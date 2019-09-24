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Borsada günlük işlemler (1)

Borsa İstanbul hisse senetleri piyasasında işlem gören hisse senetlerinin, bugünkü kapanış fiyatı ile günlük ve yılbaşına göre değişim oranları şöyle: Hisseler.

24.09.2019 18:36Borsada günlük işlemler (1)
Borsa İstanbul hisse senetleri piyasasında işlem gören hisse senetlerinin, bugünkü kapanış fiyatı ile günlük ve yılbaşına göre değişim oranları şöyle:
HisselerKapanış FiyatıGünlük Getiri (%)Yıl Başına Göre Getiri (%)
A.V.O.D Gıda ve Tarım1,621,89-16,92
Acıpayam Selüloz4,951,8554,94
Adana Çimento (A)5,430,1814,16
Adana Çimento (B)3,89-0,2620,60
Adana Çimento (C)1,250,811,54
Adel Kalemcilik12,300,9911,82
Adese Alışveriş Ticaret2,3914,902,14
Afyon Çimento4,200,96-8,50
Ak Enerji0,571,79-9,52
Akbank7,613,4029,31
Akçansa6,510,15-0,49
Akdenız Güvenlık Hız.1,361,49-32,34
Akfen GMYO2,240,0035,76
Akın Tekstil9,701,047,01
Akiş GMYO2,621,5514,96
Akmerkez GMYO19,490,2131,84
Aksa9,351,5240,93
Aksa Enerji2,641,15-1,49
Aksigorta5,12-0,3963,09
Aksu Enerji8,080,124,66
Alarko Carrıer37,380,92-5,03
Alarko GMYO51,401,7821,73
Alarko Holding4,814,11146,63
Albaraka Türk1,341,529,84
Alcatel Lucent Teletaş7,31-1,3526,91
Alkim Kağıt4,052,0212,68
Alkim Kimya26,482,5622,93
Altınyağ0,430,00-2,27
Altınyunus Çeşme3,151,941,57
Anadolu Cam3,043,4018,53
Anadolu Efes22,400,0011,59
Anadolu Grubu Holding15,350,7251,47
Anadolu Hayat Emek.5,191,57-8,86
Anadolu Isuzu9,341,4151,13
Anadolu Sigorta4,20-0,246,99
Anel Elektrik1,950,5220,37
Arçelik18,510,6017,23
Arena Bilgisayar4,383,55-0,68
Armada Bilgisayar9,980,307,43
Arsan Tekstil2,360,4345,68
Artı Yatırım Holding0,801,27-8,05
Aselsan18,901,94-21,09
Aslan Çimento28,140,50-0,07
Ata GMYO4,040,250,75
Atakule GMYO1,340,751,84
Atlantis Yatırım Holding0,40122,22
Atlas Yat. Ort.0,940,009,30
AvivaSA Emeklilik Hayat8,96-0,1121,10
Avrasya GMYO1,16-0,8531,82
Avrasya Petrol ve Tur.1,333,1023,15
Avrasya Stratejik GMYF1.276,300,012,41
Avrupa Yatırım Holding2,20-1,35-9,47
Ayen Enerji2,250,4524,96
Ayes Çelik Hasır ve Çit1,75-1,6927,24
Aygaz10,911,779,71
Bagfaş10,000,10107,47
Bak Ambalaj5,96-0,5026,59
Balatacılar Balatacılık0,30-3,23-9,09
Bantaş Ambalaj1,91-1,5552,19
Banvit14,30-0,0732,53
Baştaş Başkent Çimento1,802,27-10,89
Batı Çimento2,58-3,017,05
Batısöke Çimento1,02-0,97-6,42
Bera Holding2,103,451,94
Berkosan Yalıtım1,87-1,063,31
Beşiktaş Futbol Yat.1,752,348,02
Beyaz Filo3,390,8924,18
Beymen Perakende Yat.8,09-0,12105,33
Bilici Yatırım2,610,77106,40
Bim Mağazalar49,16-0,4914,76
Birko Mensucat0,300,000,00
Birlik Mensucat0,920,00-21,37
Bizim Mağazaları8,221,4820,88
Bolu Çimento2,530,00-18,06
Bomonti Elektrik2,6313,36447,92
Borusan Mannesmann9,323,3332,96
Borusan Yat. Paz.35,461,55-2,12
Bosch Fren Sistemleri189,001,8923,71
Bossa4,62-0,659,89
Brisa5,821,04-8,06
Burçelik3,740,5416,51
Burçelik Vana4,20-5,62183,78
Bursa Çimento4,48-0,441,82
Carrefoursa3,57-0,832,59
Ceo Event Medya7,511,90
Coca Cola İçecek34,842,4117,84
Cosmos Yat. Holding1,163,5719,59
Credıtwest Faktorıng1,412,9235,58
Çelebi97,650,0067,36
