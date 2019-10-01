Borsada günlük işlemler (1)

Hisseler Kapanış Fiyatı Günlük Getiri (%) Yıl Başına Göre Getiri (%) A.V.O.D Gıda ve Tarım 1,67 0,60 -14,36 Acıpayam Selüloz 4,78 -1,85 49,62 Adana Çimento (A) 5,45 -3,02 14,58 Adana Çimento (B) 3,98 -1,97 23,39 Adana Çimento (C) 1,34 -1,47 8,85 Adel Kalemcilik 11,74 -1,18 14,28 Adese Alışveriş Ticaret 2,21 -5,96 -5,56 Afyon Çimento 4,27 -3,17 -6,97 Ak Enerji 0,62 3,33 -1,59 Akbank 7,99 -1,60 35,77 Akçansa 6,60 -2,80 0,88 Akdenız Güvenlık Hız. 1,36 -0,73 -32,34 Akfen GMYO 2,28 0,44 38,18 Akın Tekstil 9,66 -0,51 6,56 Akiş GMYO 2,62 -0,38 14,96 Akmerkez GMYO 20,40 4,08 38,00 Aksa 9,78 0,31 47,41 Aksa Enerji 2,69 -1,47 0,37 Aksigorta 5,13 -0,97 63,41 Aksu Enerji 8,23 0,00 6,61 Alarko Carrıer 37,50 -0,85 -4,73 Alarko GMYO 51,25 -0,68 21,38 Alarko Holding 5,13 2,81 163,04 Albaraka Türk 1,33 -2,21 9,02 Alcatel Lucent Teletaş 8,01 -0,74 39,06 Alkim Kağıt 4,03 -0,98 12,13 Alkim Kimya 26,40 -0,23 22,56 Altınyağ 0,44 0,00 0,00 Altınyunus Çeşme 3,32 -1,78 7,05 Anadolu Cam 3,15 1,29 22,82 Anadolu Efes 22,16 1,28 10,40 Anadolu Grubu Holding 15,10 -2,58 49,00 Anadolu Hayat Emek. 5,27 0,00 -7,46 Anadolu Isuzu 9,16 -2,55 48,22 Anadolu Sigorta 4,27 -0,47 8,77 Anel Elektrik 1,98 0,51 22,22 Arçelik 18,93 -0,58 19,89 Arena Bilgisayar 4,47 -0,89 1,36 Armada Bilgisayar 10,20 1,29 9,80 Arsan Tekstil 2,44 0,83 50,62 Artı Yatırım Holding 0,80 -2,44 -8,05 Aselsan 19,44 -3,38 -18,83 Aslan Çimento 28,32 -1,87 0,57 Ata GMYO 4,05 -0,98 1,00 Atakule GMYO 1,35 -1,46 2,60 Atlantis Yatırım Holding 0,40 122,22 Atlas Yat. Ort. 0,97 -3,00 12,79 AvivaSA Emeklilik Hayat 9,49 2,04 28,26 Avrasya GMYO 1,17 -0,85 32,95 Avrasya Petrol ve Tur. 1,40 -2,10 29,63 Avrasya Stratejik GMYF 1.276,80 0,01 2,45 Avrupa Yatırım Holding 2,24 2,28 -7,82 Ayen Enerji 2,27 -1,73 26,07 Ayes Çelik Hasır ve Çit 1,80 0,00 30,88 Aygaz 11,59 -1,36 16,55 Bagfaş 10,17 -0,78 111,00 Bak Ambalaj 5,91 -0,84 25,52 Balatacılar Balatacılık 0,30 0,00 -9,09 Bantaş Ambalaj 1,95 1,56 55,38 Banvit 14,32 -0,14 32,72 Baştaş Başkent Çimento 1,87 1,63 -7,43 Batı Çimento 2,78 6,11 15,35 Batısöke Çimento 1,02 -0,97 -6,42 Bera Holding 2,26 -2,59 9,71 Berkosan Yalıtım 1,89 -2,07 4,42 Beşiktaş Futbol Yat. 1,67 -1,18 3,09 Beyaz Filo 3,38 -2,03 23,81 Beymen Perakende Yat. 10,87 19,98 175,89 Bilici Yatırım 2,76 0,73 118,26 Bim Mağazalar 49,64 1,06 15,88 Birko Mensucat 0,28 -3,45 -6,67 Birlik Mensucat 0,93 -2,11 -20,51 Bizim Mağazaları 8,38 -2,56 23,24 Bolu Çimento 2,65 -4,33 -14,18 Bomonti Elektrik 2,28 0,44 375,00 Borusan Mannesmann 9,20 -2,54 31,25 Borusan Yat. Paz. 35,00 -1,46 -3,39 Bosch Fren Sistemleri 197,10 0,87 29,01 Bossa 4,62 -1,28 9,89 Brisa 6,14 -0,97 -3,00 Burçelik 3,76 -1,83 17,13 Burçelik Vana 4,45 2,06 200,68 Bursa Çimento 4,97 0,00 12,95 Carrefoursa 3,61 -1,37 3,74 Ceo Event Medya 7,39 0,82 Coca Cola İçecek 33,54 -0,42 13,44 Cosmos Yat. Holding 1,17 -2,50 20,62 Credıtwest Faktorıng 1,47 -0,68 41,35 Çelebi 99,70 0,45 70,87 Çelik Halat 4,39 -1,13 -18,75 Çemaş Döküm 1,23 -3,91 61,84 Çemtaş 5,46 -3,53 -8,45 Çimbeton 29,04 -2,02 1,54 Çimentaş 11,60 -1,02 -8,66 Çimsa 7,28 -2,41 -3,58 Çuhadaroğlu Metal 2,35 -0,84 32,02 Dagi Giyim 1,88 1,62 51,61 Dagi Yatırım Holding 1,56 -1,89 54,46 Dardanel 1,50 4,17 36,36 Datagate Bilgisayar 6,23 1,80 45,56 Demısaş Döküm 2,52 0,40 9,68 Denge Holding 1,80 -3,23 55,17 Deniz GMYO 3,47 -1,70 14,14 Denizbank 20,90 -0,10 9,42 Denizli Cam 6,27 4,67 20,39 Derimod 3,75 -0,27 33,48 Derlüks Deri 2,17 2,36 Desa Deri 2,39 -2,05 38,15 Despec Bilgisayar 3,06 0,33 12,03 Deva Holding 6,96 -0,57 111,55 Diriteks Diriliş Tekstil 0,91 0,00 16,67 Ditaş Doğan 5,70 0,53 11,35 DO-CO 530,40 1,20 11,92 Doğan Burda 3,22 -0,62 6,98 Doğan Holding 1,57 2,61 68,58 Doğtaş Kelebek Mobilya 1,07 -1,83 -12,30 Doğusan 1,54 1,32 -28,85 Doğuş GMYO 2,67 -2,91 26,54 Doğuş Otomotiv 8,09 3,72 86,41 Döktaş Dökümcülük 29,70 -1,59 264,42 Duran Doğan Basım 10,29 3,63 101,76 Dyo Boya 3,79 -1,56 30,69 Eczacıbaşı İlaç 3,12 0,00 28,63 Eczacıbaşı Yatırım 8,05 -1,47 25,73 Edip Gayrimenkul 0,92 1,10 19,48 Ege Endüstri 493,50 4,56 58,61 Ege Gübre 36,26 2,14 75,28 Ege Profil 9,18 -2,03 9,32 Ege Seramik 3,02 -1,95 1,99 Egeli & Co Tarım Girişim 0,13 -7,14 0,00 Egeli&Co Enerji Yatırım 0,29 -3,33 20,83 Egeli&Co Yatırım Holding 0,12 9,09 20,00 Egeplast 5,29 0,00 37,76 Ekiz Kimya 0,42 