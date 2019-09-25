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Borsada günlük işlemler (1)

Borsa İstanbul hisse senetleri piyasasında işlem gören hisse senetlerinin, bugünkü kapanış fiyatı ile günlük ve yılbaşına göre değişim oranları şöyle: Hisseler.

25.09.2019 18:36Borsada günlük işlemler (1)
Borsa İstanbul hisse senetleri piyasasında işlem gören hisse senetlerinin, bugünkü kapanış fiyatı ile günlük ve yılbaşına göre değişim oranları şöyle:
HisselerKapanış FiyatıGünlük Getiri (%)Yıl Başına Göre Getiri (%)
A.V.O.D Gıda ve Tarım1,630,62-16,41
Acıpayam Selüloz4,82-2,6350,87
Adana Çimento (A)5,42-0,1813,95
Adana Çimento (B)3,900,2620,91
Adana Çimento (C)1,22-2,40-0,90
Adel Kalemcilik12,360,4912,36
Adese Alışveriş Ticaret2,20-7,95-5,98
Afyon Çimento4,220,48-8,06
Ak Enerji0,581,75-7,94
Akbank7,701,1830,84
Akçansa6,520,15-0,34
Akdenız Güvenlık Hız.1,34-1,47-33,33
Akfen GMYO2,271,3437,58
Akın Tekstil9,67-0,316,67
Akiş GMYO2,640,7615,84
Akmerkez GMYO19,500,0531,91
Aksa9,491,5043,04
Aksa Enerji2,691,890,37
Aksigorta5,130,2063,41
Aksu Enerji8,201,496,22
Alarko Carrıer37,24-0,37-5,39
Alarko GMYO51,00-0,7820,78
Alarko Holding4,80-0,21146,12
Albaraka Türk1,350,7510,66
Alcatel Lucent Teletaş7,634,3832,47
Alkim Kağıt4,02-0,7411,85
Alkim Kimya26,640,6023,67
Altınyağ0,430,00-2,27
Altınyunus Çeşme3,346,037,70
Anadolu Cam3,040,0018,53
Anadolu Efes22,580,8012,49
Anadolu Grubu Holding15,10-1,6349,00
Anadolu Hayat Emek.5,16-0,58-9,39
Anadolu Isuzu9,410,7552,27
Anadolu Sigorta4,210,247,24
Anel Elektrik1,950,0020,37
Arçelik18,42-0,4916,66
Arena Bilgisayar4,410,680,00
Armada Bilgisayar10,000,207,64
Arsan Tekstil2,401,6948,15
Artı Yatırım Holding0,78-2,50-10,34
Aselsan18,900,00-21,09
Aslan Çimento28,581,561,49
Ata GMYO4,02-0,500,25
Atakule GMYO1,361,493,36
Atlantis Yatırım Holding0,40122,22
Atlas Yat. Ort.0,940,009,30
AvivaSA Emeklilik Hayat8,95-0,1120,96
Avrasya GMYO1,170,8632,95
Avrasya Petrol ve Tur.1,31-1,5021,30
Avrasya Stratejik GMYF1.276,400,012,42
Avrupa Yatırım Holding2,19-0,45-9,88
Ayen Enerji2,291,7827,18
Ayes Çelik Hasır ve Çit1,792,2930,15
Aygaz10,74-1,568,00
Bagfaş10,313,10113,90
Bak Ambalaj6,021,0127,86
Balatacılar Balatacılık0,300,00-9,09
Bantaş Ambalaj1,87-2,0949,00
Banvit14,12-1,2630,86
Baştaş Başkent Çimento1,800,00-10,89
Batı Çimento2,57-0,396,64
Batısöke Çimento1,020,00-6,42
Bera Holding2,173,335,34
Berkosan Yalıtım1,870,003,31
Beşiktaş Futbol Yat.1,72-1,716,17
Beyaz Filo3,37-0,5923,44
Beymen Perakende Yat.8,06-0,37104,57
Bilici Yatırım2,610,00106,40
Bim Mağazalar49,620,9415,84
Birko Mensucat0,300,000,00
Birlik Mensucat0,931,09-20,51
Bizim Mağazaları8,21-0,1220,74
Bolu Çimento2,540,40-17,74
Bomonti Elektrik2,60-1,14441,67
Borusan Mannesmann9,360,4333,54
Borusan Yat. Paz.35,34-0,34-2,45
Bosch Fren Sistemleri189,900,4824,30
Bossa4,61-0,229,65
Brisa5,992,92-5,37
Burçelik3,791,3418,07
Burçelik Vana4,609,52210,81
Bursa Çimento4,47-0,221,59
Carrefoursa3,580,282,87
Ceo Event Medya7,560,67
Coca Cola İçecek34,44-1,1516,49
Cosmos Yat. Holding1,160,0019,59
Credıtwest Faktorıng1,40-0,7134,62
Çelebi98,500,8768,82
