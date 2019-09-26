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Borsada günlük işlemler (1)

Borsa İstanbul hisse senetleri piyasasında işlem gören hisse senetlerinin, bugünkü kapanış fiyatı ile günlük ve yılbaşına göre değişim oranları şöyle: Hisseler.

26.09.2019 18:36Borsada günlük işlemler (1)
Borsa İstanbul hisse senetleri piyasasında işlem gören hisse senetlerinin, bugünkü kapanış fiyatı ile günlük ve yılbaşına göre değişim oranları şöyle:
HisselerKapanış FiyatıGünlük Getiri (%)Yıl Başına Göre Getiri (%)
A.V.O.D Gıda ve Tarım1,62-0,61-16,92
Acıpayam Selüloz4,871,0452,44
Adana Çimento (A)5,39-0,5513,32
Adana Çimento (B)3,88-0,5120,29
Adana Çimento (C)1,220,00-0,90
Adel Kalemcilik12,541,4614,00
Adese Alışveriş Ticaret2,346,360,00
Afyon Çimento4,230,24-7,84
Ak Enerji0,57-1,72-9,52
Akbank7,64-0,7829,82
Akçansa6,540,31-0,03
Akdenız Güvenlık Hız.1,350,75-32,84
Akfen GMYO2,270,0037,58
Akın Tekstil9,55-1,245,35
Akiş GMYO2,61-1,1414,52
Akmerkez GMYO19,45-0,2631,57
Aksa9,46-0,3242,59
Aksa Enerji2,65-1,49-1,12
Aksigorta5,180,9765,00
Aksu Enerji8,08-1,464,66
Alarko Carrıer37,00-0,64-6,00
Alarko GMYO50,40-1,1819,36
Alarko Holding4,78-0,42145,09
Albaraka Türk1,33-1,489,02
Alcatel Lucent Teletaş7,60-0,3931,94
Alkim Kağıt4,020,0011,85
Alkim Kimya26,54-0,3823,21
Altınyağ0,442,330,00
Altınyunus Çeşme3,33-0,307,37
Anadolu Cam3,03-0,3318,14
Anadolu Efes22,44-0,6211,79
Anadolu Grubu Holding15,07-0,2048,70
Anadolu Hayat Emek.5,10-1,16-10,44
Anadolu Isuzu9,18-2,4448,54
Anadolu Sigorta4,210,007,24
Anel Elektrik1,94-0,5119,75
Arçelik18,37-0,2716,34
Arena Bilgisayar4,440,680,68
Armada Bilgisayar9,99-0,107,53
Arsan Tekstil2,37-1,2546,30
Artı Yatırım Holding0,802,56-8,05
Aselsan18,66-1,27-22,09
Aslan Çimento28,12-1,61-0,14
Ata GMYO4,00-0,50-0,25
Atakule GMYO1,360,003,36
Atlantis Yatırım Holding0,40122,22
Atlas Yat. Ort.0,962,1311,63
AvivaSA Emeklilik Hayat8,93-0,2220,69
Avrasya GMYO1,202,5636,36
Avrasya Petrol ve Tur.1,396,1128,70
Avrasya Stratejik GMYF1.276,500,012,42
Avrupa Yatırım Holding2,14-2,28-11,93
Ayen Enerji2,24-2,1824,40
Ayes Çelik Hasır ve Çit1,76-1,6827,97
Aygaz11,184,1012,43
Bagfaş10,07-2,33108,92
Bak Ambalaj5,94-1,3326,16
Balatacılar Balatacılık0,29-3,33-12,12
Bantaş Ambalaj1,86-0,5348,21
Banvit13,98-0,9929,56
Baştaş Başkent Çimento1,79-0,56-11,39
Batı Çimento2,56-0,396,22
Batısöke Çimento1,01-0,98-7,34
Bera Holding2,12-2,302,91
Berkosan Yalıtım1,86-0,532,76
Beşiktaş Futbol Yat.1,71-0,585,56
Beyaz Filo3,390,5924,18
Beymen Perakende Yat.7,95-1,36101,78
Bilici Yatırım2,60-0,38105,60
Bim Mağazalar48,90-1,4514,16
Birko Mensucat0,300,000,00
Birlik Mensucat0,941,08-19,66
Bizim Mağazaları8,18-0,3720,29
Bolu Çimento2,540,00-17,74
Bomonti Elektrik2,43-6,54406,25
Borusan Mannesmann9,461,0734,96
Borusan Yat. Paz.35,500,45-2,01
Bosch Fren Sistemleri193,301,7926,53
Bossa4,59-0,439,18
Brisa6,000,17-5,21
Burçelik3,76-0,7917,13
Burçelik Vana4,42-3,91198,65
Bursa Çimento4,46-0,221,36
Carrefoursa3,53-1,401,44
Ceo Event Medya7,31-3,31
Coca Cola İçecek34,00-1,2815,00
Cosmos Yat. Holding1,160,0019,59
Credıtwest Faktorıng1,400,0034,62
Çelebi97,55-0,9667,19
