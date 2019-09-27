Borsada günlük işlemler (1)

Borsa İstanbul hisse senetleri piyasasında işlem gören hisse senetlerinin, bugünkü kapanış fiyatı ile günlük ve yılbaşına göre değişim oranları şöyle:
|Hisseler
|Kapanış Fiyatı
|Günlük Getiri (%)
|Yıl Başına Göre Getiri (%)
|A.V.O.D Gıda ve Tarım
|1,63
|0,62
|-16,41
|Acıpayam Selüloz
|4,90
|0,62
|53,37
|Adana Çimento (A)
|5,53
|2,60
|16,26
|Adana Çimento (B)
|4,10
|5,67
|27,11
|Adana Çimento (C)
|1,35
|10,66
|9,66
|Adel Kalemcilik
|12,82
|2,23
|16,55
|Adese Alışveriş Ticaret
|2,38
|1,71
|1,71
|Afyon Çimento
|4,32
|2,13
|-5,88
|Ak Enerji
|0,59
|3,51
|-6,35
|Akbank
|8,27
|8,25
|40,53
|Akçansa
|6,66
|1,83
|1,80
|Akdenız Güvenlık Hız.
|1,38
|2,22
|-31,34
|Akfen GMYO
|2,27
|0,00
|37,58
|Akın Tekstil
|9,69
|1,47
|6,90
|Akiş GMYO
|2,61
|0,00
|14,52
|Akmerkez GMYO
|19,45
|0,00
|31,57
|Aksa
|9,69
|2,43
|46,05
|Aksa Enerji
|2,69
|1,51
|0,37
|Aksigorta
|5,17
|-0,19
|64,68
|Aksu Enerji
|8,20
|1,49
|6,22
|Alarko Carrıer
|37,44
|1,19
|-4,88
|Alarko GMYO
|51,65
|2,48
|22,32
|Alarko Holding
|4,76
|-0,42
|144,07
|Albaraka Türk
|1,36
|2,26
|11,48
|Alcatel Lucent Teletaş
|7,79
|2,50
|35,24
|Alkim Kağıt
|4,10
|1,99
|14,08
|Alkim Kimya
|26,46
|-0,30
|22,84
|Altınyağ
|0,43
|-2,27
|-2,27
|Altınyunus Çeşme
|3,29
|-1,20
|6,08
|Anadolu Cam
|3,09
|1,98
|20,48
|Anadolu Efes
|22,40
|-0,18
|11,59
|Anadolu Grubu Holding
|15,42
|2,32
|52,16
|Anadolu Hayat Emek.
|5,26
|3,14
|-7,63
|Anadolu Isuzu
|9,21
|0,33
|49,03
|Anadolu Sigorta
|4,26
|1,19
|8,52
|Anel Elektrik
|1,95
|0,52
|20,37
|Arçelik
|18,92
|2,99
|19,82
|Arena Bilgisayar
|4,47
|0,68
|1,36
|Armada Bilgisayar
|10,04
|0,50
|8,07
|Arsan Tekstil
|2,36
|-0,42
|45,68
|Artı Yatırım Holding
|0,81
|1,25
|-6,90
|Aselsan
|19,58
|4,93
|-18,25
|Aslan Çimento
|28,70
|2,06
|1,92
|Ata GMYO
|4,07
|1,75
|1,50
|Atakule GMYO
|1,37
|0,74
|4,12
|Atlantis Yatırım Holding
|0,40
|122,22
|Atlas Yat. Ort.
|0,98
|2,08
|13,95
|AvivaSA Emeklilik Hayat
|8,99
|0,67
|21,50
|Avrasya GMYO
|1,19
|-0,83
|35,23
|Avrasya Petrol ve Tur.
|1,42
|2,16
|31,48
|Avrasya Stratejik GMYF
|1.276,60
|0,01
|2,43
|Avrupa Yatırım Holding
|2,19
|2,34
|-9,88
|Ayen Enerji
|2,27
|1,34
|26,07
|Ayes Çelik Hasır ve Çit
|1,82
|3,41
|32,33
|Aygaz
|11,60
|3,76
|16,65
|Bagfaş
|10,19
|1,19
|111,41
|Bak Ambalaj
|5,96
|0,34
|26,59
|Balatacılar Balatacılık
|0,30
|3,45
|-9,09
|Bantaş Ambalaj
|1,87
|0,54
|49,00
|Banvit
|14,15
|1,22
|31,14
|Baştaş Başkent Çimento
|1,80
|0,56
|-10,89
|Batı Çimento
|2,61
|1,95
|8,30
|Batısöke Çimento
|1,03
|1,98
|-5,50
|Bera Holding
|2,18
|2,83
|5,83
|Berkosan Yalıtım
|1,88
|1,08
|3,87
|Beşiktaş Futbol Yat.
