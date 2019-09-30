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Borsada günlük işlemler (1)

Borsa İstanbul hisse senetleri piyasasında işlem gören hisse senetlerinin, bugünkü kapanış fiyatı ile günlük ve yılbaşına göre değişim oranları şöyle: Hisseler.

30.09.2019 18:34Borsada günlük işlemler (1)
Borsa İstanbul hisse senetleri piyasasında işlem gören hisse senetlerinin, bugünkü kapanış fiyatı ile günlük ve yılbaşına göre değişim oranları şöyle:

HisselerKapanış FiyatıGünlük Getiri (%)Yıl Başına Göre Getiri (%)
A.V.O.D Gıda ve Tarım1,661,84-14,87
Acıpayam Selüloz4,87-0,6152,44
Adana Çimento (A)5,621,6318,16
Adana Çimento (B)4,06-0,9825,87
Adana Çimento (C)1,360,7410,47
Adel Kalemcilik11,88-0,7815,64
Adese Alışveriş Ticaret2,35-1,260,43
Afyon Çimento4,412,08-3,92
Ak Enerji0,601,69-4,76
Akbank8,12-1,8137,98
Akçansa6,791,953,79
Akdenız Güvenlık Hız.1,37-0,72-31,84
Akfen GMYO2,270,0037,58
Akın Tekstil9,710,217,12
Akiş GMYO2,630,7715,40
Akmerkez GMYO19,600,7732,59
Aksa9,750,6246,96
Aksa Enerji2,731,491,87
Aksigorta5,180,1965,00
Aksu Enerji8,230,376,61
Alarko Carrıer37,821,01-3,91
Alarko GMYO51,60-0,1022,21
Alarko Holding4,994,83155,86
Albaraka Türk1,360,0011,48
Alcatel Lucent Teletaş8,073,5940,10
Alkim Kağıt4,07-0,7313,24
Alkim Kimya26,460,0022,84
Altınyağ0,442,330,00
Altınyunus Çeşme3,382,748,99
Anadolu Cam3,110,6521,26
Anadolu Efes21,88-2,329,00
Anadolu Grubu Holding15,500,5252,95
Anadolu Hayat Emek.5,270,19-7,46
Anadolu Isuzu9,402,0652,10
Anadolu Sigorta4,290,709,28
Anel Elektrik1,971,0321,60
Arçelik19,040,6320,58
Arena Bilgisayar4,510,892,27
Armada Bilgisayar10,070,308,40
Arsan Tekstil2,422,5449,38
Artı Yatırım Holding0,821,23-5,75
Aselsan20,122,76-15,99
Aslan Çimento28,860,562,49
Ata GMYO4,090,492,00
Atakule GMYO1,370,004,12
Atlantis Yatırım Holding0,40122,22
Atlas Yat. Ort.1,002,0416,28
AvivaSA Emeklilik Hayat9,303,4525,69
Avrasya GMYO1,18-0,8434,09
Avrasya Petrol ve Tur.1,430,7032,41
Avrasya Stratejik GMYF1.276,700,012,44
Avrupa Yatırım Holding2,190,00-9,88
Ayen Enerji2,311,7628,29
Ayes Çelik Hasır ve Çit1,80-1,1030,88
Aygaz11,751,2918,16
Bagfaş10,250,59112,66
Bak Ambalaj5,960,0026,59
Balatacılar Balatacılık0,300,00-9,09
Bantaş Ambalaj1,922,6752,99
Banvit14,341,3432,90
Baştaş Başkent Çimento1,842,22-8,91
Batı Çimento2,620,388,71
Batısöke Çimento1,030,00-5,50
Bera Holding2,326,4212,62
Berkosan Yalıtım1,932,666,63
Beşiktaş Futbol Yat.1,69-1,174,32
Beyaz Filo3,45-0,2926,37
Beymen Perakende Yat.9,0620,00129,95
Bilici Yatırım2,743,79116,68
Bim Mağazalar49,12-0,3714,67
Birko Mensucat0,29-3,33-3,33
Birlik Mensucat0,951,06-18,80
Bizim Mağazaları8,604,3726,47
Bolu Çimento2,776,13-10,29
Bomonti Elektrik2,27-2,58372,92
Borusan Mannesmann9,44-2,0734,68
Borusan Yat. Paz.35,52-0,73-1,95
Bosch Fren Sistemleri195,400,6227,90
Bossa4,680,6511,32
Brisa6,20-0,96-2,05
Burçelik3,831,5919,31
Burçelik Vana4,363,56194,59
Bursa Çimento4,974,8512,95
Carrefoursa3,662,815,17
Ceo Event Medya7,33-0,54
Coca Cola İçecek33,68-1,1213,92
Cosmos Yat. Holding1,20-2,4423,71
Credıtwest Faktorıng1,481,3742,31
Çelebi99,251,1270,10