Çelik Halat4,271,67-20,97
Çemaş Döküm1,269,5765,79
Çemtaş5,181,77-13,14
Çimbeton28,800,910,70
Çimentaş11,540,00-9,13
Çimsa7,362,79-2,52
Çuhadaroğlu Metal2,291,7828,65
Dagi Giyim1,63-1,2131,45
Dagi Yatırım Holding1,510,6749,50
Dardanel1,48-0,6734,55
Datagate Bilgisayar6,006,9540,19
Demısaş Döküm2,381,283,58
Denge Holding1,761,7351,72
Deniz GMYO3,46-0,5713,82
Denizbank20,900,009,42
Denizli Cam5,59-1,587,33
Derimod4,01-4,0742,74
Derlüks Deri2,030,00
Desa Deri2,40-1,2338,73
Despec Bilgisayar2,941,387,63
Deva Holding7,16-0,56117,63
Diriteks Diriliş Tekstil0,890,0014,10
Ditaş Doğan5,390,195,30
DO-CO529,900,2611,81
Doğan Burda3,170,005,32
Doğan Holding1,420,7152,47
Doğtaş Kelebek Mobilya1,041,96-14,75
Doğusan1,530,00-29,32
Doğuş GMYO2,600,3923,22
Doğuş Otomotiv6,19-0,8042,63
Döktaş Dökümcülük26,841,05229,33
Duran Doğan Basım9,91-0,5094,31
Dyo Boya3,66-0,5426,21
Eczacıbaşı İlaç2,951,0321,62
Eczacıbaşı Yatırım7,740,7820,89
Edip Gayrimenkul0,87-2,2512,99
Ege Endüstri463,802,0249,06
Ege Gübre34,50-0,5866,77
Ege Profil9,160,119,08
Ege Seramik3,013,081,65
Egeli & Co Tarım Girişim0,13-7,140,00
Egeli&Co Enerji Yatırım0,293,5720,83
Egeli&Co Yatırım Holding0,129,0920,00
Egeplast5,33-0,9338,80
Ekiz Kimya0,43-2,2730,30
Emek Elektrik1,223,3924,49
Eminiş Ambalaj0,982,08-16,24
Emlak Konut GMYO1,353,05-7,32
Enerjisa Enerji5,991,5327,22
Enka İnşaat5,630,1826,68
Erbosan19,372,3227,40
Ereğli Demir Çelik6,651,848,99
Ersu Gıda1,315,6542,39
Escort Teknoloji0,851,1911,84
Etiler Gıda3,710,5474,18
Euro Kapital Yat. Ort.1,20-2,4470,46
Euro Trend Yat. Ort.0,861,1835,44
Euro Yat. Ort.0,881,1540,44
Euro Yatırım Holding1,25-0,79127,27
Fenerbahçe Futbol12,86-1,9885,84
Flap Kongre Toplantı Hiz.3,073,0215,41
F-M İzmit Piston17,790,7915,73
Fonet Bilgi Teknolojileri3,190,95107,28
Ford Otosan58,601,1223,34
Formet Çelik Kapı6,292,78395,28
Frigo Pak Gıda8,100,00376,47
Galatasaray Sportif1,663,1133,87
Garanti Bankası9,693,8621,73
Garanti Faktoring3,611,1282,32
Garanti Yat. Ort.0,802,569,24
Gedik Y. Men. Değ.4,151,4735,92
Gedik Yatırım Holding3,991,0169,79
Gediz Ambalaj6,050,5049,59
Gentaş1,422,903,45
Gersan Elektrik2,211,84-9,44
Global Men. Değ.0,78-2,5065,96
Global Yat. Holding3,932,6131,44
Good-Year2,750,73-17,13
Göltaş Çimento12,371,061,02
Gözde Girişim3,48-1,4230,34
GSD Denizcilik1,58-1,8637,39
GSD Holding0,900,0012,50
Gübre Fabrik.5,041,0070,27
Güler Yat. Holding1,302,3621,50
Güneş Sigorta1,52-0,658,40
Halk GMYO0,941,0846,12
Halk Sigorta1,0913,5423,51
Hatay Tekstil4,030,5016,87
Hedef Girişim1,571,2935,34
Hektaş15,54-1,1567,64
HUB Girişim3,691,1096,28
Hürriyet Gzt.0,770,00-17,20
ICBC Turkey Bank3,701,09-24,95
İdealist Danışmanlık4,080,99-30,19
İdealist GMYO2,91-0,6878,53
İhlas Ev Aletleri1,511,34362,30
İhlas Gayrimenkul0,901,12-4,21
İhlas Gazetecilik2,45-1,61301,64
İhlas Holding0,512,0059,38
İhlas Yayın Holding0,633,2890,91
İndeks Bilgisayar7,702,1238,27
Info Yatırım5,344,91418,45
İntema7,140,2819,07
İpek Doğal Enerji6,460,9420,30
İskenderun Demir Çelik5,992,0427,76
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)
(Sürecek)

Borsa İstanbul, Ekonomi

Kaynak: AA

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