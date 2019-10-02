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Borsada günlük işlemler (1)

Borsa İstanbul hisse senetleri piyasasında işlem gören hisse senetlerinin, bugünkü kapanış fiyatı ile günlük ve yılbaşına göre değişim oranları şöyle: Hisseler.

02.10.2019 18:36Borsada günlük işlemler (1)
Borsa İstanbul hisse senetleri piyasasında işlem gören hisse senetlerinin, bugünkü kapanış fiyatı ile günlük ve yılbaşına göre değişim oranları şöyle:

HisselerKapanış FiyatıGünlük Getiri (%)Yıl Başına Göre Getiri (%)
A.V.O.D Gıda ve Tarım1,691,20-13,33
Acıpayam Selüloz4,831,0551,18
Adana Çimento (A)5,450,0014,58
Adana Çimento (B)3,980,0023,39
Adana Çimento (C)1,404,4813,72
Adel Kalemcilik11,780,3414,67
Adese Alışveriş Ticaret2,314,52-1,28
Afyon Çimento4,270,00-6,97
Ak Enerji0,620,00-1,59
Akbank7,88-1,3833,90
Akçansa6,640,611,50
Akdenız Güvenlık Hız.1,402,94-30,35
Akfen GMYO2,26-0,8836,97
Akın Tekstil9,60-0,625,90
Akiş GMYO2,630,3815,40
Akmerkez GMYO20,701,4740,03
Aksa9,63-1,5345,15
Aksa Enerji2,700,370,75
Aksigorta5,140,1963,73
Aksu Enerji8,341,348,03
Alarko Carrıer37,941,17-3,61
Alarko GMYO53,905,1727,65
Alarko Holding5,10-0,58161,50
Albaraka Türk1,340,759,84
Alcatel Lucent Teletaş7,97-0,5038,37
Alkim Kağıt4,02-0,2511,85
Alkim Kimya26,28-0,4522,00
Altınyağ0,440,000,00
Altınyunus Çeşme3,361,208,34
Anadolu Cam3,191,2724,38
Anadolu Efes22,180,0910,50
Anadolu Grubu Holding15,200,6649,98
Anadolu Hayat Emek.5,270,00-7,46
Anadolu Isuzu9,291,4250,32
Anadolu Sigorta4,22-1,177,50
Anel Elektrik1,97-0,5121,60
Arçelik18,74-1,0018,68
Arena Bilgisayar4,654,035,44
Armada Bilgisayar10,10-0,988,72
Arsan Tekstil2,450,4151,23
Artı Yatırım Holding0,800,00-8,05
Aselsan19,30-0,72-19,42
Aslan Çimento28,18-0,490,07
Ata GMYO4,101,232,24
Atakule GMYO1,34-0,741,84
Atlantis Yatırım Holding0,40122,22
Atlas Yat. Ort.0,96-1,0311,63
AvivaSA Emeklilik Hayat9,601,1629,75
Avrasya GMYO1,16-0,8531,82
Avrasya Petrol ve Tur.1,410,7130,56
Avrasya Stratejik GMYF1.276,900,012,46
Avrupa Yatırım Holding2,20-1,79-9,47
Ayen Enerji2,290,8827,18
Ayes Çelik Hasır ve Çit1,821,1132,33
Aygaz11,630,3516,95
Bagfaş10,402,26115,77
Bak Ambalaj5,90-0,1725,31
Balatacılar Balatacılık0,313,33-6,06
Bantaş Ambalaj1,950,0055,38
Banvit14,803,3537,16
Baştaş Başkent Çimento1,870,00-7,43
Batı Çimento2,72-2,1612,86
Batısöke Çimento1,020,00-6,42
Bera Holding2,364,4214,56
Berkosan Yalıtım1,900,534,97
Beşiktaş Futbol Yat.1,680,603,70
Beyaz Filo3,380,0023,81
Beymen Perakende Yat.13,0419,96230,96
Bilici Yatırım2,770,36119,05
Bim Mağazalar49,62-0,0415,84
Birko Mensucat0,280,00-6,67
Birlik Mensucat0,90-3,23-23,08
Bizim Mağazaları8,440,7224,12
Bolu Çimento2,57-3,02-16,77
Bomonti Elektrik2,24-1,75366,67
Borusan Mannesmann9,14-0,6530,40
Borusan Yat. Paz.35,100,29-3,11
Bosch Fren Sistemleri200,001,4730,91
Bossa4,711,9512,03
Brisa6,05-1,47-4,42
Burçelik3,872,9320,56
Burçelik Vana4,28-3,82189,19
Bursa Çimento4,90-1,4111,36
Carrefoursa3,620,284,02
Ceo Event Medya7,410,27
Coca Cola İçecek34,342,3916,15
Cosmos Yat. Holding1,180,8521,65
Credıtwest Faktorıng1,566,1250,00
Çelebi100,200,5071,73
