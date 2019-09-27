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Borsada günlük işlemler (1)

Borsa İstanbul hisse senetleri piyasasında işlem gören hisse senetlerinin, bugünkü kapanış fiyatı ile günlük ve yılbaşına göre değişim oranları şöyle: Hisseler.

27.09.2019 18:36Borsada günlük işlemler (1)
Borsa İstanbul hisse senetleri piyasasında işlem gören hisse senetlerinin, bugünkü kapanış fiyatı ile günlük ve yılbaşına göre değişim oranları şöyle:
HisselerKapanış FiyatıGünlük Getiri (%)Yıl Başına Göre Getiri (%)
A.V.O.D Gıda ve Tarım1,630,62-16,41
Acıpayam Selüloz4,900,6253,37
Adana Çimento (A)5,532,6016,26
Adana Çimento (B)4,105,6727,11
Adana Çimento (C)1,3510,669,66
Adel Kalemcilik12,822,2316,55
Adese Alışveriş Ticaret2,381,711,71
Afyon Çimento4,322,13-5,88
Ak Enerji0,593,51-6,35
Akbank8,278,2540,53
Akçansa6,661,831,80
Akdenız Güvenlık Hız.1,382,22-31,34
Akfen GMYO2,270,0037,58
Akın Tekstil9,691,476,90
Akiş GMYO2,610,0014,52
Akmerkez GMYO19,450,0031,57
Aksa9,692,4346,05
Aksa Enerji2,691,510,37
Aksigorta5,17-0,1964,68
Aksu Enerji8,201,496,22
Alarko Carrıer37,441,19-4,88
Alarko GMYO51,652,4822,32
Alarko Holding4,76-0,42144,07
Albaraka Türk1,362,2611,48
Alcatel Lucent Teletaş7,792,5035,24
Alkim Kağıt4,101,9914,08
Alkim Kimya26,46-0,3022,84
Altınyağ0,43-2,27-2,27
Altınyunus Çeşme3,29-1,206,08
Anadolu Cam3,091,9820,48
Anadolu Efes22,40-0,1811,59
Anadolu Grubu Holding15,422,3252,16
Anadolu Hayat Emek.5,263,14-7,63
Anadolu Isuzu9,210,3349,03
Anadolu Sigorta4,261,198,52
Anel Elektrik1,950,5220,37
Arçelik18,922,9919,82
Arena Bilgisayar4,470,681,36
Armada Bilgisayar10,040,508,07
Arsan Tekstil2,36-0,4245,68
Artı Yatırım Holding0,811,25-6,90
Aselsan19,584,93-18,25
Aslan Çimento28,702,061,92
Ata GMYO4,071,751,50
Atakule GMYO1,370,744,12
Atlantis Yatırım Holding0,40122,22
Atlas Yat. Ort.0,982,0813,95
AvivaSA Emeklilik Hayat8,990,6721,50
Avrasya GMYO1,19-0,8335,23
Avrasya Petrol ve Tur.1,422,1631,48
Avrasya Stratejik GMYF1.276,600,012,43
Avrupa Yatırım Holding2,192,34-9,88
Ayen Enerji2,271,3426,07
Ayes Çelik Hasır ve Çit1,823,4132,33
Aygaz11,603,7616,65
Bagfaş10,191,19111,41
Bak Ambalaj5,960,3426,59
Balatacılar Balatacılık0,303,45-9,09
Bantaş Ambalaj1,870,5449,00
Banvit14,151,2231,14
Baştaş Başkent Çimento1,800,56-10,89
Batı Çimento2,611,958,30
Batısöke Çimento1,031,98-5,50
Bera Holding2,182,835,83
Berkosan Yalıtım1,881,083,87
Beşiktaş Futbol Yat.1,710,005,56
Beyaz Filo3,462,0626,74
Beymen Perakende Yat.7,55-5,0391,62
Bilici Yatırım2,641,54108,77
Bim Mağazalar49,300,8215,09
Birko Mensucat0,300,000,00
Birlik Mensucat0,940,00-19,66
Bizim Mağazaları8,240,7321,18
Bolu Çimento2,612,76-15,47
Bomonti Elektrik2,33-4,12385,42
Borusan Mannesmann9,641,9037,53
Borusan Yat. Paz.35,780,79-1,24
Bosch Fren Sistemleri194,200,4727,12
Bossa4,651,3110,60
Brisa6,264,33-1,11
Burçelik3,770,2717,45
Burçelik Vana4,21-4,75184,46
Bursa Çimento4,746,287,73
Carrefoursa3,560,852,30
Ceo Event Medya7,370,82
Coca Cola İçecek34,060,1815,20
Cosmos Yat. Holding1,236,0326,80
Credıtwest Faktorıng1,464,2940,38
Çelebi98,150,6268,22
