Eminiş Ambalaj0,961,05-17,95
Emlak Konut GMYO1,310,00-10,07
Enerjisa Enerji5,90-1,9925,31
Enka İnşaat5,620,3626,46
Erbosan18,931,1224,50
Ereğli Demir Çelik6,53-3,697,02
Ersu Gıda1,240,0034,78
Escort Teknoloji0,84-5,6210,53
Etiler Gıda3,69-0,5473,24
Euro Kapital Yat. Ort.1,23-2,3874,72
Euro Trend Yat. Ort.0,850,0033,87
Euro Yat. Ort.0,87-1,1438,84
Euro Yatırım Holding1,26-0,79129,09
Fenerbahçe Futbol13,125,7289,60
Flap Kongre Toplantı Hiz.2,98-1,3212,03
F-M İzmit Piston17,65-2,1614,82
Fonet Bilgi Teknolojileri3,162,27105,33
Ford Otosan57,95-0,8621,98
Formet Çelik Kapı6,120,82381,89
Frigo Pak Gıda8,10-2,17376,47
Galatasaray Sportif1,61-3,0129,84
Garanti Bankası9,330,6517,21
Garanti Faktoring3,570,5680,30
Garanti Yat. Ort.0,78-2,506,50
Gedik Y. Men. Değ.4,09-1,4533,95
Gedik Yatırım Holding3,95-1,2568,09
Gediz Ambalaj6,02-0,3348,85
Gentaş1,38-2,130,54
Gersan Elektrik2,17-1,81-11,08
Global Men. Değ.0,80-2,4470,21
Global Yat. Holding3,830,0028,09
Good-Year2,730,74-17,73
Göltaş Çimento12,24-0,89-0,04
Gözde Girişim3,533,5232,21
GSD Denizcilik1,61-0,6240,00
GSD Holding0,90-1,1012,50
Gübre Fabrik.4,991,6368,58
Güler Yat. Holding1,27-3,7918,69
Güneş Sigorta1,530,669,12
Halk GMYO0,930,0044,56
Halk Sigorta0,960,008,78
Hatay Tekstil4,01-0,9916,29
Hedef Girişim1,55-2,5233,62
Hektaş15,720,0669,58
HUB Girişim3,65-1,6294,15
Hürriyet Gzt.0,77-2,53-17,20
ICBC Turkey Bank3,660,83-25,76
İdealist Danışmanlık4,04-2,18-30,88
İdealist GMYO2,931,3879,75
İhlas Ev Aletleri1,494,20356,18
İhlas Gayrimenkul0,890,00-5,27
İhlas Gazetecilik2,490,81308,20
İhlas Holding0,502,0456,25
İhlas Yayın Holding0,61-1,6184,85
İndeks Bilgisayar7,541,4835,40
Info Yatırım5,091,80394,17
İntema7,12-1,3918,73
İpek Doğal Enerji6,403,0619,18
İskenderun Demir Çelik5,87-2,1725,20

(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)
(Sürecek)

Borsa İstanbul, Ekonomi

Kaynak: AA

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