0,00 27,27 Emek Elektrik 1,27 -3,79 29,59 Eminiş Ambalaj 1,06 -2,75 -9,40 Emlak Konut GMYO 1,36 -2,16 -6,64 Enerjisa Enerji 6,45 3,70 36,99 Enka İnşaat 5,74 1,59 29,16 Erbosan 19,40 -0,97 27,59 Ereğli Demir Çelik 6,80 -0,73 11,44 Ersu Gıda 1,38 2,22 50,00 Escort Teknoloji 0,86 0,00 13,16 Etiler Gıda 3,68 0,82 72,77 Euro Kapital Yat. Ort. 1,27 -3,05 80,40 Euro Trend Yat. Ort. 0,90 0,00 41,74 Euro Yat. Ort. 0,92 1,10 46,82 Euro Yatırım Holding 1,29 -1,53 134,55 Fenerbahçe Futbol 12,82 -2,14 85,26 Flap Kongre Toplantı Hiz. 3,03 -2,57 13,91 F-M İzmit Piston 19,14 4,31 24,52 Fonet Bilgi Teknolojileri 3,08 -0,65 100,13 Ford Otosan 59,20 -0,34 24,61 Formet Çelik Kapı 6,89 -0,43 442,52 Frigo Pak Gıda 8,00 0,00 370,59 Galatasaray Sportif 1,62 -1,82 30,65 Garanti Bankası 10,02 -1,86 25,88 Garanti Faktoring 3,70 1,09 86,87 Garanti Yat. Ort. 0,96 11,63 31,08 Gedik Y. Men. Değ. 4,22 -0,71 38,21 Gedik Yatırım Holding 4,26 1,91 81,28 Gediz Ambalaj 5,94 -0,34 46,87 Gentaş 1,42 -2,07 3,45 Gersan Elektrik 2,27 -1,30 -6,98 Global Men. Değ. 0,83 -3,49 76,60 Global Yat. Holding 3,97 1,79 32,78 Good-Year 2,93 2,09 -11,70 Göltaş Çimento 12,98 -1,89 6,00 Gözde Girişim 3,46 2,37 29,59 GSD Denizcilik 1,61 0,00 40,00 GSD Holding 0,92 1,10 15,00 Gübre Fabrik. 5,67 -0,35 91,55 Güler Yat. Holding 1,31 0,77 22,43 Güneş Sigorta 1,77 3,51 26,23 Halk GMYO 0,97 -1,02 50,78 Halk Sigorta 1,09 3,81 23,51 Hatay Tekstil 4,09 -0,49 18,61 Hedef Girişim 1,63 -0,61 40,52 Hektaş 15,47 -1,90 66,88 HUB Girişim 4,09 -1,21 117,55 Hürriyet Gzt. 0,81 1,25 -12,90 ICBC Turkey Bank 3,79 -2,32 -23,12 İdealist Danışmanlık 4,11 -1,20 -29,68 İdealist GMYO 2,90 -1,02 77,91 İhlas Ev Aletleri 1,57 0,00 380,67 İhlas Gayrimenkul 0,92 -5,15 -2,08 İhlas Gazetecilik 2,50 0,00 309,84 İhlas Holding 0,52 0,00 62,50 İhlas Yayın Holding 0,74 -6,33 124,24 İndeks Bilgisayar 8,03 2,29 44,20 Info Yatırım 5,01 8,91 386,41 İntema 7,25 -1,76 20,90 İpek Doğal Enerji 6,84 0,44 27,37 İskenderun Demir Çelik 6,09 -0,98 29,89

Borsa İstanbul hisse senetleri piyasasında işlem gören hisse senetlerinin, bugünkü kapanış fiyatı ile günlük ve yılbaşına göre değişim oranları şöyle:(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)(Sürecek)