Çelik Halat4,411,15-18,38
Çemaş Döküm1,310,7772,37
Çemtaş5,472,24-8,28
Çimbeton29,121,111,82
Çimentaş11,600,69-8,66
Çimsa7,321,24-3,05
Çuhadaroğlu Metal2,371,2833,15
Dagi Giyim1,672,4534,68
Dagi Yatırım Holding1,541,3252,48
Dardanel1,45-3,3331,82
Datagate Bilgisayar5,921,7238,32
Demısaş Döküm2,525,449,68
Denge Holding1,791,1354,31
Deniz GMYO3,473,8914,14
Denizbank20,88-0,299,32
Denizli Cam6,02-1,7915,59
Derimod3,771,3434,19
Derlüks Deri2,07-0,96
Desa Deri2,431,6740,46
Despec Bilgisayar3,001,699,83
Deva Holding6,85-2,14108,21
Diriteks Diriliş Tekstil0,901,1215,38
Ditaş Doğan5,75-1,8812,33
DO-CO524,10-1,1510,59
Doğan Burda3,19-0,315,98
Doğan Holding1,502,0461,06
Doğtaş Kelebek Mobilya1,062,91-13,11
Doğusan1,52-0,65-29,78
Doğuş GMYO2,631,5424,64
Doğuş Otomotiv6,646,5853,00
Döktaş Dökümcülük31,103,19281,60
Duran Doğan Basım10,07-1,0897,45
Dyo Boya3,701,3727,59
Eczacıbaşı İlaç3,10-0,6427,81
Eczacıbaşı Yatırım8,210,0028,23
Edip Gayrimenkul0,901,1216,88
Ege Endüstri463,601,0049,00
Ege Gübre35,000,0069,19
Ege Profil9,190,339,44
Ege Seramik3,061,663,34
Egeli & Co Tarım Girişim0,140,007,69
Egeli&Co Enerji Yatırım0,293,5720,83
Egeli&Co Yatırım Holding0,11-8,3310,00
Egeplast5,35-0,9339,32
Ekiz Kimya0,42-2,3327,27
Emek Elektrik1,297,5031,63
Eminiş Ambalaj1,060,00-9,40
Emlak Konut GMYO1,412,92-3,20
Enerjisa Enerji6,081,1629,13
Enka İnşaat5,630,5426,68
Erbosan19,530,6228,45
Ereğli Demir Çelik6,832,8611,94
Ersu Gıda1,360,0047,83
Escort Teknoloji0,851,1911,84
Etiler Gıda3,700,8273,71
Euro Kapital Yat. Ort.1,30-0,7684,66
Euro Trend Yat. Ort.0,881,1538,59
Euro Yat. Ort.0,890,0042,04
Euro Yatırım Holding1,310,77138,18
Fenerbahçe Futbol12,650,4082,80
Flap Kongre Toplantı Hiz.3,110,6516,92
F-M İzmit Piston18,001,2917,10
Fonet Bilgi Teknolojileri3,121,63102,73
Ford Otosan60,351,3427,03
Formet Çelik Kapı6,752,27431,50
Frigo Pak Gıda8,100,25376,47
Galatasaray Sportif1,681,8235,48
Garanti Bankası10,337,3829,77
Garanti Faktoring3,72-0,2787,88
Garanti Yat. Ort.0,851,1916,06
Gedik Y. Men. Değ.4,21-0,2437,88
Gedik Yatırım Holding4,130,2475,74
Gediz Ambalaj5,89-1,3445,64
Gentaş1,431,424,18
Gersan Elektrik2,272,25-6,98
Global Men. Değ.0,857,5980,85
Global Yat. Holding3,830,2628,09
Good-Year2,862,14-13,81
Göltaş Çimento12,692,923,64
Gözde Girişim3,37-1,7526,22
GSD Denizcilik1,620,0040,87
GSD Holding0,912,2513,75
Gübre Fabrik.5,360,7581,08
Güler Yat. Holding1,300,0021,50
Güneş Sigorta1,648,6116,96
Halk GMYO0,971,0450,78
Halk Sigorta1,050,0018,98
Hatay Tekstil4,141,7220,06
Hedef Girişim1,57-0,6335,34
Hektaş15,771,6170,12
HUB Girişim4,153,49120,74
Hürriyet Gzt.0,803,90-13,98
ICBC Turkey Bank3,761,62-23,73
İdealist Danışmanlık4,183,21-28,48
İdealist GMYO2,921,3979,14
İhlas Ev Aletleri1,510,00362,30
İhlas Gayrimenkul0,901,12-4,21
İhlas Gazetecilik2,48-0,80306,56
İhlas Holding0,500,0056,25
İhlas Yayın Holding0,664,76100,00
İndeks Bilgisayar7,781,3039,71
Info Yatırım5,601,63443,69
İntema7,150,2819,23
İpek Doğal Enerji6,771,8026,07
İskenderun Demir Çelik6,182,4931,81
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)
(Sürecek)

Borsa İstanbul, Ekonomi

Kaynak: AA

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