Çelik Halat4,360,23-19,30
Çemaş Döküm1,303,1771,05
Çemtaş5,353,28-10,29
Çimbeton28,80-0,070,70
Çimentaş11,52-0,17-9,29
Çimsa7,23-0,41-4,24
Çuhadaroğlu Metal2,34-1,6831,46
Dagi Giyim1,63-0,6131,45
Dagi Yatırım Holding1,520,6650,50
Dardanel1,503,4536,36
Datagate Bilgisayar5,82-0,8535,98
Demısaş Döküm2,39-0,424,02
Denge Holding1,770,0052,59
Deniz GMYO3,34-0,899,87
Denizbank20,940,199,63
Denizli Cam6,130,6617,70
Derimod3,72-3,3832,42
Derlüks Deri2,09-0,95
Desa Deri2,39-0,4238,15
Despec Bilgisayar2,95-0,678,00
Deva Holding7,00-0,99112,77
Diriteks Diriliş Tekstil0,891,1414,10
Ditaş Doğan5,865,0214,48
DO-CO530,200,4011,87
Doğan Burda3,201,596,31
Doğan Holding1,470,0057,84
Doğtaş Kelebek Mobilya1,03-1,90-15,57
Doğusan1,53-0,65-29,32
Doğuş GMYO2,59-1,5222,75
Doğuş Otomotiv6,230,3243,55
Döktaş Dökümcülük30,14-5,75269,82
Duran Doğan Basım10,181,8099,61
Dyo Boya3,65-1,8825,86
Eczacıbaşı İlaç3,120,9728,63
Eczacıbaşı Yatırım8,212,7528,23
Edip Gayrimenkul0,891,1415,58
Ege Endüstri459,00-0,4147,52
Ege Gübre35,000,8169,19
Ege Profil9,16-0,339,08
Ege Seramik3,01-0,331,65
Egeli & Co Tarım Girişim0,140,007,69
Egeli&Co Enerji Yatırım0,280,0016,67
Egeli&Co Yatırım Holding0,129,0920,00
Egeplast5,403,8540,63
Ekiz Kimya0,432,3830,30
Emek Elektrik1,201,6922,45
Eminiş Ambalaj1,06-4,50-9,40
Emlak Konut GMYO1,370,00-5,95
Enerjisa Enerji6,01-1,9627,64
Enka İnşaat5,600,3626,01
Erbosan19,41-1,0227,66
Ereğli Demir Çelik6,64-1,198,82
Ersu Gıda1,363,0347,83
Escort Teknoloji0,840,0010,53
Etiler Gıda3,67-0,8172,30
Euro Kapital Yat. Ort.1,31-7,7586,08
Euro Trend Yat. Ort.0,87-2,2537,02
Euro Yat. Ort.0,89-2,2042,04
Euro Yatırım Holding1,30-0,76136,36
Fenerbahçe Futbol12,60-2,1082,08
Flap Kongre Toplantı Hiz.3,091,3116,17
F-M İzmit Piston17,770,4015,60
Fonet Bilgi Teknolojileri3,07-1,6099,48
Ford Otosan59,550,0825,34
Formet Çelik Kapı6,603,29419,69
Frigo Pak Gıda8,08-2,06375,29
Galatasaray Sportif1,65-2,3733,06
Garanti Bankası9,62-1,6420,85
Garanti Faktoring3,733,9088,38
Garanti Yat. Ort.0,845,0014,70
Gedik Y. Men. Değ.4,220,9638,21
Gedik Yatırım Holding4,120,9875,32
Gediz Ambalaj5,97-1,4947,61
Gentaş1,41-2,082,72
Gersan Elektrik2,22-1,33-9,03
Global Men. Değ.0,79-2,4768,09
Global Yat. Holding3,82-2,3027,76
Good-Year2,80-1,06-15,62
Göltaş Çimento12,33-0,480,70
Gözde Girişim3,43-1,4428,46
GSD Denizcilik1,622,5340,87
GSD Holding0,89-2,2011,25
Gübre Fabrik.5,320,7679,73
Güler Yat. Holding1,300,0021,50
Güneş Sigorta1,51-1,317,69
Halk GMYO0,96-2,0449,23
Halk Sigorta1,050,9618,98
Hatay Tekstil4,070,4918,03
Hedef Girişim1,58-1,2536,21
Hektaş15,52-1,1567,42
HUB Girişim4,016,08113,30
Hürriyet Gzt.0,77-1,28-17,20
ICBC Turkey Bank3,70-0,54-24,95
İdealist Danışmanlık4,050,00-30,70
İdealist GMYO2,880,0076,69
İhlas Ev Aletleri1,510,00362,30
İhlas Gayrimenkul0,890,00-5,27
İhlas Gazetecilik2,503,31309,84
İhlas Holding0,50-1,9656,25
İhlas Yayın Holding0,631,6190,91
İndeks Bilgisayar7,68-1,7937,91
Info Yatırım5,511,66434,95
İntema7,13-0,7018,90
İpek Doğal Enerji6,650,0023,84
İskenderun Demir Çelik6,03-0,1728,61
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)
(Sürecek)

Borsa İstanbul, Ekonomi

Kaynak: AA

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