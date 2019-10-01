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Borsada günlük işlemler (1)

Borsa İstanbul hisse senetleri piyasasında işlem gören hisse senetlerinin, bugünkü kapanış fiyatı ile günlük ve yılbaşına göre değişim oranları şöyle: Hisseler.

01.10.2019 18:40Borsada günlük işlemler (1)
Borsa İstanbul hisse senetleri piyasasında işlem gören hisse senetlerinin, bugünkü kapanış fiyatı ile günlük ve yılbaşına göre değişim oranları şöyle:
HisselerKapanış FiyatıGünlük Getiri (%)Yıl Başına Göre Getiri (%)
A.V.O.D Gıda ve Tarım1,670,60-14,36
Acıpayam Selüloz4,78-1,8549,62
Adana Çimento (A)5,45-3,0214,58
Adana Çimento (B)3,98-1,9723,39
Adana Çimento (C)1,34-1,478,85
Adel Kalemcilik11,74-1,1814,28
Adese Alışveriş Ticaret2,21-5,96-5,56
Afyon Çimento4,27-3,17-6,97
Ak Enerji0,623,33-1,59
Akbank7,99-1,6035,77
Akçansa6,60-2,800,88
Akdenız Güvenlık Hız.1,36-0,73-32,34
Akfen GMYO2,280,4438,18
Akın Tekstil9,66-0,516,56
Akiş GMYO2,62-0,3814,96
Akmerkez GMYO20,404,0838,00
Aksa9,780,3147,41
Aksa Enerji2,69-1,470,37
Aksigorta5,13-0,9763,41
Aksu Enerji8,230,006,61
Alarko Carrıer37,50-0,85-4,73
Alarko GMYO51,25-0,6821,38
Alarko Holding5,132,81163,04
Albaraka Türk1,33-2,219,02
Alcatel Lucent Teletaş8,01-0,7439,06
Alkim Kağıt4,03-0,9812,13
Alkim Kimya26,40-0,2322,56
Altınyağ0,440,000,00
Altınyunus Çeşme3,32-1,787,05
Anadolu Cam3,151,2922,82
Anadolu Efes22,161,2810,40
Anadolu Grubu Holding15,10-2,5849,00
Anadolu Hayat Emek.5,270,00-7,46
Anadolu Isuzu9,16-2,5548,22
Anadolu Sigorta4,27-0,478,77
Anel Elektrik1,980,5122,22
Arçelik18,93-0,5819,89
Arena Bilgisayar4,47-0,891,36
Armada Bilgisayar10,201,299,80
Arsan Tekstil2,440,8350,62
Artı Yatırım Holding0,80-2,44-8,05
Aselsan19,44-3,38-18,83
Aslan Çimento28,32-1,870,57
Ata GMYO4,05-0,981,00
Atakule GMYO1,35-1,462,60
Atlantis Yatırım Holding0,40122,22
Atlas Yat. Ort.0,97-3,0012,79
AvivaSA Emeklilik Hayat9,492,0428,26
Avrasya GMYO1,17-0,8532,95
Avrasya Petrol ve Tur.1,40-2,1029,63
Avrasya Stratejik GMYF1.276,800,012,45
Avrupa Yatırım Holding2,242,28-7,82
Ayen Enerji2,27-1,7326,07
Ayes Çelik Hasır ve Çit1,800,0030,88
Aygaz11,59-1,3616,55
Bagfaş10,17-0,78111,00
Bak Ambalaj5,91-0,8425,52
Balatacılar Balatacılık0,300,00-9,09
Bantaş Ambalaj1,951,5655,38
Banvit14,32-0,1432,72
Baştaş Başkent Çimento1,871,63-7,43
Batı Çimento2,786,1115,35
Batısöke Çimento1,02-0,97-6,42
Bera Holding2,26-2,599,71
Berkosan Yalıtım1,89-2,074,42
Beşiktaş Futbol Yat.1,67-1,183,09
Beyaz Filo3,38-2,0323,81
Beymen Perakende Yat.10,8719,98175,89
Bilici Yatırım2,760,73118,26
Bim Mağazalar49,641,0615,88
Birko Mensucat0,28-3,45-6,67
Birlik Mensucat0,93-2,11-20,51
Bizim Mağazaları8,38-2,5623,24
Bolu Çimento2,65-4,33-14,18
Bomonti Elektrik2,280,44375,00
Borusan Mannesmann9,20-2,5431,25
Borusan Yat. Paz.35,00-1,46-3,39
Bosch Fren Sistemleri197,100,8729,01
Bossa4,62-1,289,89
Brisa6,14-0,97-3,00
Burçelik3,76-1,8317,13
Burçelik Vana4,452,06200,68
Bursa Çimento4,970,0012,95
Carrefoursa3,61-1,373,74
Ceo Event Medya7,390,82
Coca Cola İçecek33,54-0,4213,44
Cosmos Yat. Holding1,17-2,5020,62
Credıtwest Faktorıng1,47-0,6841,35
Çelebi99,700,4570,87