Çelik Halat4,351,87-19,49
Çemaş Döküm1,260,0065,79
Çemtaş5,180,00-13,14
Çimbeton28,820,070,77
Çimentaş11,540,00-9,13
Çimsa7,26-1,36-3,84
Çuhadaroğlu Metal2,383,9333,71
Dagi Giyim1,640,6132,26
Dagi Yatırım Holding1,510,0049,50
Dardanel1,45-2,0331,82
Datagate Bilgisayar5,87-2,1737,15
Demısaş Döküm2,400,844,45
Denge Holding1,770,5752,59
Deniz GMYO3,37-2,6010,86
Denizbank20,900,009,42
Denizli Cam6,098,9416,94
Derimod3,85-3,9937,04
Derlüks Deri2,113,94
Desa Deri2,400,0038,73
Despec Bilgisayar2,971,028,73
Deva Holding7,07-1,26114,89
Diriteks Diriliş Tekstil0,88-1,1212,82
Ditaş Doğan5,583,539,01
DO-CO528,10-0,3411,43
Doğan Burda3,15-0,634,65
Doğan Holding1,473,5257,84
Doğtaş Kelebek Mobilya1,050,96-13,93
Doğusan1,540,65-28,85
Doğuş GMYO2,631,1524,64
Doğuş Otomotiv6,210,3243,09
Döktaş Dökümcülük31,9819,15292,39
Duran Doğan Basım10,000,9196,08
Dyo Boya3,721,6428,28
Eczacıbaşı İlaç3,094,7527,39
Eczacıbaşı Yatırım7,993,2324,80
Edip Gayrimenkul0,881,1514,29
Ege Endüstri460,90-0,6348,13
Ege Gübre34,720,6467,84
Ege Profil9,190,339,44
Ege Seramik3,020,331,99
Egeli & Co Tarım Girişim0,147,697,69
Egeli&Co Enerji Yatırım0,28-3,4516,67
Egeli&Co Yatırım Holding0,11-8,3310,00
Egeplast5,20-2,4435,42
Ekiz Kimya0,42-2,3327,27
Emek Elektrik1,18-3,2820,41
Eminiş Ambalaj1,1113,27-5,13
Emlak Konut GMYO1,371,48-5,95
Enerjisa Enerji6,132,3430,19
Enka İnşaat5,58-0,8925,56
Erbosan19,611,2428,98
Ereğli Demir Çelik6,721,0510,13
Ersu Gıda1,320,7643,48
Escort Teknoloji0,84-1,1810,53
Etiler Gıda3,70-0,2773,71
Euro Kapital Yat. Ort.1,4218,33101,71
Euro Trend Yat. Ort.0,893,4940,17
Euro Yat. Ort.0,913,4145,23
Euro Yatırım Holding1,314,80138,18
Fenerbahçe Futbol12,870,0885,98
Flap Kongre Toplantı Hiz.3,05-0,6514,66
F-M İzmit Piston17,70-0,5115,15
Fonet Bilgi Teknolojileri3,12-2,19102,73
Ford Otosan59,501,5425,24
Formet Çelik Kapı6,391,59403,15
Frigo Pak Gıda8,251,85385,29
Galatasaray Sportif1,691,8136,29
Garanti Bankası9,780,9322,86
Garanti Faktoring3,59-0,5581,31
Garanti Yat. Ort.0,800,009,24
Gedik Y. Men. Değ.4,180,7236,90
Gedik Yatırım Holding4,082,2673,62
Gediz Ambalaj6,060,1749,84
Gentaş1,441,414,91
Gersan Elektrik2,251,81-7,80
Global Men. Değ.0,813,8572,34
Global Yat. Holding3,91-0,5130,77
Good-Year2,832,91-14,72
Göltaş Çimento12,390,161,19
Gözde Girişim3,480,0030,34
GSD Denizcilik1,580,0037,39
GSD Holding0,911,1113,75
Gübre Fabrik.5,284,7678,38
Güler Yat. Holding1,300,0021,50
Güneş Sigorta1,530,669,12
Halk GMYO0,984,2652,34
Halk Sigorta1,04-4,5917,84
Hatay Tekstil4,050,5017,45
Hedef Girişim1,601,9137,93
Hektaş15,701,0369,36
HUB Girişim3,782,44101,06
Hürriyet Gzt.0,781,30-16,13
ICBC Turkey Bank3,720,54-24,54
İdealist Danışmanlık4,05-0,74-30,70
İdealist GMYO2,88-1,0376,69
İhlas Ev Aletleri1,510,00362,30
İhlas Gayrimenkul0,89-1,11-5,27
İhlas Gazetecilik2,42-1,22296,72
İhlas Holding0,510,0059,38
İhlas Yayın Holding0,62-1,5987,88
İndeks Bilgisayar7,821,5640,43
Info Yatırım5,421,50426,21
İntema7,180,5619,73
İpek Doğal Enerji6,652,9423,84
İskenderun Demir Çelik6,040,8328,82
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)
(Sürecek)

Borsa İstanbul, Ekonomi

Kaynak: AA

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