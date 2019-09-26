Borsada günlük işlemler (1)

Hisseler Kapanış Fiyatı Günlük Getiri (%) Yıl Başına Göre Getiri (%) A.V.O.D Gıda ve Tarım 1,62 -0,61 -16,92 Acıpayam Selüloz 4,87 1,04 52,44 Adana Çimento (A) 5,39 -0,55 13,32 Adana Çimento (B) 3,88 -0,51 20,29 Adana Çimento (C) 1,22 0,00 -0,90 Adel Kalemcilik 12,54 1,46 14,00 Adese Alışveriş Ticaret 2,34 6,36 0,00 Afyon Çimento 4,23 0,24 -7,84 Ak Enerji 0,57 -1,72 -9,52 Akbank 7,64 -0,78 29,82 Akçansa 6,54 0,31 -0,03 Akdenız Güvenlık Hız. 1,35 0,75 -32,84 Akfen GMYO 2,27 0,00 37,58 Akın Tekstil 9,55 -1,24 5,35 Akiş GMYO 2,61 -1,14 14,52 Akmerkez GMYO 19,45 -0,26 31,57 Aksa 9,46 -0,32 42,59 Aksa Enerji 2,65 -1,49 -1,12 Aksigorta 5,18 0,97 65,00 Aksu Enerji 8,08 -1,46 4,66 Alarko Carrıer 37,00 -0,64 -6,00 Alarko GMYO 50,40 -1,18 19,36 Alarko Holding 4,78 -0,42 145,09 Albaraka Türk 1,33 -1,48 9,02 Alcatel Lucent Teletaş 7,60 -0,39 31,94 Alkim Kağıt 4,02 0,00 11,85 Alkim Kimya 26,54 -0,38 23,21 Altınyağ 0,44 2,33 0,00 Altınyunus Çeşme 3,33 -0,30 7,37 Anadolu Cam 3,03 -0,33 18,14 Anadolu Efes 22,44 -0,62 11,79 Anadolu Grubu Holding 15,07 -0,20 48,70 Anadolu Hayat Emek. 5,10 -1,16 -10,44 Anadolu Isuzu 9,18 -2,44 48,54 Anadolu Sigorta 4,21 0,00 7,24 Anel Elektrik 1,94 -0,51 19,75 Arçelik 18,37 -0,27 16,34 Arena Bilgisayar 4,44 0,68 0,68 Armada Bilgisayar 9,99 -0,10 7,53 Arsan Tekstil 2,37 -1,25 46,30 Artı Yatırım Holding 0,80 2,56 -8,05 Aselsan 18,66 -1,27 -22,09 Aslan Çimento 28,12 -1,61 -0,14 Ata GMYO 4,00 -0,50 -0,25 Atakule GMYO 1,36 0,00 3,36 Atlantis Yatırım Holding 0,40 122,22 Atlas Yat. Ort. 0,96 2,13 11,63 AvivaSA Emeklilik Hayat 8,93 -0,22 20,69 Avrasya GMYO 1,20 2,56 36,36 Avrasya Petrol ve Tur. 1,39 6,11 28,70 Avrasya Stratejik GMYF 1.276,50 0,01 2,42 Avrupa Yatırım Holding 2,14 -2,28 -11,93 Ayen Enerji 2,24 -2,18 24,40 Ayes Çelik Hasır ve Çit 1,76 -1,68 27,97 Aygaz 11,18 4,10 12,43 Bagfaş 10,07 -2,33 108,92 Bak Ambalaj 5,94 -1,33 26,16 Balatacılar Balatacılık 0,29 -3,33 -12,12 Bantaş Ambalaj 1,86 -0,53 48,21 Banvit 13,98 -0,99 29,56 Baştaş Başkent Çimento 1,79 -0,56 -11,39 Batı Çimento 2,56 -0,39 6,22 Batısöke Çimento 