Çelik Halat4,441,14-17,82
Çemaş Döküm1,240,8163,16
Çemtaş5,531,28-7,27
Çimbeton29,100,211,75
Çimentaş11,57-0,26-8,90
Çimsa7,340,82-2,78
Çuhadaroğlu Metal2,360,4332,58
Dagi Giyim1,995,8560,48
Dagi Yatırım Holding1,581,2856,44
Dardanel1,35-10,0022,73
Datagate Bilgisayar6,12-1,7742,99
Demısaş Döküm2,571,9811,85
Denge Holding1,78-1,1153,45
Deniz GMYO3,46-0,2913,82
Denizbank20,940,199,63
Denizli Cam6,12-2,3917,51
Derimod3,862,9337,40
Derlüks Deri2,170,00
Desa Deri2,421,2639,88
Despec Bilgisayar3,101,3113,49
Deva Holding6,87-1,29108,81
Diriteks Diriliş Tekstil0,910,0016,67
Ditaş Doğan5,65-0,8810,38
DO-CO532,000,3012,25
Doğan Burda3,19-0,935,98
Doğan Holding1,591,2770,73
Doğtaş Kelebek Mobilya1,06-0,93-13,11
Doğusan1,540,00-28,85
Doğuş GMYO2,918,9937,91
Doğuş Otomotiv9,0211,50107,83
Döktaş Dökümcülük30,502,69274,23
Duran Doğan Basım10,02-2,6296,47
Dyo Boya3,882,3733,79
Eczacıbaşı İlaç3,171,6030,69
Eczacıbaşı Yatırım8,161,3727,45
Edip Gayrimenkul0,90-2,1716,88
Ege Endüstri510,303,4064,01
Ege Gübre37,864,4183,02
Ege Profil9,270,9810,39
Ege Seramik3,061,323,34
Egeli & Co Tarım Girişim0,147,697,69
Egeli&Co Enerji Yatırım0,290,0020,83
Egeli&Co Yatırım Holding0,11-8,3310,00
Egeplast5,290,0037,76
Ekiz Kimya0,432,3830,30
Emek Elektrik1,302,3632,65
Eminiş Ambalaj1,04-1,89-11,11
Emlak Konut GMYO1,360,00-6,64
Enerjisa Enerji6,32-2,0234,23
Enka İnşaat5,760,3529,61
Erbosan19,400,0027,59
Ereğli Demir Çelik6,72-1,1810,13
Ersu Gıda1,36-1,4547,83
Escort Teknoloji0,860,0013,16
Etiler Gıda3,52-4,3565,26
Euro Kapital Yat. Ort.1,280,7981,82
Euro Trend Yat. Ort.0,900,0041,74
Euro Yat. Ort.0,90-2,1743,63
Euro Yatırım Holding1,333,10141,82
Fenerbahçe Futbol12,860,3185,84
Flap Kongre Toplantı Hiz.3,030,0013,91
F-M İzmit Piston19,381,2526,08
Fonet Bilgi Teknolojileri3,080,00100,13
Ford Otosan59,550,5925,34
Formet Çelik Kapı6,10-11,47380,31
Frigo Pak Gıda8,212,63382,94
Galatasaray Sportif1,630,6231,45
Garanti Bankası9,93-0,9024,75
Garanti Faktoring3,62-2,1682,83
Garanti Yat. Ort.0,971,0432,45
Gedik Y. Men. Değ.4,260,9539,52
Gedik Yatırım Holding4,331,6484,26
Gediz Ambalaj5,91-0,5146,13
Gentaş1,494,938,55
Gersan Elektrik2,290,88-6,16
Global Men. Değ.0,830,0076,60
Global Yat. Holding3,91-1,5130,77
Good-Year2,87-2,05-13,51
Göltaş Çimento12,87-0,855,11
Gözde Girişim3,562,8933,33
GSD Denizcilik1,641,8642,61
GSD Holding0,964,3520,00
Gübre Fabrik.5,59-1,4188,85
Güler Yat. Holding1,30-0,7621,50
Güneş Sigorta1,75-1,1324,81
Halk GMYO0,981,0352,34
Halk Sigorta1,3019,2747,31
Hatay Tekstil4,08-0,2418,32
Hedef Girişim1,61-1,2338,79
Hektaş15,28-1,2364,83
HUB Girişim4,9019,80160,64
Hürriyet Gzt.0,832,47-10,75
ICBC Turkey Bank3,75-1,06-23,94
İdealist Danışmanlık4,10-0,24-29,85
İdealist GMYO2,931,0379,75
İhlas Ev Aletleri1,601,91389,86
İhlas Gayrimenkul0,953,261,11
İhlas Gazetecilik2,500,00309,84
İhlas Holding0,579,6278,12
İhlas Yayın Holding0,8210,81148,48
İndeks Bilgisayar7,91-1,4942,05
Info Yatırım5,020,20387,38
İntema7,250,0020,90
İpek Doğal Enerji6,70-2,0524,77
İskenderun Demir Çelik6,06-0,4929,25
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)
(Sürecek)

Borsa İstanbul, Ekonomi

Kaynak: AA

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