|1,71
|0,00
|5,56
|Beyaz Filo
|3,46
|2,06
|26,74
|Beymen Perakende Yat.
|7,55
|-5,03
|91,62
|Bilici Yatırım
|2,64
|1,54
|108,77
|Bim Mağazalar
|49,30
|0,82
|15,09
|Birko Mensucat
|0,30
|0,00
|0,00
|Birlik Mensucat
|0,94
|0,00
|-19,66
|Bizim Mağazaları
|8,24
|0,73
|21,18
|Bolu Çimento
|2,61
|2,76
|-15,47
|Bomonti Elektrik
|2,33
|-4,12
|385,42
|Borusan Mannesmann
|9,64
|1,90
|37,53
|Borusan Yat. Paz.
|35,78
|0,79
|-1,24
|Bosch Fren Sistemleri
|194,20
|0,47
|27,12
|Bossa
|4,65
|1,31
|10,60
|Brisa
|6,26
|4,33
|-1,11
|Burçelik
|3,77
|0,27
|17,45
|Burçelik Vana
|4,21
|-4,75
|184,46
|Bursa Çimento
|4,74
|6,28
|7,73
|Carrefoursa
|3,56
|0,85
|2,30
|Ceo Event Medya
|7,37
|0,82
|Coca Cola İçecek
|34,06
|0,18
|15,20
|Cosmos Yat. Holding
|1,23
|6,03
|26,80
|Credıtwest Faktorıng
|1,46
|4,29
|40,38
|Çelebi
|98,15
|0,62
|68,22
|Çelik Halat
|4,41
|1,15
|-18,38
|Çemaş Döküm
|1,31
|0,77
|72,37
|Çemtaş
|5,47
|2,24
|-8,28
|Çimbeton
|29,12
|1,11
|1,82
|Çimentaş
|11,60
|0,69
|-8,66
|Çimsa
|7,32
|1,24
|-3,05
|Çuhadaroğlu Metal
|2,37
|1,28
|33,15
|Dagi Giyim
|1,67
|2,45
|34,68
|Dagi Yatırım Holding
|1,54
|1,32
|52,48
|Dardanel
|1,45
|-3,33
|31,82
|Datagate Bilgisayar
|5,92
|1,72
|38,32
|Demısaş Döküm
|2,52
|5,44
|9,68
|Denge Holding
|1,79
|1,13
|54,31
|Deniz GMYO
|3,47
|3,89
|14,14
|Denizbank
|20,88
|-0,29
|9,32
|Denizli Cam
|6,02
|-1,79
|15,59
|Derimod
|3,77
|1,34
|34,19
|Derlüks Deri
|2,07
|-0,96
|Desa Deri
|2,43
|1,67
|40,46
|Despec Bilgisayar
|3,00
|1,69
|9,83
|Deva Holding
|6,85
|-2,14
|108,21
|Diriteks Diriliş Tekstil
|0,90
|1,12
|15,38
|Ditaş Doğan
|5,75
|-1,88
|12,33
|DO-CO
|524,10
|-1,15
|10,59
|Doğan Burda
|3,19
|-0,31
|5,98
|Doğan Holding
|1,50
|2,04
|61,06
|Doğtaş Kelebek Mobilya
|1,06
|2,91
|-13,11
|Doğusan
|1,52
|-0,65
|-29,78
|Doğuş GMYO
|2,63
|1,54
|24,64
|Doğuş Otomotiv
|6,64
|6,58
|53,00
|Döktaş Dökümcülük
|31,10
|3,19
|281,60
|Duran Doğan Basım
|10,07
|-1,08
|97,45
|Dyo Boya
|3,70
|1,37
|27,59
|Eczacıbaşı İlaç
|3,10
|-0,64
|27,81
|Eczacıbaşı Yatırım
|8,21
|0,00
|28,23
|Edip Gayrimenkul
|0,90
|1,12
|16,88
|Ege Endüstri
|463,60
|1,00
|49,00
|Ege Gübre
|35,00
|0,00
|69,19
|Ege Profil
|9,19
|0,33
|9,44
|Ege Seramik
|3,06
|1,66
|3,34
|Egeli & Co Tarım Girişim
|0,14
|0,00
|7,69
|Egeli&Co Enerji Yatırım
|0,29
|3,57
|20,83
|Egeli&Co Yatırım Holding
|0,11
|-8,33
|10,00
|Egeplast
|5,35
|-0,93
|39,32
|Ekiz Kimya
|0,42
|-2,33
|27,27
|Emek Elektrik
|1,29
|7,50
|31,63
|Eminiş Ambalaj
|1,06
|0,00
|-9,40
|Emlak Konut GMYO
|1,41
|2,92
|-3,20
|Enerjisa Enerji
|6,08
|1,16
|29,13
|Enka İnşaat
|5,63
|0,54
|26,68
|Erbosan
|19,53
|0,62
|28,45
|Ereğli Demir Çelik
|6,83
|2,86
|11,94
|Ersu Gıda
|1,36
|0,00
|47,83
|Escort Teknoloji
|0,85
|1,19
|11,84
|Etiler Gıda
|3,70
|0,82
|73,71
|Euro Kapital Yat. Ort.