1,01 -0,98 -7,34 Bera Holding 2,12 -2,30 2,91 Berkosan Yalıtım 1,86 -0,53 2,76 Beşiktaş Futbol Yat. 1,71 -0,58 5,56 Beyaz Filo 3,39 0,59 24,18 Beymen Perakende Yat. 7,95 -1,36 101,78 Bilici Yatırım 2,60 -0,38 105,60 Bim Mağazalar 48,90 -1,45 14,16 Birko Mensucat 0,30 0,00 0,00 Birlik Mensucat 0,94 1,08 -19,66 Bizim Mağazaları 8,18 -0,37 20,29 Bolu Çimento 2,54 0,00 -17,74 Bomonti Elektrik 2,43 -6,54 406,25 Borusan Mannesmann 9,46 1,07 34,96 Borusan Yat. Paz. 35,50 0,45 -2,01 Bosch Fren Sistemleri 193,30 1,79 26,53 Bossa 4,59 -0,43 9,18 Brisa 6,00 0,17 -5,21 Burçelik 3,76 -0,79 17,13 Burçelik Vana 4,42 -3,91 198,65 Bursa Çimento 4,46 -0,22 1,36 Carrefoursa 3,53 -1,40 1,44 Ceo Event Medya 7,31 -3,31 Coca Cola İçecek 34,00 -1,28 15,00 Cosmos Yat. Holding 1,16 0,00 19,59 Credıtwest Faktorıng 1,40 0,00 34,62 Çelebi 97,55 -0,96 67,19 Çelik Halat 4,36 0,23 -19,30 Çemaş Döküm 1,30 3,17 71,05 Çemtaş 5,35 3,28 -10,29 Çimbeton 28,80 -0,07 0,70 Çimentaş 11,52 -0,17 -9,29 Çimsa 7,23 -0,41 -4,24 Çuhadaroğlu Metal 2,34 -1,68 31,46 Dagi Giyim 1,63 -0,61 31,45 Dagi Yatırım Holding 1,52 0,66 50,50 Dardanel 1,50 3,45 36,36 Datagate Bilgisayar 5,82 -0,85 35,98 Demısaş Döküm 2,39 -0,42 4,02 Denge Holding 1,77 0,00 52,59 Deniz GMYO 3,34 -0,89 9,87 Denizbank 20,94 0,19 9,63 Denizli Cam 6,13 0,66 17,70 Derimod 3,72 -3,38 32,42 Derlüks Deri 2,09 -0,95 Desa Deri 2,39 -0,42 38,15 Despec Bilgisayar 2,95 -0,67 8,00 Deva Holding 7,00 -0,99 112,77 Diriteks Diriliş Tekstil 0,89 1,14 14,10 Ditaş Doğan 5,86 5,02 14,48 DO-CO 530,20 0,40 11,87 Doğan Burda 3,20 1,59 6,31 Doğan Holding 1,47 0,00 57,84 Doğtaş Kelebek Mobilya 1,03 -1,90 -15,57 Doğusan 1,53 -0,65 -29,32 Doğuş GMYO 2,59 -1,52 22,75 Doğuş Otomotiv 6,23 0,32 43,55 Döktaş Dökümcülük 30,14 -5,75 269,82 Duran Doğan Basım 10,18 1,80 99,61 Dyo Boya 3,65 -1,88 25,86 Eczacıbaşı İlaç 3,12 0,97 28,63 Eczacıbaşı Yatırım 8,21 2,75 28,23 Edip Gayrimenkul 0,89 1,14 15,58 Ege Endüstri 459,00 -0,41 47,52 Ege Gübre 35,00 0,81 69,19 Ege Profil 9,16 -0,33 9,08 Ege Seramik 3,01 -0,33 1,65 Egeli & Co Tarım Girişim 0,14 0,00 7,69 Egeli&Co Enerji Yatırım 0,28 0,00 16,67 Egeli&Co Yatırım Holding 0,12 9,09 20,00 Egeplast 5,40 3,85 40,63 Ekiz Kimya 