Çelik Halat4,440,68-17,82
Çemaş Döküm1,28-2,2968,42
Çemtaş5,663,47-5,09
Çimbeton29,641,793,64
Çimentaş11,721,03-7,72
Çimsa7,461,91-1,19
Çuhadaroğlu Metal2,370,0033,15
Dagi Giyim1,8510,7849,19
Dagi Yatırım Holding1,593,2557,43
Dardanel1,44-0,6930,91
Datagate Bilgisayar6,123,3842,99
Demısaş Döküm2,51-0,409,24
Denge Holding1,863,9160,34
Deniz GMYO3,531,7316,12
Denizbank20,920,199,53
Denizli Cam5,99-0,5015,02
Derimod3,76-0,2733,84
Derlüks Deri2,122,42
Desa Deri2,440,4141,04
Despec Bilgisayar3,051,6711,66
Deva Holding7,002,19112,77
Diriteks Diriliş Tekstil0,911,1116,67
Ditaş Doğan5,67-1,3910,77
DO-CO524,100,0010,59
Doğan Burda3,241,577,64
Doğan Holding1,532,0064,29
Doğtaş Kelebek Mobilya1,092,83-10,66
Doğusan1,520,00-29,78
Doğuş GMYO2,754,5630,33
Doğuş Otomotiv7,8017,4779,72
Döktaş Dökümcülük30,18-2,96270,31
Duran Doğan Basım9,93-1,3994,71
Dyo Boya3,854,0532,76
Eczacıbaşı İlaç3,120,6528,63
Eczacıbaşı Yatırım8,17-0,4927,61
Edip Gayrimenkul0,911,1118,18
Ege Endüstri472,001,8151,70
Ege Gübre35,501,4371,61
Ege Profil9,371,9611,58
Ege Seramik3,080,654,01
Egeli & Co Tarım Girişim0,140,007,69
Egeli&Co Enerji Yatırım0,303,4525,00
Egeli&Co Yatırım Holding0,110,0010,00
Egeplast5,29-1,1237,76
Ekiz Kimya0,420,0027,27
Emek Elektrik1,322,3334,69
Eminiş Ambalaj1,092,83-6,84
Emlak Konut GMYO1,39-1,42-4,58
Enerjisa Enerji6,222,3032,10
Enka İnşaat5,650,3627,13
Erbosan19,590,3128,84
Ereğli Demir Çelik6,850,2912,26
Ersu Gıda1,35-0,7446,74
Escort Teknoloji0,861,1813,16
Etiler Gıda3,65-1,3571,36
Euro Kapital Yat. Ort.1,310,7786,08
Euro Trend Yat. Ort.0,902,2741,74
Euro Yat. Ort.0,912,2545,23
Euro Yatırım Holding1,310,00138,18
Fenerbahçe Futbol13,103,5689,31
Flap Kongre Toplantı Hiz.3,110,0016,92
F-M İzmit Piston18,351,9419,38
Fonet Bilgi Teknolojileri3,10-0,64101,43
Ford Otosan59,40-1,5725,03
Formet Çelik Kapı6,922,52444,88
Frigo Pak Gıda8,00-1,23370,59
Galatasaray Sportif1,65-1,7933,06
Garanti Bankası10,21-1,1628,27
Garanti Faktoring3,66-1,6184,85
Garanti Yat. Ort.0,861,1817,43
Gedik Y. Men. Değ.4,250,9539,19
Gedik Yatırım Holding4,181,2177,87
Gediz Ambalaj5,961,1947,37
Gentaş1,451,405,64
Gersan Elektrik2,301,32-5,75
Global Men. Değ.0,861,1882,98
Global Yat. Holding3,901,8330,43
Good-Year2,870,35-13,51
Göltaş Çimento13,234,268,05
Gözde Girişim3,380,3026,59
GSD Denizcilik1,61-0,6240,00
GSD Holding0,910,0013,75
Gübre Fabrik.5,696,1692,23
Güler Yat. Holding1,300,0021,50
Güneş Sigorta1,714,2721,95
Halk GMYO0,981,0352,34
Halk Sigorta1,050,0018,98
Hatay Tekstil4,11-0,7219,19
Hedef Girişim1,644,4641,38
Hektaş15,770,0070,12
HUB Girişim4,14-0,24120,21
Hürriyet Gzt.0,800,00-13,98
ICBC Turkey Bank3,883,19-21,30
İdealist Danışmanlık4,16-0,48-28,82
İdealist GMYO2,930,3479,75
İhlas Ev Aletleri1,573,97380,67
İhlas Gayrimenkul0,977,783,24
İhlas Gazetecilik2,500,81309,84
İhlas Holding0,524,0062,50
İhlas Yayın Holding0,7919,70139,39
İndeks Bilgisayar7,850,9040,97
Info Yatırım4,60-17,86346,60
İntema7,383,2223,07
İpek Doğal Enerji6,810,5926,82
İskenderun Demir Çelik6,15-0,4931,17
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)
(Sürecek)

Borsa İstanbul, Ekonomi

Kaynak: AA

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