|1,30
|-0,76
|84,66
|Euro Trend Yat. Ort.
|0,88
|1,15
|38,59
|Euro Yat. Ort.
|0,89
|0,00
|42,04
|Euro Yatırım Holding
|1,31
|0,77
|138,18
|Fenerbahçe Futbol
|12,65
|0,40
|82,80
|Flap Kongre Toplantı Hiz.
|3,11
|0,65
|16,92
|F-M İzmit Piston
|18,00
|1,29
|17,10
|Fonet Bilgi Teknolojileri
|3,12
|1,63
|102,73
|Ford Otosan
|60,35
|1,34
|27,03
|Formet Çelik Kapı
|6,75
|2,27
|431,50
|Frigo Pak Gıda
|8,10
|0,25
|376,47
|Galatasaray Sportif
|1,68
|1,82
|35,48
|Garanti Bankası
|10,33
|7,38
|29,77
|Garanti Faktoring
|3,72
|-0,27
|87,88
|Garanti Yat. Ort.
|0,85
|1,19
|16,06
|Gedik Y. Men. Değ.
|4,21
|-0,24
|37,88
|Gedik Yatırım Holding
|4,13
|0,24
|75,74
|Gediz Ambalaj
|5,89
|-1,34
|45,64
|Gentaş
|1,43
|1,42
|4,18
|Gersan Elektrik
|2,27
|2,25
|-6,98
|Global Men. Değ.
|0,85
|7,59
|80,85
|Global Yat. Holding
|3,83
|0,26
|28,09
|Good-Year
|2,86
|2,14
|-13,81
|Göltaş Çimento
|12,69
|2,92
|3,64
|Gözde Girişim
|3,37
|-1,75
|26,22
|GSD Denizcilik
|1,62
|0,00
|40,87
|GSD Holding
|0,91
|2,25
|13,75
|Gübre Fabrik.
|5,36
|0,75
|81,08
|Güler Yat. Holding
|1,30
|0,00
|21,50
|Güneş Sigorta
|1,64
|8,61
|16,96
|Halk GMYO
|0,97
|1,04
|50,78
|Halk Sigorta
|1,05
|0,00
|18,98
|Hatay Tekstil
|4,14
|1,72
|20,06
|Hedef Girişim
|1,57
|-0,63
|35,34
|Hektaş
|15,77
|1,61
|70,12
|HUB Girişim
|4,15
|3,49
|120,74
|Hürriyet Gzt.
|0,80
|3,90
|-13,98
|ICBC Turkey Bank
|3,76
|1,62
|-23,73
|İdealist Danışmanlık
|4,18
|3,21
|-28,48
|İdealist GMYO
|2,92
|1,39
|79,14
|İhlas Ev Aletleri
|1,51
|0,00
|362,30
|İhlas Gayrimenkul
|0,90
|1,12
|-4,21
|İhlas Gazetecilik
|2,48
|-0,80
|306,56
|İhlas Holding
|0,50
|0,00
|56,25
|İhlas Yayın Holding
|0,66
|4,76
|100,00
|İndeks Bilgisayar
|7,78
|1,30
|39,71
|Info Yatırım
|5,60
|1,63
|443,69
|İntema
|7,15
|0,28
|19,23
|İpek Doğal Enerji
|6,77
|1,80
|26,07
|İskenderun Demir Çelik
|6,18
|2,49
|31,81
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)
(Sürecek)