0,43 2,38 30,30 Emek Elektrik 1,20 1,69 22,45 Eminiş Ambalaj 1,06 -4,50 -9,40 Emlak Konut GMYO 1,37 0,00 -5,95 Enerjisa Enerji 6,01 -1,96 27,64 Enka İnşaat 5,60 0,36 26,01 Erbosan 19,41 -1,02 27,66 Ereğli Demir Çelik 6,64 -1,19 8,82 Ersu Gıda 1,36 3,03 47,83 Escort Teknoloji 0,84 0,00 10,53 Etiler Gıda 3,67 -0,81 72,30 Euro Kapital Yat. Ort. 1,31 -7,75 86,08 Euro Trend Yat. Ort. 0,87 -2,25 37,02 Euro Yat. Ort. 0,89 -2,20 42,04 Euro Yatırım Holding 1,30 -0,76 136,36 Fenerbahçe Futbol 12,60 -2,10 82,08 Flap Kongre Toplantı Hiz. 3,09 1,31 16,17 F-M İzmit Piston 17,77 0,40 15,60 Fonet Bilgi Teknolojileri 3,07 -1,60 99,48 Ford Otosan 59,55 0,08 25,34 Formet Çelik Kapı 6,60 3,29 419,69 Frigo Pak Gıda 8,08 -2,06 375,29 Galatasaray Sportif 1,65 -2,37 33,06 Garanti Bankası 9,62 -1,64 20,85 Garanti Faktoring 3,73 3,90 88,38 Garanti Yat. Ort. 0,84 5,00 14,70 Gedik Y. Men. Değ. 4,22 0,96 38,21 Gedik Yatırım Holding 4,12 0,98 75,32 Gediz Ambalaj 5,97 -1,49 47,61 Gentaş 1,41 -2,08 2,72 Gersan Elektrik 2,22 -1,33 -9,03 Global Men. Değ. 0,79 -2,47 68,09 Global Yat. Holding 3,82 -2,30 27,76 Good-Year 2,80 -1,06 -15,62 Göltaş Çimento 12,33 -0,48 0,70 Gözde Girişim 3,43 -1,44 28,46 GSD Denizcilik 1,62 2,53 40,87 GSD Holding 0,89 -2,20 11,25 Gübre Fabrik. 5,32 0,76 79,73 Güler Yat. Holding 1,30 0,00 21,50 Güneş Sigorta 1,51 -1,31 7,69 Halk GMYO 0,96 -2,04 49,23 Halk Sigorta 1,05 0,96 18,98 Hatay Tekstil 4,07 0,49 18,03 Hedef Girişim 1,58 -1,25 36,21 Hektaş 15,52 -1,15 67,42 HUB Girişim 4,01 6,08 113,30 Hürriyet Gzt. 0,77 -1,28 -17,20 ICBC Turkey Bank 3,70 -0,54 -24,95 İdealist Danışmanlık 4,05 0,00 -30,70 İdealist GMYO 2,88 0,00 76,69 İhlas Ev Aletleri 1,51 0,00 362,30 İhlas Gayrimenkul 0,89 0,00 -5,27 İhlas Gazetecilik 2,50 3,31 309,84 İhlas Holding 0,50 -1,96 56,25 İhlas Yayın Holding 0,63 1,61 90,91 İndeks Bilgisayar 7,68 -1,79 37,91 Info Yatırım 5,51 1,66 434,95 İntema 7,13 -0,70 18,90 İpek Doğal Enerji 6,65 0,00 23,84 İskenderun Demir Çelik 6,03 -0,17 28,61

Borsa İstanbul hisse senetleri piyasasında işlem gören hisse senetlerinin, bugünkü kapanış fiyatı ile günlük ve yılbaşına göre değişim oranları şöyle:(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)(Sürecek)