Çelik Halat4,39-1,13-18,75
Çemaş Döküm1,23-3,9161,84
Çemtaş5,46-3,53-8,45
Çimbeton29,04-2,021,54
Çimentaş11,60-1,02-8,66
Çimsa7,28-2,41-3,58
Çuhadaroğlu Metal2,35-0,8432,02
Dagi Giyim1,881,6251,61
Dagi Yatırım Holding1,56-1,8954,46
Dardanel1,504,1736,36
Datagate Bilgisayar6,231,8045,56
Demısaş Döküm2,520,409,68
Denge Holding1,80-3,2355,17
Deniz GMYO3,47-1,7014,14
Denizbank20,90-0,109,42
Denizli Cam6,274,6720,39
Derimod3,75-0,2733,48
Derlüks Deri2,172,36
Desa Deri2,39-2,0538,15
Despec Bilgisayar3,060,3312,03
Deva Holding6,96-0,57111,55
Diriteks Diriliş Tekstil0,910,0016,67
Ditaş Doğan5,700,5311,35
DO-CO530,401,2011,92
Doğan Burda3,22-0,626,98
Doğan Holding1,572,6168,58
Doğtaş Kelebek Mobilya1,07-1,83-12,30
Doğusan1,541,32-28,85
Doğuş GMYO2,67-2,9126,54
Doğuş Otomotiv8,093,7286,41
Döktaş Dökümcülük29,70-1,59264,42
Duran Doğan Basım10,293,63101,76
Dyo Boya3,79-1,5630,69
Eczacıbaşı İlaç3,120,0028,63
Eczacıbaşı Yatırım8,05-1,4725,73
Edip Gayrimenkul0,921,1019,48
Ege Endüstri493,504,5658,61
Ege Gübre36,262,1475,28
Ege Profil9,18-2,039,32
Ege Seramik3,02-1,951,99
Egeli & Co Tarım Girişim0,13-7,140,00
Egeli&Co Enerji Yatırım0,29-3,3320,83
Egeli&Co Yatırım Holding0,129,0920,00
Egeplast5,290,0037,76
Ekiz Kimya0,420,0027,27
Emek Elektrik1,27-3,7929,59
Eminiş Ambalaj1,06-2,75-9,40
Emlak Konut GMYO1,36-2,16-6,64
Enerjisa Enerji6,453,7036,99
Enka İnşaat5,741,5929,16
Erbosan19,40-0,9727,59
Ereğli Demir Çelik6,80-0,7311,44
Ersu Gıda1,382,2250,00
Escort Teknoloji0,860,0013,16
Etiler Gıda3,680,8272,77
Euro Kapital Yat. Ort.1,27-3,0580,40
Euro Trend Yat. Ort.0,900,0041,74
Euro Yat. Ort.0,921,1046,82
Euro Yatırım Holding1,29-1,53134,55
Fenerbahçe Futbol12,82-2,1485,26
Flap Kongre Toplantı Hiz.3,03-2,5713,91
F-M İzmit Piston19,144,3124,52
Fonet Bilgi Teknolojileri3,08-0,65100,13
Ford Otosan59,20-0,3424,61
Formet Çelik Kapı6,89-0,43442,52
Frigo Pak Gıda8,000,00370,59
Galatasaray Sportif1,62-1,8230,65
Garanti Bankası10,02-1,8625,88
Garanti Faktoring3,701,0986,87
Garanti Yat. Ort.0,9611,6331,08
Gedik Y. Men. Değ.4,22-0,7138,21
Gedik Yatırım Holding4,261,9181,28
Gediz Ambalaj5,94-0,3446,87
Gentaş1,42-2,073,45
Gersan Elektrik2,27-1,30-6,98
Global Men. Değ.0,83-3,4976,60
Global Yat. Holding3,971,7932,78
Good-Year2,932,09-11,70
Göltaş Çimento12,98-1,896,00
Gözde Girişim3,462,3729,59
GSD Denizcilik1,610,0040,00
GSD Holding0,921,1015,00
Gübre Fabrik.5,67-0,3591,55
Güler Yat. Holding1,310,7722,43
Güneş Sigorta1,773,5126,23
Halk GMYO0,97-1,0250,78
Halk Sigorta1,093,8123,51
Hatay Tekstil4,09-0,4918,61
Hedef Girişim1,63-0,6140,52
Hektaş15,47-1,9066,88
HUB Girişim4,09-1,21117,55
Hürriyet Gzt.0,811,25-12,90
ICBC Turkey Bank3,79-2,32-23,12
İdealist Danışmanlık4,11-1,20-29,68
İdealist GMYO2,90-1,0277,91
İhlas Ev Aletleri1,570,00380,67
İhlas Gayrimenkul0,92-5,15-2,08
İhlas Gazetecilik2,500,00309,84
İhlas Holding0,520,0062,50
İhlas Yayın Holding0,74-6,33124,24
İndeks Bilgisayar8,032,2944,20
Info Yatırım5,018,91386,41
İntema7,25-1,7620,90
İpek Doğal Enerji6,840,4427,37
İskenderun Demir Çelik6,09-0,9829,89
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)
(Sürecek)

Borsa İstanbul, Ekonomi

Kaynak: AA

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